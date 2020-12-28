Коньяспор
1:1
Конец матча
Стадион: Конья Бююкшехир
Ризеспор
1:0
7' ГолХаджиахметович Амир
25' Желтая карточкаГючтекин Огуз
54' Желтая карточкаПехливан Ясин
56' Желтая карточкаДемирок Угур
1:1
65' ГолТорун Тунай
90' Красная карточкаПехливан Ясин
89
Скубич
Нейц
88
Даци
Эрдон
25
Аккан
Гёкхан
80
Мериа
Яссин
11
Торун
Тунай
21
Шкода
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Скубич НейцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Даци ЭрдонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Демирок УгурЗащитник
-
77 Кая ШенерЗащитник
-
32 Каракая АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кравец АртёмНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
-
25 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 Мериа ЯссинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Торун ТунайПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Коч АлберкЗащитник
- Защитник
-
15 Ай СелимЗащитник
-
26 Булут ОнурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stjepan Tomas
Ход матча
7'
25'
54'
56'
65'
1:1
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
37 Владение мячом, % 63
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кравец Артём
|5 (1)
|0.36
|2.
|Демирок Угур
|3 (3)
|0.21
|3.
|Скубич Нейц
|2
|0.14
|4.
|Евтович Марко
|2
|0.14
|5.
|Шенгелия Леван
|2
|0.14
|6.
|Хаджиахметович Амир
|2
|0.14
|7.
|Милошевич Дени
|1
|0.07
|8.
|Чагиран Муса
|1
|0.07
|9.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|10.
|Бардакчи Абдулкерим
|0
|0
|11.
|Улудаг Алпер
|0
|0
|12.
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Реми Лоик
|6 (2)
|0.43
|2.
|Шкода Милан
|4 (1)
|0.29
|3.
|Болдрин Фернандо
|3 (1)
|0.21
|4.
|Сантос Фабрисио
|1
|0.07
|5.
|Андраде Фернандо
|1
|0.07
|6.
|Торун Тунай
|1
|0.07
|7.
|Пехливан Ясин
|1
|0.07
|8.
|Мериа Яссин
|1
|0.07
|9.
|Михаляк Конрад
|1
|0.07
|10.
|Мелняк Дарио
|0
|0
|11.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|12.
|Дилавер Эмир
|0
|0
|13.
|Йованчич Душан
|0
|0
|14.
|Самудио Брайан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Евтович Марко
|5
|0
|2.
|Улудаг Алпер
|4
|0
|3.
|Чалык Ахмет
|3
|0
|4.
|Демирбаг Адиль
|3
|0
|5.
|Демирок Угур
|2
|0
|6.
|Кравец Артём
|2
|0
|7.
|Шехич Ибрагим
|2
|0
|8.
|Милошевич Дени
|2
|0
|9.
|Бардакчи Абдулкерим
|2
|0
|10.
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|11.
|Мия Фарук
|2
|0
|12.
|Эдуок Самуэль
|2
|0
|13.
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|14.
|Скубич Нейц
|1
|0
|15.
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|16.
|Шенгелия Леван
|1
|0
|17.
|Гючтекин Огуз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пехливан Ясин
|4
|1
|2.
|Морозюк Николай
|4
|0
|3.
|Болдрин Фернандо
|2
|1
|4.
|Донса Годфред
|3
|0
|5.
|Сантос Фабрисио
|3
|0
|6.
|Торун Тунай
|2
|0
|7.
|Дурак Абдулла
|2
|0
|8.
|Дилавер Эмир
|2
|0
|9.
|Мелняк Дарио
|2
|0
|10.
|Мериа Яссин
|2
|0
|11.
|Реми Лоик
|1
|0
|12.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|13.
|Эрдоган Доган
|1
|0
|14.
|Самудио Брайан
|1
|0
|15.
|Андраде Фернандо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коньяспор
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|38.89% (7)
|Ризеспор
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: +10 =3 -7Кайсериспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 0:1 Сивасспор Коньяспор 3:1 Алтынорду Анкарагюджю 4:3 Коньяспор
Коньяспор 2:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир Коньяспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 0:2 Коньяспор Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 4:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ризеспор 2:1 Антальяспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе
Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Ризеспор: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Коньяспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 3:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Коньяспор Суперлига Ризеспор 3:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:0 Коньяспор Турецкая первая лига Коньяспор 1:3 Ризеспор Турецкая первая лига Коньяспор 1:3 Ризеспор А Лига Ризеспор 2:2 Коньяспор А Лига Коньяспор 1:1 Ризеспор А Лига Ризеспор 2:1 Коньяспор А Лига Ризеспор 0:1 Коньяспор Товарищеские матчи Ризеспор 2:2 Коньяспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 10
|29
|2.
|Бешикташ
|3:0 Заявка
|14
|9
|1
|4
|29 - 19
|28
|3.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|27 - 16
|27
|4.
|Аланьяспор
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 12
|27
|5.
|Фенербахче
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 16
|21
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|9.
|Трабзонспор
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 19
|20
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 14
|19
|11.
|Ризеспор
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 22
|19
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 23
|19
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|21 - 18
|19
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 18
|17
|15.
|Сивасспор
|0:3 Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 16
|17
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 24
|16
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 23
|15
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 22
|12
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|20.
|Эрзурумспор
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 28
|12
|21.
|Кайсериспор
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|Бешикташ
|3:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 4
|16
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|7.
|Малатьяспор
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|8.
|Касымпаша
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|10.
|Ризеспор
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|13.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|17.
|Анкарагюджю
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|18.
|Сивасспор
|0:3 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|20.
|Кайсериспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|3.
|Бешикташ
|3:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 15
|12
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|5.
|Сивасспор
|0:3 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Трабзонспор
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|7.
|Аланьяспор
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 18
|9
|9.
|Коньяспор
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|2 - 11
|7
|11.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|12.
|Денизлиспор
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|16.
|Малатьяспор
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|19.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|20.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|21.
|Антальяспор
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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