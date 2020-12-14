Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 16-17 и 23-24 февраля. Ответные поединки намечены на 9-10 и 16-17 марта.

Ну вот и всё! Нас ждут интереснейшие матчи 1/8 финала Лиги чемпионов! Ждем вас всех на

— "Порту" - "Ювентус"

— "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль"

— "Атлетико" - "Челси"

— "Лацио" - "Бавария"

— "Боруссия" Мёнхенгладбах - "Манчестер Сити".

Шапьюиза очень долго раскручивал шарик. Не так это и просто.

— Естественно, что на этом этапе не будут играть команды из одной страны.

— Маркетти традиционно включил бюрократа и объясняет процедуру жеребьёвки. Мы её уже давно знаем.

— Шапьюиза подтверждает мысль, что "Бавария" является главным фаворитом турнира.

— Знаменитый швейцарский футболист Стефан Шапьюиза будет проводить жеребьёвку. Он выигрывал Лигу чемпионов в 1997 году.

— Джорджио Маркетти сообщил о трагической новости, которую узнали сегодня все - скончался бывший тренер "Ливерпуля" Жерар Улье.

— Фаворитом текущей Лиги чемпионов является мюнхенская "Бавария", тем интереснее будет посмотреть, что там по соперникам.

— Сеяные Несеяные Бавария Атлетико Реал Боруссия М Манчестер Сити Порту Ливерпуль Аталанта Челси Севилья Боруссия Д Лацио Ювентус Барселона ПСЖ РБ Лейпциг