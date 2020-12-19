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Газишехир Газиантеп
1:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Фенербахче
0'
1:0
10' Гол
Ветрих Амедей
1:1
24' Гол
Пелкас Димитрис
26'
1
Гювенч
Гюнай
3
Джилободжи
Папи
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
16
Ольковски
Павел
74
Ветрих
Амедей
44
Максим
Александру
11
Вурал
Гюрай
27
Миральяс
Кевин
94
Нуха
Дико
10
Демир
Мухаммет
48
Оздоган
Ойтун
35
Сангаре
Назим
26
Тиссеран
Марсель
4
Азиз
Сердар
37
Новак
Филип
7
Туфан
Озан
20
Густаво
Диас
16
Кадыоглу
Ферди
8
Яндаш
Мерт
Хакан
14
Пелкас
Димитрис
9
Сиссе
Паписс
Газишехир Газиантеп
3-4-1-2
Фенербахче
4-2-3-1

Ход матча

10'
Ветрих Амедей
1:0
24'
1:1
Пелкас Димитрис

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Демир Мухаммет 4 0.33
2. Миральяс Кевин 3 0.25
3. Максим Александру 3 (3) 0.25
4. Озер Кенан 2 0.17
5. Кана-Бийик Жан-Армель 2 0.17
6. Андре Филипе 2 0.17
7. Ветрих Амедей 1 0.08
8. Соялп Фуркан 1 0.08
9. Вурал Гюрай 0 0
10. Шахин Дженк 0 0
11. Джейлан Огуз 0 0
12. Ольковски Павел 0 0
13. Джилободжи Папи 0 0
Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туфан Озан 4 (1) 0.31
2. Сиссе Паписс 3 0.23
3. Соса Хосе 3 (2) 0.23
4. Перотти Диего 3 (2) 0.23
5. Генюл Гёкхан 2 0.15
6. Саматта Мбвана 2 0.15
7. Пелкас Димитрис 1 0.08
8. Азиз Сердар 1 0.08
9. Валенсия Эннер 1 0.08
10. Яндаш Мерт Хакан 1 0.08
11. Эркин Джанер 0 0
12. Тиссеран Марсель 0 0
13. Кадыоглу Ферди 0 0

Карточки

Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Мораис Жуниор II 4 1
2. Миральяс Кевин 3 1
3. Джейлан Огуз 2 1
4. Максим Александру 3 0
5. Демир Мухаммет 2 0
6. Нуха Дико 2 0
7. Тошка Алин 2 0
8. Жефферсон IV 2 0
9. Озер Кенан 1 0
10. Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
11. Ветрих Амедей 1 0
12. Вурал Гюрай 1 0
13. Соуза Андре 1 0
14. Ольковски Павел 1 0
15. Джилободжи Папи 1 0
16. Соялп Фуркан 1 0
17. Акташ Кубилай 1 0
18. Кожуль Звонимир 1 0
Фенербахче
# Игрок      
1. Густаво Диас 5 0
2. Азиз Сердар 3 1
3. Гюмюш Синан 2 1
4. Лемос Маурисио 2 1
5. Туфан Озан 3 0
6. Пелкас Димитрис 3 0
7. Эркин Джанер 2 0
8. Генюл Гёкхан 2 0
9. Валенсия Эннер 2 0
10. Тиссеран Марсель 2 0
11. Яндаш Мерт Хакан 2 0
12. Соса Хосе 1 0
13. Кадыоглу Ферди 1 0
14. Байиндыр Алтай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Газишехир Газиантеп 5.88% (1) 17.65% (3) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 23.53% (4)
 Фенербахче 9.52% (2) 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4) 23.81% (5) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +10 =9 -1
Газишехир Газиантеп 3:2 Коджаелиспор Истанбул Башакшехир 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Газишехир Газиантеп 3:0 Серик Беледиеспор
Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ
Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 0:2 Коньяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 0:0 Хатайспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Фенербахче 2:2 Карагумрук

Последние игры между собой

Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Фенербахче: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 12 8 2 2 22 - 7 26
2. Фенербахче 1:1 Заявка 13 7 3 3 23 - 17 24
3. Галатасарай Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
4. Хатайспор Заявка 12 6 3 3 14 - 15 21
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 13 5 5 3 22 - 16 20
6. Бешикташ Заявка 11 6 1 4 21 - 19 19
7. Малатьяспор Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
8. Газишехир Газиантеп 1:1 Заявка 12 4 7 1 18 - 15 19
9. Касымпаша Заявка 13 5 3 5 16 - 17 18
10. Гёзтепе Заявка 13 4 6 3 19 - 14 18
11. Трабзонспор Заявка 13 4 5 4 15 - 17 17
12. Коньяспор Заявка 11 4 3 4 15 - 11 15
13. Истанбул Башакшехир Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
14. Ризеспор Заявка 12 4 3 5 17 - 20 15
15. Антальяспор Заявка 12 3 5 4 12 - 16 14
16. Генчлербирлиги Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Сивасспор Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
18. Кайсериспор Заявка 11 2 4 5 6 - 12 10
19. Эрзурумспор Заявка 12 2 3 7 11 - 21 9
20. Анкарагюджю Заявка 11 2 2 7 13 - 19 8
21. Денизлиспор Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фатих Карагюмрюк Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2. Аланьяспор Заявка 6 5 1 0 14 - 2 16
3. Хатайспор Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
4. Касымпаша Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
5. Малатьяспор Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
6. Галатасарай Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
7. Гёзтепе Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
8. Коньяспор Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
9. Бешикташ Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Антальяспор Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
11. Ризеспор Заявка 6 3 1 2 11 - 12 10
12. Газишехир Газиантеп 1:1 Заявка 6 2 4 0 10 - 7 10
13. Трабзонспор Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
14. Истанбул Башакшехир Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
15. Анкарагюджю Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
16. Фенербахче 1:1 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
17. Генчлербирлиги Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
18. Кайсериспор Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
19. Эрзурумспор Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
20. Денизлиспор Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
21. Сивасспор Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 1:1 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
2. Галатасарай Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
3. Аланьяспор Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Сивасспор Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
5. Бешикташ Заявка 6 3 0 3 13 - 15 9
6. Газишехир Газиантеп 1:1 Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
7. Истанбул Башакшехир Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
8. Хатайспор Заявка 6 2 1 3 2 - 11 7
9. Гёзтепе Заявка 6 1 4 1 5 - 5 7
10. Трабзонспор Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11. Генчлербирлиги Заявка 6 2 0 4 4 - 8 6
12. Эрзурумспор Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
13. Кайсериспор Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
14. Коньяспор Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
15. Ризеспор Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Малатьяспор Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17. Денизлиспор Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Антальяспор Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
19. Касымпаша Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
20. Фатих Карагюмрюк Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
21. Анкарагюджю Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
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Лучшие коэффициенты
Газишехир Газиантеп
Ничья
Фенербахче
4.00
3.82
1.83
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.82 1.83

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
12.50 1.00 11.25 1.01 4.75 1.17 3.85 1.26 2.44 1.62 1.88 1.92 1.55 2.39 1.28 3.40 1.19 4.00 1.07 6.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.38 1.58 1.60 2.34 1.24 4.05 1.16 5.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.05 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.49 2.62 1.30 3.52
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