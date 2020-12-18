Университатя Крайова
0:2
Конец матча
Стадион: Ион Облеменко
ФКСБ
26' Желтая карточкаМариус Марсел Константин
0:1
39' ГолМан Деннис
50' Желтая карточкаКоман Флоринел
0:2
55' ГолМан Деннис
79' Желтая карточкаПильячелли Мирко
16
Нистор
Дан
29
Бик
Овидиу
14
Офусу
Риги
30
Ivan
Mamut
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
-
29 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Офусу РигиНападающий
-
30 Ivan MamutНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Папп ПолЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Ionut Mitran
-
Главный тренер: Corneliu Papura
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
89 Adrian Sut
-
-
Главный тренер: Петря Антон
Ход матча
39'
0:1
50'
55'
0:2
79'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикылдэу Александру
|6 (2)
|0.43
|2.
|Кольич Элвир
|6
|0.43
|3.
|Банку Никусор
|2
|0.14
|4.
|Офусу Риги
|2
|0.14
|5.
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0.14
|6.
|Иван Андрей
|1
|0.07
|7.
|Ivan Mamut
|0
|0
|8.
|Нистор Дан
|0
|0
|9.
|Stefan Vladoiu
|0
|0
|10.
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ман Деннис
|12 (1)
|0.86
|2.
|Тэнасе Флорин
|9 (3)
|0.64
|3.
|Моруцан Олимпиу
|3 (1)
|0.21
|4.
|Олару Дариус
|3
|0.21
|5.
|Кристя Юлиан
|3
|0.21
|6.
|Буш Сержиу
|2 (1)
|0.14
|7.
|Коман Флоринел
|1
|0.07
|8.
|Вынэ Йонуц
|1
|0.07
|9.
|Andrei Istrate
|1
|0.07
|10.
|Попеску Овидиу
|0
|0
|11.
|Octavian Popescu
|0
|0
|12.
|Бузьюк Александру
|0
|0
|13.
|Симон Габриэл
|0
|0
|14.
|Панцыру Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бэлаша Михай
|3
|0
|2.
|Нистор Дан
|2
|0
|3.
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0
|4.
|Чикылдэу Александру
|2
|0
|5.
|Stefan Vladoiu
|2
|0
|6.
|Мариус Марсел Константин
|1
|0
|7.
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|8.
|Банку Никусор
|1
|0
|9.
|Ivan Mamut
|1
|0
|10.
|Скречу Владимир
|1
|0
|11.
|Бик Овидиу
|1
|0
|12.
|Баярам Штефан
|1
|0
|13.
|Ionut Mitran
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мирон Джордже
|4
|0
|2.
|Панцыру Ионуц
|4
|0
|3.
|Олару Дариус
|1
|1
|4.
|Крецу Валентин
|2
|0
|5.
|Тэнасе Флорин
|2
|0
|6.
|Коман Флоринел
|2
|0
|7.
|Кристя Юлиан
|2
|0
|8.
|Ман Деннис
|2
|0
|9.
|Буш Сержиу
|1
|0
|10.
|Эначе Габриэль
|1
|0
|11.
|Octavian Popescu
|1
|0
|12.
|Вынэ Йонуц
|1
|0
|13.
|Бузьюк Александру
|1
|0
|14.
|Попеску Овидиу
|1
|0
|15.
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
|16.
|Влад Даниэл
|1
|0
|17.
|Adrian Sut
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Университатя Крайова
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|ФКСБ
|20% (7)
|11.43% (4)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|8.57% (3)
|28.57% (10)
Предыдущие игры
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +12 =6 -2УТА Арад 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Пандурий 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Металоглобус
Ботошани 0:0 Университатя Крайова Униря Слобозия 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Глория Бузау Политехника Тимишоара 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 0:0 Аэростар Бакау Германнштадт 0:1 Университатя Крайова Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 5:0 Рапид Бухарест Комуна Реча 3:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы Университатя Крайова 2:1 Слатина Арджеш 1:2 Университатя Крайова Энергетицианал 2:4 Университатя Крайова
ФКСБ Последние 20 матчей: +14 =0 -6ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 3:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:3 ФКСБ ФКСБ 4:1 Ботошани
Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ ФКСБ 5:0 Германнштадт Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ ФКСБ 0:2 Слован Либерец ФКСБ 3:0 Арджеш Бачка-Топола 6:6 ФКСБ Волунтари 2:1 ФКСБ ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца ФКСБ 3:0 Ширак Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
ФКСБ: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Университатя Крайова 0:2 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 3:2 Университатя Крайова Лига 1 ФКСБ 3:2 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 2:1 ФКСБ Первая лига Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 2:5 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 Университатя Крайова Лига 1 ФКСБ 3:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Лига 1 Университатя Крайова 1:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 2:1 Университатя Крайова Первая лига ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 1:2 ФКСБ Первая лига Университатя Крайова 0:0 ФКСБ Первая лига Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|14
|11
|0
|3
|36 - 14
|33
|2.
|Университатя Крайова
|14
|10
|1
|3
|19 - 9
|31
|3.
|ЧФР Клуж
|14
|9
|3
|2
|18 - 6
|30
|4.
|Сепси
|14
|7
|5
|2
|23 - 12
|26
|5.
|Академика Клинчени
|14
|6
|6
|2
|15 - 9
|24
|6.
|Киндия Тырговиште
|14
|5
|4
|5
|10 - 10
|19
|7.
|Ботошани
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|8.
|УТА Арад
|14
|4
|5
|5
|13 - 19
|17
|9.
|Германнштадт
|13
|3
|6
|4
|16 - 20
|15
|10.
|Динамо Бухарест
|14
|4
|3
|7
|17 - 17
|15
|11.
|Вииторул Констанца
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|12.
|Волунтари
|14
|4
|2
|8
|19 - 24
|14
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|4
|1
|9
|18 - 26
|13
|14.
|Астра
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|15.
|КСМ Политехника Яссы
|13
|3
|2
|8
|14 - 33
|11
|16.
|Арджеш
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Академика Клинчени
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|3.
|Университатя Крайова
|7
|4
|0
|3
|8 - 6
|12
|4.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|5.
|ЧФР Клуж
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|6.
|Волунтари
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Вииторул Констанца
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|8.
|Динамо Бухарест
|8
|2
|3
|3
|10 - 8
|9
|9.
|Германнштадт
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|КСМ Политехника Яссы
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|11.
|Астра
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|12.
|Арджеш
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|13.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Ботошани
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|15.
|УТА Арад
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|16.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Университатя Крайова
|7
|6
|1
|0
|11 - 3
|19
|3.
|ФКСБ
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|4.
|Сепси
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|5.
|Киндия Тырговиште
|8
|3
|3
|2
|5 - 2
|12
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|7.
|Академика Клинчени
|7
|2
|5
|0
|8 - 5
|11
|8.
|Ботошани
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|3
|0
|5
|11 - 14
|9
|10.
|Германнштадт
|7
|1
|4
|2
|8 - 12
|7
|11.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|12.
|Вииторул Констанца
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|Астра
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|14.
|Волунтари
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|15.
|КСМ Политехника Яссы
|6
|1
|0
|5
|4 - 19
|3
|16.
|Арджеш
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
Победитель
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