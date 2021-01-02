Веллингтон Феникс
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Sky Stadium (Wellington)
Сидней
5' Желтая карточка_Warland B.
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
14
Руфер
Алекс
23
Rhyan
Grant1
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
-
17 Хемед ТомерНападающий
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зувела КрисПолузащитник
-
18 Иванович ЛюкНападающий
-
33 Patrick Wood
-
Главный тренер: Steve Corica
Ход матча
5'
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Уорленд Бен
|1
|0
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +10 =4 -6Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сидней 1:1 Йокогама Маринос Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ
Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Сидней: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Веллингтон Феникс 0:1 Сидней A-Лига Сидней 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Сидней 4:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Сидней A-Лига Сидней 3:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней A-Лига Сидней 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Сидней A-Лига Сидней 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней A-Лига Сидней 0:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Сидней A-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Сидней A-Лига Сидней 4:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Сидней A-Лига Сидней 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сидней
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сидней
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Сидней
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брисбен Роар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Победитель
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