  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
ЧФР Клуж
1:0
Второй тайм: 64'

Стадион:
ФКСБ
0'
9' Желтая карточка
Дяк Чиприан
16' Желтая карточка
Костаке Йонуц
27' Желтая карточка
Винисиус Пауло
34' Желтая карточка
Мирон Джордже
35' Желтая карточка
Крецу Валентин
1:0
35' Пенальти
Дяк Чиприан
40' Желтая карточка
Виллиам Соарес
41' Желтая карточка
Кипчу Александру
44' Желтая карточка
Сушич Матео
64'
34
Бэлгрэдян
Кристиан
16
Сушич
Матео
55
Винисиус
Пауло
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
5
Виллиам
Соарес
8
Джокович
Дамьян
96
Жока
Андрей
99
Рондон
Марио
18
Костаке
Йонуц
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
17
Кристя
Юлиан
4
Мирон
Джордже
6
Бричаг
Марьюс
20
Вынэ
Йонуц
23
Попеску
Овидиу
27
Олару
Дариус
11
Моруцан
Олимпиу
98
Ман
Деннис
37
Octavian
Popescu
ЧФР Клуж
ФКСБ

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дяк Чиприан 4 (3) 0.31
2. Рондон Марио 2 0.15
3. Винисиус Пауло 2 0.15
4. Дебелюх Габриэл 2 0.15
5. Костаке Йонуц 1 0.08
6. Чоботарю Денис 1 0.08
7. Петрила Клаудиу 1 0.08
8. Иту Кэтэлин 1 0.08
9. Камора Мауру 0 0
10. Войтуш Якуб 0 0
11. Кипчу Александру 0 0
12. Перейра Мишель 0 0
13. Паун-Александру Константин 0 0
ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ман Деннис 10 (1) 0.77
2. Тэнасе Флорин 9 (3) 0.69
3. Моруцан Олимпиу 3 (1) 0.23
4. Олару Дариус 3 0.23
5. Кристя Юлиан 3 0.23
6. Буш Сержиу 2 (1) 0.15
7. Вынэ Йонуц 1 0.08
8. Коман Флоринел 1 0.08
9. Andrei Istrate 1 0.08
10. Попеску Овидиу 0 0
11. Octavian Popescu 0 0
12. Бузьюк Александру 0 0
13. Симон Габриэл 0 0
14. Панцыру Ионуц 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Майк Сестор 3 0
2. Дебелюх Габриэл 3 0
3. Дяк Чиприан 2 0
4. Кипчу Александру 2 0
5. Рондон Марио 2 0
6. Сушич Матео 2 0
7. Омрани Билель 2 0
8. Виллиам Соарес 2 0
9. Маня Кристьян 2 0
10. Паун-Александру Константин 2 0
11. Иту Кэтэлин 2 0
12. Хобан Овидиу 1 0
13. Камора Мауру 1 0
14. Латовлевич Ясмин 1 0
15. Винисиус Пауло 1 0
16. Войтуш Якуб 1 0
17. Перейра Мишель 1 0
18. Боли Кевин 1 0
19. Аурелиу Луиш 1 0
20. Жунич Ивица 1 0
21. Бордеяну Михай 1 0
22. Костаке Йонуц 1 0
ФКСБ
# Игрок      
1. Мирон Джордже 4 0
2. Панцыру Ионуц 4 0
3. Олару Дариус 1 1
4. Крецу Валентин 2 0
5. Тэнасе Флорин 2 0
6. Кристя Юлиан 2 0
7. Ман Деннис 2 0
8. Буш Сержиу 1 0
9. Эначе Габриэль 1 0
10. Octavian Popescu 1 0
11. Вынэ Йонуц 1 0
12. Бузьюк Александру 1 0
13. Коман Флоринел 1 0
14. Попеску Овидиу 1 0
15. Влад Даниэл 1 0
16. Adrian Sut 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЧФР Клуж 30.77% (4) 7.69% (1) 0 7.69% (1) 30.77% (4) 23.08% (3)
 ФКСБ 21.21% (7) 12.12% (4) 15.15% (5) 12.12% (4) 9.09% (3) 30.3% (10)

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 0:2 Рома
ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Рома 5:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб
ФКСБ Последние 20 матчей: +15 =0 -5
ФКСБ 3:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:3 ФКСБ ФКСБ 4:1 Ботошани Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ
ФКСБ 5:0 Германнштадт Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ ФКСБ 0:2 Слован Либерец ФКСБ 3:0 Арджеш Бачка-Топола 6:6 ФКСБ Волунтари 2:1 ФКСБ ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца ФКСБ 3:0 Ширак Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 6, ничьи: 10, поражения: 4
ФКСБ: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 6
ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж Первая лига
ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Первая лига ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:1 ФКСБ Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 0:1 13 10 0 3 34 - 13 30
2. Университатя Крайова 12 9 1 2 17 - 6 28
3. ЧФР Клуж 1:0 13 8 3 2 15 - 6 27
4. Сепси 13 6 5 2 20 - 12 23
5. Академика Клинчени 13 6 5 2 15 - 9 23
6. УТА Арад 12 4 5 3 12 - 14 17
7. Киндия Тырговиште 13 4 4 5 8 - 10 16
8. Динамо Бухарест 13 4 3 6 17 - 15 15
9. Вииторул Констанца 11 3 5 3 16 - 17 14
10. Германнштадт 12 3 5 4 14 - 18 14
11. Волунтари 13 4 2 7 19 - 22 14
12. Ботошани 13 3 5 5 18 - 20 14
13. Газ-Метан Медиаш 13 4 1 8 18 - 23 13
14. КСМ Политехника Яссы 12 3 1 8 14 - 33 10
15. Астра 13 2 4 7 12 - 21 10
16. Арджеш 13 2 3 8 10 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 0:1 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Академика Клинчени 7 4 1 2 7 - 4 13
3. Университатя Крайова 6 4 0 2 8 - 4 12
4. ЧФР Клуж 1:0 7 3 2 2 5 - 4 11
5. Волунтари 7 3 1 3 12 - 10 10
6. Сепси 6 2 3 1 7 - 5 9
7. Вииторул Констанца 6 2 3 1 11 - 10 9
8. Динамо Бухарест 7 2 3 2 10 - 6 9
9. Германнштадт 6 2 2 2 8 - 8 8
10. Киндия Тырговиште 6 2 1 3 5 - 8 7
11. КСМ Политехника Яссы 6 2 1 3 10 - 14 7
12. Арджеш 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Ботошани 6 1 3 2 7 - 6 6
14. УТА Арад 5 1 2 2 4 - 6 5
15. Астра 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Газ-Метан Медиаш 6 1 1 4 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1:0 6 5 1 0 10 - 2 16
2. Университатя Крайова 6 5 1 0 9 - 2 16
3. Сепси 7 4 2 1 13 - 7 14
4. ФКСБ 0:1 7 4 0 3 13 - 10 12
5. УТА Арад 7 3 3 1 8 - 8 12
6. Академика Клинчени 6 2 4 0 8 - 5 10
7. Газ-Метан Медиаш 7 3 0 4 11 - 11 9
8. Киндия Тырговиште 7 2 3 2 3 - 2 9
9. Ботошани 7 2 2 3 11 - 14 8
10. Динамо Бухарест 6 2 0 4 7 - 9 6
11. Германнштадт 6 1 3 2 6 - 10 6
12. Вииторул Констанца 5 1 2 2 5 - 7 5
13. Астра 6 1 2 3 4 - 9 5
14. Волунтари 6 1 1 4 7 - 12 4
15. КСМ Политехника Яссы 6 1 0 5 4 - 19 3
16. Арджеш 6 0 2 4 3 - 10 2
  • Второй тайм
  • 63'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 62'
    Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
  • 62'
    Крецу Валентин из команды ФКСБ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 62'
    Моруцан Олимпиу из команды ФКСБ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 61'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: ЧФР Клуж: 50%, ФКСБ: 50%.
  • 59'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 59'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 59'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Ман Деннис!
  • 59'
    [player1] нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 58'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    [team] контролирует мяч.
  • 57'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 55'
    Кристя Юлиан из команды ФКСБ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 55'
    [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    55'
    Моруцан Олимпиу из команды ФКСБ разыграл угловой с правого угла.
  • 55'
    Контроль мяча: ЧФР Клуж: 53%, ФКСБ: 47%.
  • 54'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Попеску Овидиу
  • 53'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 53'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 52'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    51'
    Дяк Чиприан наказан за толчок Крецу Валентин
  • 51'
    Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    ЧФР Клуж пытается что-то создать.
  • 50'
    Octavian Popescu пробует нанести удар издали, но Бэлгрэдян Кристиан держит все под контролем
  • 50'
    Контроль мяча: ЧФР Клуж: [homepos]%, [team2]: [awaypos]%.
  • 50'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    50'
    Моруцан Олимпиу из команды ФКСБ подал угловой справа.
  • 49'
    Попеску Овидиу из команды ФКСБ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 49'
    Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Маня Кристьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 48'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 48'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    ЧФР Клуж контролирует мяч.
  • 47'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Сушич Матео уходит с поля и его заменяет Маня Кристьян
  • 46'
    Тактическая замена. Вынэ Йонуц уходит с поля и его заменяет Коман Флоринел
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Контроль мяча: ЧФР Клуж: 59%, ФКСБ: 41%.
  • 47'
    Ман Деннис нанес удар головой, но Бэлгрэдян Кристиан спокойно отбил мяч.
  • 47'
    Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
  • 47'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 46'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]
  • 45'
    Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: ЧФР Клуж: 60%, ФКСБ: 40%.
  • 44'
    ЧФР Клуж контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    44'
    Сушич Матео - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    44'
    Сушич Матео из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Олару Дариус оказался на газоне.
  • 43'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 43'
    ЧФР Клуж пытается что-то создать.
  • 43'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Моруцан Олимпиу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    41'
    Безумный фол. Кипчу Александру грубо играет против соперника. Пострадал Олару Дариус
  • 41'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 40'
    Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]
  • 39'
    [team] контролирует мяч.
  • 38'
    Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
  • 38'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 38'
    [team] пытается что-то создать.
  • 37'
    [player1] нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 37'
    [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    [team] контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    34'
    ПЕНАЛЬТИ - Мирон Джордже из команды ФКСБ привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Войтуш Якуб.
  • 34'
    Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    [team] контролирует мяч.
  • 31'
    Игрок из команды [team] вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 30'
    Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
  • 30'
    Влад Даниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Крецу Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    29'
    Кипчу Александру из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
  • 29'
    Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 29'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    [team] пытается что-то создать.
  • 28'
    Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
  • Фол, нарушение
    27'
    Назначен штрафной. Пострадал Ман Деннис, его свалил Винисиус Пауло.
  • 27'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 26'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    ЧФР Клуж контролирует мяч.
  • 25'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    [player1] из команды [team] делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 24'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    ЧФР Клуж пытается что-то создать.
  • 23'
    Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    22'
    Крецу Валентин наказан за толчок Костаке Йонуц
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]
  • 22'
    ЧФР Клуж контролирует мяч.
  • 21'
    Как он промахнулся? Войтуш Якуб имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 20'
    Вынэ Йонуц из команды ФКСБ пасует в штрафную, но Бэлгрэдян Кристиан выходит и ловит мяч.
  • 20'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]
  • 18'
    ЧФР Клуж пытается что-то создать.
  • 18'
    [team] контролирует мяч.
  • 18'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ пасует в штрафную, но Бэлгрэдян Кристиан выходит и ловит мяч.
  • 16'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 15'
    Ман Деннис из команды ФКСБ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    14'
    Кипчу Александру из команды ЧФР Клуж разыграл угловой с левого угла.
  • 14'
    Мирон Джордже предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 14'
    [team] пытается что-то создать.
  • 13'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    [team] контролирует мяч.
  • 12'
    ЧФР Клуж контролирует мяч.
  • 11'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 11'
    Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
  • 10'
    Бричаг Марьюс из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 10'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: ЧФР Клуж: 56%, ФКСБ: 44%.
  • 10'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    9'
    [player1] совершил серьезный фол, на грани карточки
  • 9'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Матч возобновлен
  • 8'
    [player1] получил травму и заменен. Войтуш Якуб выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    8'
    Рондон Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 7'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 7'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 5'
    [team] контролирует мяч.
  • 5'
    Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    ЧФР Клуж контролирует мяч.
  • 4'
    ЧФР Клуж пытается что-то создать.
  • 3'
    Тактическая замена. Жока Андрей уходит с поля и его заменяет Кипчу Александру
  • Офсайд
    3'
    Вынэ Йонуц из команды [team] в офсайде
  • 3'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 3'
    Ман Деннис из команды ФКСБ находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 3'
    [team] пытается что-то создать.
  • 2'
    Моруцан Олимпиу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Сушич Матео из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Олару Дариус
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
ФКСБ
2.49
4.15
3.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.32 4.10 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 3.90 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.49 3.04 3.05
  1.38 4.15 11.12

Самый высокий коэффициент на матч «ЧФР Клуж» – «ФКСБ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЧФР Клуж» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ФКСБ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЧФР Клуж» – «ФКСБ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.70 1.17 6.20 1.10 2.25 1.60 2.14 1.71 1.81 2.00 1.23 3.90 1.29 3.40 1.03 10.00 1.06 7.50 1.06 8.20 0.00 22.00 0.00 23.00 0.00 23.00
6.95 1.06 5.85 1.10 2.73 1.42 2.10 1.67 1.64 2.36 1.33 3.26 1.23 3.90 1.07 6.90
4.01 1.23 3.37 1.31 2.39 1.59 3.09 1.36 2.59 1.51 2.08 1.79 1.67 2.24 1.47 2.68 1.30 3.45 1.22 4.23 1.23 4.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.70 2.08 1.66 2.21 1.09 6.50 1.07 7.40
2.50 1.52 1.69 2.14 1.33 3.26
1.62 2.33 1.36 3.11 1.11 6.10 1.34 3.13 1.14 5.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.28 1.59 1.52 2.37 1.18 4.30
3.26 1.33 2.28 1.61 1.56 2.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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