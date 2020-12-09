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Цюрих
1:2
Конец матча

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
4' Желтая карточка
Алити Фидан
0:1
9' Гол
Йуан Элье
1:1
28' Гол
Aiyegun Tosin
1:2
37' Гол
Йуан Элье
52' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
56' Желтая карточка
Nathan V
62' Желтая карточка
Aiyegun Tosin
74' Желтая карточка
Кололли Беньямин
74' Желтая карточка
Ousmane Doumbia
83' Желтая карточка
Рюфли Венсан
90'+8
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
5
Зобих
Лассе
3
Nathan
V
6
Алити
Фидан
14
Домджони
Тони
20
Ousmane
Doumbia
27
Шёнбахлер
Марко
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
15
Aiyegun
Tosin
1
Ати-Зиги
Лоуренс
99
Рюфли
Венсан
4
Leonidas
Stergiou
6
Стильхарт
Базиль
25
Траоре
Бубакар
16
Гёртлер
Лукас
8
Jordi
Quintilla
10
Víctor
Ruiz
III
34
Бабич
Борис
7
Камбери
Флориан
20
Йуан
Элье
Цюрих
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-3-1-2

Ход матча

4'
Алити Фидан
 
9'
0:1
Йуан Элье
(Гёртлер Лукас)
28'
Aiyegun Tosin
(Домджони Тони)
1:1
37'
1:2
Йуан Элье
(Бабич Борис)
46'
Silvan Wallner
Омерагич Бечир
 
52'
 
Гёртлер Лукас
56'
Nathan V
 
60'
Сисей Ассан
Шёнбахлер Марко
 
60'
Degnand Wilfried Gnonto
Маркезано Антонио
 
62'
Aiyegun Tosin
 
69'
 
Штаубли Тим
Камбери Флориан
69'
 
Гийемено Джереми
Víctor Ruiz III
74'
Кололли Беньямин
 
74'
Ousmane Doumbia
 
76'
 
Betim Fazliji
Бабич Борис
83'
 
Рюфли Венсан
86'
Крамер Блаж
Алити Фидан
 
89'
Винтер Адриан
Aiyegun Tosin
 
90'
 
Angelo Campos2
Йуан Элье

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 8
  • 4 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 16
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кололли Беньямин 4 (1) 0.4
2. Маркезано Антонио 3 (1) 0.3
3. Aiyegun Tosin 3 0.3
4. Сисей Ассан 2 0.2
5. Домджони Тони 2 0.2
6. Зобих Лассе 2 0.2
7. Шёнбахлер Марко 1 0.1
8. Degnand Wilfried Gnonto 1 0.1
9. Крамер Блаж 0 0
10. Винтер Адриан 0 0
11. Silvan Wallner 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 3 0.33
2. Йуан Элье 2 0.22
3. Jordi Quintilla 1 0.11
4. Бабич Борис 1 0.11
5. Andre Ribeiro 1 0.11
6. Víctor Ruiz III 1 0.11
7. Betim Fazliji 1 0.11
8. Гёртлер Лукас 0 0
9. Alessandro Kraeuchi 0 0
10. Штаубли Тим 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Ousmane Doumbia 4 0
2. Aiyegun Tosin 2 1
3. Nathan V 3 0
4. Крьезиу Хекуран 1 1
5. Алити Фидан 2 0
6. Маркезано Антонио 1 0
7. Шёнбахлер Марко 1 0
8. Бреше Янник 1 0
9. Кололли Беньямин 1 0
10. Сисей Ассан 1 0
11. Degnand Wilfried Gnonto 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Jordi Quintilla 3 0
2. Стильхарт Базиль 3 0
3. Рюфли Венсан 2 0
4. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
5. Гёртлер Лукас 2 0
6. Alessandro Kraeuchi 2 0
7. Betim Fazliji 2 0
8. Andre Ribeiro 1 0
9. Гийемено Джереми 1 0
10. Leonidas Stergiou 1 0
11. Йуан Элье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3) 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4)
 Санкт-Галлен 30% (3) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн
Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих Цюрих 2:5 Шаффхаузен Цюрих 3:3 Тун Люцерн 2:1 Цюрих Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих Цюрих 0:5 Янг Бойз
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен
Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Санкт-Галлен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Суперлига
Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 4:1 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Цюрих 4:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Кубок Санкт-Галлен 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 4:0 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 9 6 3 0 13 - 5 21
2. Лугано 8 4 4 0 11 - 7 16
3. Базель 10 5 1 4 16 - 13 16
4. Санкт-Галлен 9 4 3 2 10 - 9 15
5. Цюрих 10 4 2 4 18 - 15 14
6. Лозанна-Спорт 10 3 3 4 14 - 15 12
7. Серветт 10 3 2 5 8 - 11 11
8. Люцерн 10 2 3 5 16 - 18 9
9. Сьон 9 1 4 4 9 - 15 7
10. Вадуц 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 5 4 1 0 12 - 7 13
2. Янг Бойз 5 4 1 0 7 - 3 13
3. Лугано 4 3 1 0 6 - 3 10
4. Цюрих 5 3 1 1 10 - 4 10
5. Лозанна-Спорт 5 3 0 2 9 - 5 9
6. Серветт 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Санкт-Галлен 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Сьон 4 1 3 0 4 - 2 6
9. Люцерн 5 1 3 1 9 - 8 6
10. Вадуц 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4 2 2 0 6 - 2 8
2. Санкт-Галлен 5 2 2 1 5 - 4 8
3. Лугано 4 1 3 0 5 - 4 6
4. Цюрих 5 1 1 3 8 - 11 4
5. Базель 5 1 0 4 4 - 6 3
6. Серветт 5 1 0 4 3 - 6 3
7. Люцерн 5 1 0 4 7 - 10 3
8. Лозанна-Спорт 5 0 3 2 5 - 10 3
9. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
10. Сьон 5 0 1 4 5 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Йуан Элье бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Aiyegun Tosin бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Йуан Элье бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Алити Фидан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 36.00 4.90 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 4.50 1.22
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.64 3.44
  11.14 4.44 1.39

Самый высокий коэффициент на матч «Цюрих» – «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цюрих» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цюрих» – «Санкт-Галлен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
17.50 0.00 12.50 1.01 4.50 1.15 4.10 1.21 4.20 1.20 2.10 1.73 1.97 1.83 1.75 2.08 1.72 2.05 1.31 3.25 1.09 6.50 1.10 6.30 1.38 2.90 1.01 12.50 1.02 11.00 1.02 11.00
11.75 1.00 11.00 1.01 4.75 1.17 3.95 1.25 2.46 1.61 1.90 1.90 1.57 2.34 1.29 3.32 1.21 3.84 1.07 6.40 1.05 7.40
5.31 1.18 2.88 1.44 2.37 1.62 3.22 1.37 2.82 1.46 2.27 1.67 1.32 3.58 1.17 5.39 2.16 1.75 1.70 2.21 1.50 2.67 1.35 3.34 1.65 2.32 1.50 2.69 1.40 3.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
3.50 1.27 2.44 1.52 2.55 1.47 1.23 3.90 1.31 3.25 1.28 3.45
3.64 1.28 2.40 1.57 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20
3.45 1.33 2.87 1.45 2.28 1.67 1.77 2.12 2.20 1.71 1.83 2.06 1.42 2.97 1.29 3.76 1.22 4.52
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.04 1.73 1.52 2.44 1.32 3.20
5.10 1.17 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.18 4.50
Букмекер Да Нет
2.12 1.67
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
Где смотреть матч Цюрих 1:2 Санкт-Галлен онлайн

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