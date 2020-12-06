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  3. Норвегия: Первый дивизион: Квалификация: 1/2 финала
Аскер
0:1
Второй тайм: 73'
Скейд
0'
0:1
12' Гол
Будусон Джонни
73'

Ход матча

12'
0:1
Будусон Джонни

Предыдущие игры

Аскер Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Флеккерёй 1:4 Аскер Аскер 4:1 Арендал Эгерсунд 1:1 Аскер Аскер 2:0 Сутра
Вард Хёугесунн 0:3 Аскер Аскер 3:3 Брюне Сутра 0:2 Аскер Аскер 5:3 Фрам Ларвик Нардо 1:1 Аскер Аскер 3:1 Арендал Эгерсунд 4:0 Аскер Аскер 2:2 Левангер Флеккерёй 0:0 Аскер Вард Хёугесунн 0:2 Аскер Аскер 0:1 Нутодден Русенборг-2 0:2 Аскер Аскер 2:1 Берум Оддс Баллклубб-2 1:1 Аскер Аскер 1:1 Брюне Хьельсос 1:0 Аскер
Скейд Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Браттвог 2:0 Скейд Скейд 0:0 Фредрикстад Скейд 1:0 Тромсдален Альта 0:1 Скейд
Скейд 3:1 Квик-Халден Хёдд 1:2 Скейд Хьельсос 2:3 Скейд Скейд 2:0 Сенья Альта 3:1 Скейд Скейд 3:2 Тромсдален Мосс 2:5 Скейд Скейд 2:1 Флурё Волеренга-2 2:2 Скейд Хёдд 1:0 Скейд Скейд 2:0 Эйдсвольд Фредрикстад 2:1 Скейд Скейд 0:1 Квик-Халден Флёя 0:6 Скейд Скейд 2:1 Браттвог Рёуфосс 4:5 Скейд

Последние игры между собой

Аскер: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Скейд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Скейд 0:1 Аскер Второй дивизион Аскер 0:3 Скейд Второй дивизион
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Будусон Джонни бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аскер
Ничья
Скейд
7.70
3.70
1.47
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.70 3.70 1.47
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 3.70 1.31

Самый высокий коэффициент на матч «Аскер» – «Скейд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аскер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Скейд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аскер» – «Скейд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.50 1.01 10.00 1.03 2.55 1.47 3.20 1.32 1.33 3.15 1.87 1.87 1.64 2.17 1.70 2.08 1.05 8.50 1.20 4.20 1.03 10.00 1.05 8.50 1.04 9.20 1.02 15.50 1.01 12.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.69 1.37 2.95 1.16 4.90 1.18 4.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Аскер 0:1 Скейд онлайн

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