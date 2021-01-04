Виртус Энтелла
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Комунале ди Кьявари
Читтаделла
95
Павич
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Павич МаркусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Вита АлессиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Грилло ПаолоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|4 (3)
|0.24
|2.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0.18
|3.
|Куцупиас Илиас
|1
|0.06
|4.
|Коста Филиппо
|1
|0.06
|5.
|Скенетти Андреа
|1
|0.06
|6.
|Поли Фабрицио
|1
|0.06
|7.
|Кардозелли Кассио
|1
|0.06
|8.
|Паолуччи Андреа
|0
|0
|9.
|Куррарино Микеле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарджуло Марио
|6
|0.4
|2.
|Огунсай Роберто
|4 (1)
|0.27
|3.
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.13
|4.
|Бенедетти Амедео
|2
|0.13
|5.
|Цаджу Франк
|2 (1)
|0.13
|6.
|Проя Федерико
|2
|0.13
|7.
|Тавернелли Камилло
|2
|0.13
|8.
|Йори Мануэль
|1
|0.07
|9.
|Бранка Симоне
|1
|0.07
|10.
|Розафио Марко
|1
|0.07
|11.
|Паван Никола
|1
|0.07
|12.
|Сиссе Карамоко
|1
|0.07
|13.
|Гирингелли Лука
|1
|0.07
|14.
|Адорни Давиде
|1
|0.07
|15.
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
|16.
|Пертиконе Романо
|0
|0
|17.
|Камильяно Агостино
|0
|0
|18.
|Вита Алессио
|0
|0
|19.
|Кассандро Томмазо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паолуччи Андреа
|4
|1
|2.
|Крими Марко
|3
|1
|3.
|Поли Фабрицио
|4
|0
|4.
|Кьоза Марко
|4
|0
|5.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0
|6.
|Пеллиццер Микеле
|3
|0
|7.
|Копполаро Мауро
|3
|0
|8.
|Сеттембрини Андреа
|3
|0
|9.
|Петрович Томи
|3
|0
|10.
|Куцупиас Илиас
|3
|0
|11.
|Коста Филиппо
|2
|0
|12.
|Тоскано Марко
|2
|0
|13.
|Маццокко Давиде
|2
|0
|14.
|Брешанини Марко
|2
|0
|15.
|Скенетти Андреа
|1
|0
|16.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|17.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|18.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|19.
|Кардозелли Кассио
|1
|0
|20.
|Павич Маркус
|1
|0
|21.
|Брунори Маттео
|1
|0
|22.
|Клеур Габриэль
|1
|0
|23.
|Куррарино Микеле
|1
|0
|24.
|Бонини Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Адорни Давиде
|4
|0
|2.
|Пертиконе Романо
|3
|0
|3.
|Розафио Марко
|3
|0
|4.
|Проя Федерико
|3
|0
|5.
|Цаджу Франк
|3
|0
|6.
|Йори Мануэль
|2
|0
|7.
|Бранка Симоне
|2
|0
|8.
|Маньеро Лука
|2
|0
|9.
|Бенедетти Амедео
|2
|0
|10.
|Паван Никола
|2
|0
|11.
|Огунсай Роберто
|2
|0
|12.
|Тавернелли Камилло
|2
|0
|13.
|Гирингелли Лука
|1
|0
|14.
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|15.
|Вита Алессио
|1
|0
|16.
|Гарджуло Марио
|1
|0
|17.
|Кастари Элхан
|1
|0
|18.
|Фраре Доменико
|1
|0
|19.
|Авуа Теофилус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виртус Энтелла
|0
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|Читтаделла
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +4 =6 -10Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Пескара Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне
Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе
Читтаделла Последние 20 матчей: +13 =3 -4Читтаделла 2:2 Лечче Читтаделла 1:0 Фрозиноне Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус
Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|29 - 16
|34
|2.
|Монца
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 12
|30
|3.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 16
|29
|4.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 13
|28
|5.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|6.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|16 - 14
|26
|7.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|31 - 22
|26
|8.
|Венеция
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|9.
|Кьево
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|10.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|17
|4
|10
|3
|18 - 15
|22
|11.
|Брешия
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 25
|21
|12.
|Пиза
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|23 - 29
|20
|13.
|Реджина
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|14.
|Реджана
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 23
|16
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|16.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|15 - 21
|16
|17.
|Козенца
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|11 - 14
|15
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 28
|14
|19.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|13 - 29
|12
|20.
|Асколи
|0:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 5
|18
|2.
|Монца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|3.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|6.
|Венеция
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|7.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|8.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|6 - 7
|13
|9.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|10.
|Кьево
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Реджина
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|13.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 11
|10
|14.
|Реджана
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|15.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|8
|1
|6
|1
|12 - 10
|9
|16.
|Пескара
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|18.
|Асколи
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 17
|5
|20.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|3.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|4.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|6 - 5
|13
|5.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|6.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|7.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|8.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|11
|9.
|Кьево
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|10.
|Козенца
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 5
|10
|11.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 9
|10
|12.
|Реджина
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|13.
|Пиза
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 20
|10
|14.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|16.
|Реджана
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|17.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|18.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|20.
|Асколи
|0:1 Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 15
|3
Победитель
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