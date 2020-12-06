  1. Футбол
  2. Матчи
Ульсан Хендай
3:0
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
30' Желтая карточка
Баттерфилд Джейкоб
56' Желтая карточка
Син Чжин-Хо
59' Желтая карточка
Андерсон Аарон
1:0
65' Гол
Йонсен Бьорн
74' Желтая карточка
Вон Ду-Чжэ
2:0
77' Гол
Вон Ду-Чжэ
3:0
86' Гол
Йонсен Бьорн
90'+4
1
Soo-Hyuk
Jo
66
Соль
Ен-У
44
Ким
Ки-Хи
4
Бюлтхейс
Дэйв
6
Пак
Чжу-Хо
8
Син
Чжин-Хо
22
Ко
Мён-Чжин
10
Юн
Бит-Гарам
7
Ким
Ин-Сон
72
Ли
Чхон-Ен
9
Неграо
Жуниор
20
Крокомб
Макс
2
Роу
Сторм
4
Анселл
Николас
31
Андерсон
Аарон
21
Траоре
Адама
III
17
Элвис
Камсоба
26
Барнетт
Джей
22
Бриммер
Джейк
23
Рохас
Марко
8
Баттерфилд
Джейкоб
11
Фолами
Бен
Ульсан Хендай
4-2-3-1
Мельбурн Виктори
4-4-2

Ход матча

15'
 
Нисикава Со
Траоре Адама III
30'
 
Баттерфилд Джейкоб
46'
 
Лотон Брэндон
Элвис Камсоба
46'
Йонсен Бьорн
Ко Мён-Чжин
 
46'
Ким Тхэ Хван II
Соль Ен-У
 
56'
Син Чжин-Хо
 
59'
 
Андерсон Аарон
65'
Йонсен Бьорн
(Ким Ин-Сон)
1:0
66'
 
Райн Дилан
Анселл Николас
66'
 
Luis Lawrie-Lattanzio
Фолами Бен
72'
 
Кирдар Биркан
Баттерфилд Джейкоб
72'
Вон Ду-Чжэ
Ли Чхон-Ен
 
74'
Вон Ду-Чжэ
 
77'
Вон Ду-Чжэ
(Юн Бит-Гарам)
2:0
79'
Lee Keunho1
Неграо Жуниор
 
83'
Чон Дон-Хо
Ким Ин-Сон
 
86'
Йонсен Бьорн
(Lee Keunho1)
3:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ульсан Хендай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юн Бит-Гарам 4 0.57
2. Йонсен Бьорн 4 (1) 0.57
3. Ким Ин-Сон 2 0.29
4. Неграо Жуниор 2 0.29
5. Ким Ки-Хи 1 0.14
6. Ли Сан-Хон 1 0.14
7. Вон Ду-Чжэ 1 0.14
8. Пак Чжон-Ин 1 0.14
9. Lee Keunho1 0 0
Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бриммер Джейк 2 (2) 0.29
2. Рохас Марко 1 0.14
3. Фолами Бен 1 0.14
4. Ианнуччи Джанлука 1 0.14
5. Тойвонен Ола 1 (1) 0.14

Карточки

Ульсан Хендай
# Игрок      
1. Син Чжин-Хо 2 0
2. Ли Чхон-Ен 1 0
3. Юн Бит-Гарам 1 0
4. Ким Ки-Хи 1 0
5. Чон Дон-Хо 1 0
6. Вон Ду-Чжэ 1 0
Мельбурн Виктори
# Игрок      
1. Баттерфилд Джейкоб 2 0
2. Райн Дилан 2 0
3. Андерсон Аарон 2 0
4. Макманаман Каллум 1 0
5. Броксхэм Ли 1 0
6. Matt Acton 1 0
7. Анселл Николас 1 0
8. Траоре Адама III 1 0
9. Бриммер Джейк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ульсан Хендай 6.25% (1) 12.5% (2) 12.5% (2) 0 18.75% (3) 50% (8)
 Мельбурн Виктори 33.33% (2) 50% (3) 0 0 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Ульсан Хендай Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Шанхай Шэньхуа 1:4 Ульсан Хендай Токио 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай
Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хендай 3:0 Кванджу Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Пхохан Стилерс 4:0 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 4:1 Санджу Санму Тэгу 2:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Пхохан Стилерс Инчхон Юнайтед 0:1 Ульсан Хендай Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Тэгу Ульсан Хендай 1:1 Кванджу Ульсан Хендай 3:0 Сеул Сеонам 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 2:0 Пхохан Стилерс
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори
Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед

Последние игры между собой

Ульсан Хендай: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Мельбурн Виктори: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ульсан Хендай 6:2 Мельбурн Виктори Лига чемпионов АФК Мельбурн Виктори 3:3 Ульсан Хендай Лига чемпионов АФК

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Ахли Джидда 5 2 1 2 5 - 7 7
2. Эстегляль Тегеран 4 1 2 1 6 - 4 5
3. Al Shorta1 5 1 2 2 4 - 5 5
4. Al Wahda3 2 1 1 0 2 - 1 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 5 3 2 0 6 - 2 11
2. Пахтакор 6 3 2 1 7 - 3 11
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 5 2 1 2 4 - 4 7
4. Падиде 6 0 1 5 0 - 8 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Аль-Духайл 6 3 0 3 7 - 8 9
3. Аль-Тавун Бурайда 6 3 0 3 4 - 8 9
4. Аль-Шарджа 6 2 1 3 13 - 11 7

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Аль-Садд 6 2 3 1 14 - 8 9
3. Сепахан 6 2 1 3 6 - 8 7
4. Al Ain2 6 1 2 3 5 - 13 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 6 5 1 0 12 - 4 16
2. Мельбурн Виктори 6 2 1 3 6 - 9 7
3. Сеул 6 2 0 4 10 - 9 6
4. Чианграй Юнайтед 6 1 2 3 5 - 11 5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Токио 6 3 1 2 6 - 5 10
3. Шанхай Шэньхуа 6 2 1 3 9 - 13 7
4. Перт Глори 6 0 1 5 5 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 5 3 0 2 9 - 6 9
2. Гуанчжоу Эвергранд 4 1 2 1 4 - 4 5
3. Сувон Самсунг Блювингс 5 1 2 2 4 - 4 5
4. Джохор Дарул Такзим 2 1 0 1 3 - 6 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Шанхай СИПГ 6 3 0 3 6 - 10 9
3. Чонбук Хендай Моторс 6 2 1 3 8 - 10 7
4. Сидней 6 1 2 3 8 - 10 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Ахли Джидда 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Эстегляль Тегеран 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Al Shorta1 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Al Wahda3 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пахтакор 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Падиде 3 0 1 2 0 - 2 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 3 2 0 1 5 - 1 6
2. Аль-Духайл 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Аль-Шарджа 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Аль-Тавун Бурайда 3 1 0 2 2 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Садд 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Аль-Наср Эр-Рияд 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Сепахан 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Al Ain2 3 0 1 2 4 - 9 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Сеул 3 2 0 1 7 - 2 6
3. Мельбурн Виктори 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 4 - 4 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Токио 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Шанхай Шэньхуа 3 0 1 2 5 - 9 1
4. Перт Глори 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Джохор Дарул Такзим 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Виссел Кобе 3 1 0 2 5 - 5 3
3. Сувон Самсунг Блювингс 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 3 2 0 1 9 - 3 6
2. Чонбук Хендай Моторс 3 1 0 2 3 - 4 3
3. Сидней 3 0 2 1 4 - 5 2
4. Шанхай СИПГ 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Al Wahda3 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Эстегляль Тегеран 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Al Shorta1 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Аль-Ахли Джидда 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3 1 2 0 2 - 1 5
2. Пахтакор 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Падиде 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Тавун Бурайда 3 2 0 1 2 - 1 6
2. Персеполис 3 1 1 1 3 - 4 4
3. Аль-Шарджа 3 1 0 2 7 - 6 3
4. Аль-Духайл 3 1 0 2 3 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Al Ain2 3 1 1 1 1 - 4 4
3. Сепахан 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Аль-Садд 3 0 2 1 6 - 7 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Мельбурн Виктори 3 0 1 2 3 - 6 1
3. Чианграй Юнайтед 3 0 1 2 1 - 7 1
4. Сеул 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Токио 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Шанхай Шэньхуа 3 2 0 1 4 - 4 6
4. Перт Глори 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Гуанчжоу Эвергранд 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сувон Самсунг Блювингс 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Джохор Дарул Такзим 1 0 0 1 1 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Йокогама Маринос 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Чонбук Хендай Моторс 3 1 1 1 5 - 6 4
4. Сидней 3 1 0 2 4 - 5 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Баттерфилд Джейкоб получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Траоре Адама III уходит с поля. So Nishikawa выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 6.75 70.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.25 7.90
  1.72 2.67 11.01

Самый высокий коэффициент на матч «Ульсан Хендай» – «Мельбурн Виктори» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ульсан Хендай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мельбурн Виктори» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ульсан Хендай» – «Мельбурн Виктори», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.65 1.25 13.00 1.01 1.65 2.20 3.90 1.20 1.18 4.55 2.14 1.71 2.00 1.81 1.77 2.05 1.18 4.40 1.32 3.20 1.22 3.80 1.11 6.20 1.09 6.90 1.02 11.50 1.01 12.50
4.90 1.13 4.20 1.19 2.51 1.49 2.02 1.78 1.67 2.31 1.35 3.14 1.25 3.70 1.09 6.05 1.07 6.55 1.00 11.25
3.40 1.33 2.83 1.45 2.25 1.67 1.76 2.11 1.54 2.54 1.36 3.20 1.54 2.54 1.41 2.97 1.79 2.08 1.50 2.67 1.20 4.62 1.76 2.11 1.12 6.70 1.49 2.71 1.22 4.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.50 2.50 2.60 1.47 1.05 8.50 1.25 3.65
2.64 1.47 1.67 2.18 1.27 3.68
1.31 3.50 1.17 5.25 1.47 2.75 1.31 3.50 1.63 2.33 1.43 2.89
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.02 1.71 1.57 2.46 1.35 3.20
3.86 1.25 2.06 1.75 1.53 2.47

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
12.50 1.01
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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