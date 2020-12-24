Ризеспор
2:1
Конец матча
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Антальяспор
1:0
7' ГолПехливан Ясин
11' Желтая карточкаТорун Тунай
11' Желтая карточкаАмилтон Минервино
41' Желтая карточкаСантос Фабрисио
45' Желтая карточкаСари Вейсел
2:0
59' ГолШкода Милан
2:1
61' ГолПодольски Лукас
76' Желтая карточкаЭрдоган Доган
25
Аккан
Гёкхан
80
Мериа
Яссин
11
Торун
Тунай
21
Шкода
Милан
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
16
Фреди
Гомеш
- Основной состав
-
25 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 Мериа ЯссинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Торун ТунайПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ай СелимЗащитник
-
35 Коч АлберкЗащитник
-
26 Булут ОнурЗащитник
- Полузащитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stjepan Tomas
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гюлюм ЭрсанЗащитник
-
28 Имери ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
-
18 Яхович АдисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
53 Mert Yilmaz
-
Главный тренер: Янал Эрсун
Ход матча
7'
1:0
11'
41'
45'
59'
2:0
61'
2:1
76'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 7
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Реми Лоик
|6 (2)
|0.46
|2.
|Шкода Милан
|4 (1)
|0.31
|3.
|Болдрин Фернандо
|3 (1)
|0.23
|4.
|Сантос Фабрисио
|1
|0.08
|5.
|Андраде Фернандо
|1
|0.08
|6.
|Пехливан Ясин
|1
|0.08
|7.
|Мериа Яссин
|1
|0.08
|8.
|Михаляк Конрад
|1
|0.08
|9.
|Мелняк Дарио
|0
|0
|10.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|11.
|Дилавер Эмир
|0
|0
|12.
|Йованчич Душан
|0
|0
|13.
|Самудио Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Подольски Лукас
|3
|0.21
|2.
|Сари Вейсел
|3
|0.21
|3.
|Сэм Сидней
|2
|0.14
|4.
|Байракдар Гокдениз
|2
|0.14
|5.
|Амилтон Минервино
|1
|0.07
|6.
|Фреди Гомеш
|1
|0.07
|7.
|Яхович Адис
|1
|0.07
|8.
|Балчи Бюньямин
|1
|0.07
|9.
|Озмерт Хакан
|1
|0.07
|10.
|Шахин Нури
|0
|0
|11.
|Оргилль Девер
|0
|0
|12.
|Mert Yilmaz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Морозюк Николай
|4
|0
|2.
|Болдрин Фернандо
|2
|1
|3.
|Пехливан Ясин
|3
|0
|4.
|Донса Годфред
|3
|0
|5.
|Сантос Фабрисио
|3
|0
|6.
|Торун Тунай
|2
|0
|7.
|Дурак Абдулла
|2
|0
|8.
|Дилавер Эмир
|2
|0
|9.
|Мелняк Дарио
|2
|0
|10.
|Мериа Яссин
|2
|0
|11.
|Реми Лоик
|1
|0
|12.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|13.
|Эрдоган Доган
|1
|0
|14.
|Самудио Брайан
|1
|0
|15.
|Андраде Фернандо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амилтон Минервино
|4
|1
|2.
|Налдо Гомес
|3
|1
|3.
|Сари Вейсел
|4
|0
|4.
|Альбайрак Эрен
|3
|0
|5.
|Сэм Сидней
|1
|1
|6.
|Озмерт Хакан
|1
|1
|7.
|Акьоль Уфук
|1
|1
|8.
|Оргилль Девер
|2
|0
|9.
|Фреди Гомеш
|2
|0
|10.
|Байракдар Гокдениз
|2
|0
|11.
|Яхович Адис
|0
|1
|12.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|13.
|Подольски Лукас
|1
|0
|14.
|Шахин Нури
|1
|0
|15.
|Синик Догукан
|1
|0
|16.
|Мукайру Пол
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ризеспор
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|Антальяспор
|13.33% (2)
|0
|26.67% (4)
|20% (3)
|20% (3)
|20% (3)
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =4 -9Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор
Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +7 =7 -6Антальяспор 2:0 Кайсериспор Антальяспор 1:0 Болуспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю
Эрзурумспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 2:0 Пендикспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Касымпаша 2:2 Антальяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Антальяспор 1:1 Денизлиспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 3:0 Антальяспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Антальяспор
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Антальяспор: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 9
|27
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 10
|26
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|26 - 19
|25
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 15
|24
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 16
|21
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 16
|20
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|9.
|Трабзонспор
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 17
|20
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 13
|18
|11.
|Ризеспор
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 21
|18
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 17
|18
|14.
|Сивасспор
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 18
|17
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 22
|15
|17.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 21
|12
|19.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 16
|10
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 21
|9
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|Малатьяспор
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|Хатайспор
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|6.
|Касымпаша
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|7.
|Бешикташ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|8.
|Антальяспор
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|9.
|Ризеспор
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|10.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|13.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|20.
|Кайсериспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 15
|12
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|8.
|Коньяспор
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|2 - 11
|7
|10.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|Денизлиспор
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|14.
|Эрзурумспор
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 17
|6
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Ризеспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Касымпаша
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|19.
|Антальяспор
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|20.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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