Мельбурн Виктори
1:3
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
Брисбен Роар
0:1
16' ГолМакдональд Скотт
1:1
24' ГолМакманаман Каллум
45' Желтая карточкаГиллесфи Маколей
46' Желтая карточкаМакманаман Каллум
54' Желтая карточкаТраоре Адама III
1:2
60' ГолГиллесфи Маколей
61' Желтая карточкаАндерсон Аарон
1:3
79' ГолУэнзел-Холлс Дилан
81' Желтая карточкаРоу Сторм
20
Крокомб
Макс
23
Рохас
Марко
11
Фолами
Бен
21
Янг
Джейми
10
Riku
Danzaki
26
О'Ши
Джеймс
25
Акбари
Рамат
- Основной состав
-
20 Крокомб МаксВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
-
11 Фолами БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Райн ДиланЗащитник
-
32 Нисикава СоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Grant Brebner
- Основной состав
-
21 Янг ДжеймиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Riku DanzakiПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
25 Акбари РаматПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Трюин КайЗащитник
- Полузащитник
-
34 Alex Parson
-
-
15 Jesse Daley
-
Главный тренер: Warren Moon
Ход матча
16'
24'
45'
54'
60'
1:2
61'
79'
1:3
81'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макманаман Каллум
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0.5
|2.
|Макдональд Скотт
|1
|0.5
|3.
|Гиллесфи Маколей
|1
|0.5
|4.
|Олдред Том
|0
|0
|5.
|Браун Кори
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макманаман Каллум
|1
|0
|2.
|Роу Сторм
|1
|0
|3.
|Траоре Адама III
|1
|0
|4.
|Андерсон Аарон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хинджерт Джек
|1
|0
|2.
|Гиллесфи Маколей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Виктори
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Брисбен Роар
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +9 =5 -6Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар
Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Брисбен Роар: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Брисбен Роар 2:4 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори A-Лига Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 5:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 4:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори A-Лига Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Брисбен Роар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Победитель
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