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Веллингтон Феникс
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Сидней
0'
5' Желтая карточка
_Warland B.
21'
1
Маринович
Стефан
6
Пейн
Тим
3
Де
Вере
Люк
21
Joshua
Laws
5
МакГэрри
Джеймс
15
Муратович
Мирза
14
Руфер
Алекс
8
Девлин
Кэмерон
23
Clayton
Rhys
Lewis1
11
Сотирио
Джошуа
9
Болл
Дэвид
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
4
Уилкинсон
Алекс
3
Уорленд
Бен
16
Кинг
Джоэл
17
Касерес
Энтони
28
Ньювенхоф
Калем
26
Брэттан
Люк
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
12
Бухагьяр
Трент
Веллингтон Феникс
Сидней

Ход матча

5'
 
_Warland B.

Карточки

Веллингтон Феникс
# Игрок      
Сидней
# Игрок      
1. Уорленд Бен 1 0

Предыдущие игры

Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сидней 1:1 Йокогама Маринос Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ
Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар

Последние игры между собой

Веллингтон Феникс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Сидней: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Сидней 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Сидней A-Лига Сидней 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Сидней A-Лига
Веллингтон Феникс 0:1 Сидней A-Лига Сидней 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Сидней 4:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Сидней A-Лига Сидней 3:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней A-Лига Сидней 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Сидней A-Лига Сидней 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней A-Лига Сидней 0:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Сидней A-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Сидней A-Лига Сидней 4:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Сидней A-Лига Сидней 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Мельбурн Сити 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Сидней 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Веллингтон Феникс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Веллингтон Феникс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сидней 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сидней 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Веллингтон Феникс 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брисбен Роар 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вестерн Сидней Уондерерс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    5'
    Уорленд Бен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wollongong Showground. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Веллингтон Феникс
Ничья
Сидней
4.13
3.80
1.97
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.85 3.70 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 3.55 3.80 1.93
  3.76 3.50 2.03

Самый высокий коэффициент на матч «Веллингтон Феникс» – «Сидней» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Веллингтон Феникс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сидней» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Веллингтон Феникс» – «Сидней», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.03 7.40 1.07 3.15 1.31 2.63 1.55 2.01 1.80 1.77 2.05 1.69 2.17 1.39 2.85 1.27 3.55 1.10 5.80 1.08 6.80 1.01 12.50 1.01 12.00 0.00 20.00
3.21 1.37 2.83 1.46 2.45 1.59 2.03 1.85 1.79 2.10 1.58 2.46 1.38 3.16 1.50 2.74 1.30 3.81 1.11 7.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.40 1.57 1.55 2.45 1.27 3.70 1.09 6.50
2.19 1.71 1.80 2.06 1.40 3.01 1.27 3.81 1.20 4.60
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.82 1.97 1.25 3.70 1.23 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.95
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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