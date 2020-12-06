  1. Футбол
  2. Матчи
Бэйцзин Гоань
1:0
Второй тайм: 67'
Токио
0'
40' Желтая карточка
Alan VI
42' Желтая карточка
Умари Жоан
44' Желтая карточка
Lei Li1
1:0
59' Гол
Alan VI
67'
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
2
Min-Jae
Kim2
3
Yang
Yu1
4
Lei
Li1
11
Фернандо
Мартинс
6
Чи
Чжунго
21
Виера
Хонатан
5
Аугусто
Ренато
10
Сичжэ
Чжан
19
Alan
VI
13
Go
Hatano
22
Takumi
Nakamura
4
Tsuyoshi
Watanabe
3
Морисиге
Масато
6
Ryoya
Ogawa
32
Умари
Жоан
24
Хара
Таити
10
Хигаши
Кейо
31
Shuto
Abe
20
Леандро
II
11
Нагаи
Кенсуке
Бэйцзин Гоань
4-2-3-1
Токио
4-1-4-1

Ход матча

40'
Alan VI
 
42'
 
Умари Жоан
44'
Lei Li1
 
59'
Alan VI
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alan VI 4 0.57
2. Аугусто Ренато 2 0.29
3. Виера Хонатан 2 0.29
4. Юйнин Чжан 2 0.29
5. Ziming Wang 2 0.29
6. Фернандо Мартинс 1 0.14
Токио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леандро II 2 0.29
2. Нагаи Кенсуке 1 0.14
3. Adailton V 1 0.14
4. Diego Oliveira I 1 0.14
5. Shuto Abe 1 0.14

Карточки

Бэйцзин Гоань
# Игрок      
1. Чи Чжунго 2 0
2. Йеннарис Никлас 1 0
3. Дабао Юй 1 0
4. Alan VI 1 0
5. Gang Wang 1 0
6. Ziming Wang 1 0
7. Lei Li1 1 0
8. Fan Yang1 1 0
Токио
# Игрок      
1. Умари Жоан 2 0
2. Морисиге Масато 2 0
3. Нагаи Кенсуке 1 0
4. Леандро II 1 0
5. Go Hatano 1 0
6. Ryoya Ogawa 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бэйцзин Гоань 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2)
 Токио 33.33% (2) 0 0 0 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Бэйцзин Гоань 1:1 Чианграй Юнайтед Бэйцзин Гоань 0:3 Ухань Цзалл Бэйцзин Гоань 3:1 Сеул Бэйцзин Гоань 1:0 Ченду Цяньбао
Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:1 Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань
Токио Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Перт Глори 0:1 Токио Токио 1:2 Ульсан Хендай Шанхай Шэньхуа 1:2 Токио Токио 0:1 Шанхай Шэньхуа
Вегальта Сендай 2:2 Токио Нагойя Грампус 1:0 Токио Токио 1:0 Консадоле Саппоро Кавасаки Фронтале 2:1 Токио Токио 1:3 Касива Рейсол Токио 0:4 Йокогама Маринос Йокогама 1:0 Токио Токио 3:1 Симидзу С-Палс Токио 0:1 Гамба Осака Кавасаки Фронтале 0:2 Токио Сёнан Бельмаре 0:1 Токио Урава Редс 0:1 Токио Саган Тосу 3:0 Токио Токио 2:0 Серезо Осака Токио 1:0 Вегальта Сендай Токио 2:3 Оита Тринита

Последние игры между собой

Бэйцзин Гоань: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Токио: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Токио 3:0 Бэйцзин Гоань Азия Бэйцзин Гоань 1:1 Токио Азия

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Ахли Джидда 5 2 1 2 5 - 7 7
2. Эстегляль Тегеран 4 1 2 1 6 - 4 5
3. Al Shorta1 5 1 2 2 4 - 5 5
4. Al Wahda3 2 1 1 0 2 - 1 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 5 3 2 0 6 - 2 11
2. Пахтакор 6 3 2 1 7 - 3 11
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 5 2 1 2 4 - 4 7
4. Падиде 6 0 1 5 0 - 8 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Аль-Духайл 6 3 0 3 7 - 8 9
3. Аль-Тавун Бурайда 6 3 0 3 4 - 8 9
4. Аль-Шарджа 6 2 1 3 13 - 11 7

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Аль-Садд 6 2 3 1 14 - 8 9
3. Сепахан 6 2 1 3 6 - 8 7
4. Al Ain2 6 1 2 3 5 - 13 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 0:0 6 5 1 0 12 - 4 16
2. Мельбурн Виктори 6 2 1 3 6 - 9 7
3. Сеул 6 2 0 4 10 - 9 6
4. Чианграй Юнайтед 6 1 2 3 5 - 11 5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Токио 0:0 6 3 1 2 6 - 5 10
3. Шанхай Шэньхуа 6 2 1 3 9 - 13 7
4. Перт Глори 6 0 1 5 5 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 5 3 0 2 9 - 6 9
2. Гуанчжоу Эвергранд 4 1 2 1 4 - 4 5
3. Сувон Самсунг Блювингс 5 1 2 2 4 - 4 5
4. Джохор Дарул Такзим 2 1 0 1 3 - 6 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Шанхай СИПГ 6 3 0 3 6 - 10 9
3. Чонбук Хендай Моторс 6 2 1 3 8 - 10 7
4. Сидней 6 1 2 3 8 - 10 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Ахли Джидда 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Эстегляль Тегеран 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Al Shorta1 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Al Wahda3 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пахтакор 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Падиде 3 0 1 2 0 - 2 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 3 2 0 1 5 - 1 6
2. Аль-Духайл 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Аль-Шарджа 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Аль-Тавун Бурайда 3 1 0 2 2 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Садд 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Аль-Наср Эр-Рияд 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Сепахан 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Al Ain2 3 0 1 2 4 - 9 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 0:0 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Сеул 3 2 0 1 7 - 2 6
3. Мельбурн Виктори 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 4 - 4 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Токио 0:0 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Шанхай Шэньхуа 3 0 1 2 5 - 9 1
4. Перт Глори 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Джохор Дарул Такзим 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Виссел Кобе 3 1 0 2 5 - 5 3
3. Сувон Самсунг Блювингс 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 3 2 0 1 9 - 3 6
2. Чонбук Хендай Моторс 3 1 0 2 3 - 4 3
3. Сидней 3 0 2 1 4 - 5 2
4. Шанхай СИПГ 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Al Wahda3 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Эстегляль Тегеран 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Al Shorta1 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Аль-Ахли Джидда 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3 1 2 0 2 - 1 5
2. Пахтакор 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Падиде 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Тавун Бурайда 3 2 0 1 2 - 1 6
2. Персеполис 3 1 1 1 3 - 4 4
3. Аль-Шарджа 3 1 0 2 7 - 6 3
4. Аль-Духайл 3 1 0 2 3 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Al Ain2 3 1 1 1 1 - 4 4
3. Сепахан 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Аль-Садд 3 0 2 1 6 - 7 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 0:0 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Мельбурн Виктори 3 0 1 2 3 - 6 1
3. Чианграй Юнайтед 3 0 1 2 1 - 7 1
4. Сеул 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Токио 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Шанхай Шэньхуа 3 2 0 1 4 - 4 6
4. Перт Глори 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Гуанчжоу Эвергранд 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сувон Самсунг Блювингс 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Джохор Дарул Такзим 1 0 0 1 1 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Йокогама Маринос 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Чонбук Хендай Моторс 3 1 1 1 5 - 6 4
4. Сидней 3 1 0 2 4 - 5 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Lei Li получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Умари Жоан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Алан де Карвальо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бэйцзин Гоань
Ничья
Токио
3.10
4.60
3.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.10 2.30 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 4.60 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.42 3.54
  2.94 2.36 3.55

Самый высокий коэффициент на матч «Бэйцзин Гоань» – «Токио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бэйцзин Гоань» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Токио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бэйцзин Гоань» – «Токио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.60 1.28 2.50 1.53 2.63 1.48 1.70 2.15 1.93 1.87 1.33 3.25 1.71 2.14 1.09 7.20 1.06 8.80 1.09 6.60 1.07 7.30 1.01 13.50 1.01 12.00 0.00 21.00
8.30 1.03 7.10 1.06 3.04 1.35 2.35 1.58 1.76 2.15 1.37 3.04 1.25 3.70 1.08 6.40 1.06 7.10 1.00 11.25
3.53 1.31 3.00 1.40 2.45 1.57 1.92 1.95 1.65 2.30 1.46 2.79 1.27 3.83 1.33 3.40 1.47 2.77 1.32 3.44 1.32 3.42 1.51 2.62 1.27 3.95 1.11 7.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.38 3.00 1.04 10.00 1.18 4.75 1.09 6.70
2.75 1.44 1.81 1.98 1.37 3.04
1.20 4.54 1.49 2.63 1.19 4.77 1.13 5.91 1.32 3.38 1.20 4.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.70 1.27 2.52 1.52 1.62 2.27 1.22 4.00
2.38 1.57 1.59 2.33 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.57
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Где смотреть матч Бэйцзин Гоань 1:0 Токио онлайн

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