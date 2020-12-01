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Жеребьёвка Лиги Европы
 
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Последние игры между собой

Жеребьёвка Лиги Европы: победы: 0, ничьи: 20, поражения: 0
онлайн-трансляция: победы: 0, ничьи: 20, поражения: 0
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  • До матча
  • Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 февраля, а ответные – 25 февраля. На следующий день после ответных поединков состоится жеребьёвка следующей стадии турнира.
  • Добрый день, уважаемые поклонники футбола! Мы начинаем прямую трансляцию жеребьёвки Лиги Европы. Тут нас, конечно, будут интересовать "Краснодар", "Динамо" Киев и "Шахтёр". Будем определять их соперников. 
  • Сеяные Несеяные
    Рома Янг Бойз
    Арсенал Мольде
    Байер Славия
    Рейнджерс Бенфика
    ПСВ Гранада
    Наполи Реал Сосьедад
    Лестер Брага
    Милан Лилль
    Вильярреал Маккаби Тель-Авив
    Тоттенхэм Антверпен
    Динамо Загреб Вольфсбергер
    Хоффенхайм Црвена Звезда
    Манчестер Юнайтед КРАСНОДАР
    Брюгге Ред Булл Зальцбург
    Шахтёр Динамо Киев
    Аякс Олимпиакос
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 декабря 2020, осталось 14 минут.


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