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  3. Румыния
Германнштадт
0:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
КСМ Политехника Яссы
0'
4' Желтая карточка
Andrei Sintean
22' Желтая карточка
Фрасинеску Козмин
33' Желтая карточка
Santos Pires Romario
37' Желтая карточка
Майораль Давид
54'
13
Cristiano
Pereira2
15
Alexandru
Voda
12
Виера
Усман
4
Ionut
Stoica
25
Raul
Oprut
93
Мюстивар
Сони
90
Аддэ
Брайт
52
Santos
Pires
Romario
20
Andrei
Sintean
11
Жоалиссон
Сантос
21
Майораль
Давид
95
Ianos
Brinza
19
Razvan
Onea
23
Фрасинеску
Козмин
3
Баксеванос
Николаос
22
Sorin
Busu
88
Ionut
Francisc
Cristea
18
Manuel
De
Iriondo
8
Juan
Pablo
Passaglia
20
Платини
Суареш
32
Lucas
Chacana
90
Калкан
Андреас
Германнштадт
КСМ Политехника Яссы

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майораль Давид 3 0.21
2. Andrei Sintean 2 0.14
3. Жоалиссон Сантос 2 0.14
4. Аддэ Брайт 2 0.14
5. Razvan Dalbea 2 (2) 0.14
6. Santos Pires Romario 2 (2) 0.14
7. Фортиш Фабиу 1 0.07
8. Adrian Balan 1 0.07
9. Petrisor Petrescu 0 0
КСМ Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Andrei Cristea1 5 0.36
2. Juan Pablo Passaglia 2 0.14
3. Платини Суареш 2 0.14
4. Dzenan Zajmovic 2 0.14
5. Калкан Андреас 1 0.07
6. Попадюк Дору 1 0.07
7. Razvan Onea 1 0.07
8. Ванцо Флориано 0 0
9. Бреевелд Никандро 0 0
10. Sorin Busu 0 0
11. Ionut Francisc Cristea 0 0

Карточки

Германнштадт
# Игрок      
1. Виера Усман 5 0
2. Razvan Dalbea 4 0
3. Майораль Давид 4 0
4. Жоалиссон Сантос 4 0
5. Andrei Sintean 4 0
6. Аддэ Брайт 3 0
7. Фортиш Фабиу 3 0
8. Raul Oprut 3 0
9. Ionut Stoica 3 0
10. Santos Pires Romario 2 0
11. Alexandru Voda 2 0
12. Baba Alhassan 2 0
13. Адриан Эмил Скарлатаче 1 0
14. Мюстивар Сони 1 0
15. Белу Клаудиу 1 0
16. Adrian Balan 1 0
17. Cristiano Pereira2 1 0
КСМ Политехника Яссы
# Игрок      
1. Ванцо Флориано 5 1
2. Manuel De Iriondo 5 1
3. Платини Суареш 5 0
4. Фрасинеску Козмин 3 1
5. Ionut Francisc Cristea 2 1
6. Бреевелд Никандро 3 0
7. Razvan Onea 3 0
8. Andrei Cristea1 3 0
9. Калкан Андреас 2 0
10. Михалаке Мариус 0 1
11. Sorin Busu 1 0
12. Juan Pablo Passaglia 1 0
13. Dzenan Zajmovic 1 0
14. Lucas Chacana 1 0
15. Donaldo Acka 1 0
16. Баксеванос Николаос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Германнштадт 20% (3) 6.67% (1) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4)
КСМ Политехника Яссы 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Германнштадт Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Арджеш 2:2 Германнштадт Германнштадт 3:2 Волунтари Германнштадт 0:1 Астра Сепси 1:1 Германнштадт
Германнштадт 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 5:0 Германнштадт Германнштадт 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:1 Германнштадт Германнштадт 2:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт Германнштадт 2:2 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 0:2 Германнштадт Германнштадт 2:0 Вииторул Констанца Германнштадт 2:2 Сепси Германнштадт 2:1 Волунтари Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +5 =5 -10
КСМ Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 4:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 1:1 Арджеш
Волунтари 4:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси

Последние игры между собой

Германнштадт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы Лига 1 КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Лига 1 Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы Первая лига КСМ Политехника Яссы 0:0 Германнштадт Первая лига
КСМ Политехника Яссы 1:1 Германнштадт Лига 1 Германнштадт 0:1 КСМ Политехника Яссы Лига 1 Германнштадт 2:0 КСМ Политехника Яссы Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 14 11 0 3 36 - 14 33
2. Университатя Крайова 14 10 1 3 19 - 9 31
3. ЧФР Клуж 14 9 3 2 18 - 6 30
4. Сепси 14 7 5 2 23 - 12 26
5. Академика Клинчени 14 6 6 2 15 - 9 24
6. Киндия Тырговиште 15 5 5 5 12 - 12 20
7. Ботошани 14 4 5 5 20 - 21 17
8. УТА Арад 14 4 5 5 13 - 19 17
9. Германнштадт 0:0 14 3 7 4 16 - 20 16
10. Газ-Метан Медиаш 15 5 1 9 19 - 26 16
11. Динамо Бухарест 14 4 3 7 17 - 17 15
12. Вииторул Констанца 13 3 5 5 17 - 20 14
13. Волунтари 14 4 2 8 19 - 24 14
14. Астра 14 3 4 7 15 - 21 13
15. КСМ Политехника Яссы 0:0 14 3 3 8 14 - 33 12
16. Арджеш 15 2 5 8 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Академика Клинчени 7 4 1 2 7 - 4 13
3. Университатя Крайова 7 4 0 3 8 - 6 12
4. Сепси 7 3 3 1 10 - 5 12
5. ЧФР Клуж 7 3 2 2 6 - 4 11
6. Волунтари 8 3 1 4 12 - 12 10
7. Германнштадт 0:0 7 2 3 2 8 - 8 9
8. Вииторул Констанца 7 2 3 2 12 - 12 9
9. Динамо Бухарест 8 2 3 3 10 - 8 9
10. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 7 - 10 8
11. КСМ Политехника Яссы 0:0 7 2 2 3 10 - 14 8
12. Астра 8 2 2 4 11 - 12 8
13. Арджеш 8 2 2 4 9 - 12 8
14. Газ-Метан Медиаш 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Ботошани 6 1 3 2 7 - 6 6
16. УТА Арад 6 1 2 3 5 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 7 6 1 0 12 - 2 19
2. Университатя Крайова 7 6 1 0 11 - 3 19
3. ФКСБ 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Сепси 7 4 2 1 13 - 7 14
5. Киндия Тырговиште 8 3 3 2 5 - 2 12
6. УТА Арад 8 3 3 2 8 - 11 12
7. Академика Клинчени 7 2 5 0 8 - 5 11
8. Ботошани 8 3 2 3 13 - 15 11
9. Газ-Метан Медиаш 8 3 0 5 11 - 14 9
10. Германнштадт 0:0 7 1 4 2 8 - 12 7
11. Динамо Бухарест 6 2 0 4 7 - 9 6
12. Вииторул Констанца 6 1 2 3 5 - 8 5
13. Астра 6 1 2 3 4 - 9 5
14. Волунтари 6 1 1 4 7 - 12 4
15. КСМ Политехника Яссы 0:0 7 1 1 5 4 - 19 4
16. Арджеш 7 0 3 4 5 - 12 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sibiu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Германнштадт
Ничья
КСМ Политехника Яссы
3.24
2.09
3.77
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.24 2.09 3.77

Самый высокий коэффициент на матч «Германнштадт» – «КСМ Политехника Яссы» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Германнштадт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «КСМ Политехника Яссы» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Германнштадт» – «КСМ Политехника Яссы», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.74 1.47 2.27 1.66 1.79 2.08 1.50 2.64 1.36 3.19 1.23 4.22 1.40 3.04 1.31 3.55 1.53 2.56 1.38 3.11 1.23 4.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
1.14 5.75 1.35 3.23 1.11 6.70 1.35 3.20 1.26 3.88
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