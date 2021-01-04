Реджана
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Пескара
20
Гьямфи
Брайт
93
Айети
Арлинд
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Гьямфи БрайтЗащитник
-
93 Айети АрлиндЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кирван НикоПолузащитник
-
32 Марки МаттиаНападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сетер ДамирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Диамбо АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сетер Дамир
|4 (1)
|0.24
|2.
|Галано Кристиан
|3 (1)
|0.18
|3.
|Майстро Фабио
|3
|0.18
|4.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0.12
|5.
|Мемушай Ледиан
|1
|0.06
|6.
|Вокич Деян
|1
|0.06
|7.
|Ярошински Павел
|0
|0
|8.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|9.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|10.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коста Андреа
|3
|1
|2.
|Дзампаро Лука
|1
|0
|3.
|Либутти Лоренцо
|1
|0
|4.
|Каргбо Аугустус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майстро Фабио
|5
|0
|2.
|Бальцано Антонио
|4
|0
|3.
|Фернандес Леандро II
|2
|1
|4.
|Нзита Мардоки
|2
|1
|5.
|Вальдифиори Мирко
|3
|0
|6.
|Мемушай Ледиан
|2
|0
|7.
|Сконьямильо Дженнаро
|2
|0
|8.
|Бузеллато Массимилиано
|2
|0
|9.
|Ярошински Павел
|2
|0
|10.
|Омеонга Стефан
|2
|0
|11.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|12.
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|13.
|Галано Кристиан
|1
|0
|14.
|Антей Лука
|1
|0
|15.
|Крекко Лука
|1
|0
|16.
|Бошич Милош
|1
|0
|17.
|Диамбо Амаду
|1
|0
|18.
|Гут Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджана
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|Пескара
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|0
|35.71% (5)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Реджана Последние 20 матчей: +6 =3 -11Порденоне 3:0 Реджана Реджана 0:1 Реджина Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана
Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана Реджана 2:2 Монополи Реджана 2:2 Пиза Падова 2:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Реджана 0:1 Imolese Реджана 1:0 Бари
Пескара Последние 20 матчей: +5 =4 -11Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца
Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара
Последние игры между собой
Реджана: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Пескара: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|29 - 16
|34
|2.
|Монца
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 12
|30
|3.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 16
|29
|4.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 13
|28
|5.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|6.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|16 - 14
|26
|7.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|31 - 22
|26
|8.
|Венеция
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|9.
|Кьево
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|10.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|17
|4
|10
|3
|18 - 15
|22
|11.
|Брешия
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 25
|21
|12.
|Пиза
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|23 - 29
|20
|13.
|Реджина
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|14.
|Реджана
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 23
|16
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|16.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|15 - 21
|16
|17.
|Козенца
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|11 - 14
|15
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 28
|14
|19.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|13 - 29
|12
|20.
|Асколи
|0:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 5
|18
|2.
|Монца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|3.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|6.
|Венеция
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|7.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|8.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|6 - 7
|13
|9.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|10.
|Кьево
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Реджина
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|13.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 11
|10
|14.
|Реджана
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|15.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|8
|1
|6
|1
|12 - 10
|9
|16.
|Пескара
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|18.
|Асколи
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 17
|5
|20.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|3.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|4.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|6 - 5
|13
|5.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|6.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|7.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|8.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|11
|9.
|Кьево
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|10.
|Козенца
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 5
|10
|11.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 9
|10
|12.
|Реджина
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|13.
|Пиза
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 20
|10
|14.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|16.
|Реджана
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|17.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|18.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|20.
|Асколи
|0:1 Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 15
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реджана» – «Пескара» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реджана» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пескара» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реджана» – «Пескара», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров