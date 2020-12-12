Скейд
1:1
Итог после пенальти
Стадион: Nordre Aasen
Аскер
0:1
7' ГолFitim Kastrati
1:1
66' ГолБраатен Даниэль
Ход матча
7'
0:1
66'
1:1
Пен
3:4
Предыдущие игры
Скейд Последние 20 матчей: +12 =3 -5Аскер 1:1 Скейд Браттвог 2:0 Скейд Скейд 0:0 Фредрикстад Скейд 1:0 Тромсдален
Аскер Последние 20 матчей: +10 =8 -2Аскер 1:1 Скейд Флеккерёй 1:4 Аскер Аскер 4:1 Арендал Эгерсунд 1:1 Аскер
Аскер 2:0 Сутра Вард Хёугесунн 0:3 Аскер Аскер 3:3 Брюне Сутра 0:2 Аскер Аскер 5:3 Фрам Ларвик Нардо 1:1 Аскер Аскер 3:1 Арендал Эгерсунд 4:0 Аскер Аскер 2:2 Левангер Флеккерёй 0:0 Аскер Вард Хёугесунн 0:2 Аскер Аскер 0:1 Нутодден Русенборг-2 0:2 Аскер Аскер 2:1 Берум Оддс Баллклубб-2 1:1 Аскер Аскер 1:1 Брюне
Последние игры между собой
Скейд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Аскер: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Победитель
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