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  3. Турция
Трабзонспор
2:1
Конец матча

Стадион:
Ризеспор
0'
14' Желтая карточка
Донса Годфред
0:1
36' Пенальти
Шкода Милан
46' Желтая карточка
Торун Тунай
1:1
53' Пенальти
Экубан Калеб
55' Желтая карточка
Андраде Фернандо
2:1
65' Гол
Джанини Жорже
76' Желтая карточка
Дилавер Эмир
90' Желтая карточка
Чорекчи Камил
90'+6
1
Чакыр
Угурджан
90
Асан
Серкан
32
Ие
Эдгар
13
Vitor
Hugo
III2
3
Хавьер
Марлон
24
Флавио
II
18
Экубан
Калеб
8
Бэйкер
Льюис
61
Пармак
Абдулкадир
9
Нвакаеме
Энтони
Джанини
Жорже
25
Аккан
Гёкхан
26
Булут
Онур
80
Мериа
Яссин
24
Дилавер
Эмир
53
Мелняк
Дарио
23
Донса
Годфред
66
Эрдоган
Доган
17
Михаляк
Конрад
10
Болдрин
Фернандо
37
Андраде
Фернандо
21
Шкода
Милан
Трабзонспор
4-1-4-1
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

10'
 
Торун Тунай
Болдрин Фернандо
14'
 
Донса Годфред
36'
0:1
Шкода Милан
46'
 
Торун Тунай
53'
Экубан Калеб
1:1
55'
 
Андраде Фернандо
63'
Сари Юсуф
Бэйкер Льюис
 
65'
Джанини Жорже
2:1
72'
 
Пехливан Ясин
Донса Годфред
73'
 
Рюзгар Кемаль
Андраде Фернандо
76'
 
Дилавер Эмир
82'
Чорекчи Камил
Экубан Калеб
 
90'
Кыналы Сафа
Джанини Жорже
 
90'
Хоссейни Маджид
Пармак Абдулкадир
 
90'
Чорекчи Камил
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нвакаеме Энтони 3 0.23
2. Афобе Беник 3 0.23
3. Экубан Калеб 3 (1) 0.23
4. Эмюр Абдулкадир 1 0.08
5. Бэйкер Льюис 1 0.08
6. Кампи Гастон 1 0.08
7. Джанини Жорже 1 0.08
8. Асан Серкан 1 0.08
9. Флавио II 0 0
10. Тюркмен Хюсейин 0 0
11. Педру Жоан 0 0
Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реми Лоик 6 (2) 0.5
2. Болдрин Фернандо 3 (1) 0.25
3. Шкода Милан 3 (1) 0.25
4. Сантос Фабрисио 1 0.08
5. Андраде Фернандо 1 0.08
6. Мериа Яссин 1 0.08
7. Михаляк Конрад 1 0.08
8. Мелняк Дарио 0 0
9. Дурак Абдулла 0 0
10. Дилавер Эмир 0 0
11. Йованчич Душан 0 0

Карточки

Трабзонспор
# Игрок      
1. Флавио II 2 2
2. Педру Жоан 3 1
3. Чорекчи Камил 2 0
4. Джанини Жорже 2 0
5. Бэйкер Льюис 2 0
6. Асан Серкан 2 0
7. Vitor Hugo III2 2 0
8. Афобе Беник 1 0
9. Нвакаеме Энтони 1 0
10. Басачикоглу Билал 1 0
11. Чакыр Угурджан 1 0
12. Пармак Абдулкадир 1 0
13. Кыналы Сафа 1 0
Ризеспор
# Игрок      
1. Морозюк Николай 4 0
2. Болдрин Фернандо 2 1
3. Пехливан Ясин 3 0
4. Донса Годфред 3 0
5. Дурак Абдулла 2 0
6. Дилавер Эмир 2 0
7. Мелняк Дарио 2 0
8. Мериа Яссин 2 0
9. Сантос Фабрисио 2 0
10. Реми Лоик 1 0
11. Торун Тунай 1 0
12. Кейбаши Исмаил 1 0
13. Самудио Брайан 1 0
14. Андраде Фернандо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Трабзонспор 0 28.57% (4) 42.86% (6) 7.14% (1) 14.29% (2) 7.14% (1)
 Ризеспор 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4)

Предыдущие игры

Трабзонспор Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Трабзонспор 2:2 Адана Демирспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор
Трабзонспор 1:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:4 Касымпаша Фенербахче 3:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Истанбул Башакшехир Эрзурумспор 2:1 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:3 Бешикташ Ризеспор 3:4 Трабзонспор Самсунспор 2:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:0 Аланьяспор Кайсериспор 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ризеспор 3:0 Эскишехирспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай
Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор

Последние игры между собой

Трабзонспор: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 1
Ризеспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 11
Ризеспор 3:4 Трабзонспор Товарищеские матчи Трабзонспор 5:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:2 Трабзонспор Суперлига Ризеспор 2:3 Трабзонспор Суперлига
Трабзонспор 4:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:2 Ризеспор Суперлига Трабзонспор 6:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 3:0 Трабзонспор Суперлига Ризеспор 0:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:4 Трабзонспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 12 8 2 2 22 - 7 26
2. Фенербахче 1:1 Заявка 13 7 3 3 23 - 17 24
3. Галатасарай Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
4. Хатайспор Заявка 12 6 3 3 14 - 15 21
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 13 5 5 3 22 - 16 20
6. Бешикташ Заявка 11 6 1 4 21 - 19 19
7. Малатьяспор Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
8. Газишехир Газиантеп 1:1 Заявка 12 4 7 1 18 - 15 19
9. Касымпаша Заявка 13 5 3 5 16 - 17 18
10. Гёзтепе Заявка 13 4 6 3 19 - 14 18
11. Трабзонспор Заявка 13 4 5 4 15 - 17 17
12. Коньяспор Заявка 11 4 3 4 15 - 11 15
13. Истанбул Башакшехир Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
14. Ризеспор Заявка 12 4 3 5 17 - 20 15
15. Антальяспор Заявка 12 3 5 4 12 - 16 14
16. Генчлербирлиги Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Сивасспор Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
18. Кайсериспор Заявка 11 2 4 5 6 - 12 10
19. Эрзурумспор Заявка 12 2 3 7 11 - 21 9
20. Анкарагюджю Заявка 11 2 2 7 13 - 19 8
21. Денизлиспор Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фатих Карагюмрюк Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2. Аланьяспор Заявка 6 5 1 0 14 - 2 16
3. Хатайспор Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
4. Касымпаша Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
5. Малатьяспор Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
6. Галатасарай Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
7. Гёзтепе Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
8. Коньяспор Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
9. Бешикташ Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Антальяспор Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
11. Ризеспор Заявка 6 3 1 2 11 - 12 10
12. Газишехир Газиантеп 1:1 Заявка 6 2 4 0 10 - 7 10
13. Трабзонспор Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
14. Истанбул Башакшехир Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
15. Анкарагюджю Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
16. Фенербахче 1:1 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
17. Генчлербирлиги Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
18. Кайсериспор Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
19. Эрзурумспор Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
20. Денизлиспор Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
21. Сивасспор Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 1:1 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
2. Галатасарай Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
3. Аланьяспор Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Сивасспор Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
5. Бешикташ Заявка 6 3 0 3 13 - 15 9
6. Газишехир Газиантеп 1:1 Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
7. Истанбул Башакшехир Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
8. Хатайспор Заявка 6 2 1 3 2 - 11 7
9. Гёзтепе Заявка 6 1 4 1 5 - 5 7
10. Трабзонспор Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11. Генчлербирлиги Заявка 6 2 0 4 4 - 8 6
12. Эрзурумспор Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
13. Кайсериспор Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
14. Коньяспор Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
15. Ризеспор Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Малатьяспор Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17. Денизлиспор Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Антальяспор Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
19. Касымпаша Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
20. Фатих Карагюмрюк Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
21. Анкарагюджю Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 20.00 140.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.35 3.58
  1.17 6.07 36.14

Самый высокий коэффициент на матч «Трабзонспор» – «Ризеспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Трабзонспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ризеспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Трабзонспор» – «Ризеспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.30 1.15 8.50 1.04 4.44 1.20 2.75 1.39 2.14 1.71 3.60 1.28 1.72 2.06 1.51 2.45 1.04 10.00 1.16 5.10 1.17 4.90 1.03 9.90 1.02 13.00 0.00 17.00
8.80 1.02 7.90 1.05 3.70 1.26 2.56 1.51 1.87 2.03 1.45 2.75 1.36 3.04 1.11 5.70 1.07 6.40 1.01 9.80
5.52 1.16 2.69 1.49 4.92 1.18 1.90 1.97 3.35 1.34 2.25 1.67 2.96 1.41 2.46 1.57 1.95 1.91 1.60 2.40 1.81 2.05 1.50 2.64 1.19 4.75 1.11 7.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.40 2.90 1.87 1.93 1.02 13.00 1.13 5.50 1.01 15.00
2.88 1.42 1.91 1.89 1.46 2.72 1.13 6.15 1.09 6.70
1.76 2.12 1.47 2.75 1.18 4.99 1.50 2.66 1.27 3.80 1.14 5.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.45 1.73 2.07 1.31 3.25
4.05 1.24 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.85
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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