Газишехир Газиантеп
3:1
Конец матча
Стадион: Газиантеп
Фенербахче
1:0
10' ГолВетрих Амедей
1:1
24' ГолПелкас Димитрис
38' Желтая карточкаСангаре Назим
2:1
40' ПенальтиМаксим Александру
55' Желтая карточкаДжилободжи Папи
60' Желтая карточкаПелкас Димитрис
68' Желтая карточкаВетрих Амедей
81' Желтая карточкаСоуза Андре
3:1
90' ГолОзер Кенан
90' Желтая карточкаАдеми Кемаль
11
Вурал
Гюрай
94
Нуха
Дико
37
Новак
Филип
20
Густаво
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Нуха ДикоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
- Полузащитник
-
77 Шахин ДженкПолузащитник
-
88 Соялп ФурканПолузащитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Текин ХарунВратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Защитник
-
29 Гюмюш СинанПолузащитник
-
99 Адеми КемальПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Беяз ОмерПолузащитник
-
27 Тиам МамеНападающий
-
57 Eyup Akcan
-
Главный тренер: Erol Bulut
Ход матча
10'
1:0
24'
1:1
38'
40'
55'
60'
68'
81'
90'
3:1
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Демир Мухаммет
|4
|0.33
|2.
|Максим Александру
|4 (4)
|0.33
|3.
|Миральяс Кевин
|3
|0.25
|4.
|Озер Кенан
|2
|0.17
|5.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|2
|0.17
|6.
|Андре Филипе
|2
|0.17
|7.
|Ветрих Амедей
|1
|0.08
|8.
|Соялп Фуркан
|1
|0.08
|9.
|Вурал Гюрай
|0
|0
|10.
|Шахин Дженк
|0
|0
|11.
|Джейлан Огуз
|0
|0
|12.
|Ольковски Павел
|0
|0
|13.
|Джилободжи Папи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туфан Озан
|4 (1)
|0.31
|2.
|Сиссе Паписс
|3
|0.23
|3.
|Соса Хосе
|3 (2)
|0.23
|4.
|Перотти Диего
|3 (2)
|0.23
|5.
|Пелкас Димитрис
|2
|0.15
|6.
|Генюл Гёкхан
|2
|0.15
|7.
|Саматта Мбвана
|2
|0.15
|8.
|Азиз Сердар
|1
|0.08
|9.
|Валенсия Эннер
|1
|0.08
|10.
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0.08
|11.
|Эркин Джанер
|0
|0
|12.
|Сангаре Назим
|0
|0
|13.
|Тиссеран Марсель
|0
|0
|14.
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мораис Жуниор II
|4
|1
|2.
|Миральяс Кевин
|3
|1
|3.
|Джейлан Огуз
|2
|1
|4.
|Максим Александру
|3
|0
|5.
|Ветрих Амедей
|2
|0
|6.
|Демир Мухаммет
|2
|0
|7.
|Нуха Дико
|2
|0
|8.
|Соуза Андре
|2
|0
|9.
|Джилободжи Папи
|2
|0
|10.
|Тошка Алин
|2
|0
|11.
|Жефферсон IV
|2
|0
|12.
|Озер Кенан
|1
|0
|13.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0
|14.
|Вурал Гюрай
|1
|0
|15.
|Ольковски Павел
|1
|0
|16.
|Соялп Фуркан
|1
|0
|17.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|18.
|Кожуль Звонимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Густаво Диас
|5
|0
|2.
|Азиз Сердар
|3
|1
|3.
|Пелкас Димитрис
|4
|0
|4.
|Гюмюш Синан
|2
|1
|5.
|Лемос Маурисио
|2
|1
|6.
|Туфан Озан
|3
|0
|7.
|Эркин Джанер
|2
|0
|8.
|Генюл Гёкхан
|2
|0
|9.
|Валенсия Эннер
|2
|0
|10.
|Тиссеран Марсель
|2
|0
|11.
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|12.
|Соса Хосе
|1
|0
|13.
|Сангаре Назим
|1
|0
|14.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|15.
|Байиндыр Алтай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Газишехир Газиантеп
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|Фенербахче
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +10 =9 -1Газишехир Газиантеп 3:2 Коджаелиспор Истанбул Башакшехир 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Газишехир Газиантеп 3:0 Серик Беледиеспор
Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +12 =5 -3Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ
Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 0:2 Коньяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 0:0 Хатайспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Фенербахче 2:2 Карагумрук
Последние игры между собой
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Фенербахче: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 7
|26
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 19
|23
|4.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 15
|21
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|20 - 15
|21
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 16
|20
|7.
|Бешикташ
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 19
|19
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 14
|18
|11.
|Трабзонспор
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 17
|17
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 11
|15
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 16
|14
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|19.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 21
|9
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 19
|8
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Аланьяспор
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 2
|16
|3.
|Хатайспор
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|4.
|Касымпаша
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|5.
|Малатьяспор
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|6.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|7.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|9.
|Коньяспор
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|10.
|Бешикташ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 12
|10
|13.
|Трабзонспор
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|15.
|Анкарагюджю
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|16.
|Фенербахче
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|19.
|Эрзурумспор
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|21.
|Сивасспор
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Сивасспор
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|13 - 15
|9
|6.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|7.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|8.
|Хатайспор
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|2 - 11
|7
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|10.
|Трабзонспор
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
|12.
|Эрзурумспор
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Малатьяспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Денизлиспор
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|18.
|Антальяспор
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|19.
|Касымпаша
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|20.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|4.00
|3.82
|1.83
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