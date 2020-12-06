Ульсан Хендай
3:0
Конец матча
Мельбурн Виктори
30' Желтая карточкаБаттерфилд Джейкоб
56' Желтая карточкаСин Чжин-Хо
59' Желтая карточкаАндерсон Аарон
1:0
65' ГолЙонсен Бьорн
74' Желтая карточкаВон Ду-Чжэ
2:0
77' ГолВон Ду-Чжэ
3:0
86' ГолЙонсен Бьорн
66
Соль
Ен-У
44
Ким
Ки-Хи
22
Ко
Мён-Чжин
10
Юн
Бит-Гарам
72
Ли
Чхон-Ен
20
Крокомб
Макс
26
Барнетт
Джей
23
Рохас
Марко
11
Фолами
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Соль Ен-УЗащитник
-
44 Ким Ки-ХиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ко Мён-ЧжинПолузащитник
-
10 Юн Бит-ГарамПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Ли Чхон-ЕнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Со Чжу-ХванВратарь
- Защитник
-
77 Хон ЧхольЗащитник
- Защитник
-
15 Чжон Сын-ХенЗащитник
-
98 Ли Сан-ХонПолузащитник
-
17 Ким Сон-ЧжунПолузащитник
-
16 Вон Ду-ЧжэПолузащитник
-
19 Йонсен БьорнНападающий
-
11 Lee Keunho1
-
Главный тренер: Do-Hun Kim
- Основной состав
-
20 Крокомб МаксВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Барнетт ДжейПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Фолами БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Нисикава СоЗащитник
-
19 Райн ДиланЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Joshua Varga
-
-
30 Marko Bulic
-
Главный тренер: Grant Brebner
Ход матча
56'
59'
65'
1:0
72'
74'
77'
2:0
83'
86'
3:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юн Бит-Гарам
|4
|0.57
|2.
|Йонсен Бьорн
|4 (1)
|0.57
|3.
|Ким Ин-Сон
|2
|0.29
|4.
|Неграо Жуниор
|2
|0.29
|5.
|Ким Ки-Хи
|1
|0.14
|6.
|Ли Сан-Хон
|1
|0.14
|7.
|Вон Ду-Чжэ
|1
|0.14
|8.
|Пак Чжон-Ин
|1
|0.14
|9.
|Lee Keunho1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бриммер Джейк
|2 (2)
|0.29
|2.
|Рохас Марко
|1
|0.14
|3.
|Фолами Бен
|1
|0.14
|4.
|Ианнуччи Джанлука
|1
|0.14
|5.
|Тойвонен Ола
|1 (1)
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Син Чжин-Хо
|2
|0
|2.
|Ли Чхон-Ен
|1
|0
|3.
|Юн Бит-Гарам
|1
|0
|4.
|Ким Ки-Хи
|1
|0
|5.
|Чон Дон-Хо
|1
|0
|6.
|Вон Ду-Чжэ
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баттерфилд Джейкоб
|2
|0
|2.
|Райн Дилан
|2
|0
|3.
|Андерсон Аарон
|2
|0
|4.
|Макманаман Каллум
|1
|0
|5.
|Броксхэм Ли
|1
|0
|6.
|Matt Acton
|1
|0
|7.
|Анселл Николас
|1
|0
|8.
|Траоре Адама III
|1
|0
|9.
|Бриммер Джейк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ульсан Хендай
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|0
|18.75% (3)
|50% (8)
|Мельбурн Виктори
|33.33% (2)
|50% (3)
|0
|0
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Ульсан Хендай Последние 20 матчей: +12 =4 -4Шанхай Шэньхуа 1:4 Ульсан Хендай Токио 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай
Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хендай 3:0 Кванджу Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Пхохан Стилерс 4:0 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 4:1 Санджу Санму Тэгу 2:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Пхохан Стилерс Инчхон Юнайтед 0:1 Ульсан Хендай Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Тэгу Ульсан Хендай 1:1 Кванджу Ульсан Хендай 3:0 Сеул Сеонам 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 2:0 Пхохан Стилерс
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +6 =3 -11Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори
Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед
Последние игры между собой
Ульсан Хендай: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Мельбурн Виктори: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Ахли Джидда
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|2.
|Эстегляль Тегеран
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|3.
|Al Shorta1
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|4.
|Al Wahda3
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|Пахтакор
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|4.
|Падиде
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|2.
|Аль-Духайл
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|3.
|Аль-Тавун Бурайда
|6
|3
|0
|3
|4 - 8
|9
|4.
|Аль-Шарджа
|6
|2
|1
|3
|13 - 11
|7
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|Аль-Садд
|6
|2
|3
|1
|14 - 8
|9
|3.
|Сепахан
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|4.
|Al Ain2
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|3.
|Сеул
|6
|2
|0
|4
|10 - 9
|6
|4.
|Чианграй Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Токио
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|4.
|Перт Глори
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Сувон Самсунг Блювингс
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|4.
|Джохор Дарул Такзим
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|2.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|3.
|Чонбук Хендай Моторс
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|4.
|Сидней
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Ахли Джидда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Эстегляль Тегеран
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Al Shorta1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Al Wahda3
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пахтакор
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Падиде
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|2.
|Аль-Духайл
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Аль-Шарджа
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Аль-Тавун Бурайда
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Садд
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Сепахан
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|Al Ain2
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Сеул
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Чианграй Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Токио
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|4.
|Перт Глори
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Джохор Дарул Такзим
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Виссел Кобе
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|3.
|Сувон Самсунг Блювингс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|2.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|3.
|Сидней
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|4.
|Шанхай СИПГ
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Al Wahda3
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Эстегляль Тегеран
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|3.
|Al Shorta1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Аль-Ахли Джидда
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|Пахтакор
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Падиде
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Тавун Бурайда
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|2.
|Персеполис
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|3.
|Аль-Шарджа
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|4.
|Аль-Духайл
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Al Ain2
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|3.
|Сепахан
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Аль-Садд
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Мельбурн Виктори
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|3.
|Чианграй Юнайтед
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|4.
|Сеул
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Токио
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|Перт Глори
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сувон Самсунг Блювингс
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Джохор Дарул Такзим
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Йокогама Маринос
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|4.
|Сидней
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
Победитель
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