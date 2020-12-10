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Жеребьевка молодёжного ЕВРО-2021
0:0
Первый тайм
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  • Первый тайм
  • 7'
    Ведущая взяла интервью у главы УЕФА Александра Чеферина, который является словенцем по национальности.  Руководитель европейского футбола уверен, что этот турнир даст толчок развитию футбола в этих странах.
  • 5'
    Венгрия и Словения примут групповой раунд турнира в марте месяце.Красивые города и уютные стадионы.
  • 3'
    По традиции УЕФА демонстрирует нарезку лучших моментов турнира. В данном случае - отборочного, который сборная России прошла очень уверенно.
  • Первый тайм начался
    Мелани Фреймонт, ведущая сегодняшней церемонии из штаб-квартиры УЕФА передает нам привет. Так что мы начинаем!
  • До матча
  • Корзина 1: Испания, Германия, Франция и Англия.
    Корзина 2: Италия, Дания, Португалия, Голландия.
    Корзина 3: Румыния, Хорватия, Чехия и РОССИЯ.
    Корзина 4: Швейцария, Исландия, Словения и Венгрия.
     
  • Приветствую всех любителей спорта №1! Вашему вниманию предлагается прямая трансляция жеребьёвка финальной части молодёжного чемпионата Европы. За событиями Вам помогает следить Руслан Ситяшенко.
     
  • Подробности жеребьёвки и её формат >>>
Где смотреть матч Жеребьевка молодёжного ЕВРО-2021 0:0 онлайн-трансляция онлайн

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