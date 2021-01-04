Асколи
0:1
Первый тайм: 38'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Реджина
0:1
19' ГолЛьотти Даниэле
26' Желтая карточкаБроско Риккардо
99
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Сини СимонеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Личо ДеанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Делио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
44 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Васич НиколаНападающий
-
33 Мастоур АкимНападающий
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
Ход матча
19'
26'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 4
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|6
|0.35
|2.
|Сабири Абдельхамид
|5 (1)
|0.29
|3.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.06
|4.
|Кавион Микеле
|1
|0.06
|5.
|Крагль Оливер
|0
|0
|6.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|7.
|Кирико Козимо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Льотти Даниэле
|5
|0.29
|2.
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0.12
|3.
|Менез Жереми
|2
|0.12
|4.
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.12
|5.
|Белломо Никола
|1
|0.06
|6.
|Бьянки Николо
|1
|0.06
|7.
|Лафферти Кайл
|1
|0.06
|8.
|Денис Херман
|1
|0.06
|9.
|Шитум Марио
|1
|0.06
|10.
|Фати Рикардо
|0
|0
|11.
|Де Розе Франческо
|0
|0
|12.
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|13.
|Васич Никола
|0
|0
|14.
|Ривас Ригоберто
|0
|0
|15.
|Дель Прато Энрико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|6
|1
|2.
|Бюхель Марсель
|5
|1
|3.
|Кирико Козимо
|4
|0
|4.
|Джербо Альберто
|3
|0
|5.
|Сабири Абдельхамид
|3
|0
|6.
|Шарич Дарио
|3
|0
|7.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|8.
|Петруччи Давиде
|2
|0
|9.
|Сини Симоне
|2
|0
|10.
|Эрамо Мирко
|2
|0
|11.
|Пучино Раффаэле
|2
|0
|12.
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|13.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|0
|14.
|Личо Деан
|0
|1
|15.
|Крагль Оливер
|1
|0
|16.
|Кавион Микеле
|1
|0
|17.
|Тупта Любомир
|1
|0
|18.
|Кваранта Данило
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кризетиг Лоренцо
|5
|1
|2.
|Фолоруншо Майкл
|5
|1
|3.
|Белломо Никола
|6
|0
|4.
|Менез Жереми
|3
|1
|5.
|Росси Марко II
|4
|0
|6.
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|7.
|Льотти Даниэле
|2
|1
|8.
|Ставропулос Димитрис
|2
|1
|9.
|Ди Кьяра Джанлука
|3
|0
|10.
|Лояконо Джузеппе
|3
|0
|11.
|Лафферти Кайл
|2
|0
|12.
|Ционек Тьяго
|2
|0
|13.
|Роландо Габриэле
|2
|0
|14.
|Ривас Ригоберто
|2
|0
|15.
|Де Розе Франческо
|1
|0
|16.
|Шитум Марио
|1
|0
|17.
|Бьянки Николо
|1
|0
|18.
|Плиццари Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|Реджина
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
|20% (3)
|0
|20% (3)
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +3 =5 -12Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи
Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи
Реджина Последние 20 матчей: +6 =5 -9Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла
Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина Пичерно 0:2 Реджина
Последние игры между собой
Асколи: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Реджина: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|29 - 16
|34
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 12
|30
|3.
|Салернитана
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 16
|28
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|6.
|Лечче
|0:0 Заявка
|17
|6
|8
|3
|31 - 22
|26
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|8.
|Венеция
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|9.
|Кьево
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 13
|21
|10.
|Брешия
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 25
|21
|11.
|Порденоне
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|18 - 15
|21
|12.
|Пиза
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|23 - 29
|20
|13.
|Реджина
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|15.
|Реджана
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 23
|15
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 21
|15
|17.
|Козенца
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|11 - 14
|15
|18.
|Пескара
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 29
|11
|20.
|Асколи
|0:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|6.
|Венеция
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|7.
|Лечче
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|8.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Реджина
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|14.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|12 - 10
|9
|15.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|16.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|18.
|Асколи
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|19.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|4 - 9
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|3.
|Монца
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|4.
|Лечче
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|5.
|Порденоне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|6.
|Салернитана
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|7.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|11
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|9.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|10.
|Козенца
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 5
|10
|11.
|Реджина
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|12.
|Пиза
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 20
|10
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|14.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|16.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|19.
|Пескара
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|20.
|Асколи
|0:1 Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 15
|3
Победитель
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