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Коньяспор
1:0
Перерыв

Стадион:
Ризеспор
0'
1:0
7' Гол
Хаджиахметович Амир
25' Желтая карточка
Гючтекин Огуз
13
Шехич
Ибрагим
4
Демирбаг
Адиль
42
Бардакчи
Абдулкерим
6
Чалык
Ахмет
12
Хауберт
Гильерме
16
Гючтекин
Огуз
8
Евтович
Марко
89
Скубич
Нейц
18
Хаджиахметович
Амир
19
Шенгелия
Леван
88
Даци
Эрдон
25
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
4
Талби
Монтассар
80
Мериа
Яссин
13
Кейбаши
Исмаил
6
Пехливан
Ясин
8
Сантос
Фабрисио
18
Самудио
Брайан
11
Торун
Тунай
37
Андраде
Фернандо
21
Шкода
Милан
Коньяспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

7'
Хаджиахметович Амир
(Хауберт Гильерме)
1:0
18'
Демирок Угур
Демирбаг Адиль
 
25'
Гючтекин Огуз
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кравец Артём 5 (1) 0.36
2. Демирок Угур 3 (3) 0.21
3. Скубич Нейц 2 0.14
4. Евтович Марко 2 0.14
5. Шенгелия Леван 2 0.14
6. Хаджиахметович Амир 2 0.14
7. Милошевич Дени 1 0.07
8. Чагиран Муса 1 0.07
9. Хауберт Гильерме 0 0
10. Бардакчи Абдулкерим 0 0
11. Улудаг Алпер 0 0
12. Шахинер Омер Али 0 0
Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реми Лоик 6 (2) 0.43
2. Шкода Милан 4 (1) 0.29
3. Болдрин Фернандо 3 (1) 0.21
4. Сантос Фабрисио 1 0.07
5. Андраде Фернандо 1 0.07
6. Пехливан Ясин 1 0.07
7. Мериа Яссин 1 0.07
8. Михаляк Конрад 1 0.07
9. Мелняк Дарио 0 0
10. Дурак Абдулла 0 0
11. Дилавер Эмир 0 0
12. Йованчич Душан 0 0
13. Самудио Брайан 0 0

Карточки

Коньяспор
# Игрок      
1. Евтович Марко 5 0
2. Улудаг Алпер 4 0
3. Чалык Ахмет 3 0
4. Демирбаг Адиль 3 0
5. Кравец Артём 2 0
6. Шехич Ибрагим 2 0
7. Милошевич Дени 2 0
8. Бардакчи Абдулкерим 2 0
9. Чикалеши Сокол 2 0
10. Мия Фарук 2 0
11. Эдуок Самуэль 2 0
12. Хауберт Гильерме 2 0
13. Демирок Угур 1 0
14. Скубич Нейц 1 0
15. Шахинер Омер Али 1 0
16. Шенгелия Леван 1 0
17. Гючтекин Огуз 1 0
Ризеспор
# Игрок      
1. Морозюк Николай 4 0
2. Болдрин Фернандо 2 1
3. Пехливан Ясин 3 0
4. Донса Годфред 3 0
5. Сантос Фабрисио 3 0
6. Торун Тунай 2 0
7. Дурак Абдулла 2 0
8. Дилавер Эмир 2 0
9. Мелняк Дарио 2 0
10. Мериа Яссин 2 0
11. Реми Лоик 1 0
12. Кейбаши Исмаил 1 0
13. Эрдоган Доган 1 0
14. Самудио Брайан 1 0
15. Андраде Фернандо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коньяспор 5.88% (1) 11.76% (2) 5.88% (1) 5.88% (1) 29.41% (5) 41.18% (7)
 Ризеспор 11.11% (2) 11.11% (2) 22.22% (4) 22.22% (4) 11.11% (2) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Кайсериспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 0:1 Сивасспор Коньяспор 3:1 Алтынорду Анкарагюджю 4:3 Коньяспор
Коньяспор 2:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир Коньяспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 0:2 Коньяспор Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 4:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ризеспор 2:1 Антальяспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе
Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Ризеспор: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Коньяспор 1:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 3:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Коньяспор Суперлига
Коньяспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 3:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Коньяспор Суперлига Ризеспор 3:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:0 Коньяспор Турецкая первая лига Коньяспор 1:3 Ризеспор Турецкая первая лига Коньяспор 1:3 Ризеспор А Лига Ризеспор 2:2 Коньяспор А Лига Коньяспор 1:1 Ризеспор А Лига Ризеспор 2:1 Коньяспор А Лига Ризеспор 0:1 Коньяспор Товарищеские матчи Ризеспор 2:2 Коньяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 14 9 2 3 25 - 10 29
2. Газишехир Газиантеп Заявка 14 7 6 1 27 - 16 27
3. Аланьяспор Заявка 15 8 3 4 24 - 12 27
4. Фенербахче Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
5. Бешикташ Заявка 13 8 1 4 26 - 19 25
6. Хатайспор Заявка 13 6 3 4 14 - 16 21
7. Коньяспор 1:0 Заявка 14 6 3 5 18 - 13 21
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 14 5 6 3 23 - 17 21
9. Малатьяспор Заявка 14 5 5 4 18 - 17 20
10. Трабзонспор Заявка 15 5 5 5 16 - 19 20
11. Касымпаша Заявка 15 5 4 6 18 - 23 19
12. Гёзтепе Заявка 15 4 7 4 21 - 18 19
13. Ризеспор 0:1 Заявка 14 5 3 6 19 - 22 18
14. Сивасспор Заявка 13 4 5 4 13 - 13 17
15. Антальяспор Заявка 14 4 5 5 15 - 18 17
16. Истанбул Башакшехир Заявка 14 4 4 6 21 - 24 16
17. Генчлербирлиги 1:1 Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
18. Анкарагюджю Заявка 14 3 3 8 16 - 22 12
19. Денизлиспор Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
20. Эрзурумспор Заявка 15 3 3 9 15 - 28 12
21. Кайсериспор 1:1 Заявка 14 2 5 7 8 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Фатих Карагюмрюк Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3. Газишехир Газиантеп Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Галатасарай Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5. Хатайспор Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
6. Малатьяспор Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7. Касымпаша Заявка 7 4 2 1 10 - 8 14
8. Бешикташ Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
9. Коньяспор 1:0 Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
10. Антальяспор Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
11. Ризеспор 0:1 Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
12. Гёзтепе Заявка 8 3 3 2 15 - 10 12
13. Фенербахче Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
14. Трабзонспор Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
15. Истанбул Башакшехир Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
16. Анкарагюджю Заявка 7 2 1 4 9 - 10 7
17. Генчлербирлиги 1:1 Заявка 7 1 4 2 7 - 11 7
18. Денизлиспор Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
19. Сивасспор Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
20. Кайсериспор 1:1 Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
21. Эрзурумспор Заявка 7 0 3 4 6 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 7 5 1 1 15 - 8 16
2. Галатасарай Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
3. Сивасспор Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
4. Бешикташ Заявка 7 4 0 3 14 - 15 12
5. Газишехир Газиантеп Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
6. Трабзонспор Заявка 7 2 4 1 5 - 5 10
7. Аланьяспор Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
8. Эрзурумспор Заявка 8 3 0 5 9 - 18 9
9. Коньяспор 1:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
10. Хатайспор Заявка 6 2 1 3 2 - 11 7
11. Истанбул Башакшехир Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
12. Денизлиспор Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
13. Гёзтепе Заявка 7 1 4 2 6 - 8 7
14. Генчлербирлиги 1:1 Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
15. Малатьяспор Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Кайсериспор 1:1 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17. Ризеспор 0:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 9 5
18. Анкарагюджю Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
19. Касымпаша Заявка 8 1 2 5 8 - 15 5
20. Фатих Карагюмрюк Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
21. Антальяспор Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Ризеспор
2.08
5.50
3.64
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.28 5.50 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 5.25 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.34 3.64
  1.35 4.48 11.55

Самый высокий коэффициент на матч «Коньяспор» – «Ризеспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Коньяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ризеспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Коньяспор» – «Ризеспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.04 6.70 1.08 5.10 1.16 3.70 1.27 1.93 1.88 2.00 1.80 1.48 2.63 1.30 3.50 1.10 4.44 1.15 7.77 1.01 13.00 0.00 14.50 0.00 21.00
7.60 1.05 6.50 1.08 2.94 1.38 2.26 1.64 1.72 2.24 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.85 1.05 7.40
4.62 1.20 2.64 1.50 3.17 1.37 2.20 1.70 1.83 2.04 1.59 2.42 1.35 3.25 1.55 2.50 1.23 4.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.75 2.05 1.37 3.05 1.04 10.00 1.16 5.10
2.65 1.48 1.75 2.08 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.50
2.60 1.52 2.13 1.75 1.65 2.30 1.42 2.95 1.18 4.98 1.48 2.70 1.19 4.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.52 1.52 1.62 2.27 1.23 3.95
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.70 1.28
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