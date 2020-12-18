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Университатя Крайова
0:2
Конец матча

Стадион:
ФКСБ
0'
26' Желтая карточка
Мариус Марсел Константин
0:1
39' Гол
Ман Деннис
50' Желтая карточка
Коман Флоринел
0:2
55' Гол
Ман Деннис
79' Желтая карточка
Пильячелли Мирко
90'+4
13
Пильячелли
Мирко
18
Stefan
Vladoiu
4
Бэлаша
Михай
23
Мариус
Марсел
Константин
11
Банку
Никусор
16
Нистор
Дан
29
Бик
Овидиу
10
Чикылдэу
Александру
14
Офусу
Риги
30
Ivan
Mamut
17
Баярам
Штефан
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
17
Кристя
Юлиан
23
Попеску
Овидиу
3
Панцыру
Ионуц
27
Олару
Дариус
5
Симон
Габриэл
11
Моруцан
Олимпиу
98
Ман
Деннис
10
Тэнасе
Флорин
7
Коман
Флоринел
Университатя Крайова
ФКСБ

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикылдэу Александру 6 (2) 0.43
2. Кольич Элвир 6 0.43
3. Банку Никусор 2 0.14
4. Офусу Риги 2 0.14
5. Бэрбуц Кристиан 2 0.14
6. Иван Андрей 1 0.07
7. Ivan Mamut 0 0
8. Нистор Дан 0 0
9. Stefan Vladoiu 0 0
10. Михэйлэ Валентин 0 0
ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ман Деннис 12 (1) 0.86
2. Тэнасе Флорин 9 (3) 0.64
3. Моруцан Олимпиу 3 (1) 0.21
4. Олару Дариус 3 0.21
5. Кристя Юлиан 3 0.21
6. Буш Сержиу 2 (1) 0.14
7. Коман Флоринел 1 0.07
8. Вынэ Йонуц 1 0.07
9. Andrei Istrate 1 0.07
10. Попеску Овидиу 0 0
11. Octavian Popescu 0 0
12. Бузьюк Александру 0 0
13. Симон Габриэл 0 0
14. Панцыру Ионуц 0 0

Карточки

Университатя Крайова
# Игрок      
1. Бэлаша Михай 3 0
2. Нистор Дан 2 0
3. Бэрбуц Кристиан 2 0
4. Чикылдэу Александру 2 0
5. Stefan Vladoiu 2 0
6. Мариус Марсел Константин 1 0
7. Пильячелли Мирко 1 0
8. Банку Никусор 1 0
9. Ivan Mamut 1 0
10. Скречу Владимир 1 0
11. Бик Овидиу 1 0
12. Баярам Штефан 1 0
13. Ionut Mitran 1 0
ФКСБ
# Игрок      
1. Мирон Джордже 4 0
2. Панцыру Ионуц 4 0
3. Олару Дариус 1 1
4. Крецу Валентин 2 0
5. Тэнасе Флорин 2 0
6. Коман Флоринел 2 0
7. Кристя Юлиан 2 0
8. Ман Деннис 2 0
9. Буш Сержиу 1 0
10. Эначе Габриэль 1 0
11. Octavian Popescu 1 0
12. Вынэ Йонуц 1 0
13. Бузьюк Александру 1 0
14. Попеску Овидиу 1 0
15. Моруцан Олимпиу 1 0
16. Влад Даниэл 1 0
17. Adrian Sut 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Университатя Крайова 21.05% (4) 26.32% (5) 15.79% (3) 15.79% (3) 15.79% (3) 5.26% (1)
 ФКСБ 20% (7) 11.43% (4) 17.14% (6) 14.29% (5) 8.57% (3) 28.57% (10)

Предыдущие игры

Университатя Крайова Последние 20 матчей: +12 =6 -2
УТА Арад 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Пандурий 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Металоглобус
Ботошани 0:0 Университатя Крайова Униря Слобозия 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Глория Бузау Политехника Тимишоара 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 0:0 Аэростар Бакау Германнштадт 0:1 Университатя Крайова Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 5:0 Рапид Бухарест Комуна Реча 3:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы Университатя Крайова 2:1 Слатина Арджеш 1:2 Университатя Крайова Энергетицианал 2:4 Университатя Крайова
ФКСБ Последние 20 матчей: +14 =0 -6
ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 3:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:3 ФКСБ ФКСБ 4:1 Ботошани
Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ ФКСБ 5:0 Германнштадт Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ ФКСБ 0:2 Слован Либерец ФКСБ 3:0 Арджеш Бачка-Топола 6:6 ФКСБ Волунтари 2:1 ФКСБ ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца ФКСБ 3:0 Ширак Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ

Последние игры между собой

Университатя Крайова: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
ФКСБ: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Университатя Крайова 2:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Лига 1 ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Первая лига
Университатя Крайова 0:2 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 3:2 Университатя Крайова Лига 1 ФКСБ 3:2 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 2:1 ФКСБ Первая лига Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 2:5 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 Университатя Крайова Лига 1 ФКСБ 3:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Лига 1 Университатя Крайова 1:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 2:1 Университатя Крайова Первая лига ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 1:2 ФКСБ Первая лига Университатя Крайова 0:0 ФКСБ Первая лига Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 14 11 0 3 36 - 14 33
2. Университатя Крайова 14 10 1 3 19 - 9 31
3. ЧФР Клуж 14 9 3 2 18 - 6 30
4. Сепси 14 7 5 2 23 - 12 26
5. Академика Клинчени 14 6 6 2 15 - 9 24
6. Киндия Тырговиште 14 5 4 5 10 - 10 19
7. Ботошани 14 4 5 5 20 - 21 17
8. УТА Арад 14 4 5 5 13 - 19 17
9. Германнштадт 13 3 6 4 16 - 20 15
10. Динамо Бухарест 14 4 3 7 17 - 17 15
11. Вииторул Констанца 12 3 5 4 17 - 19 14
12. Волунтари 14 4 2 8 19 - 24 14
13. Газ-Метан Медиаш 14 4 1 9 18 - 26 13
14. Астра 14 3 4 7 15 - 21 13
15. КСМ Политехника Яссы 13 3 2 8 14 - 33 11
16. Арджеш 14 2 4 8 12 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Академика Клинчени 7 4 1 2 7 - 4 13
3. Университатя Крайова 7 4 0 3 8 - 6 12
4. Сепси 7 3 3 1 10 - 5 12
5. ЧФР Клуж 7 3 2 2 6 - 4 11
6. Волунтари 8 3 1 4 12 - 12 10
7. Вииторул Констанца 7 2 3 2 12 - 12 9
8. Динамо Бухарест 8 2 3 3 10 - 8 9
9. Германнштадт 6 2 2 2 8 - 8 8
10. КСМ Политехника Яссы 7 2 2 3 10 - 14 8
11. Астра 8 2 2 4 11 - 12 8
12. Арджеш 8 2 2 4 9 - 12 8
13. Киндия Тырговиште 6 2 1 3 5 - 8 7
14. Ботошани 6 1 3 2 7 - 6 6
15. УТА Арад 6 1 2 3 5 - 8 5
16. Газ-Метан Медиаш 6 1 1 4 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 7 6 1 0 12 - 2 19
2. Университатя Крайова 7 6 1 0 11 - 3 19
3. ФКСБ 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Сепси 7 4 2 1 13 - 7 14
5. Киндия Тырговиште 8 3 3 2 5 - 2 12
6. УТА Арад 8 3 3 2 8 - 11 12
7. Академика Клинчени 7 2 5 0 8 - 5 11
8. Ботошани 8 3 2 3 13 - 15 11
9. Газ-Метан Медиаш 8 3 0 5 11 - 14 9
10. Германнштадт 7 1 4 2 8 - 12 7
11. Динамо Бухарест 6 2 0 4 7 - 9 6
12. Вииторул Констанца 5 1 2 2 5 - 7 5
13. Астра 6 1 2 3 4 - 9 5
14. Волунтари 6 1 1 4 7 - 12 4
15. КСМ Политехника Яссы 6 1 0 5 4 - 19 3
16. Арджеш 6 0 2 4 3 - 10 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 9.00 3.75 1.37
Бонус: 5 000 ₽ 3.38 3.26 2.18
  10.22 4.53 1.35

Самый высокий коэффициент на матч «Университатя Крайова» – «ФКСБ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Университатя Крайова» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ФКСБ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Университатя Крайова» – «ФКСБ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.40 1.13 7.90 1.06 3.75 1.25 2.45 1.49 2.08 1.73 1.17 4.70 1.44 2.70 1.22 4.00 1.12 5.60 1.10 7.00 1.01 11.50 1.01 12.00 0.00 19.00
8.30 1.03 7.20 1.06 3.12 1.33 2.50 1.52 1.84 2.04 1.44 2.75 1.29 3.40 1.10 5.65 1.08 6.30 1.00 11.25
3.96 1.26 3.34 1.34 2.39 1.60 3.29 1.35 2.76 1.47 2.22 1.69 1.76 2.11 1.83 2.04 1.54 2.54 1.26 3.96 1.19 4.79 1.30 3.63 1.10 7.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.65 2.15 1.79 2.02 1.07 7.50 1.09 6.40
2.75 1.44 1.84 1.94 1.39 2.95
1.40 2.99 1.21 4.34 1.55 2.48 1.36 3.17 1.26 3.85
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.48 1.45 1.66 2.18 1.27 3.60
2.55 1.50 1.65 2.21 1.26 3.78

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.45 1.31
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