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Веллингтон Феникс
1:2
Конец матча

Стадион:
Сидней
0'
5' Желтая карточка
Уорленд Бен
25' Желтая карточка
Ньювенхоф Калем
0:1
29' Гол
Ньювенхоф Калем
36' Желтая карточка
Касерес Энтони
44' Желтая карточка
Пейн Тим
1:1
45' Гол
Муратович Мирза
1:2
55' Гол
Брэттан Люк
61' Желтая карточка
Бухагьяр Трент
66' Желтая карточка
Брэттан Люк
67' Желтая карточка
Joshua Laws
90'+6
1
Маринович
Стефан
6
Пейн
Тим
3
Де
Вере
Люк
21
Joshua
Laws
5
МакГэрри
Джеймс
15
Муратович
Мирза
14
Руфер
Алекс
8
Девлин
Кэмерон
23
Clayton
Rhys
Lewis1
11
Сотирио
Джошуа
9
Болл
Дэвид
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
4
Уилкинсон
Алекс
3
Уорленд
Бен
16
Кинг
Джоэл
17
Касерес
Энтони
28
Ньювенхоф
Калем
26
Брэттан
Люк
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
12
Бухагьяр
Трент
Веллингтон Феникс
Сидней

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муратович Мирза 1 1
2. Пейн Тим 0 0
Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брэттан Люк 1 1
2. Ньювенхоф Калем 1 1
3. Кинг Джоэл 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
# Игрок      
1. Пейн Тим 1 0
2. Joshua Laws 1 0
Сидней
# Игрок      
1. Брэттан Люк 1 0
2. Касерес Энтони 1 0
3. Уорленд Бен 1 0
4. Бухагьяр Трент 1 0
5. Ньювенхоф Калем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Веллингтон Феникс 0 0 100% (1) 0 0 0
 Сидней 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сидней 1:1 Йокогама Маринос Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ
Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар

Последние игры между собой

Веллингтон Феникс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Сидней: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Сидней 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Сидней A-Лига Сидней 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Сидней A-Лига
Веллингтон Феникс 0:1 Сидней A-Лига Сидней 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Сидней 4:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Сидней A-Лига Сидней 3:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней A-Лига Сидней 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Сидней A-Лига Сидней 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней A-Лига Сидней 0:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Сидней A-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Сидней A-Лига Сидней 4:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Сидней A-Лига Сидней 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Мельбурн Сити 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Мельбурн Виктори 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Брисбен Роар 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
9. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Мельбурн Виктори 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брисбен Роар 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Мельбурн Сити 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Брисбен Роар 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Мельбурн Виктори 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вестерн Сидней Уондерерс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 1 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Mirza Muratovic бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Пейн Тим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Касерес Энтони получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Calem Nieuwenhof бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Calem Nieuwenhof получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Уорленд Бен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wollongong Showground. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 19.00 5.10 1.25
  31.85 5.06 1.22

Самый высокий коэффициент на матч «Веллингтон Феникс» – «Сидней» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Веллингтон Феникс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сидней» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Веллингтон Феникс» – «Сидней», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.03 7.40 1.07 7.20 1.09 5.80 1.13 2.01 1.80 3.35 1.31 1.69 2.17 2.22 1.65 1.08 7.77 1.35 3.15 1.19 4.60 1.06 13.00 1.05 13.00 0.00 20.00
3.21 1.37 2.83 1.46 2.45 1.59 3.25 1.36 2.52 1.56 3.74 1.29 3.03 1.41 2.15 1.75 1.96 1.93 1.60 2.43 1.25 4.20 1.17 5.33 1.47 2.79 1.31 3.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.40 1.57 1.55 2.45 1.70 2.15 1.09 6.50 1.09 7.20
2.19 1.71 1.80 2.06 1.40 3.01 1.27 3.81 1.39 3.05 1.22 4.41
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.82 1.95 1.38 3.70 1.24 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.35
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Веллингтон Феникс 1:2 Сидней онлайн

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