ЧФР Клуж
0:0
Конец матча
Стадион: Константин Рэдулеску
Университатя Крайова
77' Желтая карточкаIvan Mamut
81' Желтая карточкаОфусу Риги
82' Желтая карточкаСушич Матео
85' Желтая карточкаПаун-Александру Константин
90' Желтая карточкаПерейра Мишель
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
2
Папп
Пол
16
Нистор
Дан
29
Бик
Овидиу
30
Ivan
Mamut
14
Офусу
Риги
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
-
29 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Ivan MamutНападающий
-
14 Офусу РигиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Ionut Mitran
-
Главный тренер: Corneliu Papura
Ход матча
77'
81'
82'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дяк Чиприан
|4 (3)
|0.27
|2.
|Дебелюх Габриэл
|3
|0.2
|3.
|Рондон Марио
|2
|0.13
|4.
|Винисиус Пауло
|2
|0.13
|5.
|Костаке Йонуц
|2
|0.13
|6.
|Паун-Александру Константин
|1 (1)
|0.07
|7.
|Чоботарю Денис
|1
|0.07
|8.
|Петрила Клаудиу
|1
|0.07
|9.
|Иту Кэтэлин
|1
|0.07
|10.
|Камора Мауру
|0
|0
|11.
|Войтуш Якуб
|0
|0
|12.
|Кипчу Александру
|0
|0
|13.
|Перейра Мишель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикылдэу Александру
|6 (2)
|0.4
|2.
|Кольич Элвир
|6
|0.4
|3.
|Банку Никусор
|2
|0.13
|4.
|Офусу Риги
|2
|0.13
|5.
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0.13
|6.
|Иван Андрей
|1
|0.07
|7.
|Ivan Mamut
|0
|0
|8.
|Нистор Дан
|0
|0
|9.
|Stefan Vladoiu
|0
|0
|10.
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перейра Мишель
|3
|0
|2.
|Майк Сестор
|3
|0
|3.
|Сушич Матео
|3
|0
|4.
|Виллиам Соарес
|3
|0
|5.
|Маня Кристьян
|3
|0
|6.
|Паун-Александру Константин
|3
|0
|7.
|Иту Кэтэлин
|3
|0
|8.
|Дебелюх Габриэл
|3
|0
|9.
|Дяк Чиприан
|2
|0
|10.
|Кипчу Александру
|2
|0
|11.
|Рондон Марио
|2
|0
|12.
|Омрани Билель
|2
|0
|13.
|Хобан Овидиу
|1
|0
|14.
|Камора Мауру
|1
|0
|15.
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|16.
|Винисиус Пауло
|1
|0
|17.
|Войтуш Якуб
|1
|0
|18.
|Бэлгрэдян Кристиан
|1
|0
|19.
|Боли Кевин
|1
|0
|20.
|Джокович Дамьян
|1
|0
|21.
|Аурелиу Луиш
|1
|0
|22.
|Жунич Ивица
|1
|0
|23.
|Бордеяну Михай
|1
|0
|24.
|Костаке Йонуц
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бэлаша Михай
|3
|0
|2.
|Нистор Дан
|2
|0
|3.
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0
|4.
|Чикылдэу Александру
|2
|0
|5.
|Stefan Vladoiu
|2
|0
|6.
|Ivan Mamut
|2
|0
|7.
|Мариус Марсел Константин
|1
|0
|8.
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|9.
|Офусу Риги
|1
|0
|10.
|Банку Никусор
|1
|0
|11.
|Скречу Владимир
|1
|0
|12.
|Бик Овидиу
|1
|0
|13.
|Баярам Штефан
|1
|0
|14.
|Ionut Mitran
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|29.41% (5)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|Университатя Крайова
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =4 -5Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 0:2 Рома ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Рома 5:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +11 =6 -3Университатя Крайова 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Пандурий 2:3 Университатя Крайова
Университатя Крайова 1:0 Металоглобус Ботошани 0:0 Университатя Крайова Униря Слобозия 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Глория Бузау Политехника Тимишоара 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 0:0 Аэростар Бакау Германнштадт 0:1 Университатя Крайова Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 5:0 Рапид Бухарест Комуна Реча 3:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы Университатя Крайова 2:1 Слатина Арджеш 1:2 Университатя Крайова
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Университатя Крайова: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Суперкубок ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова Лига 1 ЧФР Клуж 0:3 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 1:4 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Кубок лиги ЧФР Клуж 4:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|15
|11
|1
|3
|37 - 15
|34
|2.
|Университатя Крайова
|15
|10
|2
|3
|19 - 9
|32
|3.
|ЧФР Клуж
|15
|9
|4
|2
|18 - 6
|31
|4.
|Сепси
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|5.
|Академика Клинчени
|15
|6
|7
|2
|16 - 10
|25
|6.
|Киндия Тырговиште
|15
|5
|5
|5
|12 - 12
|20
|7.
|Ботошани
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|8.
|УТА Арад
|15
|4
|5
|6
|13 - 25
|17
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|5
|1
|9
|19 - 26
|16
|10.
|Динамо Бухарест
|15
|4
|4
|7
|18 - 18
|16
|11.
|Астра
|15
|4
|4
|7
|21 - 21
|16
|12.
|Германнштадт
|14
|3
|6
|5
|16 - 21
|15
|13.
|Волунтари
|15
|4
|3
|8
|20 - 25
|15
|14.
|Вииторул Констанца
|13
|3
|5
|5
|17 - 20
|14
|15.
|КСМ Политехника Яссы
|14
|4
|2
|8
|15 - 33
|14
|16.
|Арджеш
|15
|2
|5
|8
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|7
|6
|1
|0
|22 - 4
|19
|2.
|Академика Клинчени
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|3.
|Университатя Крайова
|7
|4
|0
|3
|8 - 6
|12
|4.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|5.
|ЧФР Клуж
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|6.
|Волунтари
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Вииторул Констанца
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|8.
|Динамо Бухарест
|8
|2
|3
|3
|10 - 8
|9
|9.
|Германнштадт
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|10.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|11.
|КСМ Политехника Яссы
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|12.
|Астра
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|13.
|Арджеш
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Ботошани
|7
|1
|4
|2
|8 - 7
|7
|16.
|УТА Арад
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|2.
|ЧФР Клуж
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|3.
|ФКСБ
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|4.
|Сепси
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|5.
|Киндия Тырговиште
|8
|3
|3
|2
|5 - 2
|12
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|7.
|Академика Клинчени
|7
|2
|5
|0
|8 - 5
|11
|8.
|Ботошани
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|3
|0
|5
|11 - 14
|9
|10.
|Астра
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|11.
|Динамо Бухарест
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|12.
|Германнштадт
|7
|1
|4
|2
|8 - 12
|7
|13.
|КСМ Политехника Яссы
|7
|2
|0
|5
|5 - 19
|6
|14.
|Вииторул Констанца
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|Волунтари
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16.
|Арджеш
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
Победитель
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