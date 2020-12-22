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ЧФР Клуж
0:0
Конец матча

Стадион:
Университатя Крайова
0'
77' Желтая карточка
Ivan Mamut
81' Желтая карточка
Офусу Риги
82' Желтая карточка
Сушич Матео
85' Желтая карточка
Паун-Александру Константин
90' Желтая карточка
Перейра Мишель
90'+4
34
Бэлгрэдян
Кристиан
4
Маня
Кристьян
55
Винисиус
Пауло
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
5
Виллиам
Соарес
8
Джокович
Дамьян
75
Adrian
Mihai
Gidea
22
Дебелюх
Габриэл
18
Костаке
Йонуц
13
Пильячелли
Мирко
18
Stefan
Vladoiu
2
Папп
Пол
4
Бэлаша
Михай
11
Банку
Никусор
16
Нистор
Дан
29
Бик
Овидиу
10
Чикылдэу
Александру
27
Константин
Василе
30
Ivan
Mamut
14
Офусу
Риги
ЧФР Клуж
Университатя Крайова

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дяк Чиприан 4 (3) 0.27
2. Дебелюх Габриэл 3 0.2
3. Рондон Марио 2 0.13
4. Винисиус Пауло 2 0.13
5. Костаке Йонуц 2 0.13
6. Паун-Александру Константин 1 (1) 0.07
7. Чоботарю Денис 1 0.07
8. Петрила Клаудиу 1 0.07
9. Иту Кэтэлин 1 0.07
10. Камора Мауру 0 0
11. Войтуш Якуб 0 0
12. Кипчу Александру 0 0
13. Перейра Мишель 0 0
Университатя Крайова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикылдэу Александру 6 (2) 0.4
2. Кольич Элвир 6 0.4
3. Банку Никусор 2 0.13
4. Офусу Риги 2 0.13
5. Бэрбуц Кристиан 2 0.13
6. Иван Андрей 1 0.07
7. Ivan Mamut 0 0
8. Нистор Дан 0 0
9. Stefan Vladoiu 0 0
10. Михэйлэ Валентин 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Перейра Мишель 3 0
2. Майк Сестор 3 0
3. Сушич Матео 3 0
4. Виллиам Соарес 3 0
5. Маня Кристьян 3 0
6. Паун-Александру Константин 3 0
7. Иту Кэтэлин 3 0
8. Дебелюх Габриэл 3 0
9. Дяк Чиприан 2 0
10. Кипчу Александру 2 0
11. Рондон Марио 2 0
12. Омрани Билель 2 0
13. Хобан Овидиу 1 0
14. Камора Мауру 1 0
15. Латовлевич Ясмин 1 0
16. Винисиус Пауло 1 0
17. Войтуш Якуб 1 0
18. Бэлгрэдян Кристиан 1 0
19. Боли Кевин 1 0
20. Джокович Дамьян 1 0
21. Аурелиу Луиш 1 0
22. Жунич Ивица 1 0
23. Бордеяну Михай 1 0
24. Костаке Йонуц 1 0
Университатя Крайова
# Игрок      
1. Бэлаша Михай 3 0
2. Нистор Дан 2 0
3. Бэрбуц Кристиан 2 0
4. Чикылдэу Александру 2 0
5. Stefan Vladoiu 2 0
6. Ivan Mamut 2 0
7. Мариус Марсел Константин 1 0
8. Пильячелли Мирко 1 0
9. Офусу Риги 1 0
10. Банку Никусор 1 0
11. Скречу Владимир 1 0
12. Бик Овидиу 1 0
13. Баярам Штефан 1 0
14. Ionut Mitran 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЧФР Клуж 29.41% (5) 5.88% (1) 11.76% (2) 5.88% (1) 29.41% (5) 17.65% (3)
 Университатя Крайова 21.05% (4) 26.32% (5) 15.79% (3) 15.79% (3) 15.79% (3) 5.26% (1)

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 0:2 Рома ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Рома 5:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Университатя Крайова 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Пандурий 2:3 Университатя Крайова
Университатя Крайова 1:0 Металоглобус Ботошани 0:0 Университатя Крайова Униря Слобозия 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Глория Бузау Политехника Тимишоара 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 0:0 Аэростар Бакау Германнштадт 0:1 Университатя Крайова Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 5:0 Рапид Бухарест Комуна Реча 3:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы Университатя Крайова 2:1 Слатина Арджеш 1:2 Университатя Крайова

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Университатя Крайова: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Первая лига
ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Суперкубок ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова Лига 1 ЧФР Клуж 0:3 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 1:4 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Кубок лиги ЧФР Клуж 4:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 15 11 1 3 37 - 15 34
2. Университатя Крайова 15 10 2 3 19 - 9 32
3. ЧФР Клуж 15 9 4 2 18 - 6 31
4. Сепси 15 7 6 2 24 - 13 27
5. Академика Клинчени 15 6 7 2 16 - 10 25
6. Киндия Тырговиште 15 5 5 5 12 - 12 20
7. Ботошани 15 4 6 5 21 - 22 18
8. УТА Арад 15 4 5 6 13 - 25 17
9. Газ-Метан Медиаш 15 5 1 9 19 - 26 16
10. Динамо Бухарест 15 4 4 7 18 - 18 16
11. Астра 15 4 4 7 21 - 21 16
12. Германнштадт 14 3 6 5 16 - 21 15
13. Волунтари 15 4 3 8 20 - 25 15
14. Вииторул Констанца 13 3 5 5 17 - 20 14
15. КСМ Политехника Яссы 14 4 2 8 15 - 33 14
16. Арджеш 15 2 5 8 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 7 6 1 0 22 - 4 19
2. Академика Клинчени 8 4 2 2 8 - 5 14
3. Университатя Крайова 7 4 0 3 8 - 6 12
4. Сепси 7 3 3 1 10 - 5 12
5. ЧФР Клуж 8 3 3 2 6 - 4 12
6. Волунтари 8 3 1 4 12 - 12 10
7. Вииторул Констанца 7 2 3 2 12 - 12 9
8. Динамо Бухарест 8 2 3 3 10 - 8 9
9. Германнштадт 7 2 2 3 8 - 9 8
10. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 7 - 10 8
11. КСМ Политехника Яссы 7 2 2 3 10 - 14 8
12. Астра 8 2 2 4 11 - 12 8
13. Арджеш 8 2 2 4 9 - 12 8
14. Газ-Метан Медиаш 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Ботошани 7 1 4 2 8 - 7 7
16. УТА Арад 7 1 2 4 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 8 6 2 0 11 - 3 20
2. ЧФР Клуж 7 6 1 0 12 - 2 19
3. ФКСБ 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Сепси 8 4 3 1 14 - 8 15
5. Киндия Тырговиште 8 3 3 2 5 - 2 12
6. УТА Арад 8 3 3 2 8 - 11 12
7. Академика Клинчени 7 2 5 0 8 - 5 11
8. Ботошани 8 3 2 3 13 - 15 11
9. Газ-Метан Медиаш 8 3 0 5 11 - 14 9
10. Астра 7 2 2 3 10 - 9 8
11. Динамо Бухарест 7 2 1 4 8 - 10 7
12. Германнштадт 7 1 4 2 8 - 12 7
13. КСМ Политехника Яссы 7 2 0 5 5 - 19 6
14. Вииторул Констанца 6 1 2 3 5 - 8 5
15. Волунтари 7 1 2 4 8 - 13 5
16. Арджеш 7 0 3 4 5 - 12 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.55 1.53 7.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 1.40 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.38 4.90
  5.00 1.31 11.44

Самый высокий коэффициент на матч «ЧФР Клуж» – «Университатя Крайова» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЧФР Клуж» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Университатя Крайова» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЧФР Клуж» – «Университатя Крайова», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.47 2.55 5.50 1.13 1.04 9.00 1.98 1.82 1.71 2.14 1.08 7.00 1.22 4.00 1.09 6.50 1.04 8.40 1.05 9.10 0.00 17.00 0.00 17.00 0.00 23.00
5.40 1.11 2.60 1.46 1.98 1.81 1.58 2.50 1.25 3.86 1.18 4.65 1.04 8.40 1.02 9.00
1.33 3.36 1.18 4.96 1.32 3.46 1.58 2.43 1.42 2.94 1.37 3.16 2.05 1.83 1.74 2.16 1.56 2.50 1.20 4.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.28 3.45 1.59 2.35 1.11 5.80 1.06 8.00
2.44 1.54 1.62 2.27 1.30 3.45
2.55 1.55 2.09 1.80 1.61 2.39 1.40 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.05 1.75 1.47 2.65 1.14 5.00
3.10 1.36 2.06 1.75 1.47 2.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
4.30 1.18
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