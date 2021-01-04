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  3. Италия
Кремонезе
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Кьево
0' 19'
27
Дзакканьо
Андреа
15
Бьянкетти
Маттео
19
Кастаньетти
Микеле
26
Терранова
Эмануэле
30
Нарди
Филиппо
16
Вальцания
Лука
6
Густафссон
Самуэль
21
Цортеа
Надир
95
Пинато
Марко
9
Чофани
Даниэль
70
Гаэтано
Джанлука
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
5
Риджионе
Микеле
89
Джильотти
Гийом
13
Ренцетти
Франческо
99
Чичиретти
Амато
14
Пальмьеро
Лука
10
Оби
Джоэл
17
Джаккерини
Эммануэле
16
Гарритано
Лука
98
Де
Лука
Мануэль
Кремонезе
3-4-3
Кьево
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 4 0.24
2. Целар Жан 2 0.12
3. Пинато Марко 2 0.12
4. Дели Франческо 2 0.12
5. Вальцания Лука 2 0.12
6. Буонаюто Кристиан 1 0.06
7. Чофани Даниэль 1 0.06
8. Гаэтано Джанлука 1 0.06
9. Кастаньетти Микеле 0 0
10. Нарди Филиппо 0 0
11. Фьордализо Алессандро 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 4 0.27
2. Джорджевич Филип 3 0.2
3. Марджиотта Франческо 3 0.2
4. Могос Василе 1 0.07
5. Оби Джоэл 1 0.07
6. Фабро Микаэль 1 0.07
7. Канотто Луиджи 1 0.07
8. Риджионе Микеле 1 0.07
9. Джильотти Гийом 1 0.07
10. Чичиретти Амато 1 0.07
11. Леверб Максим 1 (1) 0.07
12. Пальмьеро Лука 0 0
13. Де Лука Мануэль 0 0
14. Д'Амико Феличе 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Стриццоло Лука 5 1
2. Кастаньетти Микеле 5 0
3. Терранова Эмануэле 4 0
4. Бьянкетти Маттео 4 0
5. Густафссон Самуэль 4 0
6. Раванелли Лука 3 0
7. Валери Эмануэле 3 0
8. Вальцания Лука 2 0
9. Целар Жан 2 0
10. Фьордализо Алессандро 2 0
11. Крешенци Алессандро 1 0
12. Пинато Марко 1 0
13. Дели Франческо 1 0
14. Гаэтано Джанлука 1 0
15. Цортеа Надир 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Оби Джоэл 3 1
2. Коттали Маттео 3 1
3. Пальмьеро Лука 4 0
4. Ренцетти Франческо 1 1
5. Вивиани Маттиа 1 1
6. Могос Василе 2 0
7. Леверб Максим 2 0
8. Риджионе Микеле 1 0
9. Гарритано Лука 1 0
10. Фабро Микаэль 1 0
11. Канотто Луиджи 1 0
12. Марджиотта Франческо 1 0
13. Шемпер Адриан 1 0
14. Де Лука Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 26.67% (4) 13.33% (2) 26.67% (4) 13.33% (2) 6.67% (1) 13.33% (2)
 Кьево 0 33.33% (6) 16.67% (3) 11.11% (2) 11.11% (2) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца
Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус
Кьево Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Кьево 1:1 Венеция Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево
Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия Реджана 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Кьево: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Кремонезе 1:0 Кьево Серия B Кьево 1:0 Кремонезе Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 17 9 7 1 29 - 16 34
2. Монца Заявка 17 8 6 3 25 - 12 30
3. Салернитана 0:0 Заявка 16 8 5 3 19 - 16 29
4. Читтаделла 0:0 Заявка 15 8 4 3 27 - 13 28
5. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
6. Фрозиноне 0:0 Заявка 16 7 5 4 16 - 14 26
7. Лечче Заявка 17 6 8 3 31 - 22 26
8. Венеция Заявка 17 6 7 4 23 - 16 25
9. Кьево 0:0 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
10. Порденоне 0:0 Заявка 17 4 10 3 18 - 15 22
11. Брешия Заявка 16 5 6 5 26 - 25 21
12. Пиза Заявка 16 4 8 4 23 - 29 20
13. Реджина 1:0 Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
14. Реджана 0:0 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
15. Виченца Виртус Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
16. Кремонезе 0:0 Заявка 17 3 7 7 15 - 21 16
17. Козенца Заявка 17 2 9 6 11 - 14 15
18. Пескара 0:0 Заявка 17 3 5 9 14 - 28 14
19. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 17 2 6 9 13 - 29 12
20. Асколи 0:1 Заявка 17 2 4 11 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана 0:0 Заявка 8 5 3 0 12 - 5 18
2. Монца Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
3. Читтаделла 0:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
5. Эмполи Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Венеция Заявка 9 4 2 3 13 - 8 14
7. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
8. Фрозиноне 0:0 Заявка 9 3 4 2 6 - 7 13
9. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
10. Кьево 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина 1:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Кремонезе 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 11 10
14. Реджана 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 8 9
15. Порденоне 0:0 Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
16. Пескара 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
17. Виченца Виртус Заявка 7 1 5 1 10 - 10 8
18. Асколи 0:1 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
19. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 17 5
20. Козенца Заявка 9 0 5 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Фрозиноне 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
3. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
4. Порденоне 0:0 Заявка 9 3 4 2 6 - 5 13
5. Лечче Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
6. Читтаделла 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
7. Салернитана 0:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
8. Венеция Заявка 8 2 5 1 10 - 8 11
9. Кьево 0:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
10. Козенца Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
11. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 9 2 4 3 6 - 9 10
12. Реджина 1:0 Заявка 9 2 4 3 7 - 12 10
13. Пиза Заявка 9 2 4 3 15 - 20 10
14. Брешия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
15. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
16. Реджана 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
17. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
18. Кремонезе 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
19. Пескара 0:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
20. Асколи 0:1 Заявка 9 0 3 6 8 - 15 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Кьево
3.70
3.05
2.38
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.35 0.00 2.35
Бонус: 10 000 ₽ 3.20 3.05 2.33
Бонус: 5 000 ₽ 3.38 3.00 2.38
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 3.15 2.37

Самый высокий коэффициент на матч «Кремонезе» – «Кьево» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кремонезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кьево» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кремонезе» – «Кьево», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.07 3.00 1.35 2.28 1.58 1.67 2.12 1.25 3.70 1.08 7.00
6.75 1.06 5.80 1.10 2.94 1.38 2.24 1.65 1.70 2.27 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.75 1.05 7.30
9.30 1.04 6.80 1.08 3.00 1.36 2.31 1.61 1.92 1.88 1.70 2.15 1.35 3.10 1.23 3.80 1.09 6.70 1.07 7.40 1.01 13.50 0.00 14.50 0.00 21.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.46 1.71 2.06 1.34 3.10 1.07 7.40
2.48 1.53 1.69 2.17 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.50
1.74 2.10 1.33 3.10 1.09 6.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.27 2.40 1.53 1.58 2.28 1.14 5.00
3.45 1.31 2.34 1.60 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.45
2.37 1.55 1.57 2.30 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.89
1.83 1.87
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.55 1.27
Где смотреть матч Кремонезе 0:0 Кьево онлайн

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