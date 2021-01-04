  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Венеция
0:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Пиза
0'
33' Желтая карточка
Араму Маттиа
0:1
39' Гол
Маркони Микеле
41' Желтая карточка
Фьордилино Антонио
45' Желтая карточка
Марин Мариус
54' Желтая карточка
Лизи Франческо
56'
12
Леццерини
Лука
7
Маццокки
Паскуале
30
Свобода
Михаэль
32
Чеккарони
Пьетро
14
Феличоли
Джанфилиппо
5
Вакка
Антонио
16
Фьордилино
Антонио
17
Джонсон
Деннис
10
Араму
Маттиа
20
Ди
Мариано
Франческо
11
Форте
Франческо
1
Перилли
Симоне
4
Белли
Франческо
33
Бенедетти
Симоне
8
Караччоло
Антонио
23
Лизи
Франческо
27
Гухер
Роберт
36
Маццители
Лука
14
Марин
Мариус
19
Видо
Лука
31
Маркони
Микеле
10
Соддимо
Данило
Венеция
4-2-3-1
Пиза
4-3-3

Ход матча

33'
Араму Маттиа
 
39'
0:1
Маркони Микеле
(Лизи Франческо)
41'
Фьордилино Антонио
 
45'
 
Марин Мариус
54'
 
Лизи Франческо

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 9 0.53
2. Араму Маттиа 4 (1) 0.24
3. Фьордилино Антонио 3 0.18
4. Мале Юссеф 1 0.06
5. Чрнигой Домен 1 0.06
6. Бокалон Риккардо 1 0.06
7. Чеккарони Пьетро 1 0.06
8. Карлссон Отар 1 0.06
9. Ди Мариано Франческо 0 0
10. Капелло Алессандро 0 0
11. Маццокки Паскуале 0 0
12. Джонсон Деннис 0 0
13. Феррарини Габриэле 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гухер Роберт 5 0.31
2. Маркони Микеле 5 (2) 0.31
3. Видо Лука 4 0.25
4. Мазуччи Гаэтано 2 0.13
5. Сибилли Джузеппе 2 0.13
6. Соддимо Данило 1 0.06
7. Караччоло Антонио 1 0.06
8. Маццители Лука 1 0.06
9. Паломби Симоне 1 0.06
10. Биринделли Самуэле 1 0.06
11. Лизи Франческо 0 0
12. Марин Мариус 0 0
13. Де Витис Алессандро 0 0

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Вакка Антонио 5 0
2. Фьордилино Антонио 4 0
3. Джонсон Деннис 2 1
4. Модоло Марко 3 0
5. Капелло Алессандро 3 0
6. Бокалон Риккардо 3 0
7. Чрнигой Домен 2 0
8. Кремонези Микеле 2 0
9. Ди Мариано Франческо 2 0
10. Форте Франческо 2 0
11. Араму Маттиа 2 0
12. Мале Юссеф 2 0
13. Тогордо Антони 2 0
14. Свобода Михаэль 2 0
15. Молинаро Кристиан 1 0
16. Чеккарони Пьетро 1 0
17. Маццокки Паскуале 1 0
18. Феличоли Джанфилиппо 1 0
19. Карлссон Отар 1 0
20. Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0
21. Феррарини Габриэле 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Маццители Лука 6 0
2. Марин Мариус 4 1
3. Бенедетти Симоне 3 1
4. Пизано Эрос 3 1
5. Караччоло Антонио 4 0
6. Лизи Франческо 4 0
7. Сьега Николас 2 1
8. Гухер Роберт 3 0
9. Биринделли Самуэле 3 0
10. Де Витис Алессандро 1 0
11. Видо Лука 1 0
12. Сибилли Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 5.26% (1) 10.53% (2) 26.32% (5) 21.05% (4) 5.26% (1) 31.58% (6)
 Пиза 13.64% (3) 22.73% (5) 4.55% (1) 9.09% (2) 13.64% (3) 36.36% (8)

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013
Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция
Пиза Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Козенца 1:1 Пиза Пиза 2:2 Кьево Лечче 0:3 Пиза Пиза 0:0 Пескара
Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза Фрозиноне 1:1 Пиза Пиза 1:0 Асколи

Последние игры между собой

Венеция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Пиза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Пиза 1:2 Венеция Серия B Венеция 1:1 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:0 Заявка 17 9 7 1 28 - 16 34
2. Монца 0:0 Заявка 17 8 6 3 25 - 12 30
3. Салернитана Заявка 15 8 4 3 19 - 16 28
4. Читтаделла Заявка 14 8 3 3 27 - 13 27
5. СПАЛ 2013 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
6. Лечче 0:0 Заявка 17 6 8 3 31 - 22 26
7. Фрозиноне Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
8. Венеция 0:1 Заявка 17 6 6 5 22 - 16 24
9. Пиза 1:0 Заявка 16 5 7 4 23 - 28 22
10. Кьево Заявка 14 5 6 3 18 - 13 21
11. Брешия Заявка 16 5 6 5 26 - 25 21
12. Порденоне Заявка 16 4 9 3 18 - 15 21
13. Реджина Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
14. Виченца Виртус Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
15. Реджана Заявка 14 4 3 7 15 - 23 15
16. Кремонезе Заявка 16 3 6 7 15 - 21 15
17. Козенца 0:1 Заявка 17 2 9 6 11 - 13 15
18. Пескара Заявка 16 3 4 9 14 - 28 13
19. Виртус Энтелла Заявка 16 2 5 9 13 - 29 11
20. Асколи Заявка 16 2 4 10 13 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Монца 0:0 Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
3. Читтаделла Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. СПАЛ 2013 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
5. Эмполи 1:0 Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Лечче 0:0 Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
7. Венеция 0:1 Заявка 9 4 1 4 12 - 8 13
8. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Фрозиноне Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Пиза 1:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Кремонезе Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
14. Порденоне Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
15. Пескара Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
16. Реджана Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
17. Виченца Виртус Заявка 7 1 5 1 10 - 10 8
18. Асколи Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
19. Козенца 0:1 Заявка 9 0 5 4 4 - 8 5
20. Виртус Энтелла Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
2. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
3. Монца 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
4. Лечче 0:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
5. Порденоне Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
6. Пиза 1:0 Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
7. Салернитана Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
8. Венеция 0:1 Заявка 8 2 5 1 10 - 8 11
9. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
10. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
11. Козенца 0:1 Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
12. Брешия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
13. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
14. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
16. Реджина Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
17. Виртус Энтелла Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
18. Кремонезе Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
19. Пескара Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
20. Асколи Заявка 9 0 3 6 8 - 15 3
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    54'
    Лизи Франческо получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Марин Мариус получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Фьордилино Антонио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Маркони Микеле бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Араму Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Пиза
5.40
3.18
3.82
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.40 2.95 1.90
Бонус: 10 000 ₽ 2.09 3.15 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 3.18 3.82
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.05 1.97

Самый высокий коэффициент на матч «Венеция» – «Пиза» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венеция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пиза» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венеция» – «Пиза», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
7.80 1.06 3.20 1.32 2.43 1.52 1.74 2.02 1.28 3.45 1.09 6.60
7.50 1.05 6.50 1.08 3.14 1.34 2.38 1.58 1.78 2.15 1.40 2.95 1.28 3.50 1.10 6.00 1.07 6.65
5.00 1.15 7.20 1.08 4.00 1.22 2.41 1.53 1.99 1.82 1.72 3.30 1.37 2.95 1.20 4.20 1.09 6.00 1.03 10.00 1.01 13.00 0.00 21.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.43 1.78 1.96 1.37 2.95 1.08 7.00
2.59 1.50 1.78 2.04 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.00
1.42 2.75 1.78 1.99 1.15 5.00 1.09 6.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.65 1.26 2.50 1.48 1.63 2.20 1.16 4.80
3.60 1.29 2.45 1.53 1.63 2.28 1.26 3.85 1.17 5.05
3.45 1.28 2.46 1.51 1.57 2.31 1.22 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.93
1.44 2.65
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
3.60 1.28
Где смотреть матч Венеция 0:1 Пиза онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный