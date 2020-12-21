1:0
30' ГолКристя Юлиан
1:1
37' ГолФофана Бубакар II
46' Желтая карточкаКрецу Валентин
53' Желтая карточкаMarius Stefanescu
61' Желтая карточкаПопеску Овидиу
69' Желтая карточкаМитря Богдан
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
98
Ман
Деннис
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
89 Adrian Sut
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Нувье БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Leontin Grozavu
Ход матча
30'
1:0
37'
46'
61'
69'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ман Деннис
|12 (1)
|0.8
|2.
|Тэнасе Флорин
|9 (3)
|0.6
|3.
|Кристя Юлиан
|4
|0.27
|4.
|Моруцан Олимпиу
|3 (1)
|0.2
|5.
|Олару Дариус
|3
|0.2
|6.
|Буш Сержиу
|2 (1)
|0.13
|7.
|Коман Флоринел
|1
|0.07
|8.
|Вынэ Йонуц
|1
|0.07
|9.
|Andrei Istrate
|1
|0.07
|10.
|Попеску Овидиу
|0
|0
|11.
|Octavian Popescu
|0
|0
|12.
|Бузьюк Александру
|0
|0
|13.
|Симон Габриэл
|0
|0
|14.
|Панцыру Ионуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шафранко Павол
|4
|0.27
|2.
|Istvan Fulop
|2 (1)
|0.13
|3.
|Аганович Аднан
|2
|0.13
|4.
|Петрила Клаудиу
|2
|0.13
|5.
|Ахабар Анасс
|2
|0.13
|6.
|Rachid Bouhenna
|2
|0.13
|7.
|Васвари Габриэл
|2 (1)
|0.13
|8.
|Митря Богдан
|1
|0.07
|9.
|Головфка Кэтэлин
|1
|0.07
|10.
|Lorand Levente Fulop
|1
|0.07
|11.
|Димитров Радослав
|1
|0.07
|12.
|Admir Bajrovic
|1
|0.07
|13.
|Пурече Флориан
|1
|0.07
|14.
|Фофана Бубакар II
|1
|0.07
|15.
|Нувье Бриан
|0
|0
|16.
|Штефан Флорин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мирон Джордже
|4
|0
|2.
|Панцыру Ионуц
|4
|0
|3.
|Крецу Валентин
|3
|0
|4.
|Олару Дариус
|1
|1
|5.
|Тэнасе Флорин
|2
|0
|6.
|Коман Флоринел
|2
|0
|7.
|Попеску Овидиу
|2
|0
|8.
|Кристя Юлиан
|2
|0
|9.
|Ман Деннис
|2
|0
|10.
|Буш Сержиу
|1
|0
|11.
|Эначе Габриэль
|1
|0
|12.
|Octavian Popescu
|1
|0
|13.
|Вынэ Йонуц
|1
|0
|14.
|Бузьюк Александру
|1
|0
|15.
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
|16.
|Влад Даниэл
|1
|0
|17.
|Adrian Sut
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Митря Богдан
|6
|0
|2.
|Marius Stefanescu
|5
|0
|3.
|Штефан Флорин
|4
|0
|4.
|Димитров Радослав
|3
|0
|5.
|Васвари Габриэл
|3
|0
|6.
|Rachid Bouhenna
|3
|0
|7.
|Головфка Кэтэлин
|3
|0
|8.
|Фофана Бубакар II
|3
|0
|9.
|Аганович Аднан
|2
|0
|10.
|Ахабар Анасс
|2
|0
|11.
|Istvan Fulop
|2
|0
|12.
|Пурече Флориан
|2
|0
|13.
|Нувье Бриан
|2
|0
|14.
|Шафранко Павол
|1
|0
|15.
|Lorand Levente Fulop
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ФКСБ
|20% (7)
|11.43% (4)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|8.57% (3)
|28.57% (10)
|Сепси
|0
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|4.55% (1)
|40.91% (9)
Предыдущие игры
ФКСБ Последние 20 матчей: +15 =0 -5Университатя Крайова 0:2 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 3:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:3 ФКСБ
ФКСБ 4:1 Ботошани Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ ФКСБ 5:0 Германнштадт Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ ФКСБ 0:2 Слован Либерец ФКСБ 3:0 Арджеш Бачка-Топола 6:6 ФКСБ Волунтари 2:1 ФКСБ ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца ФКСБ 3:0 Ширак Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ
Сепси Последние 20 матчей: +10 =6 -4Сепси 3:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 0:3 Сепси Сепси 2:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:2 Сепси
Сепси 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 2:0 Сепси Сепси 2:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:4 Сепси Сепси 1:0 Арджеш Волунтари 1:2 Сепси Сепси 1:1 Вииторул Констанца Астра 2:2 Сепси ЧФР Клуж 0:0 Сепси Сепси 0:1 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Вииторул Констанца 0:3 Сепси Волунтари 2:0 Сепси Сепси 0:1 ФКСБ Германнштадт 2:2 Сепси Сепси 2:0 Киндия Тырговиште
Последние игры между собой
ФКСБ: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Сепси: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|1:1
|15
|11
|1
|3
|37 - 15
|34
|2.
|Университатя Крайова
|14
|10
|1
|3
|19 - 9
|31
|3.
|ЧФР Клуж
|14
|9
|3
|2
|18 - 6
|30
|4.
|Сепси
|1:1
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|5.
|Академика Клинчени
|15
|6
|7
|2
|16 - 10
|25
|6.
|Киндия Тырговиште
|15
|5
|5
|5
|12 - 12
|20
|7.
|Ботошани
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|8.
|УТА Арад
|15
|4
|5
|6
|13 - 25
|17
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|5
|1
|9
|19 - 26
|16
|10.
|Динамо Бухарест
|15
|4
|4
|7
|18 - 18
|16
|11.
|Астра
|15
|4
|4
|7
|21 - 21
|16
|12.
|Германнштадт
|14
|3
|6
|5
|16 - 21
|15
|13.
|Волунтари
|15
|4
|3
|8
|20 - 25
|15
|14.
|Вииторул Констанца
|13
|3
|5
|5
|17 - 20
|14
|15.
|КСМ Политехника Яссы
|14
|4
|2
|8
|15 - 33
|14
|16.
|Арджеш
|15
|2
|5
|8
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|1:1
|7
|6
|1
|0
|22 - 4
|19
|2.
|Академика Клинчени
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|3.
|Университатя Крайова
|7
|4
|0
|3
|8 - 6
|12
|4.
|Сепси
|1:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|5.
|ЧФР Клуж
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|6.
|Волунтари
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Вииторул Констанца
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|8.
|Динамо Бухарест
|8
|2
|3
|3
|10 - 8
|9
|9.
|Германнштадт
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|10.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|11.
|КСМ Политехника Яссы
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|12.
|Астра
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|13.
|Арджеш
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Ботошани
|7
|1
|4
|2
|8 - 7
|7
|16.
|УТА Арад
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Университатя Крайова
|7
|6
|1
|0
|11 - 3
|19
|3.
|ФКСБ
|1:1
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|4.
|Сепси
|1:1
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|5.
|Киндия Тырговиште
|8
|3
|3
|2
|5 - 2
|12
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|7.
|Академика Клинчени
|7
|2
|5
|0
|8 - 5
|11
|8.
|Ботошани
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|3
|0
|5
|11 - 14
|9
|10.
|Астра
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|11.
|Динамо Бухарест
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|12.
|Германнштадт
|7
|1
|4
|2
|8 - 12
|7
|13.
|КСМ Политехника Яссы
|7
|2
|0
|5
|5 - 19
|6
|14.
|Вииторул Констанца
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|Волунтари
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16.
|Арджеш
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ФКСБ» – «Сепси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ФКСБ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сепси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ФКСБ» – «Сепси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров