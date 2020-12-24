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Сивасспор
3:1
Конец матча

Стадион:
Генчлербирлиги
0'
17' Желтая карточка
Аппиндангойе Аарон
38' Желтая карточка
Артан Омюрджан
43' Желтая карточка
Кызылдаг Арда
1:0
45' Гол
Градель Макс-Ален
2:0
71' Гол
Арслан Хакан
3:0
86' Гол
Ятабаре Мустафа
3:1
90' Гол
Кызылдаг Арда
90'+5
30
Самасса
Мамаду
II
87
Гойяно
Марсело
4
Аппиндангойе
Аарон
8
Ялчин
Робин
3
Чифтчи
Угюр
17
Ешильюрт
Эрдоган
76
Фахир
Файсал
6
Клаудемир
де
Соуза
37
Арслан
Хакан
80
Кайоде
Оларенваджу
7
Градель
Макс-Ален
1
Нордфельдт
Кристоффер
27
Артан
Омюрджан
4
Кызылдаг
Арда
39
Полома
Пьер-Ив
3
Пехливан
Халиль
88
Йилдырым
Мурат
5
Оздемир
Берат
13
Сио
Жованни
21
Кандеяш
Даниэл
10
Йилмаз
Сефа
9
Станку
Богдан
Сивасспор
4-1-4-1
Генчлербирлиги
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Градель Макс-Ален 3 0.23
2. Ятабаре Мустафа 2 0.15
3. Арслан Хакан 2 0.15
4. Фахир Файсал 2 0.15
5. Коне Аруна 1 0.08
6. Эрдал Зия 1 0.08
7. Османпаша Джанер 1 0.08
8. Ешильюрт Эрдоган 0 0
9. Чифтчи Угюр 0 0
10. Клаудемир де Соуза 0 0
11. Кайоде Оларенваджу 0 0
Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кандеяш Даниэл 3 0.23
2. Йилмаз Сефа 2 0.15
3. Оздемир Берат 2 0.15
4. Йилдырым Мурат 1 0.08
5. Станку Богдан 1 0.08
6. Анжело Диего 1 0.08
7. Кызылдаг Арда 1 0.08
8. Фурман Доминик 0 0
9. Айте Флойд 0 0
10. Сио Жованни 0 0
11. Полома Пьер-Ив 0 0
12. Артан Омюрджан 0 0

Карточки

Сивасспор
# Игрок      
1. Ешильюрт Эрдоган 4 0
2. Фахир Файсал 3 0
3. Ятабаре Мустафа 2 0
4. Арслан Хакан 2 0
5. Кофи Исаак 2 0
6. Османпаша Джанер 2 0
7. Самасса Мамаду II 2 0
8. Гойяно Марсело 2 0
9. Коне Аруна 1 0
10. Градель Макс-Ален 1 0
11. Ялчин Робин 1 0
12. Чифтчи Угюр 1 0
13. Аппиндангойе Аарон 1 0
14. Камара Самба 1 0
Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Полома Пьер-Ив 4 0
2. Да Мотта Роберт 4 0
3. Йилдырым Мурат 3 0
4. Сио Жованни 3 0
5. Кандеяш Даниэл 2 0
6. Йилмаз Сефа 2 0
7. Кызылдаг Арда 2 0
8. Йоханссон Маттиас 0 1
9. Алтыпармак Гёкхан 0 1
10. Нордфельдт Кристоффер 1 0
11. Туре Зарго 1 0
12. Анжело Диего 1 0
13. Дикмен Сонер 1 0
14. Артан Омюрджан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сивасспор 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 50% (6)
 Генчлербирлиги 27.27% (3) 0 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Сивасспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Коньяспор 0:1 Сивасспор Сивасспор 1:0 Гиресунспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Маккаби Тель-Авив 1:0 Сивасспор
Трабзонспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 0:1 Вильярреал Сивасспор 0:1 Гёзтепе Карабах 2:3 Сивасспор Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Галатасарай Сивасспор 2:0 Карабах Хатайспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Сивасспор 0:2 Ризеспор Вильярреал 5:3 Сивасспор Кайсериспор 1:3 Сивасспор Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Генчлербирлиги 0:2 Тузласпор Эрзурумспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор
Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Кыршехир Беледиеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша

Последние игры между собой

Сивасспор: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Генчлербирлиги: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Сивасспор 1:4 Генчлербирлиги Товарищеские матчи
Генчлербирлиги 4:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Сивасспор Суперлига Генчлербирлиги 0:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Сивасспор Суперлига Генчлербирлиги 3:3 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 3:2 Генчлербирлиги Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 14 8 3 3 23 - 9 27
2. Галатасарай Заявка 13 8 2 3 23 - 10 26
3. Фенербахче Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
4. Газишехир Газиантеп Заявка 13 6 6 1 24 - 15 24
5. Бешикташ Заявка 12 7 1 4 25 - 19 22
6. Хатайспор Заявка 13 6 3 4 14 - 16 21
7. Фатих Карагюмрюк Заявка 13 5 5 3 22 - 16 20
8. Малатьяспор Заявка 13 5 5 3 17 - 14 20
9. Трабзонспор Заявка 14 5 5 4 16 - 17 20
10. Коньяспор Заявка 13 5 3 5 17 - 13 18
11. Касымпаша Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
12. Гёзтепе Заявка 14 4 6 4 20 - 17 18
13. Сивасспор Заявка 13 4 5 4 13 - 13 17
14. Антальяспор Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
15. Ризеспор Заявка 12 4 3 5 17 - 20 15
16. Истанбул Башакшехир Заявка 13 4 3 6 19 - 22 15
17. Денизлиспор Заявка 13 3 3 7 13 - 22 12
18. Генчлербирлиги Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
19. Кайсериспор Заявка 13 2 4 7 7 - 16 10
20. Анкарагюджю Заявка 12 2 3 7 14 - 20 9
21. Эрзурумспор Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Фатих Карагюмрюк Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3. Малатьяспор Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
4. Галатасарай Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5. Хатайспор Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
6. Касымпаша Заявка 7 4 2 1 10 - 8 14
7. Бешикташ Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
8. Антальяспор Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
9. Газишехир Газиантеп Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
10. Гёзтепе Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
11. Коньяспор Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
12. Ризеспор Заявка 6 3 1 2 11 - 12 10
13. Фенербахче Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
14. Трабзонспор Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
15. Истанбул Башакшехир Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
16. Анкарагюджю Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
17. Генчлербирлиги Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
18. Денизлиспор Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
19. Сивасспор Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
20. Кайсериспор Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
21. Эрзурумспор Заявка 7 0 3 4 6 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 7 5 1 1 15 - 8 16
2. Галатасарай Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
3. Сивасспор Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
4. Газишехир Газиантеп Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
5. Аланьяспор Заявка 7 3 1 3 8 - 6 10
6. Трабзонспор Заявка 7 2 4 1 5 - 5 10
7. Бешикташ Заявка 6 3 0 3 13 - 15 9
8. Коньяспор Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Хатайспор Заявка 6 2 1 3 2 - 11 7
10. Истанбул Башакшехир Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
11. Денизлиспор Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
12. Гёзтепе Заявка 7 1 4 2 6 - 8 7
13. Генчлербирлиги Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
14. Эрзурумспор Заявка 7 2 0 5 6 - 17 6
15. Малатьяспор Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Ризеспор Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17. Кайсериспор Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18. Антальяспор Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
19. Касымпаша Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
20. Фатих Карагюмрюк Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
21. Анкарагюджю Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.02 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 21.00 51.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 3.92 6.20

Самый высокий коэффициент на матч «Сивасспор» – «Генчлербирлиги» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сивасспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Генчлербирлиги» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сивасспор» – «Генчлербирлиги», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.55 1.14 4.05 1.23 2.90 1.40 1.92 1.87 2.12 1.72 1.90 1.90 1.73 2.10 1.27 3.70 1.93 1.87 1.14 5.55 1.05 9.50 1.04 10.00 1.01 12.50 1.01 12.00 1.03 20.00
8.70 1.03 7.20 1.07 3.32 1.31 2.59 1.50 1.89 2.01 1.40 2.95 1.27 3.62 1.11 6.20 1.08 6.20 1.00 10.00 1.09 5.95 1.01 10.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.42 2.85 1.05 9.50 1.03 12.00 1.10 6.40
2.77 1.44 1.83 1.98 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.44 1.52 1.60 2.18 1.23 3.90 1.42 2.75
3.76 1.27 2.59 1.50 1.61 2.31 1.24 4.05 1.18 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Где смотреть матч Сивасспор 3:1 Генчлербирлиги онлайн

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