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Динамо Бухарест
4:1
Конец матча

Стадион:
КСМ Политехника Яссы
0'
0:1
4' Гол
Платини Суареш
1:1
16' Пенальти
Deian Sorescu
32' Желтая карточка
Фаббрини Диего
38' Желтая карточка
Платини Суареш
45' Желтая карточка
Razvan Onea
2:1
58' Гол
Немец Адам
3:1
77' Гол
Антон Паул
4:1
86' Гол
Гуэйе Магайе
4:1
90' Не забитый пенальти
Ванцо Флориано
90'+4
1
Мехиас
Томас
22
Deian
Sorescu
66
Пульич
Анте
30
Бейян
Флориан
27
Denis
Dragus2
5
Рэуцэ
Александру
8
Антон
Паул
75
Гарсия
Алеш
28
Ioan
Borcea
31
Фаббрини
Диего
17
Немец
Адам
16
Levente
Bosz
19
Razvan
Onea
23
Фрасинеску
Козмин
3
Баксеванос
Николаос
22
Sorin
Busu
88
Ionut
Francisc
Cristea
18
Manuel
De
Iriondo
8
Juan
Pablo
Passaglia
20
Платини
Суареш
10
Andrei
Cristea1
90
Калкан
Андреас
Динамо Бухарест
КСМ Политехника Яссы

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валье Борха 5 (1) 0.38
2. Deian Sorescu 3 (2) 0.23
3. Камара Хуан 2 0.15
4. Гуэйе Магайе 2 0.15
5. Немец Адам 2 0.15
6. Антон Паул 2 0.15
7. Гонсалес Александр 1 0.08
8. Гол Януш 0 0
9. Фаббрини Диего 0 0
10. Рэуцэ Александру 0 0
11. Catalin Magureanu 0 0
КСМ Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Andrei Cristea1 5 0.42
2. Juan Pablo Passaglia 2 0.17
3. Платини Суареш 2 0.17
4. Dzenan Zajmovic 2 0.17
5. Калкан Андреас 1 0.08
6. Попадюк Дору 1 0.08
7. Razvan Onea 1 0.08
8. Ванцо Флориано 0 0
9. Бреевелд Никандро 0 0
10. Sorin Busu 0 0
11. Ionut Francisc Cristea 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
# Игрок      
1. Рэуцэ Александру 3 1
2. Гол Януш 4 0
3. Камара Хуан 4 0
4. Раду Йонуц 2 1
5. Валье Борха 3 0
6. Немец Адам 2 0
7. Пульич Анте 2 0
8. Гонсалес Александр 2 0
9. Антон Паул 2 0
10. Marco Ehmann 2 0
11. Denis Dragus2 2 0
12. Лопес Исма 0 1
13. Фаббрини Диего 1 0
14. Мехиас Томас 1 0
15. Бейян Флориан 1 0
16. Deian Sorescu 1 0
КСМ Политехника Яссы
# Игрок      
1. Manuel De Iriondo 5 1
2. Платини Суареш 5 0
3. Ванцо Флориано 4 0
4. Фрасинеску Козмин 2 1
5. Ionut Francisc Cristea 2 1
6. Бреевелд Никандро 3 0
7. Razvan Onea 3 0
8. Калкан Андреас 2 0
9. Andrei Cristea1 2 0
10. Михалаке Мариус 0 1
11. Sorin Busu 1 0
12. Juan Pablo Passaglia 1 0
13. Dzenan Zajmovic 1 0
14. Lucas Chacana 1 0
15. Donaldo Acka 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Бухарест 7.69% (1) 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 30.77% (4) 15.38% (2)
КСМ Политехника Яссы 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Динамо Бухарест 1:1 Астра Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест
Сепси 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:3 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +6 =4 -10
КСМ Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 1:1 Арджеш Волунтари 4:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт

Последние игры между собой

Динамо Бухарест: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
КСМ Политехника Яссы: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы Лига 1 КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы Первая лига КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Первая лига
Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы Лига 1 КСМ Политехника Яссы 0:1 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 3:0 КСМ Политехника Яссы Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 12 10 0 2 34 - 12 30
2. Университатя Крайова 12 9 1 2 17 - 6 28
3. ЧФР Клуж 12 7 3 2 14 - 6 24
4. Академика Клинчени 12 5 5 2 14 - 9 20
5. Сепси 12 5 5 2 17 - 12 20
6. УТА Арад 12 4 5 3 12 - 14 17
7. Киндия Тырговиште 12 4 3 5 7 - 9 15
8. Динамо Бухарест 13 4 3 6 17 - 15 15
9. Волунтари 12 4 2 6 17 - 19 14
10. Ботошани 13 3 5 5 18 - 20 14
11. Вииторул Констанца 10 3 4 3 15 - 16 13
12. Газ-Метан Медиаш 12 4 1 7 18 - 20 13
13. Германнштадт 11 2 5 4 11 - 16 11
14. КСМ Политехника Яссы 12 3 1 8 14 - 33 10
15. Астра 13 2 4 7 12 - 21 10
16. Арджеш 12 2 3 7 10 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Университатя Крайова 6 4 0 2 8 - 4 12
3. Академика Клинчени 6 3 1 2 6 - 4 10
4. Волунтари 7 3 1 3 12 - 10 10
5. Сепси 6 2 3 1 7 - 5 9
6. Вииторул Констанца 6 2 3 1 11 - 10 9
7. Динамо Бухарест 7 2 3 2 10 - 6 9
8. ЧФР Клуж 6 2 2 2 4 - 4 8
9. КСМ Политехника Яссы 6 2 1 3 10 - 14 7
10. Арджеш 7 2 1 4 7 - 10 7
11. Киндия Тырговиште 5 2 0 3 4 - 7 6
12. Ботошани 6 1 3 2 7 - 6 6
13. Германнштадт 5 1 2 2 5 - 6 5
14. УТА Арад 5 1 2 2 4 - 6 5
15. Астра 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Газ-Метан Медиаш 5 1 1 3 7 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 6 5 1 0 10 - 2 16
2. Университатя Крайова 6 5 1 0 9 - 2 16
3. ФКСБ 6 4 0 2 13 - 9 12
4. УТА Арад 7 3 3 1 8 - 8 12
5. Сепси 6 3 2 1 10 - 7 11
6. Академика Клинчени 6 2 4 0 8 - 5 10
7. Газ-Метан Медиаш 7 3 0 4 11 - 11 9
8. Киндия Тырговиште 7 2 3 2 3 - 2 9
9. Ботошани 7 2 2 3 11 - 14 8
10. Динамо Бухарест 6 2 0 4 7 - 9 6
11. Германнштадт 6 1 3 2 6 - 10 6
12. Астра 6 1 2 3 4 - 9 5
13. Вииторул Констанца 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Волунтари 5 1 1 3 5 - 9 4
15. КСМ Политехника Яссы 6 1 0 5 4 - 19 3
16. Арджеш 5 0 2 3 3 - 9 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.15 6.36 40.45

Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Бухарест» – «КСМ Политехника Яссы» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Бухарест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «КСМ Политехника Яссы» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Бухарест» – «КСМ Политехника Яссы», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5
3.39 1.34 2.57 1.54 2.07 1.80 2.78 1.44 2.32 1.62 1.83 2.03 1.52 2.56 1.72 2.17 1.43 2.84 1.14 5.40 1.33 3.28 1.10 7.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
2.95 1.43 2.42 1.60 1.88 1.99 1.55 2.54 2.48 1.54 2.05 1.80 1.57 2.39 1.36 3.04 1.40 2.98 1.21 4.29
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