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  3. Италия
Реджана
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Пескара
0' 19'
22
Вентури
Джакомо
20
Гьямфи
Брайт
93
Айети
Арлинд
3
Мартинелли
Риккардо
17
Либутти
Лоренцо
8
Вароне
Иван
38
Мураторе
Симоне
11
Лунетта
Габриэль
21
Радрецца
Игор
24
Каргбо
Аугустус
9
Дзампаро
Лука
1
Фиорилло
Винченцо
14
Бальцано
Антонио
6
Сконьямильо
Дженнаро
44
Ярошински
Павел
2
Белланова
Рауль
31
Бузеллато
Массимилиано
10
Вальдифиори
Мирко
8
Мемушай
Ледиан
19
Машанджело
Эдоардо
11
Галано
Кристиан
77
Сетер
Дамир
Реджана
3-4-1-2
Пескара
3-5-1-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сетер Дамир 4 (1) 0.24
2. Галано Кристиан 3 (1) 0.18
3. Майстро Фабио 3 0.18
4. Боккетти Сальваторе 2 0.12
5. Мемушай Ледиан 1 0.06
6. Вокич Деян 1 0.06
7. Ярошински Павел 0 0
8. Вентола Кристиан 0 0
9. Асенсио Рауль 0 0
10. Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Реджана
# Игрок      
1. Коста Андреа 3 1
2. Дзампаро Лука 1 0
3. Либутти Лоренцо 1 0
4. Каргбо Аугустус 1 0
Пескара
# Игрок      
1. Майстро Фабио 5 0
2. Бальцано Антонио 4 0
3. Фернандес Леандро II 2 1
4. Нзита Мардоки 2 1
5. Вальдифиори Мирко 3 0
6. Мемушай Ледиан 2 0
7. Сконьямильо Дженнаро 2 0
8. Бузеллато Массимилиано 2 0
9. Ярошински Павел 2 0
10. Омеонга Стефан 2 0
11. Вентола Кристиан 2 0
12. Машанджело Эдоардо 2 0
13. Галано Кристиан 1 0
14. Антей Лука 1 0
15. Крекко Лука 1 0
16. Бошич Милош 1 0
17. Диамбо Амаду 1 0
18. Гут Родриго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реджана 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0
 Пескара 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 0 35.71% (5) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Реджана Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Порденоне 3:0 Реджана Реджана 0:1 Реджина Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана
Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана Реджана 2:2 Монополи Реджана 2:2 Пиза Падова 2:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Реджана 0:1 Imolese Реджана 1:0 Бари
Пескара Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца
Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара

Последние игры между собой

Реджана: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Пескара: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Реджана 2:1 Пескара Серия C1 B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 17 9 7 1 29 - 16 34
2. Монца Заявка 17 8 6 3 25 - 12 30
3. Салернитана 0:0 Заявка 16 8 5 3 19 - 16 29
4. Читтаделла 0:0 Заявка 15 8 4 3 27 - 13 28
5. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
6. Фрозиноне 0:0 Заявка 16 7 5 4 16 - 14 26
7. Лечче Заявка 17 6 8 3 31 - 22 26
8. Венеция Заявка 17 6 7 4 23 - 16 25
9. Кьево 0:0 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
10. Порденоне 0:0 Заявка 17 4 10 3 18 - 15 22
11. Брешия Заявка 16 5 6 5 26 - 25 21
12. Пиза Заявка 16 4 8 4 23 - 29 20
13. Реджина 1:0 Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
14. Реджана 0:0 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
15. Виченца Виртус Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
16. Кремонезе 0:0 Заявка 17 3 7 7 15 - 21 16
17. Козенца Заявка 17 2 9 6 11 - 14 15
18. Пескара 0:0 Заявка 17 3 5 9 14 - 28 14
19. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 17 2 6 9 13 - 29 12
20. Асколи 0:1 Заявка 17 2 4 11 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана 0:0 Заявка 8 5 3 0 12 - 5 18
2. Монца Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
3. Читтаделла 0:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
5. Эмполи Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Венеция Заявка 9 4 2 3 13 - 8 14
7. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
8. Фрозиноне 0:0 Заявка 9 3 4 2 6 - 7 13
9. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
10. Кьево 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина 1:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Кремонезе 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 11 10
14. Реджана 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 8 9
15. Порденоне 0:0 Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
16. Пескара 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
17. Виченца Виртус Заявка 7 1 5 1 10 - 10 8
18. Асколи 0:1 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
19. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 17 5
20. Козенца Заявка 9 0 5 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Фрозиноне 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
3. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
4. Порденоне 0:0 Заявка 9 3 4 2 6 - 5 13
5. Лечче Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
6. Читтаделла 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
7. Салернитана 0:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
8. Венеция Заявка 8 2 5 1 10 - 8 11
9. Кьево 0:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
10. Козенца Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
11. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 9 2 4 3 6 - 9 10
12. Реджина 1:0 Заявка 9 2 4 3 7 - 12 10
13. Пиза Заявка 9 2 4 3 15 - 20 10
14. Брешия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
15. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
16. Реджана 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
17. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
18. Кремонезе 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
19. Пескара 0:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
20. Асколи 0:1 Заявка 9 0 3 6 8 - 15 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Реджана
Ничья
Пескара
3.02
3.18
2.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 2.90 3.05 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.02 3.02 2.57
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.25 2.55
  2.97 3.18 2.53

Самый высокий коэффициент на матч «Реджана» – «Пескара» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реджана» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пескара» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реджана» – «Пескара», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
7.40 1.07 3.05 1.35 2.31 1.57 1.69 2.09 1.26 3.65 1.08 7.00
7.20 1.05 6.25 1.09 3.04 1.36 2.34 1.60 1.76 2.18 1.39 3.00 1.26 3.70 1.09 6.30 1.06 6.85
9.60 1.04 7.10 1.08 3.05 1.36 2.37 1.59 1.95 1.85 1.73 2.11 1.36 3.00 1.25 3.70 1.09 6.30 1.07 7.20 1.01 13.00 0.00 21.00
3.33 1.35 2.80 1.47 2.39 1.62 1.97 1.91 1.73 2.18 1.55 2.55 1.28 3.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.46 1.72 2.04 1.35 3.05 1.07 7.40
2.56 1.51 1.75 2.08 1.37 3.10 1.10 6.80 1.07 8.20
1.76 2.06 1.36 3.00 1.10 6.60
2.73 1.48 2.24 1.68 1.74 2.15 1.47 2.76 1.34 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.55 1.27 2.44 1.51 1.60 2.25 1.15 5.00
3.52 1.30 2.43 1.56 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25
2.40 1.52 1.58 2.26 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
1.80 1.96
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
4.90 1.15
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
3.40 1.27
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