Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Ион Облеменко
ФКСБ
26' Желтая карточкаМариус Марсел Константин
16
Нистор
Дан
29
Бик
Овидиу
14
Офусу
Риги
30
Ivan
Mamut
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
-
29 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Офусу РигиНападающий
-
30 Ivan MamutНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Папп ПолЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Ionut Mitran
-
Главный тренер: Corneliu Papura
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
89 Adrian Sut
-
-
Главный тренер: Петря Антон
Ход матча
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикылдэу Александру
|6 (2)
|0.43
|2.
|Кольич Элвир
|6
|0.43
|3.
|Банку Никусор
|2
|0.14
|4.
|Офусу Риги
|2
|0.14
|5.
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0.14
|6.
|Иван Андрей
|1
|0.07
|7.
|Ivan Mamut
|0
|0
|8.
|Нистор Дан
|0
|0
|9.
|Stefan Vladoiu
|0
|0
|10.
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ман Деннис
|10 (1)
|0.71
|2.
|Тэнасе Флорин
|9 (3)
|0.64
|3.
|Моруцан Олимпиу
|3 (1)
|0.21
|4.
|Олару Дариус
|3
|0.21
|5.
|Кристя Юлиан
|3
|0.21
|6.
|Буш Сержиу
|2 (1)
|0.14
|7.
|Вынэ Йонуц
|1
|0.07
|8.
|Коман Флоринел
|1
|0.07
|9.
|Andrei Istrate
|1
|0.07
|10.
|Попеску Овидиу
|0
|0
|11.
|Octavian Popescu
|0
|0
|12.
|Бузьюк Александру
|0
|0
|13.
|Симон Габриэл
|0
|0
|14.
|Панцыру Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бэлаша Михай
|3
|0
|2.
|Нистор Дан
|2
|0
|3.
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0
|4.
|Чикылдэу Александру
|2
|0
|5.
|Stefan Vladoiu
|2
|0
|6.
|Мариус Марсел Константин
|1
|0
|7.
|Банку Никусор
|1
|0
|8.
|Ivan Mamut
|1
|0
|9.
|Скречу Владимир
|1
|0
|10.
|Бик Овидиу
|1
|0
|11.
|Баярам Штефан
|1
|0
|12.
|Ionut Mitran
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мирон Джордже
|4
|0
|2.
|Панцыру Ионуц
|4
|0
|3.
|Олару Дариус
|1
|1
|4.
|Крецу Валентин
|2
|0
|5.
|Тэнасе Флорин
|2
|0
|6.
|Кристя Юлиан
|2
|0
|7.
|Ман Деннис
|2
|0
|8.
|Буш Сержиу
|1
|0
|9.
|Эначе Габриэль
|1
|0
|10.
|Octavian Popescu
|1
|0
|11.
|Вынэ Йонуц
|1
|0
|12.
|Бузьюк Александру
|1
|0
|13.
|Коман Флоринел
|1
|0
|14.
|Попеску Овидиу
|1
|0
|15.
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
|16.
|Влад Даниэл
|1
|0
|17.
|Adrian Sut
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Университатя Крайова
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|ФКСБ
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|9.09% (3)
|30.3% (10)
Предыдущие игры
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +12 =6 -2УТА Арад 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Пандурий 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Металоглобус
Ботошани 0:0 Университатя Крайова Униря Слобозия 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Глория Бузау Политехника Тимишоара 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 0:0 Аэростар Бакау Германнштадт 0:1 Университатя Крайова Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 5:0 Рапид Бухарест Комуна Реча 3:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы Университатя Крайова 2:1 Слатина Арджеш 1:2 Университатя Крайова Энергетицианал 2:4 Университатя Крайова
ФКСБ Последние 20 матчей: +14 =0 -6ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 3:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:3 ФКСБ ФКСБ 4:1 Ботошани
Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ ФКСБ 5:0 Германнштадт Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ ФКСБ 0:2 Слован Либерец ФКСБ 3:0 Арджеш Бачка-Топола 6:6 ФКСБ Волунтари 2:1 ФКСБ ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца ФКСБ 3:0 Ширак Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
ФКСБ: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Университатя Крайова 0:2 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 3:2 Университатя Крайова Лига 1 ФКСБ 3:2 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 2:1 ФКСБ Первая лига Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 2:5 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 Университатя Крайова Лига 1 ФКСБ 3:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Лига 1 Университатя Крайова 1:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 2:1 Университатя Крайова Первая лига ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 1:2 ФКСБ Первая лига Университатя Крайова 0:0 ФКСБ Первая лига Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|14
|10
|2
|2
|19 - 7
|32
|2.
|ФКСБ
|0:0
|14
|10
|1
|3
|34 - 14
|31
|3.
|ЧФР Клуж
|14
|9
|3
|2
|18 - 6
|30
|4.
|Сепси
|14
|7
|5
|2
|23 - 12
|26
|5.
|Академика Клинчени
|14
|6
|6
|2
|15 - 9
|24
|6.
|Киндия Тырговиште
|14
|5
|4
|5
|10 - 10
|19
|7.
|Ботошани
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|8.
|УТА Арад
|14
|4
|5
|5
|13 - 19
|17
|9.
|Германнштадт
|13
|3
|6
|4
|16 - 20
|15
|10.
|Динамо Бухарест
|14
|4
|3
|7
|17 - 17
|15
|11.
|Вииторул Констанца
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|12.
|Волунтари
|14
|4
|2
|8
|19 - 24
|14
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|4
|1
|9
|18 - 26
|13
|14.
|Астра
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|15.
|КСМ Политехника Яссы
|13
|3
|2
|8
|14 - 33
|11
|16.
|Арджеш
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|0:0
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Университатя Крайова
|0:0
|7
|4
|1
|2
|8 - 4
|13
|3.
|Академика Клинчени
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|4.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|5.
|ЧФР Клуж
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|6.
|Волунтари
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Вииторул Констанца
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|8.
|Динамо Бухарест
|8
|2
|3
|3
|10 - 8
|9
|9.
|Германнштадт
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|КСМ Политехника Яссы
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|11.
|Астра
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|12.
|Арджеш
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|13.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Ботошани
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|15.
|УТА Арад
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|16.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Университатя Крайова
|0:0
|7
|6
|1
|0
|11 - 3
|19
|3.
|Сепси
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|4.
|ФКСБ
|0:0
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Киндия Тырговиште
|8
|3
|3
|2
|5 - 2
|12
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|7.
|Академика Клинчени
|7
|2
|5
|0
|8 - 5
|11
|8.
|Ботошани
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|3
|0
|5
|11 - 14
|9
|10.
|Германнштадт
|7
|1
|4
|2
|8 - 12
|7
|11.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|12.
|Вииторул Констанца
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|Астра
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|14.
|Волунтари
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|15.
|КСМ Политехника Яссы
|6
|1
|0
|5
|4 - 19
|3
|16.
|Арджеш
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
Победитель
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