Динамо Бухарест
2:1
Второй тайм: 74'
Стадион: Центральный стадион Динамо
КСМ Политехника Яссы
0:1
4' ГолПлатини Суареш
1:1
17' ПенальтиDeian Sorescu
32' Желтая карточкаФаббрини Диего
38' Желтая карточкаПлатини Суареш
45' Желтая карточкаRazvan Onea
2:1
58' ГолНемец Адам
66
Пульич
Анте
75
Гарсия
Алеш
28
Ioan
Borcea
17
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Пульич АнтеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Гарсия АлешПолузащитник
-
28 Ioan BorceaПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
-
35 Абдулайе БаЗащитник
-
77 Аким ВладПолузащитник
- Нападающий
-
-
38 Bani Ahmed
-
32 Geani Cretu
-
12 Mihai Esanu
-
-
Главный тренер: Ionel Gane
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Levente BoszВратарь
-
19 Razvan OneaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Sorin BusuЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Antonio Stan
-
42 Dan Talmaciu
-
-
-
Главный тренер: Daniel Pancu
Ход матча
4'
17'
1:1
32'
38'
45'
58'
2:1
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валье Борха
|5 (1)
|0.38
|2.
|Deian Sorescu
|3 (2)
|0.23
|3.
|Камара Хуан
|2
|0.15
|4.
|Немец Адам
|2
|0.15
|5.
|Гуэйе Магайе
|1
|0.08
|6.
|Гонсалес Александр
|1
|0.08
|7.
|Антон Паул
|1
|0.08
|8.
|Гол Януш
|0
|0
|9.
|Фаббрини Диего
|0
|0
|10.
|Рэуцэ Александру
|0
|0
|11.
|Catalin Magureanu
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Andrei Cristea1
|5
|0.42
|2.
|Juan Pablo Passaglia
|2
|0.17
|3.
|Платини Суареш
|2
|0.17
|4.
|Dzenan Zajmovic
|2
|0.17
|5.
|Калкан Андреас
|1
|0.08
|6.
|Попадюк Дору
|1
|0.08
|7.
|Razvan Onea
|1
|0.08
|8.
|Ванцо Флориано
|0
|0
|9.
|Бреевелд Никандро
|0
|0
|10.
|Sorin Busu
|0
|0
|11.
|Ionut Francisc Cristea
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рэуцэ Александру
|3
|1
|2.
|Гол Януш
|4
|0
|3.
|Камара Хуан
|4
|0
|4.
|Раду Йонуц
|2
|1
|5.
|Валье Борха
|3
|0
|6.
|Немец Адам
|2
|0
|7.
|Пульич Анте
|2
|0
|8.
|Гонсалес Александр
|2
|0
|9.
|Антон Паул
|2
|0
|10.
|Marco Ehmann
|2
|0
|11.
|Denis Dragus2
|2
|0
|12.
|Лопес Исма
|0
|1
|13.
|Фаббрини Диего
|1
|0
|14.
|Мехиас Томас
|1
|0
|15.
|Бейян Флориан
|1
|0
|16.
|Deian Sorescu
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Manuel De Iriondo
|5
|1
|2.
|Платини Суареш
|5
|0
|3.
|Ванцо Флориано
|4
|0
|4.
|Фрасинеску Козмин
|2
|1
|5.
|Ionut Francisc Cristea
|2
|1
|6.
|Бреевелд Никандро
|3
|0
|7.
|Razvan Onea
|3
|0
|8.
|Калкан Андреас
|2
|0
|9.
|Andrei Cristea1
|2
|0
|10.
|Михалаке Мариус
|0
|1
|11.
|Sorin Busu
|1
|0
|12.
|Juan Pablo Passaglia
|1
|0
|13.
|Dzenan Zajmovic
|1
|0
|14.
|Lucas Chacana
|1
|0
|15.
|Donaldo Acka
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Бухарест
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|КСМ Политехника Яссы
|16.67% (2)
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +5 =5 -10Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Динамо Бухарест 1:1 Астра Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест
Сепси 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:3 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +6 =4 -10КСМ Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 1:1 Арджеш Волунтари 4:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт
Последние игры между собой
Динамо Бухарест: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
КСМ Политехника Яссы: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|12
|10
|0
|2
|34 - 12
|30
|2.
|Университатя Крайова
|12
|9
|1
|2
|17 - 6
|28
|3.
|ЧФР Клуж
|12
|7
|3
|2
|14 - 6
|24
|4.
|Академика Клинчени
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|5.
|Сепси
|12
|5
|5
|2
|17 - 12
|20
|6.
|УТА Арад
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|7.
|Киндия Тырговиште
|12
|4
|3
|5
|7 - 9
|15
|8.
|Динамо Бухарест
|2:1
|13
|4
|3
|6
|15 - 15
|15
|9.
|Волунтари
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|10.
|Ботошани
|13
|3
|5
|5
|18 - 20
|14
|11.
|Вииторул Констанца
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|4
|1
|7
|18 - 20
|13
|13.
|Германнштадт
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|14.
|КСМ Политехника Яссы
|1:2
|12
|3
|1
|8
|14 - 31
|10
|15.
|Астра
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|16.
|Арджеш
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Университатя Крайова
|6
|4
|0
|2
|8 - 4
|12
|3.
|Академика Клинчени
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|4.
|Волунтари
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|5.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Вииторул Констанца
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|Динамо Бухарест
|2:1
|7
|2
|3
|2
|8 - 6
|9
|8.
|ЧФР Клуж
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|КСМ Политехника Яссы
|1:2
|6
|2
|1
|3
|10 - 14
|7
|10.
|Арджеш
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|11.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|12.
|Ботошани
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Германнштадт
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|УТА Арад
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Астра
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|16.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|Университатя Крайова
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|3.
|ФКСБ
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|4.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|5.
|Сепси
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|Академика Клинчени
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|3
|0
|4
|11 - 11
|9
|8.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|3
|2
|3 - 2
|9
|9.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|10.
|Динамо Бухарест
|2:1
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|11.
|Германнштадт
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|12.
|Астра
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|13.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Волунтари
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|КСМ Политехника Яссы
|1:2
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|16.
|Арджеш
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
Победитель
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