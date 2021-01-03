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Аделаида Юнайтед
2:0
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
19' Желтая карточка
Меткалф Коннор
48' Желтая карточка
Michael Jakobsen II
55' Желтая карточка
Джеймисон Скотт
65' Вторая желтая карточка
Джеймисон Скотт
1:0
66' Гол
Юрич Томи
67' Желтая карточка
Юрич Томи
2:0
76' Гол
Маук Стефан
90'+4
1
Делянов
Джеймс
4
Ryan
Strain1
23
Элси
Джордан
22
Michael
Jakobsen
II
15
Смит
Ноа
8
Маук
Стефан
18
Joe
Caletti
6
Д`Арриго
Луис
19
Дукули
Яя
9
Юрич
Томи
26
Халлоран
Бен
1
Гловер
Том
19
Benjamin
Garuccio
7
Гриффитс
Ростин
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
10
Беренгер
Флорен
8
О'Нил
Эйден
23
Тилио
Марко
18
Меткалф
Коннор
9
Макларен
Джейми
11
Нун
Крэйг
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юрич Томи 1 0.5
2. Маук Стефан 1 0.5
3. Туре Мохамед 0 0
4. Д`Арриго Луис 0 0
Мельбурн Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меткалф Коннор 1 0.5
2. Макларен Джейми 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
# Игрок      
1. Юрич Томи 1 0
2. Элси Джордан 1 0
3. Michael Jakobsen II 1 0
4. Joe Caletti 1 0
5. Смит Ноа 1 0
Мельбурн Сити
# Игрок      
1. Джеймисон Скотт 1 1
2. Луна Адриан 1 1
3. Меткалф Коннор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Мельбурн Сити 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори
Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Сидней 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори

Последние игры между собой

Аделаида Юнайтед: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Мельбурн Сити: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Кубок ФФА Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига
Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 2:4 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Аделаида Юнайтед 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Брисбен Роар 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Макартур 2 1 0 1 1 - 2 3
6. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Макартур 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
6. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вестерн Сидней Уондерерс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 1 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 36'
    Ryan Strain уходит с поля. Майкл Марроне выходит вместо него
  • Желтая карточка
    19'
    Меткалф Коннор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coopers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.90 3.35 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 6.50 25.00
  3.66 2.32 2.94

Самый высокий коэффициент на матч «Аделаида Юнайтед» – «Мельбурн Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аделаида Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мельбурн Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аделаида Юнайтед» – «Мельбурн Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.85 1.24 1.99 1.76 1.59 2.27 1.40 2.85 1.14 5.20
3.60 1.28 2.45 1.55 2.22 1.65 1.45 2.70 1.23 4.05 1.80 2.01 1.04 10.00 1.03 12.00 1.16 5.10 1.13 5.80 1.03 9.60 1.03 9.90 1.01 17.00
3.21 1.38 2.66 1.52 2.10 1.81 1.68 2.29 1.49 2.77 1.75 2.17 1.50 2.73 1.76 2.11 1.98 1.91 1.61 2.40 1.26 4.06 1.51 2.72 1.41 3.06 1.16 5.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 2.01 1.74 1.46 2.60 1.11 6.00
1.82 1.97 1.23 4.05 1.13 5.80 1.13 5.40
1.52 2.60 1.29 3.63 1.45 2.81 1.30 3.61 1.44 2.97 1.36 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.20 1.80 1.95 1.22 4.00
3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.20
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
2.95 1.40
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