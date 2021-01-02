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Мельбурн Виктори
0:1
Первый тайм: 23'

Стадион:
Брисбен Роар
0'
0:1
18' Гол
Макдональд Скотт
23'
20
Крокомб
Макс
2
Роу
Сторм
15
Андерсон
Аарон
4
Анселл
Николас
3
Траоре
Адама
III
8
Баттерфилд
Джейкоб
6
Броксхэм
Ли
7
Макманаман
Каллум
22
Бриммер
Джейк
23
Рохас
Марко
11
Фолами
Бен
21
Янг
Джейми
19
Хинджерт
Джек
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
3
Браун
Кори
10
Riku
Danzaki
26
О'Ши
Джеймс
25
Акбари
Рамат
11
Joseph
Champness
23
Уэнзел-Холлс
Дилан
77
Макдональд
Скотт
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Брисбен Роар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Мельбурн Виктори
# Игрок      
Брисбен Роар
# Игрок      
1. Хинджерт Джек 1 0

Предыдущие игры

Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар
Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед

Последние игры между собой

Мельбурн Виктори: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Брисбен Роар: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори A-Лига
Брисбен Роар 2:4 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори A-Лига Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 5:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 4:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори A-Лига Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Мельбурн Сити 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Мельбурн Виктори 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Брисбен Роар 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
9. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Мельбурн Виктори 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брисбен Роар 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Мельбурн Сити 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Брисбен Роар 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Мельбурн Виктори 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вестерн Сидней Уондерерс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Виктори
Ничья
Брисбен Роар
2.37
3.56
3.07
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.35 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.37 3.55 2.80
  2.28 3.56 3.07

Самый высокий коэффициент на матч «Мельбурн Виктори» – «Брисбен Роар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мельбурн Виктори» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брисбен Роар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мельбурн Виктори» – «Брисбен Роар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.03 8.80 1.04 3.15 1.35 2.40 1.57 2.05 1.77 1.75 2.05 1.75 2.08 1.38 3.00 1.27 3.70 1.10 6.80 1.08 7.77 1.04 10.00 1.03 10.00 0.00 17.50
3.95 1.28 3.03 1.41 2.63 1.52 2.14 1.76 1.88 2.00 1.66 2.30 1.44 2.89 1.35 3.31 1.39 3.20 1.15 6.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.55 1.50 1.68 2.18 1.33 3.25 1.10 5.40
2.52 1.55 2.07 1.79 1.60 2.39 1.39 3.07 1.28 3.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.90 1.25 2.63 1.48 1.66 2.20 1.32 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
3.05 1.31
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