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  3. Норвегия: Первый дивизион: Квалификация: 1/2 финала
Скейд
1:1
Итог после пенальти

Стадион:
Аскер
0'
0:1
7' Гол
Fitim Kastrati
1:1
66' Гол
Браатен Даниэль
3:4
Пен' Пенальти

Ход матча

7'
0:1
Fitim Kastrati
66'
Браатен Даниэль
1:1
Пен
3:4

Предыдущие игры

Скейд Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Аскер 1:1 Скейд Браттвог 2:0 Скейд Скейд 0:0 Фредрикстад Скейд 1:0 Тромсдален
Альта 0:1 Скейд Скейд 3:1 Квик-Халден Хёдд 1:2 Скейд Хьельсос 2:3 Скейд Скейд 2:0 Сенья Альта 3:1 Скейд Скейд 3:2 Тромсдален Мосс 2:5 Скейд Скейд 2:1 Флурё Волеренга-2 2:2 Скейд Хёдд 1:0 Скейд Скейд 2:0 Эйдсвольд Фредрикстад 2:1 Скейд Скейд 0:1 Квик-Халден Флёя 0:6 Скейд Скейд 2:1 Браттвог
Аскер Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Аскер 1:1 Скейд Флеккерёй 1:4 Аскер Аскер 4:1 Арендал Эгерсунд 1:1 Аскер
Аскер 2:0 Сутра Вард Хёугесунн 0:3 Аскер Аскер 3:3 Брюне Сутра 0:2 Аскер Аскер 5:3 Фрам Ларвик Нардо 1:1 Аскер Аскер 3:1 Арендал Эгерсунд 4:0 Аскер Аскер 2:2 Левангер Флеккерёй 0:0 Аскер Вард Хёугесунн 0:2 Аскер Аскер 0:1 Нутодден Русенборг-2 0:2 Аскер Аскер 2:1 Берум Оддс Баллклубб-2 1:1 Аскер Аскер 1:1 Брюне

Последние игры между собой

Скейд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Аскер: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Аскер 1:1 Скейд Первый дивизион Скейд 0:1 Аскер Второй дивизион Аскер 0:3 Скейд Второй дивизион
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    66'
    Г О О О О Л - Браатен Даниэль бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Fitim Kastrati бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nordre Aasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
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Тотал

Основное времяПервый таймПенальти
Букмекер 1.5 1.5 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
2.70 1.42 1.65 2.10 1.94 1.80 1.70 2.03 1.68 2.11 1.09 6.50 1.30 3.40
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2.5 2.5
2.17 1.62 1.37 2.95 1.03 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5
1.45 2.60 1.04 9.00

Обе забьют

Основное времяПервый тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.75
Букмекер Да Нет
4.40 1.18
Где смотреть матч Скейд 1:1 Аскер онлайн

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