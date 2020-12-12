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Фенербахче
0:3
Конец матча

Стадион:
Малатьяспор
0'
0:1
9' Пенальти
Бюйюк Адем
0:2
22' Гол
Булут Умут
39' Желтая карточка
Яндаш Мерт Хакан
45' Желтая карточка
Генюл Гёкхан
45' Желтая карточка
Хафез Карим
0:3
48' Гол
Ндайишимийе Юссуф
78' Желтая карточка
Озбир Эртач
89' Желтая карточка
Густаво Диас
90'+6
1
Байиндыр
Алтай
77
Генюл
Гёкхан
18
Чифтпынар
Садик
26
Тиссеран
Марсель
88
Эркин
Джанер
7
Туфан
Озан
20
Густаво
Диас
14
Пелкас
Димитрис
8
Яндаш
Мерт
Хакан
16
Кадыоглу
Ферди
9
Сиссе
Паписс
25
Озбир
Эртач
29
Шебаке
Иссам
26
Кайя
Семих
17
Хадебе
Тинейдж
45
Хафез
Карим
6
Аскуа
Африйе
55
Ндайишимийе
Юссуф
19
Тетте
Бенджамин
99
Бюйюк
Адем
90
Канатсизкуш
Кубилай
9
Булут
Умут
Фенербахче
4-2-3-1
Малатьяспор
4-2-3-1

Ход матча

9'
0:1
Бюйюк Адем
22'
0:2
Булут Умут
(Канатсизкуш Кубилай)
39'
Яндаш Мерт Хакан
 
45'
Генюл Гёкхан
 
45'
 
Хафез Карим
46'
Соса Хосе
Чифтпынар Садик
 
48'
0:3
Ндайишимийе Юссуф
(Хафез Карим)
62'
Тиам Маме
Яндаш Мерт Хакан
 
66'
 
Явру Зеки
Бюйюк Адем
71'
Новак Филип
Пелкас Димитрис
 
78'
 
Озбир Эртач
79'
 
Шахан Олджай
Шебаке Иссам
87'
Гюмюш Синан
Кадыоглу Ферди
 
88'
 
Йылдыз Ахмед
Канатсизкуш Кубилай
89'
Густаво Диас
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туфан Озан 4 (1) 0.33
2. Сиссе Паписс 3 0.25
3. Соса Хосе 3 (2) 0.25
4. Перотти Диего 3 (2) 0.25
5. Генюл Гёкхан 2 0.17
6. Саматта Мбвана 2 0.17
7. Пелкас Димитрис 1 0.08
8. Азиз Сердар 1 0.08
9. Валенсия Эннер 1 0.08
10. Яндаш Мерт Хакан 1 0.08
11. Эркин Джанер 0 0
12. Тиссеран Марсель 0 0
13. Кадыоглу Ферди 0 0
Малатьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюйюк Адем 4 (3) 0.36
2. Канатсизкуш Кубилай 2 0.18
3. Тетте Бенджамин 1 0.09
4. Кайя Семих 1 0.09
5. Явру Зеки 1 0.09
6. Булут Умут 1 0.09
7. Аскуа Африйе 1 0.09
8. Топали Етмир 1 0.09
9. Ндайишимийе Юссуф 1 0.09
10. Хафез Карим 0 0
11. Куэва Кристиан 0 0
12. Лукоки Джоди 0 0

Карточки

Фенербахче
# Игрок      
1. Густаво Диас 5 0
2. Азиз Сердар 3 1
3. Гюмюш Синан 2 1
4. Лемос Маурисио 2 1
5. Туфан Озан 3 0
6. Пелкас Димитрис 3 0
7. Эркин Джанер 2 0
8. Генюл Гёкхан 2 0
9. Валенсия Эннер 2 0
10. Тиссеран Марсель 2 0
11. Яндаш Мерт Хакан 2 0
12. Соса Хосе 1 0
13. Кадыоглу Ферди 1 0
14. Байиндыр Алтай 1 0
Малатьяспор
# Игрок      
1. Хафез Карим 4 0
2. Бюйюк Адем 3 0
3. Тетте Бенджамин 3 0
4. Лукоки Джоди 2 0
5. Шебаке Иссам 2 0
6. Йылдыз Ахмед 2 0
7. Аскуа Африйе 1 0
8. Сукуи Фернандо 1 0
9. Сантос Уоллес 1 0
10. Озбир Эртач 1 0
11. Канатсизкуш Кубилай 1 0
12. Дамлу Абдулсамед 1 0
13. Топали Етмир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фенербахче 9.52% (2) 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4) 23.81% (5) 19.05% (4)
 Малатьяспор 23.08% (3) 30.77% (4) 0 30.77% (4) 0 15.38% (2)

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче
Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 0:2 Коньяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 0:0 Хатайспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Фенербахче 2:2 Карагумрук Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 4:0 Истанбулспор
Малатьяспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Этимесгут Малатьяспор 2:0 Денизлиспор
Малатьяспор 2:0 Артвин Бешикташ 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Бешикташ Сивасспор 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Фенербахче 3:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша

Последние игры между собой

Фенербахче: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Малатьяспор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Фенербахче 3:2 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:2 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 1:0 Фенербахче Суперлига
Малатьяспор 0:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:1 Малатьяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 11 7 2 2 20 - 6 23
2. Галатасарай Заявка 11 7 2 2 19 - 7 23
3. Фенербахче Заявка 12 7 2 3 22 - 16 23
4. Бешикташ Заявка 10 6 1 3 20 - 17 19
5. Хатайспор Заявка 10 5 3 2 13 - 13 18
6. Касымпаша Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
7. Гёзтепе Заявка 12 4 6 2 19 - 13 18
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 12 4 5 3 20 - 15 17
9. Малатьяспор Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
10. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
11. Коньяспор Заявка 11 4 3 4 15 - 11 15
12. Истанбул Башакшехир Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
13. Ризеспор Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
14. Трабзонспор Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15. Антальяспор Заявка 11 3 4 4 12 - 16 13
16. Сивасспор Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
17. Кайсериспор Заявка 11 2 4 5 6 - 12 10
18. Эрзурумспор Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
19. Генчлербирлиги Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
20. Денизлиспор Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
21. Анкарагюджю Заявка 10 1 2 7 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фатих Карагюмрюк Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Хатайспор Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Касымпаша Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4. Аланьяспор Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
5. Малатьяспор Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
6. Гёзтепе Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
7. Галатасарай Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8. Коньяспор Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
9. Бешикташ Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Антальяспор Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
11. Ризеспор Заявка 6 3 1 2 11 - 12 10
12. Газишехир Газиантеп Заявка 5 2 3 0 9 - 6 9
13. Истанбул Башакшехир Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
14. Трабзонспор Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
15. Фенербахче Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
16. Генчлербирлиги Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Кайсериспор Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18. Анкарагюджю Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
19. Эрзурумспор Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
20. Денизлиспор Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
21. Сивасспор Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Галатасарай Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Аланьяспор Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Бешикташ Заявка 5 3 0 2 12 - 13 9
5. Сивасспор Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
6. Истанбул Башакшехир Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
7. Гёзтепе Заявка 6 1 4 1 5 - 5 7
8. Трабзонспор Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
9. Газишехир Газиантеп Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Эрзурумспор Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
11. Ризеспор Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Кайсериспор Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Коньяспор Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
14. Малатьяспор Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
15. Хатайспор Заявка 4 1 1 2 1 - 9 4
16. Касымпаша Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Денизлиспор Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Генчлербирлиги Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
19. Антальяспор Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
20. Фатих Карагюмрюк Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
21. Анкарагюджю Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Хафез Карим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Генюл Гёкхан получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Яндаш Мерт Хакан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Булут Умут бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Бюйюк Адем из команды Малатьяспор забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 53.00 18.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.80 6.70
  32.96 14.44 1.06

Самый высокий коэффициент на матч «Фенербахче» – «Малатьяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фенербахче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Малатьяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фенербахче» – «Малатьяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
16.50 0.00 11.00 1.02 13.00 1.02 3.60 1.27 5.80 1.13 2.11 1.76 1.86 1.94 1.19 4.60 1.25 3.70 1.40 2.90 1.08 7.00 1.08 7.77 1.01 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00
12.75 1.00 11.50 1.01 4.75 1.17 3.85 1.26 2.35 1.66 1.86 1.94 1.53 2.44 1.27 3.48 1.19 4.10 1.06 6.90 1.05 7.50
5.02 1.19 6.29 1.13 2.17 1.73 2.85 1.44 2.93 1.42 2.46 1.57 2.02 1.84 1.57 2.47 1.37 3.15 1.27 3.82 1.64 2.32 1.40 3.03 1.25 4.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.40 1.51 2.63 1.48 1.21 3.90 1.68 2.18 1.08 7.77
3.52 1.30 2.45 1.55 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.50
3.22 1.37 2.56 1.54 1.91 1.96 2.36 1.62 1.94 1.93 1.49 2.68 1.32 3.44 1.43 2.87 1.24 4.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80
4.95 1.18 3.38 1.32 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.18
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Фенербахче 0:3 Малатьяспор онлайн

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