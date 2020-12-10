Первый тайм

7' Ведущая взяла интервью у главы УЕФА Александра Чеферина, который является словенцем по национальности. Руководитель европейского футбола уверен, что этот турнир даст толчок развитию футбола в этих странах.

5' Венгрия и Словения примут групповой раунд турнира в марте месяце.Красивые города и уютные стадионы.

3' По традиции УЕФА демонстрирует нарезку лучших моментов турнира. В данном случае - отборочного, который сборная России прошла очень уверенно.