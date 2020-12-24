Сивасспор
3:1
Конец матча
Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
Генчлербирлиги
17' Желтая карточкаАппиндангойе Аарон
38' Желтая карточкаАртан Омюрджан
43' Желтая карточкаКызылдаг Арда
1:0
45' ГолГрадель Макс-Ален
2:0
71' ГолАрслан Хакан
3:0
86' ГолЯтабаре Мустафа
3:1
90' ГолКызылдаг Арда
76
Фахир
Файсал
37
Арслан
Хакан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
76 Фахир ФайсалПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
-
10 Озтекин ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Йилмаз СефаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Айте ФлойдПолузащитник
-
22 Kadir Kira
-
16 Batuhan Ucan
-
-
Главный тренер: Mustafa Kaplan
Ход матча
38'
43'
45'
71'
2:0
86'
90'
3:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
9 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Градель Макс-Ален
|3
|0.23
|2.
|Ятабаре Мустафа
|2
|0.15
|3.
|Арслан Хакан
|2
|0.15
|4.
|Фахир Файсал
|2
|0.15
|5.
|Коне Аруна
|1
|0.08
|6.
|Эрдал Зия
|1
|0.08
|7.
|Османпаша Джанер
|1
|0.08
|8.
|Ешильюрт Эрдоган
|0
|0
|9.
|Чифтчи Угюр
|0
|0
|10.
|Клаудемир де Соуза
|0
|0
|11.
|Кайоде Оларенваджу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кандеяш Даниэл
|3
|0.23
|2.
|Йилмаз Сефа
|2
|0.15
|3.
|Оздемир Берат
|2
|0.15
|4.
|Йилдырым Мурат
|1
|0.08
|5.
|Станку Богдан
|1
|0.08
|6.
|Анжело Диего
|1
|0.08
|7.
|Кызылдаг Арда
|1
|0.08
|8.
|Фурман Доминик
|0
|0
|9.
|Айте Флойд
|0
|0
|10.
|Сио Жованни
|0
|0
|11.
|Полома Пьер-Ив
|0
|0
|12.
|Артан Омюрджан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ешильюрт Эрдоган
|4
|0
|2.
|Фахир Файсал
|3
|0
|3.
|Ятабаре Мустафа
|2
|0
|4.
|Арслан Хакан
|2
|0
|5.
|Кофи Исаак
|2
|0
|6.
|Османпаша Джанер
|2
|0
|7.
|Самасса Мамаду II
|2
|0
|8.
|Гойяно Марсело
|2
|0
|9.
|Коне Аруна
|1
|0
|10.
|Градель Макс-Ален
|1
|0
|11.
|Ялчин Робин
|1
|0
|12.
|Чифтчи Угюр
|1
|0
|13.
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|14.
|Камара Самба
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Полома Пьер-Ив
|4
|0
|2.
|Да Мотта Роберт
|4
|0
|3.
|Йилдырым Мурат
|3
|0
|4.
|Сио Жованни
|3
|0
|5.
|Кандеяш Даниэл
|2
|0
|6.
|Йилмаз Сефа
|2
|0
|7.
|Кызылдаг Арда
|2
|0
|8.
|Йоханссон Маттиас
|0
|1
|9.
|Алтыпармак Гёкхан
|0
|1
|10.
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|11.
|Туре Зарго
|1
|0
|12.
|Анжело Диего
|1
|0
|13.
|Дикмен Сонер
|1
|0
|14.
|Артан Омюрджан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сивасспор
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|50% (6)
|Генчлербирлиги
|27.27% (3)
|0
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Сивасспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8Коньяспор 0:1 Сивасспор Сивасспор 1:0 Гиресунспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Маккаби Тель-Авив 1:0 Сивасспор
Трабзонспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 0:1 Вильярреал Сивасспор 0:1 Гёзтепе Карабах 2:3 Сивасспор Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Галатасарай Сивасспор 2:0 Карабах Хатайспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Сивасспор 0:2 Ризеспор Вильярреал 5:3 Сивасспор Кайсериспор 1:3 Сивасспор Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +5 =5 -10Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Генчлербирлиги 0:2 Тузласпор Эрзурумспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор
Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Кыршехир Беледиеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша
Последние игры между собой
Сивасспор: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Генчлербирлиги: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Генчлербирлиги 4:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Сивасспор Суперлига Генчлербирлиги 0:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Сивасспор Суперлига Генчлербирлиги 3:3 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 3:2 Генчлербирлиги Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 9
|27
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 10
|26
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 15
|24
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 19
|22
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 16
|21
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 16
|20
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|9.
|Трабзонспор
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 17
|20
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 13
|18
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 17
|18
|13.
|Сивасспор
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 22
|15
|17.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 21
|12
|19.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 16
|10
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 20
|9
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|Малатьяспор
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|6.
|Касымпаша
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|7.
|Бешикташ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|8.
|Антальяспор
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 12
|10
|13.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|20.
|Кайсериспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|6.
|Трабзонспор
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|7.
|Бешикташ
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|13 - 15
|9
|8.
|Коньяспор
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|2 - 11
|7
|10.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|Денизлиспор
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|14.
|Эрзурумспор
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 17
|6
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Ризеспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Антальяспор
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|19.
|Касымпаша
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|20.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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