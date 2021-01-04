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  3. Италия
Салернитана
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Порденоне
0' 19'
72
Белек
Вид
15
Касасола
Тиаго
26
Богдан
Лука
23
Дьомбер
Норберт
3
Лопес
Вальтер
20
Купиш
Томаш
28
Капецци
Леонардо
14
Ди
Таккио
Франческо
10
Чичерелли
Эмануэле
9
Тутино
Дженнаро
11
Джурич
Милан
22
Перизан
Самуэле
5
Фольякко
Алессандро
6
Барисон
Альберто
26
Бассоли
Алессандро
54
Фаласко
Никола
33
Цаммарини
Роберто
8
Кало
Джакомо
88
Россетти
Маттео
30
Малламо
Алессандро
13
Чиурриа
Патрик
9
Дьяв
Давиде
Салернитана
4-4-2
Порденоне
4-3-1-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 6 (1) 0.38
2. Джурич Милан 4 (2) 0.25
3. Андерсон Андре 3 0.19
4. Купиш Томаш 3 0.19
5. Касасола Тиаго 1 0.06
6. Капецци Леонардо 1 0.06
7. Богдан Лука 1 0.06
8. Лопес Вальтер 0 0
9. Чичерелли Эмануэле 0 0
10. Белек Вид 0 0
11. Ди Таккио Франческо 0 0
12. Скьявоне Андреа 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 9 (2) 0.53
2. Чиурриа Патрик 2 0.12
3. Мусёлик Себастьян 2 0.12
4. Фаласко Никола 1 0.06
5. Скавоне Мануэль 1 0.06
6. Берра Филиппо 1 0.06
7. Цаммарини Роберто 1 0.06
8. Барисон Альберто 1 0.06
9. Кало Джакомо 0 0
10. Маньино Лука 0 0
11. Бутич Карло 0 0
12. Малламо Алессандро 0 0

Карточки

Салернитана
# Игрок      
1. Ди Таккио Франческо 6 0
2. Касасола Тиаго 4 0
3. Дзичек Патрик 4 0
4. Лопес Вальтер 3 0
5. Айя Рамзи 3 0
6. Тутино Дженнаро 3 0
7. Дьомбер Норберт 3 0
8. Андерсон Андре 3 0
9. Джурич Милан 2 0
10. Джаннетти Никколо 2 0
11. Весели Фредерик 2 0
12. Скьявоне Андреа 2 0
13. Богдан Лука 2 0
14. Купиш Томаш 1 0
15. Мильорини Марко 1 0
16. Чичерелли Эмануэле 1 0
17. Адамонис Марюс 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Дьяв Давиде 6 0
2. Фаласко Никола 4 0
3. Кампорезе Микеле 3 0
4. Скавоне Мануэль 3 0
5. Фольякко Алессандро 3 0
6. Кало Джакомо 3 0
7. Маньино Лука 3 0
8. Бассоли Алессандро 2 0
9. Мусёлик Себастьян 2 0
10. Барисон Альберто 2 0
11. Мисурака Джанвито 1 0
12. Гавацци Давиде 1 0
13. Берра Филиппо 1 0
14. Цаммарини Роберто 1 0
15. Перизан Самуэле 1 0
16. Бутич Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Салернитана 5.26% (1) 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 26.32% (5) 15.79% (3)
 Порденоне 22.22% (4) 16.67% (3) 11.11% (2) 27.78% (5) 11.11% (2) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Салернитана Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана
Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана
Порденоне Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Порденоне 3:0 Реджана Фрозиноне 1:1 Порденоне Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне
Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне

Последние игры между собой

Салернитана: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Порденоне 1:1 Салернитана Серия B Салернитана 4:0 Порденоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 17 9 7 1 29 - 16 34
2. Монца Заявка 17 8 6 3 25 - 12 30
3. Салернитана 0:0 Заявка 16 8 5 3 19 - 16 29
4. Читтаделла 0:0 Заявка 15 8 4 3 27 - 13 28
5. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
6. Фрозиноне 0:0 Заявка 16 7 5 4 16 - 14 26
7. Лечче Заявка 17 6 8 3 31 - 22 26
8. Венеция Заявка 17 6 7 4 23 - 16 25
9. Кьево 0:0 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
10. Порденоне 0:0 Заявка 17 4 10 3 18 - 15 22
11. Брешия Заявка 16 5 6 5 26 - 25 21
12. Пиза Заявка 16 4 8 4 23 - 29 20
13. Реджина 1:0 Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
14. Реджана 0:0 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
15. Виченца Виртус Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
16. Кремонезе 0:0 Заявка 17 3 7 7 15 - 21 16
17. Козенца Заявка 17 2 9 6 11 - 14 15
18. Пескара 0:0 Заявка 17 3 5 9 14 - 28 14
19. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 17 2 6 9 13 - 29 12
20. Асколи 0:1 Заявка 17 2 4 11 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана 0:0 Заявка 8 5 3 0 12 - 5 18
2. Монца Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
3. Читтаделла 0:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
5. Эмполи Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Венеция Заявка 9 4 2 3 13 - 8 14
7. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
8. Фрозиноне 0:0 Заявка 9 3 4 2 6 - 7 13
9. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
10. Кьево 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина 1:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Кремонезе 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 11 10
14. Реджана 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 8 9
15. Порденоне 0:0 Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
16. Пескара 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
17. Виченца Виртус Заявка 7 1 5 1 10 - 10 8
18. Асколи 0:1 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
19. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 17 5
20. Козенца Заявка 9 0 5 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Фрозиноне 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
3. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
4. Порденоне 0:0 Заявка 9 3 4 2 6 - 5 13
5. Лечче Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
6. Читтаделла 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
7. Салернитана 0:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
8. Венеция Заявка 8 2 5 1 10 - 8 11
9. Кьево 0:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
10. Козенца Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
11. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 9 2 4 3 6 - 9 10
12. Реджина 1:0 Заявка 9 2 4 3 7 - 12 10
13. Пиза Заявка 9 2 4 3 15 - 20 10
14. Брешия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
15. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
16. Реджана 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
17. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
18. Кремонезе 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
19. Пескара 0:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
20. Асколи 0:1 Заявка 9 0 3 6 8 - 15 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Порденоне
3.15
3.18
2.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.10 3.03 2.50
Бонус: 10 000 ₽ 3.15 3.05 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.98 3.18 2.49
Бонус: 5 000 ₽ 3.15 3.10 2.45
  3.12 3.13 2.47

Самый высокий коэффициент на матч «Салернитана» – «Порденоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Салернитана» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Порденоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Салернитана» – «Порденоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
7.20 1.07 2.95 1.37 2.22 1.61 1.65 2.16 1.24 3.80 1.07 7.20
7.70 1.04 6.60 1.08 3.02 1.36 2.31 1.61 1.75 2.19 1.36 3.12 1.25 3.78 1.08 6.70 1.05 7.30
9.00 1.03 6.60 1.08 2.90 1.38 2.25 1.64 1.88 1.92 1.68 2.20 1.32 3.20 1.27 3.90 1.09 6.90 1.06 7.70 1.01 14.00 0.00 20.00
3.22 1.37 2.76 1.48 2.35 1.64 1.94 1.93 1.71 2.21 1.53 2.59 1.26 4.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.68 2.04 1.33 3.15 1.07 7.60
2.65 1.48 1.77 2.05 1.36 3.12 1.10 6.90 1.07 8.40
1.75 2.08 1.32 3.20 1.10 7.00
2.70 1.48 2.22 1.69 1.72 2.18 1.46 2.79 1.33 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.43 1.55 1.57 2.31 1.14 5.20
3.52 1.30 2.34 1.60 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
2.33 1.57 1.59 2.33 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.86
1.84 1.90
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
5.10 1.17
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
3.60 1.29
Где смотреть матч Салернитана 0:0 Порденоне онлайн

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