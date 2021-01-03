Макартур
0:2
Конец матча
Стадион: Кэмпбеллтаун
Сентрал Кост Маринерз
32' Желтая карточкаДербишир Мэтт
0:1
35' ГолДа Силва Даниэль
45' Желтая карточкаКуол Алоу
68' Желтая карточкаСаймон Мэтт
0:2
89' ГолJordan Smylie
10
Пуйо
Лоик
14
Наджар
Муди
11
Клисби
Джек
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
19
Саймон
Мэтт
29
Куол
Алоу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуйо ЛоикПолузащитник
-
14 Наджар МудиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Liam RoseЗащитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Jake Hollman
-
19 Michael Ruhs
-
31 Lachlan Rose
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
11 Клисби ДжекЗащитник
-
21 Ruon TongyikЗащитник
-
15 Роулес КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саймон МэттНападающий
-
29 Куол АлоуНападающий
- Запасные игроки
-
20 Пирс АдамВратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
Ход матча
32'
35'
45'
68'
89'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беньят Эчебария
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Да Силва Даниэль
|1
|0.5
|2.
|Jordan Smylie
|1
|0.5
|3.
|Куол Алоу
|1
|0.5
|4.
|Нигро Стефан
|0
|0
|5.
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|6.
|Daniel Bouman
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дербишир Мэтт
|1
|0
|2.
|Миллиган Марк
|1
|0
|3.
|Сусняр Александар
|1
|0
|4.
|Генро Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саймон Мэтт
|1
|0
|2.
|Божанич Оливер
|1
|0
|3.
|Куол Алоу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Макартур Последний матч: +1 =0 -0Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +4 =2 -14Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс
Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Мельбурн Сити
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Брисбен Роар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Макартур
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|6.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мельбурн Сити
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Макартур
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Победитель
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