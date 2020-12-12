Фенербахче
0:3
Конец матча
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
Малатьяспор
0:1
9' ПенальтиБюйюк Адем
0:2
22' ГолБулут Умут
39' Желтая карточкаЯндаш Мерт Хакан
45' Желтая карточкаГенюл Гёкхан
45' Желтая карточкаХафез Карим
0:3
48' ГолНдайишимийе Юссуф
78' Желтая карточкаОзбир Эртач
89' Желтая карточкаГуставо Диас
77
Генюл
Гёкхан
88
Эркин
Джанер
20
Густаво
Диас
25
Озбир
Эртач
29
Шебаке
Иссам
26
Кайя
Семих
45
Хафез
Карим
99
Бюйюк
Адем
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
-
29 Гюмюш СинанПолузащитник
-
30 Беяз ОмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Тиам МамеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
-
26 Кайя СемихЗащитник
- Защитник
-
45 Хафез КаримЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бюйюк АдемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
61 Явру ЗекиЗащитник
-
44 Акча МуратЗащитник
- Защитник
-
24 Шахан ОлджайПолузащитник
-
98 Топали ЕтмирПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Йылдыз АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Ход матча
9'
0:1
22'
39'
45'
45'
48'
0:3
66'
78'
89'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 6
-
9 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туфан Озан
|4 (1)
|0.33
|2.
|Сиссе Паписс
|3
|0.25
|3.
|Соса Хосе
|3 (2)
|0.25
|4.
|Перотти Диего
|3 (2)
|0.25
|5.
|Генюл Гёкхан
|2
|0.17
|6.
|Саматта Мбвана
|2
|0.17
|7.
|Пелкас Димитрис
|1
|0.08
|8.
|Азиз Сердар
|1
|0.08
|9.
|Валенсия Эннер
|1
|0.08
|10.
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0.08
|11.
|Эркин Джанер
|0
|0
|12.
|Тиссеран Марсель
|0
|0
|13.
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюйюк Адем
|4 (3)
|0.36
|2.
|Канатсизкуш Кубилай
|2
|0.18
|3.
|Тетте Бенджамин
|1
|0.09
|4.
|Кайя Семих
|1
|0.09
|5.
|Явру Зеки
|1
|0.09
|6.
|Булут Умут
|1
|0.09
|7.
|Аскуа Африйе
|1
|0.09
|8.
|Топали Етмир
|1
|0.09
|9.
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.09
|10.
|Хафез Карим
|0
|0
|11.
|Куэва Кристиан
|0
|0
|12.
|Лукоки Джоди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Густаво Диас
|5
|0
|2.
|Азиз Сердар
|3
|1
|3.
|Гюмюш Синан
|2
|1
|4.
|Лемос Маурисио
|2
|1
|5.
|Туфан Озан
|3
|0
|6.
|Пелкас Димитрис
|3
|0
|7.
|Эркин Джанер
|2
|0
|8.
|Генюл Гёкхан
|2
|0
|9.
|Валенсия Эннер
|2
|0
|10.
|Тиссеран Марсель
|2
|0
|11.
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|12.
|Соса Хосе
|1
|0
|13.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|14.
|Байиндыр Алтай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хафез Карим
|4
|0
|2.
|Бюйюк Адем
|3
|0
|3.
|Тетте Бенджамин
|3
|0
|4.
|Лукоки Джоди
|2
|0
|5.
|Шебаке Иссам
|2
|0
|6.
|Йылдыз Ахмед
|2
|0
|7.
|Аскуа Африйе
|1
|0
|8.
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|9.
|Сантос Уоллес
|1
|0
|10.
|Озбир Эртач
|1
|0
|11.
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|0
|12.
|Дамлу Абдулсамед
|1
|0
|13.
|Топали Етмир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фенербахче
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|Малатьяспор
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|0
|30.77% (4)
|0
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: +12 =6 -2Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче
Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 0:2 Коньяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 0:0 Хатайспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Фенербахче 2:2 Карагумрук Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 4:0 Истанбулспор
Малатьяспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Этимесгут Малатьяспор 2:0 Денизлиспор
Малатьяспор 2:0 Артвин Бешикташ 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Бешикташ Сивасспор 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Фенербахче 3:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Малатьяспор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 6
|23
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 7
|23
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 16
|23
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 17
|19
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 13
|18
|6.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 13
|18
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|10.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 11
|15
|12.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|13.
|Ризеспор
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|13
|16.
|Сивасспор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Хатайспор
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|3.
|Касымпаша
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|Аланьяспор
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|5.
|Малатьяспор
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|6.
|Гёзтепе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|7.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|8.
|Коньяспор
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|9.
|Бешикташ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|11.
|Ризеспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 12
|10
|12.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|15.
|Фенербахче
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|19.
|Эрзурумспор
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|21.
|Сивасспор
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 13
|9
|5.
|Сивасспор
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|6.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Трабзонспор
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Эрзурумспор
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|11.
|Ризеспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|15.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 9
|4
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Денизлиспор
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|19.
|Антальяспор
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|20.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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