  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
Ризеспор
2:1
Конец матча

Стадион:
Антальяспор
0'
1:0
7' Гол
Пехливан Ясин
11' Желтая карточка
Торун Тунай
11' Желтая карточка
Амилтон Минервино
41' Желтая карточка
Сантос Фабрисио
45' Желтая карточка
Сари Вейсел
2:0
59' Гол
Шкода Милан
2:1
61' Гол
Подольски Лукас
76' Желтая карточка
Эрдоган Доган
90'+7
25
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
4
Талби
Монтассар
80
Мериа
Яссин
13
Кейбаши
Исмаил
6
Пехливан
Ясин
8
Сантос
Фабрисио
17
Михаляк
Конрад
11
Торун
Тунай
37
Андраде
Фернандо
21
Шкода
Милан
25
Боффин
Рууд
77
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
4
Налдо
Гомес
13
Кудряшов
Фёдор
8
Шахин
Нури
6
Альбайрак
Эрен
9
Сэм
Сидней
16
Фреди
Гомеш
23
Амилтон
Минервино
10
Подольски
Лукас
Ризеспор
4-2-3-1
Антальяспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реми Лоик 6 (2) 0.46
2. Шкода Милан 4 (1) 0.31
3. Болдрин Фернандо 3 (1) 0.23
4. Сантос Фабрисио 1 0.08
5. Андраде Фернандо 1 0.08
6. Пехливан Ясин 1 0.08
7. Мериа Яссин 1 0.08
8. Михаляк Конрад 1 0.08
9. Мелняк Дарио 0 0
10. Дурак Абдулла 0 0
11. Дилавер Эмир 0 0
12. Йованчич Душан 0 0
13. Самудио Брайан 0 0
Антальяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Подольски Лукас 3 0.21
2. Сари Вейсел 3 0.21
3. Сэм Сидней 2 0.14
4. Байракдар Гокдениз 2 0.14
5. Амилтон Минервино 1 0.07
6. Фреди Гомеш 1 0.07
7. Яхович Адис 1 0.07
8. Балчи Бюньямин 1 0.07
9. Озмерт Хакан 1 0.07
10. Шахин Нури 0 0
11. Оргилль Девер 0 0
12. Mert Yilmaz 0 0

Карточки

Ризеспор
# Игрок      
1. Морозюк Николай 4 0
2. Болдрин Фернандо 2 1
3. Пехливан Ясин 3 0
4. Донса Годфред 3 0
5. Сантос Фабрисио 3 0
6. Торун Тунай 2 0
7. Дурак Абдулла 2 0
8. Дилавер Эмир 2 0
9. Мелняк Дарио 2 0
10. Мериа Яссин 2 0
11. Реми Лоик 1 0
12. Кейбаши Исмаил 1 0
13. Эрдоган Доган 1 0
14. Самудио Брайан 1 0
15. Андраде Фернандо 1 0
Антальяспор
# Игрок      
1. Амилтон Минервино 4 1
2. Налдо Гомес 3 1
3. Сари Вейсел 4 0
4. Альбайрак Эрен 3 0
5. Сэм Сидней 1 1
6. Озмерт Хакан 1 1
7. Акьоль Уфук 1 1
8. Оргилль Девер 2 0
9. Фреди Гомеш 2 0
10. Байракдар Гокдениз 2 0
11. Яхович Адис 0 1
12. Кудряшов Фёдор 1 0
13. Подольски Лукас 1 0
14. Шахин Нури 1 0
15. Синик Догукан 1 0
16. Мукайру Пол 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ризеспор 11.11% (2) 11.11% (2) 22.22% (4) 22.22% (4) 11.11% (2) 22.22% (4)
 Антальяспор 13.33% (2) 0 26.67% (4) 20% (3) 20% (3) 20% (3)

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор
Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Антальяспор 2:0 Кайсериспор Антальяспор 1:0 Болуспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю
Эрзурумспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 2:0 Пендикспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Касымпаша 2:2 Антальяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Антальяспор 1:1 Денизлиспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 3:0 Антальяспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Антальяспор

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Антальяспор: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Антальяспор 3:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:2 Ризеспор Товарищеские матчи Антальяспор 3:1 Ризеспор Товарищеские матчи
Ризеспор 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:1 Ризеспор Суперлига Антальяспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 5:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:2 Антальяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 14 8 3 3 23 - 9 27
2. Галатасарай Заявка 13 8 2 3 23 - 10 26
3. Фенербахче Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
4. Бешикташ Заявка 13 8 1 4 26 - 19 25
5. Газишехир Газиантеп Заявка 13 6 6 1 24 - 15 24
6. Хатайспор Заявка 13 6 3 4 14 - 16 21
7. Фатих Карагюмрюк Заявка 13 5 5 3 22 - 16 20
8. Малатьяспор Заявка 13 5 5 3 17 - 14 20
9. Трабзонспор Заявка 14 5 5 4 16 - 17 20
10. Коньяспор Заявка 13 5 3 5 17 - 13 18
11. Ризеспор Заявка 13 5 3 5 19 - 21 18
12. Касымпаша Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
13. Гёзтепе Заявка 14 4 6 4 20 - 17 18
14. Сивасспор Заявка 13 4 5 4 13 - 13 17
15. Антальяспор Заявка 14 4 5 5 15 - 18 17
16. Истанбул Башакшехир Заявка 13 4 3 6 19 - 22 15
17. Денизлиспор Заявка 13 3 3 7 13 - 22 12
18. Генчлербирлиги Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
19. Кайсериспор Заявка 13 2 4 7 7 - 16 10
20. Анкарагюджю Заявка 13 2 3 8 14 - 21 9
21. Эрзурумспор Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Фатих Карагюмрюк Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3. Малатьяспор Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
4. Хатайспор Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5. Галатасарай Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
6. Касымпаша Заявка 7 4 2 1 10 - 8 14
7. Бешикташ Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
8. Антальяспор Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
9. Ризеспор Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
10. Газишехир Газиантеп Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
11. Гёзтепе Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
12. Коньяспор Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
13. Фенербахче Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
14. Трабзонспор Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
15. Истанбул Башакшехир Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
16. Анкарагюджю Заявка 7 2 1 4 9 - 10 7
17. Генчлербирлиги Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
18. Денизлиспор Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
19. Сивасспор Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
20. Кайсериспор Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
21. Эрзурумспор Заявка 7 0 3 4 6 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 7 5 1 1 15 - 8 16
2. Галатасарай Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
3. Сивасспор Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
4. Бешикташ Заявка 7 4 0 3 14 - 15 12
5. Газишехир Газиантеп Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
6. Аланьяспор Заявка 7 3 1 3 8 - 6 10
7. Трабзонспор Заявка 7 2 4 1 5 - 5 10
8. Коньяспор Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Хатайспор Заявка 6 2 1 3 2 - 11 7
10. Истанбул Башакшехир Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
11. Денизлиспор Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
12. Гёзтепе Заявка 7 1 4 2 6 - 8 7
13. Генчлербирлиги Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
14. Эрзурумспор Заявка 7 2 0 5 6 - 17 6
15. Малатьяспор Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Ризеспор Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17. Кайсериспор Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18. Касымпаша Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Антальяспор Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
20. Фатих Карагюмрюк Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
21. Анкарагюджю Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Сари Вейсел получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Сантос Фабрисио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Амилтон Минервино получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Торун Тунай получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Пехливан Ясин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Caykur Didi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 4.20 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.44 3.06 2.30
  1.26 4.70 25.07

Самый высокий коэффициент на матч «Ризеспор» – «Антальяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ризеспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антальяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ризеспор» – «Антальяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.04 7.00 1.08 4.05 1.23 2.05 1.75 1.95 1.85 1.47 2.65 1.75 2.07 1.15 5.30 1.92 1.87 1.27 3.70 1.15 5.30 1.01 13.00 1.01 12.50 0.00 21.00
7.20 1.05 6.20 1.09 3.02 1.36 2.32 1.61 1.75 2.19 1.38 3.04 1.26 3.70 1.09 6.35 1.06 6.90 1.01 10.50
4.30 1.23 2.84 1.45 2.95 1.42 2.11 1.76 2.80 1.45 2.34 1.63 1.88 1.99 1.56 2.48 1.76 2.12 1.46 2.77 1.17 5.11 1.13 6.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.75 2.07 1.45 2.70 1.07 8.40 1.04 10.00
2.56 1.51 1.74 2.09 1.37 3.10 1.10 6.80 1.07 8.20
2.89 1.44 2.36 1.63 1.83 2.06 1.51 2.65 1.24 4.13 1.12 6.44 1.23 4.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.52 1.55 1.60 2.27 1.22 3.90
3.52 1.30 2.40 1.57 1.61 2.32 1.28 3.64 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 2.20
Букмекер Да Нет
2.50 1.22
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Ризеспор 2:1 Антальяспор онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный