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Жеребьёвка Лиги чемпионов
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Жеребьёвка Лиги чемпионов Последние 20 матчей: +0 =20 -0
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Жеребьевка молодёжного ЕВРО-2021 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка чемпионата мира 2022. Отбор 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Кубка России 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция
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Последние игры между собой

Жеребьёвка Лиги чемпионов: победы: 0, ничьи: 20, поражения: 0
онлайн-трансляция: победы: 0, ничьи: 20, поражения: 0
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  • Первый тайм
  • Свисток
    Ну вот и всё! Нас ждут интереснейшие матчи 1/8 финала Лиги чемпионов! Ждем вас всех на жеребьёвке Лиги Европы!
  • Опасный момент
    Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 16-17 и 23-24 февраля. Ответные поединки намечены на 9-10 и 16-17 марта.
  • "Аталанта" - "Реал"
  • "Севилья" - "Боруссия" Дортмунд"
  • "Барселона" - "ПСЖ"
  • "Порту" - "Ювентус"
  • "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль"
  • "Атлетико" - "Челси"
  • "Лацио" - "Бавария"
  • "Боруссия" Мёнхенгладбах - "Манчестер Сити".
    Шапьюиза очень долго раскручивал шарик. Не так это и просто.
  • Естественно, что на этом этапе не будут играть команды из одной страны.
  • Маркетти традиционно включил бюрократа и объясняет процедуру жеребьёвки. Мы её уже давно знаем.
  • Шапьюиза подтверждает мысль, что "Бавария" является главным фаворитом турнира.
  • Знаменитый швейцарский футболист Стефан Шапьюиза будет проводить жеребьёвку. Он выигрывал Лигу чемпионов в 1997 году.
  • Джорджио Маркетти сообщил о трагической новости, которую узнали сегодня все - скончался бывший тренер "Ливерпуля" Жерар Улье.
  • Фаворитом текущей Лиги чемпионов является мюнхенская "Бавария", тем интереснее будет посмотреть, что там по соперникам. 
  • Сеяные Несеяные
    Бавария Атлетико
    Реал Боруссия М
    Манчестер Сити Порту
    Ливерпуль Аталанта
    Челси Севилья
    Боруссия Д Лацио
    Ювентус Барселона
    ПСЖ РБ Лейпциг
  • Сеянные команды: "Бавария", "Реал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Боруссия" Дортмунд, "Ювентус", "ПСЖ".
    Несеянные команды: "Атлетико", "Боруссия" Менхенгладбах, "Порту", "Аталанта", "Севилья", "Лацио", "Барселона", "РБ Лейпциг".
  • До матча
  • Добрый день, друзья! Приветствуем всех на жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов. Скоро мы узнаем, как распределятся пары среди шестнадцати лучших футбольных команд Европы.
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