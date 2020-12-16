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Палмейрас
3:0
Конец матча
Либертад
0'
6' Желтая карточка
Pablo Adorno
1:0
21' Гол
Gustavo Scarpa
60' Желтая карточка
Blas Antonio Caceres
64' Красная карточка
Пирис Иван
66' Желтая карточка
Carlos Ferreira III
2:0
68' Гол
Roni III
3:0
82' Гол
Менино Габриэль
90'+5
Палмейрас
Либертад

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адриано Луис 4 0.4
2. Менино Габриэль 4 0.4
3. Виллиан Сикейра 4 (1) 0.4
4. Roni III 4 (1) 0.4
5. Gabriel Veron 3 0.3
6. Гомес Густаво 2 0.2
7. Ze Rafael 2 0.2
8. Данило 1 0.1
9. Gustavo Scarpa 1 0.1
10. Уэсли Лопес 1 0.1
11. Raphael Veiga 1 0.1
12. Винья Матиас 1 0.1
13. Patrick Carreiro 1 0.1
Либертад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adrian Martinez 2 0.2
2. Matias Espinoza 2 0.2
3. Julio Enciso 1 0.1

Карточки

Палмейрас
# Игрок      
1. Ze Rafael 3 0
2. Лима Лукас III 1 1
3. Менино Габриэль 2 0
4. Patrick Carreiro 2 0
5. Гомес Густаво 1 0
6. Данило 1 0
7. Энрике Бруно 1 0
8. Уэсли Лопес 1 0
9. Raphael Veiga 1 0
10. do Nascimento Ramires Santos II 1 0
11. Винья Матиас 1 0
Либертад
# Игрок      
1. Antonio Bareiro 2 1
2. Pablo Adorno 3 0
3. Мехия Александр 2 0
4. Blas Antonio Caceres 2 0
5. Carlos Ferreira III 2 0
6. Пирис Иван 0 1
7. Кардосо Оскар 1 0
8. Luis Carlos Cardozo 1 0
9. Пауло Да Силва 1 0
10. Luciano Andres Abecasis 1 0
11. Alfio Oviedo 1 0
12. Рамирес Иван 1 0
13. Alvaro Campuzano 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Палмейрас 3.45% (1) 13.79% (4) 13.79% (4) 31.03% (9) 24.14% (7) 13.79% (4)
 Либертад 11.11% (1) 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Палмейрас 3:0 Байя Либертад 1:1 Палмейрас Сантос 2:2 Палмейрас Палмейрас 5:0 Дельфин
Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Дельфин 1:3 Палмейрас Гойяс 1:0 Палмейрас Сеара 2:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Флуминенсе Палмейрас 3:0 Сеара Васко да Гама 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Брагантино 1:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Палмейрас 5:0 Тигре Форталеза 2:0 Палмейрас Палмейрас 1:3 Куритиба Палмейрас 0:2 Сан-Паулу Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас
Либертад Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Либертад 1:1 Гуарани Асунсьон Либертад 1:1 Палмейрас Спортиво Лукеньо 2:2 Либертад Вильстерман 0:2 Либертад
Либертад 3:0 12 де Октубре Либертад 3:1 Вильстерман Спортиво Сан-Лоренсо 2:2 Либертад Либертад 0:2 Насьональ Асунсьон Хенераль Диас 3:4 Либертад Либертад 3:1 Ривер Плейт Асунсьон Серро Портеньо 1:0 Либертад Либертад 0:2 Сол де Америка Либертад 2:4 Индепендьенте Медельин Гуайрена 0:3 Либертад Гуарани Асунсьон 1:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Либертад Либертад 3:0 Спортиво Сан-Лоренсо Каракас 2:1 Либертад Либертад 0:0 Серро Портеньо Либертад 0:2 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Либертад: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Либертад 1:1 Палмейрас Кубок Либертадорес Палмейрас 1:0 Либертад Кубок Либертадорес Либертад 2:0 Палмейрас Кубок Либертадорес

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 6 5 0 1 14 - 8 15
2. Индепендьенте дель Валле 6 4 0 2 14 - 8 12
3. Хуниор 6 2 0 4 8 - 12 6
4. Барселона Гуаякиль 6 1 0 5 4 - 12 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 6 5 1 0 17 - 2 16
2. Гуарани Асунсьон 6 4 1 1 13 - 7 13
3. Боливар 6 1 1 4 6 - 13 4
4. Тигре 6 0 1 5 3 - 17 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильстерман 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Атлетико Паранаэнсе 6 3 1 2 8 - 6 10
3. Penarol1 6 3 0 3 9 - 8 9
4. Коло-Коло 6 2 0 4 3 - 9 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 6 4 1 1 21 - 6 13
2. ЛДУ Кито 6 4 0 2 12 - 8 12
3. Сан-Паулу 6 2 1 3 14 - 11 7
4. Депортиво Бинасьональ 6 1 0 5 3 - 25 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гремио 6 3 2 1 6 - 3 11
2. Интернасьональ 6 2 2 2 8 - 6 8
3. Универсидад Католика Чили 6 2 1 3 6 - 9 7
4. Америка де Кали 6 1 3 2 7 - 9 6

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Расинг Авельянеда 6 5 0 1 9 - 4 15
3. Эстудиантес Мерида 6 1 1 4 8 - 12 4
4. Альянса Лима 6 0 1 5 4 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 6 5 1 0 10 - 5 16
2. Дельфин 6 2 1 3 6 - 7 7
3. Дефенса и Хустисия 6 2 0 4 8 - 10 6
4. Олимпия Асунсьон 6 1 2 3 6 - 8 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 10 - 1 14
2. Либертад 6 2 1 3 8 - 11 7
3. Каракас 6 2 1 3 8 - 12 7
4. Индепендьенте Медельин 6 2 0 4 9 - 11 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте дель Валле 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фламенго 3 3 0 0 10 - 1 9
3. Хуниор 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Барселона Гуаякиль 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 3 3 0 0 13 - 1 9
2. Гуарани Асунсьон 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Боливар 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Тигре 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Penarol1 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Атлетико Паранаэнсе 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Вильстерман 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Коло-Коло 3 2 0 1 3 - 2 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 3 3 0 0 13 - 1 9
2. ЛДУ Кито 3 3 0 0 11 - 2 9
3. Сан-Паулу 3 2 1 0 10 - 3 7
4. Депортиво Бинасьональ 3 1 0 2 2 - 8 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Универсидад Католика Чили 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Гремио 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Америка де Кали 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Расинг Авельянеда 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Эстудиантес Мерида 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Альянса Лима 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Дельфин 3 1 1 1 5 - 3 4
4. Олимпия Асунсьон 3 1 0 2 4 - 5 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 6 - 0 7
2. Каракас 3 1 1 1 3 - 4 4
3. Либертад 3 1 0 2 5 - 8 3
4. Индепендьенте Медельин 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 3 2 0 1 4 - 7 6
2. Барселона Гуаякиль 3 1 0 2 2 - 5 3
3. Индепендьенте дель Валле 3 1 0 2 4 - 8 3
4. Хуниор 3 1 0 2 3 - 7 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Гуарани Асунсьон 3 2 0 1 7 - 6 6
3. Боливар 3 0 1 2 1 - 8 1
4. Тигре 3 0 0 3 1 - 11 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильстерман 3 1 1 1 1 - 1 4
2. Атлетико Паранаэнсе 3 1 0 2 5 - 6 3
3. Penarol1 3 0 0 3 2 - 6 0
4. Коло-Коло 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 3 1 1 1 8 - 5 4
2. ЛДУ Кито 3 1 0 2 1 - 6 3
3. Сан-Паулу 3 0 0 3 4 - 8 0
4. Депортиво Бинасьональ 3 0 0 3 1 - 17 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гремио 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Америка де Кали 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Интернасьональ 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Универсидад Католика Чили 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Расинг Авельянеда 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Эстудиантес Мерида 3 0 1 2 3 - 5 1
4. Альянса Лима 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 3 3 0 0 7 - 4 9
2. Дельфин 3 1 0 2 1 - 4 3
3. Олимпия Асунсьон 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Дефенса и Хустисия 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Индепендьенте Медельин 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Либертад 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Каракас 3 1 0 2 5 - 8 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Gustavo Scarpa бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Pablo Adorno получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 6.80 29.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.41 5.00 7.80
  1.15 6.69 34.40

Самый высокий коэффициент на матч «Палмейрас» – «Либертад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Палмейрас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Либертад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Палмейрас» – «Либертад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.05 8.60 1.05 5.10 1.16 2.85 1.41 2.15 1.70 1.57 2.40 1.73 2.11 1.52 2.50 1.24 4.00 1.15 5.00 1.02 13.00 1.03 10.50 1.02 15.00 0.00 17.50
12.00 1.04 10.25 1.05 3.75 1.28 2.91 1.42 2.02 1.88 1.54 2.51 1.36 3.18 1.16 5.20 1.13 6.15 1.04 11.50
3.19 1.36 2.64 1.50 2.08 1.79 1.66 2.27 2.06 1.79 1.69 2.19 1.33 3.34 1.23 4.19 1.32 3.50 1.11 7.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.65 1.47 1.95 1.85 1.58 2.35 1.14 5.20 1.07 8.40
3.15 1.36 2.06 1.76 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
2.38 1.59 1.96 1.88 1.51 2.59 1.33 3.32 1.36 3.17 1.19 4.66
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.02 1.32 3.20
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.32 3.38 1.20 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Палмейрас 3:0 Либертад онлайн

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