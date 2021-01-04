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  2. Матчи
  3. Италия
Асколи
0:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Реджина
0'
0:1
19' Гол
Льотти Даниэле
26' Желтая карточка
Броско Риккардо
38'
1
Леали
Никола
84
Тофанари
Никколо
23
Броско
Риккардо
Кваранта
Данило
2
Пучино
Раффаэле
25
Джербо
Альберто
77
Бюхель
Марсель
7
Кавион
Микеле
21
Сабири
Абдельхамид
91
Кирико
Козимо
99
Баич
Риад
1
Гуарна
Энрико
24
Дель
Прато
Энрико
6
Лояконо
Джузеппе
3
Ционек
Тьяго
17
Ди
Кьяра
Джанлука
15
Бьянки
Николо
8
Кризетиг
Лоренцо
92
Шитум
Марио
90
Фолоруншо
Майкл
94
Льотти
Даниэле
99
Ривас
Ригоберто
Асколи
4-3-1-2
Реджина
4-2-3-1

Ход матча

19'
0:1
Льотти Даниэле
(Дель Прато Энрико)
26'
Броско Риккардо
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 6 0.35
2. Сабири Абдельхамид 5 (1) 0.29
3. Пучино Раффаэле 1 0.06
4. Кавион Микеле 1 0.06
5. Крагль Оливер 0 0
6. Бюхель Марсель 0 0
7. Кирико Козимо 0 0
Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льотти Даниэле 5 0.29
2. Кризетиг Лоренцо 2 0.12
3. Менез Жереми 2 0.12
4. Фолоруншо Майкл 2 0.12
5. Белломо Никола 1 0.06
6. Бьянки Николо 1 0.06
7. Лафферти Кайл 1 0.06
8. Денис Херман 1 0.06
9. Шитум Марио 1 0.06
10. Фати Рикардо 0 0
11. Де Розе Франческо 0 0
12. Ди Кьяра Джанлука 0 0
13. Васич Никола 0 0
14. Ривас Ригоберто 0 0
15. Дель Прато Энрико 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 6 1
2. Бюхель Марсель 5 1
3. Кирико Козимо 4 0
4. Джербо Альберто 3 0
5. Сабири Абдельхамид 3 0
6. Шарич Дарио 3 0
7. Корбо Габриэле 1 1
8. Петруччи Давиде 2 0
9. Сини Симоне 2 0
10. Эрамо Мирко 2 0
11. Пучино Раффаэле 2 0
12. Авлонитис Тасос 2 0
13. Шпендльхофер Лукас 2 0
14. Личо Деан 0 1
15. Крагль Оливер 1 0
16. Кавион Микеле 1 0
17. Тупта Любомир 1 0
18. Кваранта Данило 1 0
Реджина
# Игрок      
1. Кризетиг Лоренцо 5 1
2. Фолоруншо Майкл 5 1
3. Белломо Никола 6 0
4. Менез Жереми 3 1
5. Росси Марко II 4 0
6. Дель Прато Энрико 4 0
7. Льотти Даниэле 2 1
8. Ставропулос Димитрис 2 1
9. Ди Кьяра Джанлука 3 0
10. Лояконо Джузеппе 3 0
11. Лафферти Кайл 2 0
12. Ционек Тьяго 2 0
13. Роландо Габриэле 2 0
14. Ривас Ригоберто 2 0
15. Де Розе Франческо 1 0
16. Шитум Марио 1 0
17. Бьянки Николо 1 0
18. Плиццари Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 30.77% (4) 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1)
 Реджина 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 20% (3) 0 20% (3)

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи
Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи
Реджина Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла
Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина Пичерно 0:2 Реджина

Последние игры между собой

Асколи: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Реджина: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Асколи 0:3 Реджина Серия B Реджина 2:0 Асколи Серия B Реджина 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:1 Реджина Серия B
Реджина 0:0 Асколи Серия B Асколи 2:1 Реджина Серия B Реджина 1:2 Асколи Серия B Асколи 1:3 Реджина Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 17 9 7 1 29 - 16 34
2. Монца 0:0 Заявка 17 8 6 3 25 - 12 30
3. Салернитана Заявка 15 8 4 3 19 - 16 28
4. Читтаделла Заявка 14 8 3 3 27 - 13 27
5. СПАЛ 2013 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
6. Лечче 0:0 Заявка 17 6 8 3 31 - 22 26
7. Фрозиноне Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
8. Венеция Заявка 17 6 7 4 23 - 16 25
9. Кьево Заявка 14 5 6 3 18 - 13 21
10. Брешия Заявка 16 5 6 5 26 - 25 21
11. Порденоне Заявка 16 4 9 3 18 - 15 21
12. Пиза Заявка 16 4 8 4 23 - 29 20
13. Реджина 1:0 Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
14. Виченца Виртус Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
15. Реджана Заявка 14 4 3 7 15 - 23 15
16. Кремонезе Заявка 16 3 6 7 15 - 21 15
17. Козенца Заявка 17 2 9 6 11 - 14 15
18. Пескара Заявка 16 3 4 9 14 - 28 13
19. Виртус Энтелла Заявка 16 2 5 9 13 - 29 11
20. Асколи 0:1 Заявка 17 2 4 11 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Монца 0:0 Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
3. Читтаделла Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. СПАЛ 2013 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
5. Эмполи Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Венеция Заявка 9 4 2 3 13 - 8 14
7. Лечче 0:0 Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
8. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Фрозиноне Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина 1:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Кремонезе Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
14. Порденоне Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
15. Пескара Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
16. Реджана Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
17. Виченца Виртус Заявка 7 1 5 1 10 - 10 8
18. Асколи 0:1 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
19. Козенца Заявка 9 0 5 4 4 - 9 5
20. Виртус Энтелла Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
3. Монца 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
4. Лечче 0:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
5. Порденоне Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
6. Салернитана Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
7. Венеция Заявка 8 2 5 1 10 - 8 11
8. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
9. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
10. Козенца Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
11. Реджина 1:0 Заявка 9 2 4 3 7 - 12 10
12. Пиза Заявка 9 2 4 3 15 - 20 10
13. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
14. Брешия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
15. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
16. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
17. Виртус Энтелла Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
18. Кремонезе Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
19. Пескара Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
20. Асколи 0:1 Заявка 9 0 3 6 8 - 15 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Реджина
3.20
4.82
2.51
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 10.50 4.60 1.35
Бонус: 10 000 ₽ 3.20 2.90 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 3.18 2.98 2.51
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 4.40 1.30
  9.95 4.79 1.35

Самый высокий коэффициент на матч «Асколи» – «Реджина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Асколи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реджина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Асколи» – «Реджина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.08 2.85 1.39 2.13 1.66 1.60 2.24 1.22 3.95 1.06 7.60
6.50 1.07 5.50 1.12 2.82 1.41 2.11 1.73 1.65 2.38 1.31 3.45 1.22 4.10 1.07 7.20 1.04 7.70
5.10 1.14 3.90 1.23 4.30 1.18 3.05 1.35 1.84 1.97 1.80 1.95 1.35 3.05 1.23 3.90 1.02 11.00 1.02 8.50 1.01 15.00 0.00 15.00 0.00 22.00
7.88 1.10 3.09 1.40 2.59 1.53 2.20 1.72 2.82 1.46 2.22 1.71 1.93 1.94 1.63 2.35 1.48 2.76 1.24 4.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.49 1.50 1.65 2.16 1.32 3.20 1.06 7.80
2.43 1.56 1.65 2.24 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
1.85 1.90 1.25 3.75 1.35 3.05 1.03 10.00 1.02 11.00
2.62 1.51 2.15 1.74 1.66 2.27 1.43 2.91 1.75 2.13 1.46 2.78 1.18 5.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.25 1.60 1.54 2.38 1.13 5.40
3.30 1.33 2.22 1.66 1.55 2.45 1.20 4.65 1.14 5.80
2.28 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.89 1.85
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
3.75 1.25
Где смотреть матч Асколи 0:1 Реджина онлайн

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