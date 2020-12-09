Цюрих
1:2
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
Санкт-Галлен
4' Желтая карточкаАлити Фидан
0:1
9' ГолЙуан Элье
1:1
28' ГолAiyegun Tosin
1:2
37' ГолЙуан Элье
52' Желтая карточкаГёртлер Лукас
56' Желтая карточкаNathan V
62' Желтая карточкаAiyegun Tosin
74' Желтая карточкаКололли Беньямин
74' Желтая карточкаOusmane Doumbia
83' Желтая карточкаРюфли Венсан
25
Бреше
Янник
3
Nathan
V
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Крамер БлажНападающий
-
-
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Рюфли ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бабич БорисПолузащитник
- Нападающий
-
20 Йуан ЭльеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
4'
9'
0:1
28'
1:1
37'
1:2
52'
56'
62'
74'
74'
83'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 8
-
4 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кололли Беньямин
|4 (1)
|0.4
|2.
|Маркезано Антонио
|3 (1)
|0.3
|3.
|Aiyegun Tosin
|3
|0.3
|4.
|Сисей Ассан
|2
|0.2
|5.
|Домджони Тони
|2
|0.2
|6.
|Зобих Лассе
|2
|0.2
|7.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0.1
|8.
|Degnand Wilfried Gnonto
|1
|0.1
|9.
|Крамер Блаж
|0
|0
|10.
|Винтер Адриан
|0
|0
|11.
|Silvan Wallner
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуа Квадво
|3
|0.33
|2.
|Йуан Элье
|2
|0.22
|3.
|Jordi Quintilla
|1
|0.11
|4.
|Бабич Борис
|1
|0.11
|5.
|Andre Ribeiro
|1
|0.11
|6.
|Víctor Ruiz III
|1
|0.11
|7.
|Betim Fazliji
|1
|0.11
|8.
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|9.
|Alessandro Kraeuchi
|0
|0
|10.
|Штаубли Тим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ousmane Doumbia
|4
|0
|2.
|Aiyegun Tosin
|2
|1
|3.
|Nathan V
|3
|0
|4.
|Крьезиу Хекуран
|1
|1
|5.
|Алити Фидан
|2
|0
|6.
|Маркезано Антонио
|1
|0
|7.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0
|8.
|Бреше Янник
|1
|0
|9.
|Кололли Беньямин
|1
|0
|10.
|Сисей Ассан
|1
|0
|11.
|Degnand Wilfried Gnonto
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jordi Quintilla
|3
|0
|2.
|Стильхарт Базиль
|3
|0
|3.
|Рюфли Венсан
|2
|0
|4.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|5.
|Гёртлер Лукас
|2
|0
|6.
|Alessandro Kraeuchi
|2
|0
|7.
|Betim Fazliji
|2
|0
|8.
|Andre Ribeiro
|1
|0
|9.
|Гийемено Джереми
|1
|0
|10.
|Leonidas Stergiou
|1
|0
|11.
|Йуан Элье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цюрих
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|Санкт-Галлен
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +6 =3 -11Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +6 =4 -10Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен
Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Санкт-Галлен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 4:1 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Цюрих 4:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Кубок Санкт-Галлен 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 4:0 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|2.
|Лугано
|8
|4
|4
|0
|11 - 7
|16
|3.
|Базель
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|4.
|Санкт-Галлен
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|5.
|Цюрих
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|6.
|Лозанна-Спорт
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|7.
|Серветт
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|8.
|Люцерн
|10
|2
|3
|5
|16 - 18
|9
|9.
|Сьон
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|10.
|Вадуц
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|2.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|3.
|Лугано
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Цюрих
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|6.
|Серветт
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Сьон
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|Люцерн
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|10.
|Вадуц
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|2.
|Санкт-Галлен
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|Цюрих
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|5.
|Базель
|5
|1
|0
|4
|4 - 6
|3
|6.
|Серветт
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|7.
|Люцерн
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|8.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|9.
|Вадуц
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|10.
|Сьон
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
Победитель
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