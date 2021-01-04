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  2. Матчи
  3. Италия
Лечче
0:0
Конец матча

Стадион:
Монца
0'
6' Желтая карточка
Манкозу Марко
7' Желтая карточка
Бетелла Давиде
14' Желтая карточка
Тахцидис Панайотис
90' Красная карточка
Беллучи Джузеппе
90' Желтая карточка
Дермаку Кастриот
90'+7
21
Габриэл
Васконселлос
11
Адьяпонг
Клод
17
Дермаку
Кастриот
6
Меккарьелло
Бьяджо
24
Жута
Леонард
53
Хендерсон
Лиам
77
Тахцидис
Панайотис
7
Паганини
Лука
8
Манкозу
Марко
14
Стемпиньски
Мариуш
9
Кода
Массимо
22
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
6
Беллучи
Джузеппе
18
Бетелла
Давиде
30
Аугусто
Карлос
16
Фраттези
Давиде
8
Барберис
Андреа
20
Барилла
Антонино
7
Боатенг
Кевин-Принс
9
Гюткьяр
Кристиан
10
Д'Эррико
Андреа
Лечче
4-3-1-2
Монца
4-3-3

Ход матча

6'
Манкозу Марко
 
7'
 
Бетелла Давиде
14'
Тахцидис Панайотис
 
18'
Майер Жан
Паганини Лука
 
60'
Листковски Марчин
Хендерсон Лиам
 
66'
 
Марич Мирко
Д'Эррико Андреа
72'
 
Армеллино Марко
Фраттези Давиде
73'
 
Сампиризи Марио
Аугусто Карлос
79'
Бьёркенгрен Йон
Стемпиньски Мариуш
 
82'
 
Марин Антонио
Боатенг Кевин-Принс
90'
 
Беллучи Джузеппе
90'
Дермаку Кастриот
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 10 0.59
2. Манкозу Марко 6 (2) 0.35
3. Стемпиньски Мариуш 4 0.24
4. Хендерсон Лиам 2 0.12
5. Фалько Филиппо 2 0.12
6. Тахцидис Панайотис 1 0.06
7. Кальдерони Марко 1 0.06
8. Родригес Пабло 1 0.06
9. Майер Жан 1 0.06
10. Паганини Лука 1 0.06
11. Дермаку Кастриот 1 0.06
12. Адьяпонг Клод 1 0.06
13. Листковски Марчин 0 0
Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боатенг Кевин-Принс 4 (2) 0.24
2. Мота Дани 4 0.24
3. Фраттези Давиде 3 0.18
4. Гюткьяр Кристиан 2 (1) 0.12
5. Марич Мирко 2 0.12
6. Сампиризи Марио 2 0.12
7. Аугусто Карлос 2 0.12
8. Барилла Антонино 2 0.12
9. Бетелла Давиде 2 0.12
10. Армеллино Марко 1 0.06
11. Балотелли Марио 1 0.06
12. Барберис Андреа 0 0
13. Беллучи Джузеппе 0 0
14. Фоссати Марко 0 0
15. Мачин Хосе 0 0
16. Колпани Андреа 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Лучиони Фабио 5 0
2. Кальдерони Марко 4 0
3. Тахцидис Панайотис 3 0
4. Кода Массимо 3 0
5. Хендерсон Лиам 2 0
6. Меккарьелло Бьяджо 2 0
7. Паганини Лука 2 0
8. Листковски Марчин 2 0
9. Россеттини Лука 0 1
10. Родригес Пабло 1 0
11. Манкозу Марко 1 0
12. Жута Леонард 1 0
13. Стемпиньски Мариуш 1 0
14. Фалько Филиппо 1 0
15. Дермаку Кастриот 1 0
16. Петриччоне Якопо 1 0
17. Адьяпонг Клод 1 0
18. Бьёркенгрен Йон 1 0
Монца
# Игрок      
1. Беллучи Джузеппе 7 1
2. Фоссати Марко 5 0
3. Армеллино Марко 4 0
4. Боатенг Кевин-Принс 3 0
5. Барилла Антонино 1 1
6. Скалья Филиппо 1 1
7. Барберис Андреа 2 0
8. Бетелла Давиде 2 0
9. Палетта Габриэль 1 0
10. Гюткьяр Кристиан 1 0
11. Сампиризи Марио 1 0
12. Д'Эррико Андреа 1 0
13. Марич Мирко 1 0
14. Мота Дани 1 0
15. Фраттези Давиде 1 0
16. Колпани Андреа 1 0
17. Аугусто Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 9.68% (3) 12.9% (4) 12.9% (4) 25.81% (8) 25.81% (8) 12.9% (4)
 Монца 16% (4) 20% (5) 8% (2) 16% (4) 12% (3) 28% (7)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Читтаделла 2:2 Лечче Лечче 2:1 Виченца Виртус Ольбия 1:0 Лечче СПАЛ 2013 1:0 Лечче
Лечче 0:3 Пиза Лечче 2:0 Про Верчелли Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче Лечче 2:2 Фрозиноне Лечче 4:1 Пистойезе Лечче 2:2 Венеция Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара Виртус Энтелла 1:5 Лечче Ренате 2:0 Лечче Лечче 3:1 Пескара
Монца Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Монца 3:0 Салернитана Кремонезе 0:2 Монца Монца 2:0 Асколи Пескара 3:2 Монца
Монца 5:0 Виртус Энтелла Венеция 0:2 Монца Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца Порденоне 1:1 Монца Монца 2:0 Фрозиноне Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево Пиза 1:1 Монца Эмполи 0:0 Монца Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013 Монца 1:0 Алессандрия

Последние игры между собой

Лечче: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 7
Монца: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 0
Монца 2:1 Лечче Товарищеские матчи Монца 4:0 Лечче Серия C Лечче 0:3 Монца Серия C Монца 2:0 Лечче Серия Д
Лечче 0:5 Монца Серия Д Лечче 3:3 Монца Серия Д Монца 3:2 Лечче Серия Д Лечче 0:0 Монца Серия C1 A Лечче 1:1 Монца Серия C1 A Монца 2:2 Лечче Серия C1 A Монца 2:1 Лечче Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 17 9 7 1 29 - 16 34
2. Монца Заявка 17 8 6 3 25 - 12 30
3. Салернитана 0:0 Заявка 16 8 5 3 19 - 16 29
4. Читтаделла 0:0 Заявка 15 8 4 3 27 - 13 28
5. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
6. Фрозиноне 0:0 Заявка 16 7 5 4 16 - 14 26
7. Лечче Заявка 17 6 8 3 31 - 22 26
8. Венеция Заявка 17 6 7 4 23 - 16 25
9. Кьево 0:0 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
10. Порденоне 0:0 Заявка 17 4 10 3 18 - 15 22
11. Брешия Заявка 16 5 6 5 26 - 25 21
12. Пиза Заявка 16 4 8 4 23 - 29 20
13. Реджина 1:0 Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
14. Реджана 0:0 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
15. Виченца Виртус Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
16. Кремонезе 0:0 Заявка 17 3 7 7 15 - 21 16
17. Козенца Заявка 17 2 9 6 11 - 14 15
18. Пескара 0:0 Заявка 17 3 5 9 14 - 28 14
19. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 17 2 6 9 13 - 29 12
20. Асколи 0:1 Заявка 17 2 4 11 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана 0:0 Заявка 8 5 3 0 12 - 5 18
2. Монца Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
3. Читтаделла 0:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
5. Эмполи Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Венеция Заявка 9 4 2 3 13 - 8 14
7. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
8. Фрозиноне 0:0 Заявка 9 3 4 2 6 - 7 13
9. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
10. Кьево 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина 1:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Кремонезе 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 11 10
14. Реджана 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 8 9
15. Порденоне 0:0 Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
16. Пескара 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
17. Виченца Виртус Заявка 7 1 5 1 10 - 10 8
18. Асколи 0:1 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
19. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 17 5
20. Козенца Заявка 9 0 5 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Фрозиноне 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
3. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
4. Порденоне 0:0 Заявка 9 3 4 2 6 - 5 13
5. Лечче Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
6. Читтаделла 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
7. Салернитана 0:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
8. Венеция Заявка 8 2 5 1 10 - 8 11
9. Кьево 0:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
10. Козенца Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
11. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 9 2 4 3 6 - 9 10
12. Реджина 1:0 Заявка 9 2 4 3 7 - 12 10
13. Пиза Заявка 9 2 4 3 15 - 20 10
14. Брешия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
15. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
16. Реджана 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
17. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
18. Кремонезе 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
19. Пескара 0:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
20. Асколи 0:1 Заявка 9 0 3 6 8 - 15 3
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.55 3.40 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.50 2.59
Бонус: 5 000 ₽ 18.00 1.01 26.00
  5.54 1.52 4.71

Самый высокий коэффициент на матч «Лечче» – «Монца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лечче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лечче» – «Монца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.90 1.15 2.90 1.38 2.40 1.53 1.93 1.81 1.60 2.25 1.23 3.85 1.09 6.60
11.75 1.00 10.00 1.01 4.30 1.17 3.48 1.23 2.22 1.63 1.91 1.89 1.55 2.61 1.27 3.76 1.19 3.98 1.06 6.50 1.04 7.80
1.85 1.90 1.27 3.55 1.15 5.00 1.01 12.60 2.08 1.74 1.09 6.50 2.12 1.72 1.04 9.00 1.71 2.14 1.03 10.00 1.04 9.00 1.04 9.00 1.09 6.90 1.08 7.50 1.01 13.00
1.64 2.34 1.39 3.13 1.76 2.14 1.49 2.73 1.35 3.32 1.54 2.58 1.62 2.38 1.47 2.80 1.76 2.14 1.57 2.49 1.95 1.93 1.72 2.21 1.58 2.49 1.20 4.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.50 1.28 2.42 1.52 1.60 2.24 1.16 4.80
3.26 1.34 2.22 1.66 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85
1.52 2.42 1.09 6.50 1.05 8.50 1.07 7.50 1.04 9.00
1.28 3.75 1.15 5.69 1.37 3.16 1.85 2.02 1.59 2.43 1.41 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.15 2.05 1.72 1.52 2.43 1.31 3.25
4.95 1.18 3.85 1.26 2.06 1.76 1.54 2.48 1.33 3.32
3.35 1.30 1.99 1.76 1.49 2.50 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.65
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
2.55 1.47
Где смотреть матч Лечче 0:0 Монца онлайн

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