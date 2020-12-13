ЧФР Клуж
2:0
Конец матча
Стадион: Константин Рэдулеску
ФКСБ
9' Желтая карточкаДяк Чиприан
15' Желтая карточкаКостаке Йонуц
27' Желтая карточкаВинисиус Пауло
34' Желтая карточкаМирон Джордже
35' Желтая карточкаКрецу Валентин
1:0
35' ПенальтиДяк Чиприан
40' Желтая карточкаВиллиам Соарес
41' Желтая карточкаКипчу Александру
44' Желтая карточкаСушич Матео
2:0
74' ГолКостаке Йонуц
82' Желтая карточкаМаня Кристьян
89' Желтая карточкаДжокович Дамьян
90' Желтая карточкаБэлгрэдян Кристиан
90' Желтая карточкаМоруцан Олимпиу
16
Сушич
Матео
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
96
Жока
Андрей
99
Рондон
Марио
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
20
Вынэ
Йонуц
27
Олару
Дариус
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Жока АндрейНападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Stefan Cana
-
-
Главный тренер: Петря Антон
Ход матча
9'
15'
27'
34'
35'
35'
1:0
40'
41'
44'
74'
2:0
82'
89'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дяк Чиприан
|4 (3)
|0.31
|2.
|Рондон Марио
|2
|0.15
|3.
|Винисиус Пауло
|2
|0.15
|4.
|Костаке Йонуц
|2
|0.15
|5.
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.15
|6.
|Чоботарю Денис
|1
|0.08
|7.
|Петрила Клаудиу
|1
|0.08
|8.
|Иту Кэтэлин
|1
|0.08
|9.
|Камора Мауру
|0
|0
|10.
|Войтуш Якуб
|0
|0
|11.
|Кипчу Александру
|0
|0
|12.
|Перейра Мишель
|0
|0
|13.
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ман Деннис
|10 (1)
|0.77
|2.
|Тэнасе Флорин
|9 (3)
|0.69
|3.
|Моруцан Олимпиу
|3 (1)
|0.23
|4.
|Олару Дариус
|3
|0.23
|5.
|Кристя Юлиан
|3
|0.23
|6.
|Буш Сержиу
|2 (1)
|0.15
|7.
|Вынэ Йонуц
|1
|0.08
|8.
|Коман Флоринел
|1
|0.08
|9.
|Andrei Istrate
|1
|0.08
|10.
|Попеску Овидиу
|0
|0
|11.
|Octavian Popescu
|0
|0
|12.
|Бузьюк Александру
|0
|0
|13.
|Симон Габриэл
|0
|0
|14.
|Панцыру Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Майк Сестор
|3
|0
|2.
|Маня Кристьян
|3
|0
|3.
|Дебелюх Габриэл
|3
|0
|4.
|Дяк Чиприан
|2
|0
|5.
|Кипчу Александру
|2
|0
|6.
|Рондон Марио
|2
|0
|7.
|Сушич Матео
|2
|0
|8.
|Омрани Билель
|2
|0
|9.
|Виллиам Соарес
|2
|0
|10.
|Паун-Александру Константин
|2
|0
|11.
|Иту Кэтэлин
|2
|0
|12.
|Хобан Овидиу
|1
|0
|13.
|Камора Мауру
|1
|0
|14.
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|15.
|Винисиус Пауло
|1
|0
|16.
|Войтуш Якуб
|1
|0
|17.
|Перейра Мишель
|1
|0
|18.
|Бэлгрэдян Кристиан
|1
|0
|19.
|Боли Кевин
|1
|0
|20.
|Джокович Дамьян
|1
|0
|21.
|Аурелиу Луиш
|1
|0
|22.
|Жунич Ивица
|1
|0
|23.
|Бордеяну Михай
|1
|0
|24.
|Костаке Йонуц
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мирон Джордже
|4
|0
|2.
|Панцыру Ионуц
|4
|0
|3.
|Олару Дариус
|1
|1
|4.
|Крецу Валентин
|2
|0
|5.
|Тэнасе Флорин
|2
|0
|6.
|Кристя Юлиан
|2
|0
|7.
|Ман Деннис
|2
|0
|8.
|Буш Сержиу
|1
|0
|9.
|Эначе Габриэль
|1
|0
|10.
|Octavian Popescu
|1
|0
|11.
|Вынэ Йонуц
|1
|0
|12.
|Бузьюк Александру
|1
|0
|13.
|Коман Флоринел
|1
|0
|14.
|Попеску Овидиу
|1
|0
|15.
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
|16.
|Влад Даниэл
|1
|0
|17.
|Adrian Sut
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|20% (3)
|ФКСБ
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|9.09% (3)
|30.3% (10)
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +9 =5 -6Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 0:2 Рома
ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Рома 5:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб
ФКСБ Последние 20 матчей: +15 =0 -5ФКСБ 3:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:3 ФКСБ ФКСБ 4:1 Ботошани Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ
ФКСБ 5:0 Германнштадт Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ ФКСБ 0:2 Слован Либерец ФКСБ 3:0 Арджеш Бачка-Топола 6:6 ФКСБ Волунтари 2:1 ФКСБ ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца ФКСБ 3:0 Ширак Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 6, ничьи: 10, поражения: 4
ФКСБ: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 6
ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Первая лига ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:1 ФКСБ Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|13
|10
|0
|3
|34 - 14
|30
|2.
|Университатя Крайова
|12
|9
|1
|2
|17 - 6
|28
|3.
|ЧФР Клуж
|13
|8
|3
|2
|16 - 6
|27
|4.
|Сепси
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|5.
|Академика Клинчени
|13
|6
|5
|2
|15 - 9
|23
|6.
|УТА Арад
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|7.
|Киндия Тырговиште
|13
|4
|4
|5
|8 - 10
|16
|8.
|Динамо Бухарест
|13
|4
|3
|6
|17 - 15
|15
|9.
|Вииторул Констанца
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|10.
|Германнштадт
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|11.
|Волунтари
|13
|4
|2
|7
|19 - 22
|14
|12.
|Ботошани
|13
|3
|5
|5
|18 - 20
|14
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|4
|1
|8
|18 - 23
|13
|14.
|КСМ Политехника Яссы
|12
|3
|1
|8
|14 - 33
|10
|15.
|Астра
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|16.
|Арджеш
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Академика Клинчени
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|3.
|Университатя Крайова
|6
|4
|0
|2
|8 - 4
|12
|4.
|ЧФР Клуж
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|5.
|Волунтари
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|6.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Вииторул Констанца
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|8.
|Динамо Бухарест
|7
|2
|3
|2
|10 - 6
|9
|9.
|Германнштадт
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|КСМ Политехника Яссы
|6
|2
|1
|3
|10 - 14
|7
|12.
|Арджеш
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Ботошани
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|14.
|УТА Арад
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Астра
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|16.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|Университатя Крайова
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|3.
|Сепси
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|4.
|ФКСБ
|7
|4
|0
|3
|13 - 11
|12
|5.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|6.
|Академика Клинчени
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|3
|0
|4
|11 - 11
|9
|8.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|3
|2
|3 - 2
|9
|9.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|10.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|11.
|Германнштадт
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|12.
|Вииторул Констанца
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|Астра
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|14.
|Волунтари
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|15.
|КСМ Политехника Яссы
|6
|1
|0
|5
|4 - 19
|3
|16.
|Арджеш
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
Победитель
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