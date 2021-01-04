Козенца
0:1
Второй тайм: 53'
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Эмполи
22' Желтая карточкаХаас Николас
45' Желтая карточкаТиритиельо Андреа
0:1
45' ПенальтиОливьери Марко
52' Желтая карточкаВера Брайан
13
Буа
Девид
19
Вера
Брайан
11
Сакко
Ихсан
32
Хаас
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вера БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сакко ИхсанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ба АбуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
Ход матча
22'
45'
0:1
52'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карретта Мирко
|3
|0.18
|2.
|Глиоцци Этторе
|2
|0.12
|3.
|Тиритиельо Андреа
|2
|0.12
|4.
|Балули Мохамед
|2
|0.12
|5.
|Баэс Хайме
|1
|0.06
|6.
|Биттанте Лука
|1
|0.06
|7.
|Корси Анджело
|0
|0
|8.
|Суэва Джанлуиджи
|0
|0
|9.
|Вера Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|8 (1)
|0.47
|2.
|Ла Мантия Андреа
|6
|0.35
|3.
|Морео Стефано
|4
|0.24
|4.
|Оливьери Марко
|3 (1)
|0.18
|5.
|Матос Ридер
|2
|0.12
|6.
|Хаас Николас
|2
|0.12
|7.
|Штулац Лео
|1
|0.06
|8.
|Байрами Недим
|1
|0.06
|9.
|Романьоли Симоне
|1
|0.06
|10.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|11.
|Риччи Самуэле
|0
|0
|12.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|13.
|Терзич Алекса
|0
|0
|14.
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тиритиельо Андреа
|6
|1
|2.
|Биттанте Лука
|4
|1
|3.
|Корси Анджело
|5
|0
|4.
|Ба Абу
|3
|1
|5.
|Бруччини Мирко
|4
|0
|6.
|Петруччи Давиде
|3
|0
|7.
|Шаудоне Даниэле
|3
|0
|8.
|Идда Риккардо
|3
|0
|9.
|Коне Бенджамин
|3
|0
|10.
|Ингроссо Джанмарко
|1
|1
|11.
|Леджиттимо Маттео
|2
|0
|12.
|Карретта Мирко
|2
|0
|13.
|Баэс Хайме
|2
|0
|14.
|Сакко Ихсан
|2
|0
|15.
|Балули Мохамед
|2
|0
|16.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|17.
|Петре Адриан
|1
|0
|18.
|Суэва Джанлуиджи
|1
|0
|19.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|20.
|Вера Брайан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Симоне
|2
|2
|2.
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|3.
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|4.
|Фьямоцци Риккардо
|2
|1
|5.
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|6.
|Хаас Николас
|3
|0
|7.
|Штулац Лео
|2
|0
|8.
|Николау Димитрис
|2
|0
|9.
|Риччи Самуэле
|2
|0
|10.
|Морео Стефано
|1
|0
|11.
|Казале Николо
|1
|0
|12.
|Терзич Алекса
|1
|0
|13.
|Андреа Камбиасо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Козенца
|0
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|Эмполи
|11.11% (3)
|0
|11.11% (3)
|29.63% (8)
|25.93% (7)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +5 =9 -6Пескара 0:0 Козенца Козенца 1:1 Пиза Козенца 0:0 Венеция Кремонезе 1:0 Козенца
Асколи 0:3 Козенца Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =7 -1Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи
Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе
Последние игры между собой
Козенца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Эмполи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|17
|9
|7
|1
|28 - 16
|34
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 12
|30
|3.
|Салернитана
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 16
|28
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|6.
|Лечче
|0:0 Заявка
|17
|6
|8
|3
|31 - 22
|26
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|8.
|Венеция
|0:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 16
|24
|9.
|Пиза
|1:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 28
|22
|10.
|Кьево
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 13
|21
|11.
|Брешия
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 25
|21
|12.
|Порденоне
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|18 - 15
|21
|13.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|15.
|Реджана
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 23
|15
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 21
|15
|17.
|Козенца
|0:1 Заявка
|17
|2
|9
|6
|11 - 13
|15
|18.
|Пескара
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 29
|11
|20.
|Асколи
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|5.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|6.
|Лечче
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|7.
|Венеция
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 8
|13
|8.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Пиза
|1:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|14.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|12 - 10
|9
|15.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|16.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|18.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|Козенца
|0:1 Заявка
|9
|0
|5
|4
|4 - 8
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|3.
|Монца
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|4.
|Лечче
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|5.
|Порденоне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|6.
|Пиза
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 19
|12
|7.
|Салернитана
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|8.
|Венеция
|0:1 Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|11
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|10.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|11.
|Козенца
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|16.
|Реджина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|19.
|Пескара
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|20.
|Асколи
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 15
|3
Победитель
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