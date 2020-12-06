Бэйцзин Гоань
1:0
Второй тайм: 67'
Токио
40' Желтая карточкаAlan VI
42' Желтая карточкаУмари Жоан
44' Желтая карточкаLei Li1
1:0
59' ГолAlan VI
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
3
Yang
Yu1
4
Lei
Li1
10
Сичжэ
Чжан
19
Alan
VI
13
Go
Hatano
32
Умари
Жоан
24
Хара
Таити
10
Хигаши
Кейо
31
Shuto
Abe
20
Леандро
II
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
3 Yang Yu1Защитник
-
4 Lei Li1Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сичжэ ЧжанПолузащитник
-
19 Alan VIНападающий
- Запасные игроки
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
28 Цзян ТаоЗащитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
26 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
- Нападающий
-
24 Fan Yang1
-
20 Ziming Wang
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Основной состав
-
13 Go HatanoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Умари ЖоанПолузащитник
-
24 Хара ТаитиПолузащитник
-
10 Хигаши КейоПолузащитник
-
31 Shuto AbeПолузащитник
-
20 Леандро IIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
38 Kazuya Konno
-
15 Adailton V
-
-
-
Главный тренер: Kenta Hasegawa
Ход матча
40'
42'
44'
59'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alan VI
|4
|0.57
|2.
|Аугусто Ренато
|2
|0.29
|3.
|Виера Хонатан
|2
|0.29
|4.
|Юйнин Чжан
|2
|0.29
|5.
|Ziming Wang
|2
|0.29
|6.
|Фернандо Мартинс
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леандро II
|2
|0.29
|2.
|Нагаи Кенсуке
|1
|0.14
|3.
|Adailton V
|1
|0.14
|4.
|Diego Oliveira I
|1
|0.14
|5.
|Shuto Abe
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чи Чжунго
|2
|0
|2.
|Йеннарис Никлас
|1
|0
|3.
|Дабао Юй
|1
|0
|4.
|Alan VI
|1
|0
|5.
|Gang Wang
|1
|0
|6.
|Ziming Wang
|1
|0
|7.
|Lei Li1
|1
|0
|8.
|Fan Yang1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Умари Жоан
|2
|0
|2.
|Морисиге Масато
|2
|0
|3.
|Нагаи Кенсуке
|1
|0
|4.
|Леандро II
|1
|0
|5.
|Go Hatano
|1
|0
|6.
|Ryoya Ogawa
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бэйцзин Гоань
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|Токио
|33.33% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +11 =6 -3Бэйцзин Гоань 1:1 Чианграй Юнайтед Бэйцзин Гоань 0:3 Ухань Цзалл Бэйцзин Гоань 3:1 Сеул Бэйцзин Гоань 1:0 Ченду Цяньбао
Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:1 Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань
Токио Последние 20 матчей: +9 =1 -10Перт Глори 0:1 Токио Токио 1:2 Ульсан Хендай Шанхай Шэньхуа 1:2 Токио Токио 0:1 Шанхай Шэньхуа
Вегальта Сендай 2:2 Токио Нагойя Грампус 1:0 Токио Токио 1:0 Консадоле Саппоро Кавасаки Фронтале 2:1 Токио Токио 1:3 Касива Рейсол Токио 0:4 Йокогама Маринос Йокогама 1:0 Токио Токио 3:1 Симидзу С-Палс Токио 0:1 Гамба Осака Кавасаки Фронтале 0:2 Токио Сёнан Бельмаре 0:1 Токио Урава Редс 0:1 Токио Саган Тосу 3:0 Токио Токио 2:0 Серезо Осака Токио 1:0 Вегальта Сендай Токио 2:3 Оита Тринита
Последние игры между собой
Бэйцзин Гоань: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Токио: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Ахли Джидда
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|2.
|Эстегляль Тегеран
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|3.
|Al Shorta1
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|4.
|Al Wahda3
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|Пахтакор
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|4.
|Падиде
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|2.
|Аль-Духайл
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|3.
|Аль-Тавун Бурайда
|6
|3
|0
|3
|4 - 8
|9
|4.
|Аль-Шарджа
|6
|2
|1
|3
|13 - 11
|7
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|Аль-Садд
|6
|2
|3
|1
|14 - 8
|9
|3.
|Сепахан
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|4.
|Al Ain2
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|3.
|Сеул
|6
|2
|0
|4
|10 - 9
|6
|4.
|Чианграй Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Токио
|0:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|4.
|Перт Глори
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Сувон Самсунг Блювингс
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|4.
|Джохор Дарул Такзим
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|2.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|3.
|Чонбук Хендай Моторс
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|4.
|Сидней
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Ахли Джидда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Эстегляль Тегеран
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Al Shorta1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Al Wahda3
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пахтакор
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Падиде
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|2.
|Аль-Духайл
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Аль-Шарджа
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Аль-Тавун Бурайда
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Садд
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Сепахан
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|Al Ain2
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Сеул
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Чианграй Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Токио
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|4.
|Перт Глори
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Джохор Дарул Такзим
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Виссел Кобе
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|3.
|Сувон Самсунг Блювингс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|2.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|3.
|Сидней
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|4.
|Шанхай СИПГ
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Al Wahda3
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Эстегляль Тегеран
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|3.
|Al Shorta1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Аль-Ахли Джидда
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|Пахтакор
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Падиде
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Тавун Бурайда
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|2.
|Персеполис
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|3.
|Аль-Шарджа
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|4.
|Аль-Духайл
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Al Ain2
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|3.
|Сепахан
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Аль-Садд
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Мельбурн Виктори
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|3.
|Чианграй Юнайтед
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|4.
|Сеул
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Токио
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|Перт Глори
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сувон Самсунг Блювингс
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Джохор Дарул Такзим
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Йокогама Маринос
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|4.
|Сидней
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
Победитель
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