  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
ФКСБ
1:1
Конец матча

Стадион:
Сепси
0'
1:0
30' Гол
Кристя Юлиан
1:1
37' Гол
Фофана Бубакар II
46' Желтая карточка
Крецу Валентин
53' Желтая карточка
Marius Stefanescu
61' Желтая карточка
Попеску Овидиу
69' Желтая карточка
Митря Богдан
90' Желтая карточка
Вынэ Йонуц
90'+4
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
17
Кристя
Юлиан
4
Мирон
Джордже
23
Попеску
Овидиу
27
Олару
Дариус
25
Перяну
Овидиу
11
Моруцан
Олимпиу
37
Octavian
Popescu
7
Коман
Флоринел
98
Ман
Деннис
33
Roland
Niczuly
96
Штефан
Флорин
29
Rachid
Bouhenna
3
Митря
Богдан
2
Делияннидис
Панайотис
77
Аганович
Аднан
17
Фофана
Бубакар
II
8
Васвари
Габриэл
99
Balazs
Csiszer
18
Шафранко
Павол
11
Marius
Stefanescu
ФКСБ
Сепси

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ман Деннис 12 (1) 0.8
2. Тэнасе Флорин 9 (3) 0.6
3. Кристя Юлиан 4 0.27
4. Моруцан Олимпиу 3 (1) 0.2
5. Олару Дариус 3 0.2
6. Буш Сержиу 2 (1) 0.13
7. Коман Флоринел 1 0.07
8. Вынэ Йонуц 1 0.07
9. Andrei Istrate 1 0.07
10. Попеску Овидиу 0 0
11. Octavian Popescu 0 0
12. Бузьюк Александру 0 0
13. Симон Габриэл 0 0
14. Панцыру Ионуц 0 0
Сепси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шафранко Павол 4 0.27
2. Istvan Fulop 2 (1) 0.13
3. Аганович Аднан 2 0.13
4. Петрила Клаудиу 2 0.13
5. Ахабар Анасс 2 0.13
6. Rachid Bouhenna 2 0.13
7. Васвари Габриэл 2 (1) 0.13
8. Митря Богдан 1 0.07
9. Головфка Кэтэлин 1 0.07
10. Lorand Levente Fulop 1 0.07
11. Димитров Радослав 1 0.07
12. Admir Bajrovic 1 0.07
13. Пурече Флориан 1 0.07
14. Фофана Бубакар II 1 0.07
15. Нувье Бриан 0 0
16. Штефан Флорин 0 0

Карточки

ФКСБ
# Игрок      
1. Мирон Джордже 4 0
2. Панцыру Ионуц 4 0
3. Крецу Валентин 3 0
4. Олару Дариус 1 1
5. Вынэ Йонуц 2 0
6. Тэнасе Флорин 2 0
7. Коман Флоринел 2 0
8. Попеску Овидиу 2 0
9. Кристя Юлиан 2 0
10. Ман Деннис 2 0
11. Буш Сержиу 1 0
12. Эначе Габриэль 1 0
13. Octavian Popescu 1 0
14. Бузьюк Александру 1 0
15. Моруцан Олимпиу 1 0
16. Влад Даниэл 1 0
17. Adrian Sut 1 0
Сепси
# Игрок      
1. Митря Богдан 6 0
2. Marius Stefanescu 5 0
3. Штефан Флорин 4 0
4. Димитров Радослав 3 0
5. Васвари Габриэл 3 0
6. Rachid Bouhenna 3 0
7. Головфка Кэтэлин 3 0
8. Фофана Бубакар II 3 0
9. Аганович Аднан 2 0
10. Ахабар Анасс 2 0
11. Istvan Fulop 2 0
12. Пурече Флориан 2 0
13. Нувье Бриан 2 0
14. Шафранко Павол 1 0
15. Lorand Levente Fulop 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ФКСБ 19.44% (7) 13.89% (5) 16.67% (6) 13.89% (5) 8.33% (3) 27.78% (10)
 Сепси 0 17.39% (4) 21.74% (5) 17.39% (4) 4.35% (1) 39.13% (9)

Предыдущие игры

ФКСБ Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Университатя Крайова 0:2 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 3:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:3 ФКСБ
ФКСБ 4:1 Ботошани Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ ФКСБ 5:0 Германнштадт Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ ФКСБ 0:2 Слован Либерец ФКСБ 3:0 Арджеш Бачка-Топола 6:6 ФКСБ Волунтари 2:1 ФКСБ ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца ФКСБ 3:0 Ширак Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ
Сепси Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Сепси 3:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 0:3 Сепси Сепси 2:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:2 Сепси
Сепси 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 2:0 Сепси Сепси 2:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:4 Сепси Сепси 1:0 Арджеш Волунтари 1:2 Сепси Сепси 1:1 Вииторул Констанца Астра 2:2 Сепси ЧФР Клуж 0:0 Сепси Сепси 0:1 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Вииторул Констанца 0:3 Сепси Волунтари 2:0 Сепси Сепси 0:1 ФКСБ Германнштадт 2:2 Сепси Сепси 2:0 Киндия Тырговиште

Последние игры между собой

ФКСБ: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Сепси: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Сепси 0:1 ФКСБ Кубок ФКСБ 2:1 Сепси Первая лига Сепси 0:0 ФКСБ Первая лига Сепси 1:5 ФКСБ Лига 1
ФКСБ 2:0 Сепси Лига 1 Сепси 4:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 2:0 Сепси Первая лига ФКСБ 2:0 Сепси Лига 1 Сепси 0:4 ФКСБ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 15 11 1 3 37 - 15 34
2. Университатя Крайова 14 10 1 3 19 - 9 31
3. ЧФР Клуж 14 9 3 2 18 - 6 30
4. Сепси 15 7 6 2 24 - 13 27
5. Академика Клинчени 15 6 7 2 16 - 10 25
6. Киндия Тырговиште 15 5 5 5 12 - 12 20
7. Ботошани 15 4 6 5 21 - 22 18
8. УТА Арад 15 4 5 6 13 - 25 17
9. Газ-Метан Медиаш 15 5 1 9 19 - 26 16
10. Динамо Бухарест 15 4 4 7 18 - 18 16
11. Астра 15 4 4 7 21 - 21 16
12. Германнштадт 14 3 6 5 16 - 21 15
13. Волунтари 15 4 3 8 20 - 25 15
14. Вииторул Констанца 13 3 5 5 17 - 20 14
15. КСМ Политехника Яссы 14 4 2 8 15 - 33 14
16. Арджеш 15 2 5 8 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 7 6 1 0 22 - 4 19
2. Академика Клинчени 8 4 2 2 8 - 5 14
3. Университатя Крайова 7 4 0 3 8 - 6 12
4. Сепси 7 3 3 1 10 - 5 12
5. ЧФР Клуж 7 3 2 2 6 - 4 11
6. Волунтари 8 3 1 4 12 - 12 10
7. Вииторул Констанца 7 2 3 2 12 - 12 9
8. Динамо Бухарест 8 2 3 3 10 - 8 9
9. Германнштадт 7 2 2 3 8 - 9 8
10. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 7 - 10 8
11. КСМ Политехника Яссы 7 2 2 3 10 - 14 8
12. Астра 8 2 2 4 11 - 12 8
13. Арджеш 8 2 2 4 9 - 12 8
14. Газ-Метан Медиаш 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Ботошани 7 1 4 2 8 - 7 7
16. УТА Арад 7 1 2 4 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 7 6 1 0 12 - 2 19
2. Университатя Крайова 7 6 1 0 11 - 3 19
3. ФКСБ 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Сепси 8 4 3 1 14 - 8 15
5. Киндия Тырговиште 8 3 3 2 5 - 2 12
6. УТА Арад 8 3 3 2 8 - 11 12
7. Академика Клинчени 7 2 5 0 8 - 5 11
8. Ботошани 8 3 2 3 13 - 15 11
9. Газ-Метан Медиаш 8 3 0 5 11 - 14 9
10. Астра 7 2 2 3 10 - 9 8
11. Динамо Бухарест 7 2 1 4 8 - 10 7
12. Германнштадт 7 1 4 2 8 - 12 7
13. КСМ Политехника Яссы 7 2 0 5 5 - 19 6
14. Вииторул Констанца 6 1 2 3 5 - 8 5
15. Волунтари 7 1 2 4 8 - 13 5
16. Арджеш 7 0 3 4 5 - 12 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: ФКСБ: 63%, Сепси: 37%.
  • 47'
    Аганович Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    47'
    Фофана Бубакар II из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Попеску Овидиу пострадал.
  • 47'
    Rachid Bouhenna выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Коман Флоринел пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Фофана Бубакар II из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Попеску Овидиу
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Marius Stefanescu из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Мирон Джордже
  • 45'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Florin Stefan из команды Сепси попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Влад Даниэл все равно смог отбить мяч.
  • 44'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 41'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 41'
    Крецу Валентин из команды ФКСБ делает пас партнеру.
  • 41'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 40'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    40'
    Олару Дариус наказан за толчок Фофана Бубакар II
  • 40'
    Контроль мяча: ФКСБ: 59%, Сепси: 41%.
  • 39'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 39'
    Аганович Аднан не смог попасть в створ ударом издали
  • 39'
    Нувье Бриан из команды Сепси делает пас партнеру.
  • 39'
    Нувье Бриан из команды Сепси нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 39'
    Делияннидис Панайотис из команды Сепси делает пас партнеру.
  • 37'
    Florin Stefan сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Фофана Бубакар II из команды Сепси переиграл вратаря дальним ударом!
  • 37'
    Florin Stefan из команды Сепси делает пас партнеру.
  • 37'
    Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    ФКСБ начинает контратаку
  • 36'
    Marius Stefanescu бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
  • 36'
    Аганович Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 36'
    Матч возобновлен
  • 35'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    35'
    Мирон Джордже из команды ФКСБ опасно и грубо сыграл. Аганович Аднан пострадал.
  • 34'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    34'
    Шафранко Павол наказан за толчок Мирон Джордже
  • 33'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 33'
    Rachid Bouhenna из команды Сепси пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья свистит. Перяну Овидиу атаковал сзади соперника. Это Нувье Бриан заработал своей команде штрафной
  • 32'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 31'
    Ман Деннис не смог попасть в створ ударом издали
  • 31'
    Ман Деннис из команды ФКСБ идет с мячом вперед на обострение...
  • 31'
    Marius Stefanescu из команды Сепси навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 31'
    Контроль мяча: ФКСБ: 58%, Сепси: 42%.
  • 31'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Коман Флоринел сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    30'
    ГОООООЛ - Кристя Юлиан ФКСБ забивает ударом головой
  • 30'
    Коман Флоринел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    28'
    Фофана Бубакар II наказан за толчок Олару Дариус
  • 28'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Фофана Бубакар II из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
  • 27'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 25'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Аганович Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 24'
    Контроль мяча: ФКСБ: 50%, Сепси: 50%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Перяну Овидиу из команды ФКСБ опасно и грубо сыграл. Фофана Бубакар II пострадал.
  • 24'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 23'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    22'
    Попеску Овидиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья свистит. Фофана Бубакар II атаковал сзади соперника. Это Попеску Овидиу заработал своей команде штрафной
  • 22'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Попеску Овидиу из команды ФКСБ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 21'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: ФКСБ: 50%, Сепси: 50%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Аганович Аднан наказан за толчок Попеску Овидиу
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Делияннидис Панайотис из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Octavian Popescu
  • 19'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 19'
    Васвари Габриэл не смог попасть в створ ударом издали
  • 18'
    Фофана Бубакар II из команды Сепси делает пас партнеру.
  • 18'
    Игрок из команды Сепси вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 18'
    Аганович Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Мирон Джордже из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Шафранко Павол
  • 17'
    Сепси начинает контратаку
  • 17'
    Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Олару Дариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    16'
    Безумный фол. Florin Stefan грубо играет против соперника. Пострадал Кристя Юлиан
  • 15'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: ФКСБ: 46%, Сепси: 54%.
  • 15'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Тактическая замена. Balazs Csiszer уходит с поля и его заменяет Нувье Бриан
  • 14'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Матч возобновлен
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    12'
    Делияннидис Панайотис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 11'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: ФКСБ: 47%, Сепси: 53%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья свистит. Олару Дариус атаковал сзади соперника. Это Rachid Bouhenna заработал своей команде штрафной
  • 9'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.
  • 9'
    Моруцан Олимпиу из команды ФКСБ пасует в штрафную, но Roland Niczuly выходит и ловит мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Васвари Габриэл из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Моруцан Олимпиу
  • Фол, нарушение
    7'
    Marius Stefanescu из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Кристя Юлиан пострадал.
  • Офсайд
    7'
    Олару Дариус из команды ФКСБ в офсайде
  • 6'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.
  • 6'
    Шанс! Шафранко Павол из команды Сепси пробил головой, но мимо
  • Угловой
    5'
    Balazs Csiszer из команды Сепси подал угловой слева.
  • 5'
    Шафранко Павол из команды Сепси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 5'
    Васвари Габриэл из команды Сепси делает пас партнеру.
  • 5'
    Шафранко Павол из команды Сепси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 4'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Крецу Валентин из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Васвари Габриэл
  • 2'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 2'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Сепси начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
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Бонус: 15 000 ₽ 5.90 1.25 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 1.11 10.50

Самый высокий коэффициент на матч «ФКСБ» – «Сепси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ФКСБ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сепси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ФКСБ» – «Сепси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.30 1.13 9.20 1.04 2.11 1.68 2.17 1.69 2.95 1.37 2.12 1.72 1.13 5.40 1.79 2.02 1.58 2.39 1.57 5.55 1.17 4.70 1.14 5.20 1.04 9.50 1.03 10.00 0.00 17.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.65 2.15 1.90 1.90 1.07 7.50 1.12 5.60
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.15 1.33 1.83 1.91 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.90
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч ФКСБ 1:1 Сепси онлайн

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