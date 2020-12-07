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Жеребьёвка чемпионата мира 2022. Отбор
0:0
Первый тайм
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  • Первый тайм
  • 24'
    Группа A Группа B Группа C
    1. Португалия Испания Италия
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    Группа D Группа E Группа F
    1. Дания
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    Группа G Группа H Группа I
    1. Голландия
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    Группа J
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  • 24'
    Стартуем!
  • 22'
    В последний раз напоминается состав корзин, и сейчас начнется все самое интересное!
  • 20'
    Директор по соревнованиям ФИФА Хайме Ярза будет проводить жеребьевку со звездными помощниками.
  • 17'
    И переходим к проморолику ЧМ-2022, а также нюансам отборочного турнира.
  • 15'
    Гости в студии обсуждают сборную Бельгии, нахваливая команду.
  • 13'
    Тогда Бельгия обыграла Англию за третье место. А сборная Франции одолела хорватов в решающем матче.
  • 12'
    Звучат восторженные отзывы представителей сборных, которые пробились в четверку лучших.
  • 10'
    Ведущая предлагает вспомнить последний турнир подобного уровня, который в 2018 году принимала Россия.
  • 8'
    Великие в прошлом футболисты вспоминают о славном прошлом.
  • 5'
    Также в церемонии примет участие голландец Рафаэль ван дер Ваарт.
  • 3'
    Легенда "Ромы" и сборной Италии Даниэле де Росси - первый приглашенный гость.
  • Первый тайм начался
    1'
    Начинаем! В Цюрихе проходит церемония. Все торжественно и с ведущими, а это значит, что всё это затянется.
  • До матча
  • Также в жеребьевке непривычно много мелких нюансов, которые, впрочем, не особо влияют на результаты жеребьевки.
  • А сейчас даты. Групповая стадия квалификации пройдет с 24 марта по 16 октября 2021 года. Стыковые матчи - в марте 2022 года. Чемпионат мира должен прийти в ноябре-декабре 2022 года.
     
  • На чемпионат мира попадут победители групп. Еще три путевки разыграют по олимпийской системе 12 команд, разбитые на три группы. Это участники, занявшие вторые места в группах и две сборные из Лиги наций.
  • Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды.
    Корзина 2: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния.
    Корзина 3: РОССИЯ, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция.
    Корзина 4: Босния, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Беларусь, Люксембург.
    Корзина 5: Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра.
    Корзина 6: Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.
     
  • Приветствую всех любителей спорта №1! Вашему вниманию предлагается прямая трансляция жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. За событиями Вам помогает следить Руслан Ситяшенко.
     
  • ЖЕРЕБЬЁВКА ОТБОРА ЧМ-2022: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
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