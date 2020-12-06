0:1
12' ГолБудусон Джонни
Ход матча
12'
0:1
Предыдущие игры
Аскер Последние 20 матчей: +10 =7 -3Флеккерёй 1:4 Аскер Аскер 4:1 Арендал Эгерсунд 1:1 Аскер Аскер 2:0 Сутра
Вард Хёугесунн 0:3 Аскер Аскер 3:3 Брюне Сутра 0:2 Аскер Аскер 5:3 Фрам Ларвик Нардо 1:1 Аскер Аскер 3:1 Арендал Эгерсунд 4:0 Аскер Аскер 2:2 Левангер Флеккерёй 0:0 Аскер Вард Хёугесунн 0:2 Аскер Аскер 0:1 Нутодден Русенборг-2 0:2 Аскер Аскер 2:1 Берум Оддс Баллклубб-2 1:1 Аскер Аскер 1:1 Брюне Хьельсос 1:0 Аскер
Скейд Последние 20 матчей: +13 =2 -5Браттвог 2:0 Скейд Скейд 0:0 Фредрикстад Скейд 1:0 Тромсдален Альта 0:1 Скейд
Последние игры между собой
Аскер: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Скейд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
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