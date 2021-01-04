Лечче
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Виа дель Маре
Монца
6' Желтая карточкаМанкозу Марко
24
Жута
Леонард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Марич МиркоНападающий
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
Ход матча
8'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|10
|0.59
|2.
|Манкозу Марко
|6 (2)
|0.35
|3.
|Стемпиньски Мариуш
|4
|0.24
|4.
|Хендерсон Лиам
|2
|0.12
|5.
|Фалько Филиппо
|2
|0.12
|6.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.06
|7.
|Кальдерони Марко
|1
|0.06
|8.
|Родригес Пабло
|1
|0.06
|9.
|Майер Жан
|1
|0.06
|10.
|Паганини Лука
|1
|0.06
|11.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.06
|12.
|Адьяпонг Клод
|1
|0.06
|13.
|Листковски Марчин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боатенг Кевин-Принс
|4 (2)
|0.24
|2.
|Мота Дани
|4
|0.24
|3.
|Фраттези Давиде
|3
|0.18
|4.
|Гюткьяр Кристиан
|2 (1)
|0.12
|5.
|Марич Мирко
|2
|0.12
|6.
|Сампиризи Марио
|2
|0.12
|7.
|Аугусто Карлос
|2
|0.12
|8.
|Барилла Антонино
|2
|0.12
|9.
|Бетелла Давиде
|2
|0.12
|10.
|Армеллино Марко
|1
|0.06
|11.
|Балотелли Марио
|1
|0.06
|12.
|Барберис Андреа
|0
|0
|13.
|Беллучи Джузеппе
|0
|0
|14.
|Фоссати Марко
|0
|0
|15.
|Мачин Хосе
|0
|0
|16.
|Колпани Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лучиони Фабио
|5
|0
|2.
|Кальдерони Марко
|4
|0
|3.
|Кода Массимо
|3
|0
|4.
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|5.
|Тахцидис Панайотис
|2
|0
|6.
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|7.
|Паганини Лука
|2
|0
|8.
|Листковски Марчин
|2
|0
|9.
|Россеттини Лука
|0
|1
|10.
|Родригес Пабло
|1
|0
|11.
|Жута Леонард
|1
|0
|12.
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|13.
|Фалько Филиппо
|1
|0
|14.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|15.
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|16.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беллучи Джузеппе
|7
|0
|2.
|Фоссати Марко
|5
|0
|3.
|Армеллино Марко
|4
|0
|4.
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|5.
|Барилла Антонино
|1
|1
|6.
|Скалья Филиппо
|1
|1
|7.
|Барберис Андреа
|2
|0
|8.
|Палетта Габриэль
|1
|0
|9.
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|10.
|Сампиризи Марио
|1
|0
|11.
|Д'Эррико Андреа
|1
|0
|12.
|Марич Мирко
|1
|0
|13.
|Мота Дани
|1
|0
|14.
|Фраттези Давиде
|1
|0
|15.
|Бетелла Давиде
|1
|0
|16.
|Колпани Андреа
|1
|0
|17.
|Аугусто Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лечче
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|25.81% (8)
|25.81% (8)
|12.9% (4)
|Монца
|16% (4)
|20% (5)
|8% (2)
|16% (4)
|12% (3)
|28% (7)
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +10 =4 -6Читтаделла 2:2 Лечче Лечче 2:1 Виченца Виртус Ольбия 1:0 Лечче СПАЛ 2013 1:0 Лечче
Лечче 0:3 Пиза Лечче 2:0 Про Верчелли Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче Лечче 2:2 Фрозиноне Лечче 4:1 Пистойезе Лечче 2:2 Венеция Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара Виртус Энтелла 1:5 Лечче Ренате 2:0 Лечче Лечче 3:1 Пескара
Монца Последние 20 матчей: +11 =5 -4Монца 3:0 Салернитана Кремонезе 0:2 Монца Монца 2:0 Асколи Пескара 3:2 Монца
Монца 5:0 Виртус Энтелла Венеция 0:2 Монца Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца Порденоне 1:1 Монца Монца 2:0 Фрозиноне Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево Пиза 1:1 Монца Эмполи 0:0 Монца Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013 Монца 1:0 Алессандрия
Последние игры между собой
Лечче: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 7
Монца: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|17
|9
|7
|1
|28 - 16
|34
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 12
|30
|3.
|Салернитана
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 16
|28
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|6.
|Лечче
|0:0 Заявка
|17
|6
|8
|3
|31 - 22
|26
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|8.
|Венеция
|0:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 16
|24
|9.
|Пиза
|1:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 28
|22
|10.
|Кьево
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 13
|21
|11.
|Брешия
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 25
|21
|12.
|Порденоне
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|18 - 15
|21
|13.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|15.
|Реджана
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 23
|15
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 21
|15
|17.
|Козенца
|0:1 Заявка
|17
|2
|9
|6
|11 - 13
|15
|18.
|Пескара
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 29
|11
|20.
|Асколи
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|5.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|6.
|Лечче
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|7.
|Венеция
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 8
|13
|8.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Пиза
|1:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|14.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|12 - 10
|9
|15.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|16.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|18.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|Козенца
|0:1 Заявка
|9
|0
|5
|4
|4 - 8
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|3.
|Монца
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|4.
|Лечче
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|5.
|Порденоне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|6.
|Пиза
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 19
|12
|7.
|Салернитана
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|8.
|Венеция
|0:1 Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|11
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|10.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|11.
|Козенца
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|16.
|Реджина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|19.
|Пескара
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|20.
|Асколи
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 15
|3
Победитель
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