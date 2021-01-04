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  2. Матчи
  3. Италия
Кремонезе
0:2
Конец матча

Стадион:
Кьево
0'
21' Желтая карточка
Дзакканьо Андреа
0:1
22' Пенальти
Джаккерини Эммануэле
34' Желтая карточка
Вальцания Лука
34' Желтая карточка
Пальмьеро Лука
72' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
0:2
81' Гол
Бертаньоли Массимо
82' Желтая карточка
Бертаньоли Массимо
90'+5
27
Дзакканьо
Андреа
15
Бьянкетти
Маттео
19
Кастаньетти
Микеле
26
Терранова
Эмануэле
30
Нарди
Филиппо
16
Вальцания
Лука
6
Густафссон
Самуэль
21
Цортеа
Надир
95
Пинато
Марко
9
Чофани
Даниэль
70
Гаэтано
Джанлука
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
5
Риджионе
Микеле
89
Джильотти
Гийом
13
Ренцетти
Франческо
99
Чичиретти
Амато
14
Пальмьеро
Лука
10
Оби
Джоэл
17
Джаккерини
Эммануэле
16
Гарритано
Лука
98
Де
Лука
Мануэль
Кремонезе
3-4-3
Кьево
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 4 0.24
2. Целар Жан 2 0.12
3. Пинато Марко 2 0.12
4. Дели Франческо 2 0.12
5. Вальцания Лука 2 0.12
6. Буонаюто Кристиан 1 0.06
7. Чофани Даниэль 1 0.06
8. Гаэтано Джанлука 1 0.06
9. Кастаньетти Микеле 0 0
10. Нарди Филиппо 0 0
11. Фьордализо Алессандро 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 4 0.27
2. Джорджевич Филип 3 0.2
3. Марджиотта Франческо 3 0.2
4. Могос Василе 1 0.07
5. Оби Джоэл 1 0.07
6. Фабро Микаэль 1 0.07
7. Канотто Луиджи 1 0.07
8. Риджионе Микеле 1 0.07
9. Джильотти Гийом 1 0.07
10. Чичиретти Амато 1 0.07
11. Бертаньоли Массимо 1 0.07
12. Джаккерини Эммануэле 1 (1) 0.07
13. Леверб Максим 1 (1) 0.07
14. Пальмьеро Лука 0 0
15. Де Лука Мануэль 0 0
16. Д'Амико Феличе 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Стриццоло Лука 5 1
2. Кастаньетти Микеле 6 0
3. Терранова Эмануэле 4 0
4. Бьянкетти Маттео 4 0
5. Густафссон Самуэль 4 0
6. Вальцания Лука 3 0
7. Раванелли Лука 3 0
8. Валери Эмануэле 3 0
9. Целар Жан 2 0
10. Фьордализо Алессандро 2 0
11. Крешенци Алессандро 1 0
12. Пинато Марко 1 0
13. Дели Франческо 1 0
14. Дзакканьо Андреа 1 0
15. Гаэтано Джанлука 1 0
16. Цортеа Надир 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Пальмьеро Лука 5 0
2. Оби Джоэл 3 1
3. Коттали Маттео 3 1
4. Ренцетти Франческо 1 1
5. Вивиани Маттиа 1 1
6. Могос Василе 2 0
7. Леверб Максим 2 0
8. Риджионе Микеле 1 0
9. Гарритано Лука 1 0
10. Фабро Микаэль 1 0
11. Канотто Луиджи 1 0
12. Марджиотта Франческо 1 0
13. Шемпер Адриан 1 0
14. Де Лука Мануэль 1 0
15. Бертаньоли Массимо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 26.67% (4) 13.33% (2) 26.67% (4) 13.33% (2) 6.67% (1) 13.33% (2)
 Кьево 0 35% (7) 15% (3) 10% (2) 10% (2) 30% (6)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца
Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус
Кьево Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Кьево 1:1 Венеция Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево
Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия Реджана 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Кьево: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Кремонезе 1:0 Кьево Серия B Кьево 1:0 Кремонезе Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 17 9 7 1 29 - 16 34
2. Монца Заявка 17 8 6 3 25 - 12 30
3. СПАЛ 2013 Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
4. Салернитана Заявка 16 8 4 4 19 - 18 28
5. Читтаделла Заявка 15 8 3 4 27 - 14 27
6. Лечче Заявка 17 6 8 3 31 - 22 26
7. Фрозиноне Заявка 16 7 4 5 17 - 16 25
8. Венеция Заявка 17 6 7 4 23 - 16 25
9. Кьево Заявка 15 6 6 3 20 - 13 24
10. Порденоне Заявка 17 5 9 3 20 - 15 24
11. Брешия Заявка 16 5 6 5 26 - 25 21
12. Пиза Заявка 16 4 8 4 23 - 29 20
13. Реджина Заявка 17 4 5 8 16 - 24 17
14. Виченца Виртус Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
15. Пескара Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
16. Реджана Заявка 15 4 3 8 15 - 24 15
17. Кремонезе Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
18. Козенца Заявка 17 2 9 6 11 - 14 15
19. Виртус Энтелла Заявка 17 3 5 9 14 - 29 14
20. Асколи Заявка 17 3 4 10 15 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
2. Читтаделла Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3. СПАЛ 2013 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
4. Салернитана Заявка 8 5 2 1 12 - 7 17
5. Эмполи Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Венеция Заявка 9 4 2 3 13 - 8 14
7. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
8. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Фрозиноне Заявка 9 3 3 3 7 - 9 12
10. Кьево Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Асколи Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
14. Порденоне Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
15. Пескара Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
16. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
17. Виченца Виртус Заявка 7 1 5 1 10 - 10 8
18. Реджана Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
19. Виртус Энтелла Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
20. Козенца Заявка 9 0 5 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Порденоне Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
3. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
4. Кьево Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
5. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
6. Лечче Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
8. Салернитана Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
9. Венеция Заявка 8 2 5 1 10 - 8 11
10. Читтаделла Заявка 7 3 1 3 11 - 8 10
11. Козенца Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
12. Пиза Заявка 9 2 4 3 15 - 20 10
13. Брешия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
14. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
16. Пескара Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
17. Виртус Энтелла Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
18. Реджина Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Кремонезе Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
20. Асколи Заявка 9 0 3 6 8 - 15 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.20 3.05 2.33
Бонус: 5 000 ₽ 3.38 3.00 2.38
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 5.55 1.15

Самый высокий коэффициент на матч «Кремонезе» – «Кьево» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кремонезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кьево» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кремонезе» – «Кьево», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.07 3.00 1.35 2.28 1.58 1.67 2.12 1.25 3.70 1.08 7.00
6.75 1.06 5.80 1.10 2.94 1.38 2.24 1.65 1.70 2.27 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.75 1.05 7.30
6.30 1.09 4.70 1.17 1.66 2.13 1.15 5.00 1.92 1.88 1.08 7.00 1.09 6.50 1.07 7.50 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 13.50 0.00 14.50 0.00 21.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.46 1.71 2.06 1.34 3.10 1.07 7.40
2.48 1.53 1.69 2.17 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.50
1.97 1.77 1.30 3.30 1.15 3.15 1.02 11.00 1.01 12.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.27 2.40 1.53 1.58 2.28 1.14 5.00
3.45 1.31 2.34 1.60 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.45
2.37 1.55 1.57 2.30 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.89
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.55 1.27
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