Жеребьёвка Лиги Европы

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 февраля, а ответные – 25 февраля. На следующий день после ответных поединков состоится жеребьёвка следующей стадии турнира.

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Добрый день, уважаемые поклонники футбола! Мы начинаем прямую трансляцию жеребьёвки Лиги Европы. Тут нас, конечно, будут интересовать "Краснодар", "Динамо" Киев и "Шахтёр". Будем определять их соперников.

