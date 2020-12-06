  1. Футбол
  2. Матчи
Бэйцзин Гоань
1:0
Конец матча
Токио
0'
40' Желтая карточка
Alan VI
42' Желтая карточка
Умари Жоан
44' Желтая карточка
Lei Li1
1:0
59' Гол
Alan VI
84' Желтая карточка
Юйнин Чжан
90'+5
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
2
Min-Jae
Kim2
3
Yang
Yu1
4
Lei
Li1
11
Фернандо
Мартинс
6
Чи
Чжунго
21
Виера
Хонатан
5
Аугусто
Ренато
10
Сичжэ
Чжан
19
Alan
VI
13
Go
Hatano
22
Takumi
Nakamura
4
Tsuyoshi
Watanabe
3
Морисиге
Масато
6
Ryoya
Ogawa
32
Умари
Жоан
24
Хара
Таити
10
Хигаши
Кейо
31
Shuto
Abe
20
Леандро
II
11
Нагаи
Кенсуке
Бэйцзин Гоань
4-2-3-1
Токио
4-1-4-1

Ход матча

40'
Alan VI
 
42'
 
Умари Жоан
44'
Lei Li1
 
59'
Alan VI
(Аугусто Ренато)
1:0
67'
Юйнин Чжан
Alan VI
 
68'
 
Adailton V
Нагаи Кенсуке
69'
 
Yojiro Takahagi
Хигаши Кейо
80'
 
Kazuya Konno
Леандро II
80'
 
Hotaka Nakamura
Takumi Nakamura
84'
Юйнин Чжан
 
86'
 
Takuya Uchida
Ryoya Ogawa
90'
Пен Лю
Виера Хонатан
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alan VI 4 0.57
2. Аугусто Ренато 2 0.29
3. Виера Хонатан 2 0.29
4. Юйнин Чжан 2 0.29
5. Ziming Wang 2 0.29
6. Фернандо Мартинс 1 0.14
Токио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леандро II 2 0.29
2. Нагаи Кенсуке 1 0.14
3. Adailton V 1 0.14
4. Diego Oliveira I 1 0.14
5. Shuto Abe 1 0.14

Карточки

Бэйцзин Гоань
# Игрок      
1. Чи Чжунго 2 0
2. Йеннарис Никлас 1 0
3. Дабао Юй 1 0
4. Alan VI 1 0
5. Gang Wang 1 0
6. Юйнин Чжан 1 0
7. Ziming Wang 1 0
8. Lei Li1 1 0
9. Fan Yang1 1 0
Токио
# Игрок      
1. Умари Жоан 2 0
2. Морисиге Масато 2 0
3. Нагаи Кенсуке 1 0
4. Леандро II 1 0
5. Go Hatano 1 0
6. Ryoya Ogawa 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бэйцзин Гоань 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2)
 Токио 33.33% (2) 0 0 0 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Бэйцзин Гоань 1:1 Чианграй Юнайтед Бэйцзин Гоань 0:3 Ухань Цзалл Бэйцзин Гоань 3:1 Сеул Бэйцзин Гоань 1:0 Ченду Цяньбао
Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:1 Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань
Токио Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Перт Глори 0:1 Токио Токио 1:2 Ульсан Хендай Шанхай Шэньхуа 1:2 Токио Токио 0:1 Шанхай Шэньхуа
Вегальта Сендай 2:2 Токио Нагойя Грампус 1:0 Токио Токио 1:0 Консадоле Саппоро Кавасаки Фронтале 2:1 Токио Токио 1:3 Касива Рейсол Токио 0:4 Йокогама Маринос Йокогама 1:0 Токио Токио 3:1 Симидзу С-Палс Токио 0:1 Гамба Осака Кавасаки Фронтале 0:2 Токио Сёнан Бельмаре 0:1 Токио Урава Редс 0:1 Токио Саган Тосу 3:0 Токио Токио 2:0 Серезо Осака Токио 1:0 Вегальта Сендай Токио 2:3 Оита Тринита

Последние игры между собой

Бэйцзин Гоань: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Токио: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Токио 3:0 Бэйцзин Гоань Азия Бэйцзин Гоань 1:1 Токио Азия

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Ахли Джидда 5 2 1 2 5 - 7 7
2. Эстегляль Тегеран 4 1 2 1 6 - 4 5
3. Al Shorta1 5 1 2 2 4 - 5 5
4. Al Wahda3 2 1 1 0 2 - 1 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 5 3 2 0 6 - 2 11
2. Пахтакор 6 3 2 1 7 - 3 11
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 5 2 1 2 4 - 4 7
4. Падиде 6 0 1 5 0 - 8 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Аль-Духайл 6 3 0 3 7 - 8 9
3. Аль-Тавун Бурайда 6 3 0 3 4 - 8 9
4. Аль-Шарджа 6 2 1 3 13 - 11 7

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Аль-Садд 6 2 3 1 14 - 8 9
3. Сепахан 6 2 1 3 6 - 8 7
4. Al Ain2 6 1 2 3 5 - 13 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 6 5 1 0 12 - 4 16
2. Мельбурн Виктори 6 2 1 3 6 - 9 7
3. Сеул 6 2 0 4 10 - 9 6
4. Чианграй Юнайтед 6 1 2 3 5 - 11 5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Токио 6 3 1 2 6 - 5 10
3. Шанхай Шэньхуа 6 2 1 3 9 - 13 7
4. Перт Глори 6 0 1 5 5 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 5 3 0 2 9 - 6 9
2. Гуанчжоу Эвергранд 4 1 2 1 4 - 4 5
3. Сувон Самсунг Блювингс 5 1 2 2 4 - 4 5
4. Джохор Дарул Такзим 2 1 0 1 3 - 6 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Шанхай СИПГ 6 3 0 3 6 - 10 9
3. Чонбук Хендай Моторс 6 2 1 3 8 - 10 7
4. Сидней 6 1 2 3 8 - 10 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Ахли Джидда 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Эстегляль Тегеран 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Al Shorta1 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Al Wahda3 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пахтакор 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Падиде 3 0 1 2 0 - 2 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 3 2 0 1 5 - 1 6
2. Аль-Духайл 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Аль-Шарджа 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Аль-Тавун Бурайда 3 1 0 2 2 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Садд 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Аль-Наср Эр-Рияд 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Сепахан 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Al Ain2 3 0 1 2 4 - 9 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Сеул 3 2 0 1 7 - 2 6
3. Мельбурн Виктори 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 4 - 4 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Токио 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Шанхай Шэньхуа 3 0 1 2 5 - 9 1
4. Перт Глори 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Джохор Дарул Такзим 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Виссел Кобе 3 1 0 2 5 - 5 3
3. Сувон Самсунг Блювингс 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 3 2 0 1 9 - 3 6
2. Чонбук Хендай Моторс 3 1 0 2 3 - 4 3
3. Сидней 3 0 2 1 4 - 5 2
4. Шанхай СИПГ 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Al Wahda3 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Эстегляль Тегеран 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Al Shorta1 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Аль-Ахли Джидда 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3 1 2 0 2 - 1 5
2. Пахтакор 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Падиде 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Тавун Бурайда 3 2 0 1 2 - 1 6
2. Персеполис 3 1 1 1 3 - 4 4
3. Аль-Шарджа 3 1 0 2 7 - 6 3
4. Аль-Духайл 3 1 0 2 3 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Al Ain2 3 1 1 1 1 - 4 4
3. Сепахан 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Аль-Садд 3 0 2 1 6 - 7 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Мельбурн Виктори 3 0 1 2 3 - 6 1
3. Чианграй Юнайтед 3 0 1 2 1 - 7 1
4. Сеул 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Токио 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Шанхай Шэньхуа 3 2 0 1 4 - 4 6
4. Перт Глори 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Гуанчжоу Эвергранд 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сувон Самсунг Блювингс 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Джохор Дарул Такзим 1 0 0 1 1 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Йокогама Маринос 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Чонбук Хендай Моторс 3 1 1 1 5 - 6 4
4. Сидней 3 1 0 2 4 - 5 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Lei Li получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Умари Жоан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Алан де Карвальо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.33 4.20 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 5.10 21.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.42 3.54
  1.16 6.53 32.03

Самый высокий коэффициент на матч «Бэйцзин Гоань» – «Токио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бэйцзин Гоань» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Токио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бэйцзин Гоань» – «Токио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.60 1.28 2.50 1.53 1.72 2.08 1.18 4.75 1.93 1.87 1.10 6.80 1.71 2.14 1.09 7.20 1.06 8.80 1.09 6.60 1.07 7.30 1.01 13.50 1.01 12.00 0.00 21.00
8.30 1.03 7.10 1.06 3.04 1.35 2.35 1.58 1.76 2.15 1.37 3.04 1.25 3.70 1.08 6.40 1.06 7.10 1.00 11.25
3.53 1.31 3.00 1.40 2.45 1.57 1.92 1.95 1.43 2.87 1.25 3.98 1.50 2.64 1.34 3.32 1.25 3.99 1.32 3.44 1.32 3.42 1.51 2.62 1.27 3.95 1.11 7.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.38 3.00 1.04 10.00 1.18 4.75 1.09 6.70
2.75 1.44 1.81 1.98 1.37 3.04
1.20 4.54 1.49 2.63 1.19 4.77 1.13 5.91 1.32 3.38 1.20 4.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.70 1.27 2.52 1.52 1.62 2.27 1.22 4.00
2.38 1.57 1.59 2.33 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Где смотреть матч Бэйцзин Гоань 1:0 Токио онлайн

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