  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
СПАЛ 2013
0' 19'
1
Якобуччи
Алессандро
93
Дзампано
Франческо
23
Бригенти
Николо
25
Шиминьски
Пшемыслав
13
Бегетто
Андреа
11
Болока
Даниэль
5
Гори
Мирко
37
Кастанос
Григорис
24
Витале
Маттиа
19
Трибуцци
Алессио
30
Пажишек
Пётр
22
Тиам
Демба
6
Томович
Ненад
23
Викари
Франческо
3
Раньери
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
16
Эспозито
Сальваторе
7
Миссироли
Симоне
77
Д'Аллесандро
Марко
8
Валоти
Матиа
31
Ди
Франческо
Федерико
10
Флоккари
Сержио
Фрозиноне
4-3-2-1
СПАЛ 2013
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 5 0.31
2. Пажишек Пётр 4 (1) 0.25
3. Роден Маркус 2 0.13
4. Чано Камилло 2 0.13
5. Дзампано Франческо 1 0.06
6. Сальви Алессандро 1 0.06
7. Шиминьски Пшемыслав 1 0.06
8. Бригенти Николо 0 0
9. Бегетто Андреа 0 0
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валоти Матиа 4 0.24
2. Кастро Лукас 3 (1) 0.18
3. Палоски Альберто 3 0.18
4. Ди Франческо Федерико 3 0.18
5. Саламон Бартош 2 0.12
6. Стрефецца Габриэль 2 0.12
7. Эспозито Сальваторе 1 0.06
8. Томович Ненад 1 0.06
9. Мурджа Алессандро 1 0.06
10. Эспозито Себастьяно 1 0.06
11. Сала Марко 0 0
12. Дикманн Лоренцо 0 0
13. Серникола Леонардо 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 4 0
2. Чано Камилло 3 0
3. Кастанос Григорис 3 0
4. Дионизи Федерико 2 0
5. Дзампано Франческо 2 0
6. Курадо Маркос 2 0
7. Болока Даниэль 2 0
8. Трибуцци Алессио 2 0
9. Сальви Алессандро 1 0
10. Капуано Марко 1 0
11. Роден Маркус 1 0
12. Гори Мирко 1 0
13. Пажишек Пётр 1 0
14. Шиминьски Пшемыслав 1 0
15. Новакович Андрия 1 0
16. Карраро Марко 1 0
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Валоти Матиа 7 0
2. Стрефецца Габриэль 4 1
3. Томович Ненад 5 0
4. Эспозито Сальваторе 4 0
5. Дикманн Лоренцо 2 1
6. Д'Аллесандро Марко 2 0
7. Саламон Бартош 2 0
8. Палоски Альберто 2 0
9. Ди Франческо Федерико 2 0
10. Викари Франческо 2 0
11. Серникола Леонардо 2 0
12. Сала Марко 2 0
13. Раньери Лука 2 0
14. Эспозито Себастьяно 2 0
15. Кастро Лукас 0 1
16. Флоккари Сержио 1 0
17. Миссироли Симоне 1 0
18. Тиам Демба 1 0
19. Мурджа Алессандро 1 0
20. Околи Меме 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 12.5% (2) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3) 25% (4)
 СПАЛ 2013 14.29% (3) 14.29% (3) 19.05% (4) 38.1% (8) 0 14.29% (3)

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне
Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +11 =5 -4
СПАЛ 2013 2:3 Брешия Асколи 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лечче Венеция 0:0 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 0:3 Фрозиноне Серия A СПАЛ 2013 0:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:1 СПАЛ 2013 Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 17 9 7 1 29 - 16 34
2. Монца Заявка 17 8 6 3 25 - 12 30
3. Салернитана 0:0 Заявка 16 8 5 3 19 - 16 29
4. Читтаделла 0:0 Заявка 15 8 4 3 27 - 13 28
5. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
6. Фрозиноне 0:0 Заявка 16 7 5 4 16 - 14 26
7. Лечче Заявка 17 6 8 3 31 - 22 26
8. Венеция Заявка 17 6 7 4 23 - 16 25
9. Кьево 0:0 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
10. Порденоне 0:0 Заявка 17 4 10 3 18 - 15 22
11. Брешия Заявка 16 5 6 5 26 - 25 21
12. Пиза Заявка 16 4 8 4 23 - 29 20
13. Реджина 1:0 Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
14. Реджана 0:0 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
15. Виченца Виртус Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
16. Кремонезе 0:0 Заявка 17 3 7 7 15 - 21 16
17. Козенца Заявка 17 2 9 6 11 - 14 15
18. Пескара 0:0 Заявка 17 3 5 9 14 - 28 14
19. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 17 2 6 9 13 - 29 12
20. Асколи 0:1 Заявка 17 2 4 11 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана 0:0 Заявка 8 5 3 0 12 - 5 18
2. Монца Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
3. Читтаделла 0:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
5. Эмполи Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Венеция Заявка 9 4 2 3 13 - 8 14
7. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
8. Фрозиноне 0:0 Заявка 9 3 4 2 6 - 7 13
9. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
10. Кьево 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина 1:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Кремонезе 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 11 10
14. Реджана 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 8 9
15. Порденоне 0:0 Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
16. Пескара 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
17. Виченца Виртус Заявка 7 1 5 1 10 - 10 8
18. Асколи 0:1 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
19. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 17 5
20. Козенца Заявка 9 0 5 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Фрозиноне 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
3. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
4. Порденоне 0:0 Заявка 9 3 4 2 6 - 5 13
5. Лечче Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
6. Читтаделла 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
7. Салернитана 0:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
8. Венеция Заявка 8 2 5 1 10 - 8 11
9. Кьево 0:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
10. Козенца Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
11. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 9 2 4 3 6 - 9 10
12. Реджина 1:0 Заявка 9 2 4 3 7 - 12 10
13. Пиза Заявка 9 2 4 3 15 - 20 10
14. Брешия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
15. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
16. Реджана 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
17. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
18. Кремонезе 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
19. Пескара 0:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
20. Асколи 0:1 Заявка 9 0 3 6 8 - 15 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
СПАЛ 2013
3.45
3.10
2.41
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.45 2.85 2.40
Бонус: 10 000 ₽ 3.10 3.10 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.45 2.84 2.41

Самый высокий коэффициент на матч «Фрозиноне» – «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрозиноне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрозиноне» – «СПАЛ 2013», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.60 1.06 3.05 1.32 2.32 1.53 1.73 2.04 1.42 2.75 1.28 3.45 1.09 7.00
7.40 1.05 6.20 1.09 3.04 1.36 2.43 1.56 1.78 2.15 1.40 2.95 1.28 3.54 1.09 6.40 1.06 6.95 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.46 1.73 2.03 1.36 2.95 1.08 7.40
2.59 1.50 1.74 2.09 1.41 2.91 1.11 6.60 1.08 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.65 1.26 2.50 1.49 1.62 2.20 1.16 4.80
3.60 1.29 2.56 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.96
Букмекер Да Нет
4.80 1.17
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Фрозиноне 0:0 СПАЛ 2013 онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный