Кремонезе
0:2
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
Кьево
21' Желтая карточкаДзакканьо Андреа
0:1
22' ПенальтиДжаккерини Эммануэле
34' Желтая карточкаВальцания Лука
34' Желтая карточкаПальмьеро Лука
72' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
0:2
81' ГолБертаньоли Массимо
82' Желтая карточкаБертаньоли Массимо
21
Цортеа
Надир
95
Пинато
Марко
32
Могос
Василе
10
Оби
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Цортеа НадирПолузащитник
-
95 Пинато МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 Биа ЛеонардоЗащитник
-
88 Скироне ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
99 Целар ЖанНападающий
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
21'
22'
34'
34'
81'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стриццоло Лука
|4
|0.24
|2.
|Целар Жан
|2
|0.12
|3.
|Пинато Марко
|2
|0.12
|4.
|Дели Франческо
|2
|0.12
|5.
|Вальцания Лука
|2
|0.12
|6.
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.06
|7.
|Чофани Даниэль
|1
|0.06
|8.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.06
|9.
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|10.
|Нарди Филиппо
|0
|0
|11.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|4
|0.27
|2.
|Джорджевич Филип
|3
|0.2
|3.
|Марджиотта Франческо
|3
|0.2
|4.
|Могос Василе
|1
|0.07
|5.
|Оби Джоэл
|1
|0.07
|6.
|Фабро Микаэль
|1
|0.07
|7.
|Канотто Луиджи
|1
|0.07
|8.
|Риджионе Микеле
|1
|0.07
|9.
|Джильотти Гийом
|1
|0.07
|10.
|Чичиретти Амато
|1
|0.07
|11.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.07
|12.
|Джаккерини Эммануэле
|1 (1)
|0.07
|13.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.07
|14.
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|15.
|Де Лука Мануэль
|0
|0
|16.
|Д'Амико Феличе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стриццоло Лука
|5
|1
|2.
|Кастаньетти Микеле
|6
|0
|3.
|Терранова Эмануэле
|4
|0
|4.
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|5.
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|6.
|Вальцания Лука
|3
|0
|7.
|Раванелли Лука
|3
|0
|8.
|Валери Эмануэле
|3
|0
|9.
|Целар Жан
|2
|0
|10.
|Фьордализо Алессандро
|2
|0
|11.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|12.
|Пинато Марко
|1
|0
|13.
|Дели Франческо
|1
|0
|14.
|Дзакканьо Андреа
|1
|0
|15.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|16.
|Цортеа Надир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пальмьеро Лука
|5
|0
|2.
|Оби Джоэл
|3
|1
|3.
|Коттали Маттео
|3
|1
|4.
|Ренцетти Франческо
|1
|1
|5.
|Вивиани Маттиа
|1
|1
|6.
|Могос Василе
|2
|0
|7.
|Леверб Максим
|2
|0
|8.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|9.
|Гарритано Лука
|1
|0
|10.
|Фабро Микаэль
|1
|0
|11.
|Канотто Луиджи
|1
|0
|12.
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|13.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|14.
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|15.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|Кьево
|0
|35% (7)
|15% (3)
|10% (2)
|10% (2)
|30% (6)
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =6 -9Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца
Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус
Кьево Последние 20 матчей: +8 =7 -5Кьево 1:1 Венеция Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Кьево: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|29 - 16
|34
|2.
|Монца
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 12
|30
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|4.
|Салернитана
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 18
|28
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 14
|27
|6.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|31 - 22
|26
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|17 - 16
|25
|8.
|Венеция
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|9.
|Кьево
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 13
|24
|10.
|Порденоне
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|20 - 15
|24
|11.
|Брешия
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 25
|21
|12.
|Пиза
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|23 - 29
|20
|13.
|Реджина
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|15.
|Пескара
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|16.
|Реджана
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|15
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|11 - 14
|15
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 29
|14
|20.
|Асколи
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|4.
|Салернитана
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|6.
|Венеция
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|7.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|8.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|13.
|Асколи
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|14.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|12 - 10
|9
|15.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|18.
|Реджана
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Порденоне
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Кьево
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|5.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|6.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Салернитана
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|9.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|11
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|11.
|Козенца
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Пиза
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 20
|10
|13.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|16.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|18.
|Реджина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|20.
|Асколи
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 15
|3
Победитель
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