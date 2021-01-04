Салернитана
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Аречи
Порденоне
72
Белек
Вид
26
Богдан
Лука
20
Купиш
Томаш
11
Джурич
Милан
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Айя РамзиЗащитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
-
18 Бансе АльдоНападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|6 (1)
|0.38
|2.
|Джурич Милан
|4 (2)
|0.25
|3.
|Андерсон Андре
|3
|0.19
|4.
|Купиш Томаш
|3
|0.19
|5.
|Касасола Тиаго
|1
|0.06
|6.
|Капецци Леонардо
|1
|0.06
|7.
|Богдан Лука
|1
|0.06
|8.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|9.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
|10.
|Белек Вид
|0
|0
|11.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|12.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|9 (2)
|0.53
|2.
|Чиурриа Патрик
|2
|0.12
|3.
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.12
|4.
|Фаласко Никола
|1
|0.06
|5.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.06
|6.
|Берра Филиппо
|1
|0.06
|7.
|Цаммарини Роберто
|1
|0.06
|8.
|Барисон Альберто
|1
|0.06
|9.
|Кало Джакомо
|0
|0
|10.
|Маньино Лука
|0
|0
|11.
|Бутич Карло
|0
|0
|12.
|Малламо Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|6
|0
|2.
|Касасола Тиаго
|4
|0
|3.
|Дзичек Патрик
|4
|0
|4.
|Лопес Вальтер
|3
|0
|5.
|Айя Рамзи
|3
|0
|6.
|Тутино Дженнаро
|3
|0
|7.
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|8.
|Андерсон Андре
|3
|0
|9.
|Джурич Милан
|2
|0
|10.
|Джаннетти Никколо
|2
|0
|11.
|Весели Фредерик
|2
|0
|12.
|Скьявоне Андреа
|2
|0
|13.
|Богдан Лука
|2
|0
|14.
|Купиш Томаш
|1
|0
|15.
|Мильорини Марко
|1
|0
|16.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|17.
|Адамонис Марюс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дьяв Давиде
|6
|0
|2.
|Фаласко Никола
|4
|0
|3.
|Кампорезе Микеле
|3
|0
|4.
|Скавоне Мануэль
|3
|0
|5.
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|6.
|Кало Джакомо
|3
|0
|7.
|Маньино Лука
|3
|0
|8.
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|9.
|Мусёлик Себастьян
|2
|0
|10.
|Барисон Альберто
|2
|0
|11.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|12.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|13.
|Берра Филиппо
|1
|0
|14.
|Цаммарини Роберто
|1
|0
|15.
|Перизан Самуэле
|1
|0
|16.
|Бутич Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Салернитана
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|Порденоне
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: +10 =5 -5Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана
Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана
Порденоне Последние 20 матчей: +5 =10 -5Порденоне 3:0 Реджана Фрозиноне 1:1 Порденоне Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне
Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|29 - 16
|34
|2.
|Монца
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 12
|30
|3.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 16
|29
|4.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 13
|28
|5.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|6.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|16 - 14
|26
|7.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|31 - 22
|26
|8.
|Венеция
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|9.
|Кьево
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|10.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|17
|4
|10
|3
|18 - 15
|22
|11.
|Брешия
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 25
|21
|12.
|Пиза
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|23 - 29
|20
|13.
|Реджина
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|14.
|Реджана
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 23
|16
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|16.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|15 - 21
|16
|17.
|Козенца
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|11 - 14
|15
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 28
|14
|19.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|13 - 29
|12
|20.
|Асколи
|0:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 5
|18
|2.
|Монца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|3.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|6.
|Венеция
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|7.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|8.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|6 - 7
|13
|9.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|10.
|Кьево
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Реджина
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|13.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 11
|10
|14.
|Реджана
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|15.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|8
|1
|6
|1
|12 - 10
|9
|16.
|Пескара
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|18.
|Асколи
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 17
|5
|20.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|3.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|4.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|6 - 5
|13
|5.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|6.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|7.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|8.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|11
|9.
|Кьево
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|10.
|Козенца
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 5
|10
|11.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 9
|10
|12.
|Реджина
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|13.
|Пиза
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 20
|10
|14.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|16.
|Реджана
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|17.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|18.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|20.
|Асколи
|0:1 Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 15
|3
Победитель
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