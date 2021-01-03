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Макартур
0:2
Конец матча

Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0'
32' Желтая карточка
Дербишир Мэтт
0:1
35' Гол
Да Силва Даниэль
45' Желтая карточка
Куол Алоу
68' Желтая карточка
Саймон Мэтт
0:2
89' Гол
Jordan Smylie
90'+6
1
Федеричи
Адам
7
Франьич
Иван
3
Antony
Golec
6
Aleksandar
Jovanovic
I
15
Сусняр
Александар
8
Генро
Денис
33
Сусаета
Маркель
5
Миллиган
Марк
10
Пуйо
Лоик
14
Наджар
Муди
27
Дербишир
Мэтт
1
Биригитти
Марк
5
Нигро
Стефан
11
Клисби
Джек
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
6
Стенснесс
Джанни
4
Нисбет
Джошуа
8
Божанич
Оливер
10
Да
Силва
Даниэль
19
Саймон
Мэтт
29
Куол
Алоу
Макартур
Сентрал Кост Маринерз

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беньят Эчебария 1 0.5
Сентрал Кост Маринерз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Да Силва Даниэль 1 0.5
2. Jordan Smylie 1 0.5
3. Куол Алоу 1 0.5
4. Нигро Стефан 0 0
5. Нисбет Джошуа 0 0
6. Daniel Bouman 0 0

Карточки

Макартур
# Игрок      
1. Дербишир Мэтт 1 0
2. Миллиган Марк 1 0
3. Сусняр Александар 1 0
4. Генро Денис 1 0
Сентрал Кост Маринерз
# Игрок      
1. Саймон Мэтт 1 0
2. Божанич Оливер 1 0
3. Куол Алоу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Макартур 0 0 0 0 100% (1) 0
 Сентрал Кост Маринерз 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Макартур Последний матч: +1 =0 -0
Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс
Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Мельбурн Сити 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Брисбен Роар 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Макартур 2 1 0 1 1 - 2 3
6. Аделаида Юнайтед 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
7. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Аделаида Юнайтед 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мельбурн Сити 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Макартур 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аделаида Юнайтед 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вестерн Сидней Уондерерс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 1 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Alou Kuol получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Да Силва Даниэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Дербишир Мэтт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campbelltown Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 1.66 3.80 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 9.20 3.30 1.52
  13.55 3.64 1.43

Самый высокий коэффициент на матч «Макартур» – «Сентрал Кост Маринерз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Макартур» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сентрал Кост Маринерз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Макартур» – «Сентрал Кост Маринерз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.75 1.24 2.95 1.37 1.97 1.78 1.56 2.32 1.38 2.90 1.14 5.20
5.30 1.15 3.90 1.25 2.15 1.70 1.40 2.90 1.09 7.20 1.73 2.11 1.03 12.00 1.02 13.00 1.03 12.00 1.03 12.00 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 17.50
3.57 1.31 2.37 1.62 1.94 1.94 1.58 2.46 1.24 4.28 1.51 2.66 1.36 3.27 1.43 2.95 1.56 2.58 1.51 2.73 1.38 3.23 1.15 6.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 2.01 1.75 1.45 2.60 1.11 6.00
1.55 2.45 1.10 6.80 1.06 8.80 1.14 5.30
1.32 3.43 1.17 5.11 1.30 3.58 1.61 2.45 1.44 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.77 1.98 1.21 4.10
3.50 1.30 2.33 1.60 1.57 2.40 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 1.96
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
4.00 1.24
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