Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' [player1] из команды [team] в офсайде

93' Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Камора Мауру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Рефери не любит споров - именно за это Моруцан Олимпиу сейчас получил желтую

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Судье надоело, что Бэлгрэдян Кристиан тянет время и он наказал его горчичником

90' [team] пытается что-то создать.

89' Судье надоело, что Джокович Дамьян тянет время и он наказал его горчичником

89' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' [player1] из команды [team] пробил со штрафного, но очень мимо цели.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Костаке Йонуц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Маня Кристьян получил желтую карточку от судьи

79' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Маня Кристьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Удар от ворот произведет ФКСБ

79' ШАНС! [player1] нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

79' [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

78' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' [team] пытается что-то создать.

75' [player1] бьет ножницами в створ ворот, но [player2] не дал случится отличному голу!

75' Моруцан Олимпиу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]

74' Г О О О О Л - Костаке Йонуц забивает!

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Octavian Popescu получил травму и заменен. Бузьюк Александру выходит на поле.

72' Судья свистит. [player1] атаковал сзади соперника. Это [player2] заработал своей команде штрафной

70' Octavian Popescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Бричаг Марьюс из команды ФКСБ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

68' Джокович Дамьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Маня Кристьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

68' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

67' Матч остановлен

66' Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе

66' [player1] из команды [team] разыграл угловой с левого угла.

64' [player1] из команды [team] хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

64' [team] пытается что-то создать.

64' [team] контролирует мяч.

61' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Ман Деннис

59' [player1] нанес удар, но тот был заблокирован.

58' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' [team] контролирует мяч.

57' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Кристя Юлиан из команды ФКСБ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

55' [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

54' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Octavian Popescu пробует нанести удар издали, но Бэлгрэдян Кристиан держит все под контролем

50' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

49' Маня Кристьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля