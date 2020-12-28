  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
Коньяспор
1:1
Конец матча

Стадион:
Ризеспор
0'
1:0
7' Гол
Хаджиахметович Амир
25' Желтая карточка
Гючтекин Огуз
54' Желтая карточка
Пехливан Ясин
56' Желтая карточка
Демирок Угур
1:1
65' Гол
Торун Тунай
90' Красная карточка
Пехливан Ясин
90'+7
13
Шехич
Ибрагим
4
Демирбаг
Адиль
42
Бардакчи
Абдулкерим
6
Чалык
Ахмет
12
Хауберт
Гильерме
16
Гючтекин
Огуз
8
Евтович
Марко
89
Скубич
Нейц
18
Хаджиахметович
Амир
19
Шенгелия
Леван
88
Даци
Эрдон
25
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
4
Талби
Монтассар
80
Мериа
Яссин
13
Кейбаши
Исмаил
6
Пехливан
Ясин
8
Сантос
Фабрисио
18
Самудио
Брайан
11
Торун
Тунай
37
Андраде
Фернандо
21
Шкода
Милан
Коньяспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

7'
Хаджиахметович Амир
(Хауберт Гильерме)
1:0
18'
Демирок Угур
Демирбаг Адиль
 
25'
Гючтекин Огуз
 
54'
 
Пехливан Ясин
56'
Демирок Угур
 
65'
1:1
Торун Тунай
68'
Милошевич Дени
Гючтекин Огуз
 
70'
 
Михаляк Конрад
Самудио Брайан
77'
 
Донса Годфред
Сантос Фабрисио
83'
 
Эрдоган Доган
Торун Тунай
83'
 
Коч Алберк
Андраде Фернандо
84'
Кравец Артём
Шенгелия Леван
 
90'
 
Пехливан Ясин

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 37 Владение мячом, % 63

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кравец Артём 5 (1) 0.36
2. Демирок Угур 3 (3) 0.21
3. Скубич Нейц 2 0.14
4. Евтович Марко 2 0.14
5. Шенгелия Леван 2 0.14
6. Хаджиахметович Амир 2 0.14
7. Милошевич Дени 1 0.07
8. Чагиран Муса 1 0.07
9. Хауберт Гильерме 0 0
10. Бардакчи Абдулкерим 0 0
11. Улудаг Алпер 0 0
12. Шахинер Омер Али 0 0
Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реми Лоик 6 (2) 0.43
2. Шкода Милан 4 (1) 0.29
3. Болдрин Фернандо 3 (1) 0.21
4. Сантос Фабрисио 1 0.07
5. Андраде Фернандо 1 0.07
6. Торун Тунай 1 0.07
7. Пехливан Ясин 1 0.07
8. Мериа Яссин 1 0.07
9. Михаляк Конрад 1 0.07
10. Мелняк Дарио 0 0
11. Дурак Абдулла 0 0
12. Дилавер Эмир 0 0
13. Йованчич Душан 0 0
14. Самудио Брайан 0 0

Карточки

Коньяспор
# Игрок      
1. Евтович Марко 5 0
2. Улудаг Алпер 4 0
3. Чалык Ахмет 3 0
4. Демирбаг Адиль 3 0
5. Демирок Угур 2 0
6. Кравец Артём 2 0
7. Шехич Ибрагим 2 0
8. Милошевич Дени 2 0
9. Бардакчи Абдулкерим 2 0
10. Чикалеши Сокол 2 0
11. Мия Фарук 2 0
12. Эдуок Самуэль 2 0
13. Хауберт Гильерме 2 0
14. Скубич Нейц 1 0
15. Шахинер Омер Али 1 0
16. Шенгелия Леван 1 0
17. Гючтекин Огуз 1 0
Ризеспор
# Игрок      
1. Пехливан Ясин 4 1
2. Морозюк Николай 4 0
3. Болдрин Фернандо 2 1
4. Донса Годфред 3 0
5. Сантос Фабрисио 3 0
6. Торун Тунай 2 0
7. Дурак Абдулла 2 0
8. Дилавер Эмир 2 0
9. Мелняк Дарио 2 0
10. Мериа Яссин 2 0
11. Реми Лоик 1 0
12. Кейбаши Исмаил 1 0
13. Эрдоган Доган 1 0
14. Самудио Брайан 1 0
15. Андраде Фернандо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коньяспор 11.11% (2) 11.11% (2) 5.56% (1) 5.56% (1) 27.78% (5) 38.89% (7)
 Ризеспор 10.53% (2) 10.53% (2) 21.05% (4) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Кайсериспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 0:1 Сивасспор Коньяспор 3:1 Алтынорду Анкарагюджю 4:3 Коньяспор
Коньяспор 2:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир Коньяспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 0:2 Коньяспор Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 4:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ризеспор 2:1 Антальяспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе
Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Ризеспор: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Коньяспор 1:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 3:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Коньяспор Суперлига
Коньяспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 3:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Коньяспор Суперлига Ризеспор 3:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:0 Коньяспор Турецкая первая лига Коньяспор 1:3 Ризеспор Турецкая первая лига Коньяспор 1:3 Ризеспор А Лига Ризеспор 2:2 Коньяспор А Лига Коньяспор 1:1 Ризеспор А Лига Ризеспор 2:1 Коньяспор А Лига Ризеспор 0:1 Коньяспор Товарищеские матчи Ризеспор 2:2 Коньяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 14 9 2 3 25 - 10 29
2. Бешикташ 3:0 Заявка 14 9 1 4 29 - 19 28
3. Газишехир Газиантеп Заявка 14 7 6 1 27 - 16 27
4. Аланьяспор Заявка 15 8 3 4 24 - 12 27
5. Фенербахче Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
6. Хатайспор Заявка 13 6 3 4 14 - 16 21
7. Фатих Карагюмрюк Заявка 14 5 6 3 23 - 17 21
8. Малатьяспор Заявка 14 5 5 4 18 - 17 20
9. Трабзонспор Заявка 15 5 5 5 16 - 19 20
10. Коньяспор Заявка 14 5 4 5 18 - 14 19
11. Ризеспор Заявка 14 5 4 5 20 - 22 19
12. Касымпаша Заявка 15 5 4 6 18 - 23 19
13. Гёзтепе Заявка 15 4 7 4 21 - 18 19
14. Антальяспор Заявка 14 4 5 5 15 - 18 17
15. Сивасспор 0:3 Заявка 14 4 5 5 13 - 16 17
16. Истанбул Башакшехир Заявка 14 4 4 6 21 - 24 16
17. Генчлербирлиги Заявка 14 4 3 7 14 - 23 15
18. Анкарагюджю Заявка 14 3 3 8 16 - 22 12
19. Денизлиспор Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
20. Эрзурумспор Заявка 15 3 3 9 15 - 28 12
21. Кайсериспор Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Фатих Карагюмрюк Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3. Бешикташ 3:0 Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
4. Газишехир Газиантеп Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
5. Галатасарай Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
6. Хатайспор Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
7. Малатьяспор Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
8. Касымпаша Заявка 7 4 2 1 10 - 8 14
9. Антальяспор Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
10. Ризеспор Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
11. Гёзтепе Заявка 8 3 3 2 15 - 10 12
12. Коньяспор Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
13. Фенербахче Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
14. Трабзонспор Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
15. Истанбул Башакшехир Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
16. Генчлербирлиги Заявка 7 2 3 2 9 - 12 9
17. Анкарагюджю Заявка 7 2 1 4 9 - 10 7
18. Сивасспор 0:3 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
19. Денизлиспор Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
20. Кайсериспор Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
21. Эрзурумспор Заявка 7 0 3 4 6 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 7 5 1 1 15 - 8 16
2. Галатасарай Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
3. Бешикташ 3:0 Заявка 7 4 0 3 14 - 15 12
4. Газишехир Газиантеп Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
5. Сивасспор 0:3 Заявка 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Трабзонспор Заявка 7 2 4 1 5 - 5 10
7. Аланьяспор Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
8. Эрзурумспор Заявка 8 3 0 5 9 - 18 9
9. Коньяспор Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
10. Хатайспор Заявка 6 2 1 3 2 - 11 7
11. Истанбул Башакшехир Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
12. Денизлиспор Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
13. Гёзтепе Заявка 7 1 4 2 6 - 8 7
14. Генчлербирлиги Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
15. Ризеспор Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
16. Малатьяспор Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
17. Кайсериспор Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
18. Анкарагюджю Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
19. Касымпаша Заявка 8 1 2 5 8 - 15 5
20. Фатих Карагюмрюк Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
21. Антальяспор Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.15 1.60 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 1.60 5.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.34 3.64
  5.25 1.41 6.35

Самый высокий коэффициент на матч «Коньяспор» – «Ризеспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Коньяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ризеспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Коньяспор» – «Ризеспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.04 6.70 1.08 3.70 1.27 1.75 2.05 1.93 1.88 1.72 2.08 1.17 4.90 1.10 6.80 1.04 10.00 1.03 12.00 1.01 13.00 0.00 14.50 0.00 21.00
7.60 1.05 6.50 1.08 2.94 1.38 2.26 1.64 1.72 2.24 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.85 1.05 7.40
2.60 1.51 2.13 1.75 1.65 2.30 1.41 2.96 1.48 2.71 1.28 3.79 1.35 3.25 1.55 2.50 1.18 5.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.75 2.05 1.37 3.05 1.04 10.00 1.16 5.10
2.65 1.48 1.75 2.08 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.50
2.60 1.52 2.13 1.75 1.65 2.30 1.42 2.95 1.18 4.98 1.48 2.70 1.19 4.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.52 1.52 1.62 2.27 1.23 3.95
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.70 1.28
Где смотреть матч Коньяспор 1:1 Ризеспор онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный