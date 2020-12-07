И переходим к проморолику ЧМ-2022, а также нюансам отборочного турнира.

Директор по соревнованиям ФИФА Хайме Ярза будет проводить жеребьевку со звездными помощниками.

В последний раз напоминается состав корзин, и сейчас начнется все самое интересное!

Начинаем! В Цюрихе проходит церемония. Все торжественно и с ведущими, а это значит, что всё это затянется.

Ведущая предлагает вспомнить последний турнир подобного уровня, который в 2018 году принимала Россия.

Тогда Бельгия обыграла Англию за третье место. А сборная Франции одолела хорватов в решающем матче.

До матча

— Также в жеребьевке непривычно много мелких нюансов, которые, впрочем, не особо влияют на результаты жеребьевки.

— А сейчас даты. Групповая стадия квалификации пройдет с 24 марта по 16 октября 2021 года. Стыковые матчи - в марте 2022 года. Чемпионат мира должен прийти в ноябре-декабре 2022 года.



— На чемпионат мира попадут победители групп. Еще три путевки разыграют по олимпийской системе 12 команд, разбитые на три группы. Это участники, занявшие вторые места в группах и две сборные из Лиги наций.

— Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды.

Корзина 2: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния.

Корзина 3: РОССИЯ, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция.

Корзина 4: Босния, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Беларусь, Люксембург.

Корзина 5: Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра.

Корзина 6: Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

