Германнштадт
0:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu
КСМ Политехника Яссы
4' Желтая карточкаAndrei Sintean
22' Желтая карточкаФрасинеску Козмин
33' Желтая карточкаSantos Pires Romario
37' Желтая карточкаМайораль Давид
12
Виера
Усман
25
Raul
Oprut
90
Аддэ
Брайт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Виера УсманЗащитник
- Защитник
-
25 Raul OprutЗащитник
- Полузащитник
-
90 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
18 Paul Osan
-
-
19 Lucian Buzan
-
Главный тренер: Ruben Albes
- Основной состав
-
95 Ianos BrinzaВратарь
-
19 Razvan OneaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Sorin BusuЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
42 Dan Talmaciu
-
29 Antonio Stan
-
-
Главный тренер: Daniel Pancu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майораль Давид
|3
|0.21
|2.
|Andrei Sintean
|2
|0.14
|3.
|Жоалиссон Сантос
|2
|0.14
|4.
|Аддэ Брайт
|2
|0.14
|5.
|Razvan Dalbea
|2 (2)
|0.14
|6.
|Santos Pires Romario
|2 (2)
|0.14
|7.
|Фортиш Фабиу
|1
|0.07
|8.
|Adrian Balan
|1
|0.07
|9.
|Petrisor Petrescu
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Andrei Cristea1
|5
|0.36
|2.
|Juan Pablo Passaglia
|2
|0.14
|3.
|Платини Суареш
|2
|0.14
|4.
|Dzenan Zajmovic
|2
|0.14
|5.
|Калкан Андреас
|1
|0.07
|6.
|Попадюк Дору
|1
|0.07
|7.
|Razvan Onea
|1
|0.07
|8.
|Ванцо Флориано
|0
|0
|9.
|Бреевелд Никандро
|0
|0
|10.
|Sorin Busu
|0
|0
|11.
|Ionut Francisc Cristea
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Виера Усман
|5
|0
|2.
|Razvan Dalbea
|4
|0
|3.
|Майораль Давид
|4
|0
|4.
|Жоалиссон Сантос
|4
|0
|5.
|Andrei Sintean
|4
|0
|6.
|Аддэ Брайт
|3
|0
|7.
|Фортиш Фабиу
|3
|0
|8.
|Raul Oprut
|3
|0
|9.
|Ionut Stoica
|3
|0
|10.
|Santos Pires Romario
|2
|0
|11.
|Alexandru Voda
|2
|0
|12.
|Baba Alhassan
|2
|0
|13.
|Адриан Эмил Скарлатаче
|1
|0
|14.
|Мюстивар Сони
|1
|0
|15.
|Белу Клаудиу
|1
|0
|16.
|Adrian Balan
|1
|0
|17.
|Cristiano Pereira2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ванцо Флориано
|5
|1
|2.
|Manuel De Iriondo
|5
|1
|3.
|Платини Суареш
|5
|0
|4.
|Фрасинеску Козмин
|3
|1
|5.
|Ionut Francisc Cristea
|2
|1
|6.
|Бреевелд Никандро
|3
|0
|7.
|Razvan Onea
|3
|0
|8.
|Andrei Cristea1
|3
|0
|9.
|Калкан Андреас
|2
|0
|10.
|Михалаке Мариус
|0
|1
|11.
|Sorin Busu
|1
|0
|12.
|Juan Pablo Passaglia
|1
|0
|13.
|Dzenan Zajmovic
|1
|0
|14.
|Lucas Chacana
|1
|0
|15.
|Donaldo Acka
|1
|0
|16.
|Баксеванос Николаос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Германнштадт
|20% (3)
|6.67% (1)
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|КСМ Политехника Яссы
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Германнштадт Последние 20 матчей: +8 =8 -4Арджеш 2:2 Германнштадт Германнштадт 3:2 Волунтари Германнштадт 0:1 Астра Сепси 1:1 Германнштадт
Германнштадт 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 5:0 Германнштадт Германнштадт 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:1 Германнштадт Германнштадт 2:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт Германнштадт 2:2 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 0:2 Германнштадт Германнштадт 2:0 Вииторул Констанца Германнштадт 2:2 Сепси Германнштадт 2:1 Волунтари Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +5 =5 -10КСМ Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 4:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 1:1 Арджеш
Волунтари 4:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси
Последние игры между собой
Германнштадт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|14
|11
|0
|3
|36 - 14
|33
|2.
|Университатя Крайова
|14
|10
|1
|3
|19 - 9
|31
|3.
|ЧФР Клуж
|14
|9
|3
|2
|18 - 6
|30
|4.
|Сепси
|14
|7
|5
|2
|23 - 12
|26
|5.
|Академика Клинчени
|14
|6
|6
|2
|15 - 9
|24
|6.
|Киндия Тырговиште
|15
|5
|5
|5
|12 - 12
|20
|7.
|Ботошани
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|8.
|УТА Арад
|14
|4
|5
|5
|13 - 19
|17
|9.
|Германнштадт
|0:0
|14
|3
|7
|4
|16 - 20
|16
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|5
|1
|9
|19 - 26
|16
|11.
|Динамо Бухарест
|14
|4
|3
|7
|17 - 17
|15
|12.
|Вииторул Констанца
|13
|3
|5
|5
|17 - 20
|14
|13.
|Волунтари
|14
|4
|2
|8
|19 - 24
|14
|14.
|Астра
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|15.
|КСМ Политехника Яссы
|0:0
|14
|3
|3
|8
|14 - 33
|12
|16.
|Арджеш
|15
|2
|5
|8
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Академика Клинчени
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|3.
|Университатя Крайова
|7
|4
|0
|3
|8 - 6
|12
|4.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|5.
|ЧФР Клуж
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|6.
|Волунтари
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Германнштадт
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|Вииторул Констанца
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|9.
|Динамо Бухарест
|8
|2
|3
|3
|10 - 8
|9
|10.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|11.
|КСМ Политехника Яссы
|0:0
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|12.
|Астра
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|13.
|Арджеш
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Ботошани
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|16.
|УТА Арад
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Университатя Крайова
|7
|6
|1
|0
|11 - 3
|19
|3.
|ФКСБ
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|4.
|Сепси
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|5.
|Киндия Тырговиште
|8
|3
|3
|2
|5 - 2
|12
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|7.
|Академика Клинчени
|7
|2
|5
|0
|8 - 5
|11
|8.
|Ботошани
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|3
|0
|5
|11 - 14
|9
|10.
|Германнштадт
|0:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 12
|7
|11.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|12.
|Вииторул Констанца
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|13.
|Астра
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|14.
|Волунтари
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|15.
|КСМ Политехника Яссы
|0:0
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|16.
|Арджеш
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
Победитель
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