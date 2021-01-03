Аделаида Юнайтед
2:0
Конец матча
Стадион: Куперс
Мельбурн Сити
19' Желтая карточкаМеткалф Коннор
48' Желтая карточкаMichael Jakobsen II
55' Желтая карточкаДжеймисон Скотт
65' Вторая желтая карточкаДжеймисон Скотт
1:0
66' ГолЮрич Томи
67' Желтая карточкаЮрич Томи
2:0
76' ГолМаук Стефан
23
Элси
Джордан
15
Смит
Ноа
18
Joe
Caletti
19
Дукули
Яя
26
Халлоран
Бен
22
Гуд
Кёртис
23
Тилио
Марко
11
Нун
Крэйг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Элси ДжорданЗащитник
- Защитник
-
15 Смит НоаЗащитник
- Полузащитник
-
18 Joe CalettiПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Дукули ЯяНападающий
- Нападающий
-
26 Халлоран БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Йенги КусиниНападающий
- Нападающий
-
17 Туре МохамедНападающий
-
Главный тренер: Carl Vaert
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нун КрэйгНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
42 Ahmad Taleb
-
-
Главный тренер: Момберт Эрик
Ход матча
19'
55'
65'
66'
1:0
67'
76'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юрич Томи
|1
|0.5
|2.
|Маук Стефан
|1
|0.5
|3.
|Туре Мохамед
|0
|0
|4.
|Д`Арриго Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меткалф Коннор
|1
|0.5
|2.
|Макларен Джейми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юрич Томи
|1
|0
|2.
|Элси Джордан
|1
|0
|3.
|Michael Jakobsen II
|1
|0
|4.
|Joe Caletti
|1
|0
|5.
|Смит Ноа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джеймисон Скотт
|1
|1
|2.
|Луна Адриан
|1
|1
|3.
|Меткалф Коннор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =4 -9Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори
Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +10 =4 -6Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Сидней 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори
Последние игры между собой
Аделаида Юнайтед: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Мельбурн Сити: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 2:4 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Аделаида Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Брисбен Роар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Макартур
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|6.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Макартур
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|6.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Победитель
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