Трабзонспор
0:1
Второй тайм: 52'
Стадион: Шенол Гюнеш
Ризеспор
14' Желтая карточкаДонса Годфред
0:1
36' ПенальтиШкода Милан
46' Желтая карточкаТорун Тунай
90
Асан
Серкан
32
Ие
Эдгар
24
Флавио
II
18
Экубан
Калеб
25
Аккан
Гёкхан
26
Булут
Онур
80
Мериа
Яссин
24
Дилавер
Эмир
53
Мелняк
Дарио
21
Шкода
Милан
- Основной состав
- Вратарь
-
90 Асан СерканЗащитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Флавио IIПолузащитник
-
18 Экубан КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кыналы СафаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
- Основной состав
-
25 Аккан ГёкханВратарь
-
26 Булут ОнурЗащитник
-
80 Мериа ЯссинЗащитник
-
24 Дилавер ЭмирЗащитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Запасные игроки
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
- Защитник
-
15 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
-
11 Торун ТунайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stjepan Tomas
Ход матча
14'
36'
0:1
46'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нвакаеме Энтони
|3
|0.23
|2.
|Афобе Беник
|3
|0.23
|3.
|Экубан Калеб
|2
|0.15
|4.
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0.08
|5.
|Бэйкер Льюис
|1
|0.08
|6.
|Кампи Гастон
|1
|0.08
|7.
|Асан Серкан
|1
|0.08
|8.
|Флавио II
|0
|0
|9.
|Тюркмен Хюсейин
|0
|0
|10.
|Педру Жоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Реми Лоик
|6 (2)
|0.5
|2.
|Болдрин Фернандо
|3 (1)
|0.25
|3.
|Шкода Милан
|3 (1)
|0.25
|4.
|Сантос Фабрисио
|1
|0.08
|5.
|Андраде Фернандо
|1
|0.08
|6.
|Мериа Яссин
|1
|0.08
|7.
|Михаляк Конрад
|1
|0.08
|8.
|Мелняк Дарио
|0
|0
|9.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|10.
|Дилавер Эмир
|0
|0
|11.
|Йованчич Душан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флавио II
|2
|2
|2.
|Педру Жоан
|3
|1
|3.
|Джанини Жорже
|2
|0
|4.
|Бэйкер Льюис
|2
|0
|5.
|Асан Серкан
|2
|0
|6.
|Vitor Hugo III2
|2
|0
|7.
|Афобе Беник
|1
|0
|8.
|Нвакаеме Энтони
|1
|0
|9.
|Чорекчи Камил
|1
|0
|10.
|Басачикоглу Билал
|1
|0
|11.
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|12.
|Пармак Абдулкадир
|1
|0
|13.
|Кыналы Сафа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Морозюк Николай
|4
|0
|2.
|Болдрин Фернандо
|2
|1
|3.
|Пехливан Ясин
|3
|0
|4.
|Донса Годфред
|3
|0
|5.
|Дурак Абдулла
|2
|0
|6.
|Мелняк Дарио
|2
|0
|7.
|Мериа Яссин
|2
|0
|8.
|Сантос Фабрисио
|2
|0
|9.
|Реми Лоик
|1
|0
|10.
|Дилавер Эмир
|1
|0
|11.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|12.
|Самудио Брайан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трабзонспор
|0
|33.33% (4)
|50% (6)
|0
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|Ризеспор
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Трабзонспор Последние 20 матчей: +6 =5 -9Трабзонспор 2:2 Адана Демирспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор
Трабзонспор 1:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:4 Касымпаша Фенербахче 3:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Истанбул Башакшехир Эрзурумспор 2:1 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:3 Бешикташ Ризеспор 3:4 Трабзонспор Самсунспор 2:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:0 Аланьяспор Кайсериспор 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ризеспор 3:0 Эскишехирспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай
Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор
Последние игры между собой
Трабзонспор: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 1
Ризеспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 11
Трабзонспор 4:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:2 Ризеспор Суперлига Трабзонспор 6:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 3:0 Трабзонспор Суперлига Ризеспор 0:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:4 Трабзонспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 7
|26
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 16
|23
|4.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 15
|21
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 16
|20
|6.
|Бешикташ
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 19
|19
|7.
|Малатьяспор
|1:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 14
|18
|9.
|Ризеспор
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 18
|18
|10.
|Касымпаша
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 14
|18
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 11
|15
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 16
|14
|15.
|Трабзонспор
|0:1 Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 17
|14
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|19.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 21
|9
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 19
|8
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Аланьяспор
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 2
|16
|3.
|Хатайспор
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|4.
|Касымпаша
|0:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|5.
|Малатьяспор
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|6.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|8.
|Коньяспор
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|9.
|Бешикташ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|11.
|Ризеспор
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 12
|10
|12.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|14.
|Анкарагюджю
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|15.
|Фенербахче
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|16.
|Трабзонспор
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|19.
|Эрзурумспор
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|21.
|Сивасспор
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Сивасспор
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|13 - 15
|9
|6.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|7.
|Ризеспор
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|2 - 11
|7
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|11.
|Трабзонспор
|0:1 Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
|13.
|Эрзурумспор
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|14.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|16.
|Малатьяспор
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Денизлиспор
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|18.
|Антальяспор
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|19.
|Касымпаша
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|20.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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