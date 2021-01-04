Венеция
0:1
Второй тайм: 56'
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Пиза
33' Желтая карточкаАраму Маттиа
0:1
39' ГолМаркони Микеле
41' Желтая карточкаФьордилино Антонио
45' Желтая карточкаМарин Мариус
54' Желтая карточкаЛизи Франческо
10
Араму
Маттиа
27
Гухер
Роберт
14
Марин
Мариус
19
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Jordan Pahu
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Кучич МаттеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
33'
39'
0:1
45'
54'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
9 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|9
|0.53
|2.
|Араму Маттиа
|4 (1)
|0.24
|3.
|Фьордилино Антонио
|3
|0.18
|4.
|Мале Юссеф
|1
|0.06
|5.
|Чрнигой Домен
|1
|0.06
|6.
|Бокалон Риккардо
|1
|0.06
|7.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.06
|8.
|Карлссон Отар
|1
|0.06
|9.
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|10.
|Капелло Алессандро
|0
|0
|11.
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|12.
|Джонсон Деннис
|0
|0
|13.
|Феррарини Габриэле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гухер Роберт
|5
|0.31
|2.
|Маркони Микеле
|5 (2)
|0.31
|3.
|Видо Лука
|4
|0.25
|4.
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.13
|5.
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.13
|6.
|Соддимо Данило
|1
|0.06
|7.
|Караччоло Антонио
|1
|0.06
|8.
|Маццители Лука
|1
|0.06
|9.
|Паломби Симоне
|1
|0.06
|10.
|Биринделли Самуэле
|1
|0.06
|11.
|Лизи Франческо
|0
|0
|12.
|Марин Мариус
|0
|0
|13.
|Де Витис Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вакка Антонио
|5
|0
|2.
|Фьордилино Антонио
|4
|0
|3.
|Джонсон Деннис
|2
|1
|4.
|Модоло Марко
|3
|0
|5.
|Капелло Алессандро
|3
|0
|6.
|Бокалон Риккардо
|3
|0
|7.
|Чрнигой Домен
|2
|0
|8.
|Кремонези Микеле
|2
|0
|9.
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|10.
|Форте Франческо
|2
|0
|11.
|Араму Маттиа
|2
|0
|12.
|Мале Юссеф
|2
|0
|13.
|Тогордо Антони
|2
|0
|14.
|Свобода Михаэль
|2
|0
|15.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|16.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|17.
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|18.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|19.
|Карлссон Отар
|1
|0
|20.
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0
|21.
|Феррарини Габриэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маццители Лука
|6
|0
|2.
|Марин Мариус
|4
|1
|3.
|Бенедетти Симоне
|3
|1
|4.
|Пизано Эрос
|3
|1
|5.
|Караччоло Антонио
|4
|0
|6.
|Лизи Франческо
|4
|0
|7.
|Сьега Николас
|2
|1
|8.
|Гухер Роберт
|3
|0
|9.
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|10.
|Де Витис Алессандро
|1
|0
|11.
|Видо Лука
|1
|0
|12.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венеция
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|Пиза
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|4.55% (1)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|36.36% (8)
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +8 =7 -5Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013
Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция
Пиза Последние 20 матчей: +6 =8 -6Козенца 1:1 Пиза Пиза 2:2 Кьево Лечче 0:3 Пиза Пиза 0:0 Пескара
Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза Фрозиноне 1:1 Пиза Пиза 1:0 Асколи
Последние игры между собой
Венеция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Пиза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|17
|9
|7
|1
|28 - 16
|34
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 12
|30
|3.
|Салернитана
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 16
|28
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|6.
|Лечче
|0:0 Заявка
|17
|6
|8
|3
|31 - 22
|26
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|8.
|Венеция
|0:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 16
|24
|9.
|Пиза
|1:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 28
|22
|10.
|Кьево
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 13
|21
|11.
|Брешия
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 25
|21
|12.
|Порденоне
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|18 - 15
|21
|13.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|15.
|Реджана
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 23
|15
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 21
|15
|17.
|Козенца
|0:1 Заявка
|17
|2
|9
|6
|11 - 13
|15
|18.
|Пескара
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 29
|11
|20.
|Асколи
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|5.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|6.
|Лечче
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|7.
|Венеция
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 8
|13
|8.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Пиза
|1:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|14.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|12 - 10
|9
|15.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|16.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|18.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|Козенца
|0:1 Заявка
|9
|0
|5
|4
|4 - 8
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|3.
|Монца
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|4.
|Лечче
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|5.
|Порденоне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|6.
|Пиза
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 19
|12
|7.
|Салернитана
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|8.
|Венеция
|0:1 Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|11
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|10.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|11.
|Козенца
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|16.
|Реджина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|19.
|Пескара
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|20.
|Асколи
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 15
|3
Победитель
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