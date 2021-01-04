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  2. Матчи
  3. Италия
Виртус Энтелла
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Читтаделла
0' 20'
68
Руссо
Алессандро
21
Копполаро
Мауро
13
Поли
Фабрицио
5
Кьоза
Марко
95
Павич
Маркус
80
Куцупиас
Илиас
23
Паолуччи
Андреа
27
Сеттембрини
Андреа
99
Скенетти
Андреа
20
Манкосу
Маттео
7
Де
Лука
Джузеппе
36
Кастари
Элхан
16
Вита
Алессио
2
Пертиконе
Романо
5
Адорни
Давиде
17
Доннарумма
Даниэле
8
Проя
Федерико
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
10
Д'Урсо
Кристиан
21
Тавернелли
Камилло
32
Огунсай
Роберто
Виртус Энтелла
4-1-2-1-2
Читтаделла
4-1-2-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 4 (3) 0.24
2. Де Лука Джузеппе 3 0.18
3. Куцупиас Илиас 1 0.06
4. Коста Филиппо 1 0.06
5. Скенетти Андреа 1 0.06
6. Поли Фабрицио 1 0.06
7. Кардозелли Кассио 1 0.06
8. Паолуччи Андреа 0 0
9. Куррарино Микеле 0 0
Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарджуло Марио 6 0.4
2. Огунсай Роберто 4 (1) 0.27
3. Д'Урсо Кристиан 2 0.13
4. Бенедетти Амедео 2 0.13
5. Цаджу Франк 2 (1) 0.13
6. Проя Федерико 2 0.13
7. Тавернелли Камилло 2 0.13
8. Йори Мануэль 1 0.07
9. Бранка Симоне 1 0.07
10. Розафио Марко 1 0.07
11. Паван Никола 1 0.07
12. Сиссе Карамоко 1 0.07
13. Гирингелли Лука 1 0.07
14. Адорни Давиде 1 0.07
15. Доннарумма Даниэле 0 0
16. Пертиконе Романо 0 0
17. Камильяно Агостино 0 0
18. Вита Алессио 0 0
19. Кассандро Томмазо 0 0

Карточки

Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Паолуччи Андреа 4 1
2. Крими Марко 3 1
3. Поли Фабрицио 4 0
4. Кьоза Марко 4 0
5. Де Лука Джузеппе 3 0
6. Пеллиццер Микеле 3 0
7. Копполаро Мауро 3 0
8. Сеттембрини Андреа 3 0
9. Петрович Томи 3 0
10. Куцупиас Илиас 3 0
11. Коста Филиппо 2 0
12. Тоскано Марко 2 0
13. Маццокко Давиде 2 0
14. Брешанини Марко 2 0
15. Скенетти Андреа 1 0
16. Де Коль Филиппо 1 0
17. Манкосу Маттео 1 0
18. Морозини Леонардо 1 0
19. Кардозелли Кассио 1 0
20. Павич Маркус 1 0
21. Брунори Маттео 1 0
22. Клеур Габриэль 1 0
23. Куррарино Микеле 1 0
24. Бонини Федерико 1 0
Читтаделла
# Игрок      
1. Адорни Давиде 4 0
2. Пертиконе Романо 3 0
3. Розафио Марко 3 0
4. Проя Федерико 3 0
5. Цаджу Франк 3 0
6. Йори Мануэль 2 0
7. Бранка Симоне 2 0
8. Маньеро Лука 2 0
9. Бенедетти Амедео 2 0
10. Паван Никола 2 0
11. Огунсай Роберто 2 0
12. Тавернелли Камилло 2 0
13. Гирингелли Лука 1 0
14. Доннарумма Даниэле 1 0
15. Вита Алессио 1 0
16. Гарджуло Марио 1 0
17. Кастари Элхан 1 0
18. Фраре Доменико 1 0
19. Авуа Теофилус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виртус Энтелла 0 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 25% (3) 25% (3)
 Читтаделла 11.11% (3) 14.81% (4) 11.11% (3) 22.22% (6) 18.52% (5) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Пескара Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне
Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе
Читтаделла Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Читтаделла 2:2 Лечче Читтаделла 1:0 Фрозиноне Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус
Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Виртус Энтелла Серия B
Виртус Энтелла 4:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:1 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 2:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Виртус Энтелла Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 17 9 7 1 29 - 16 34
2. Монца Заявка 17 8 6 3 25 - 12 30
3. Салернитана 0:0 Заявка 16 8 5 3 19 - 16 29
4. Читтаделла 0:0 Заявка 15 8 4 3 27 - 13 28
5. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
6. Фрозиноне 0:0 Заявка 16 7 5 4 16 - 14 26
7. Лечче Заявка 17 6 8 3 31 - 22 26
8. Венеция Заявка 17 6 7 4 23 - 16 25
9. Кьево 0:0 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
10. Порденоне 0:0 Заявка 17 4 10 3 18 - 15 22
11. Брешия Заявка 16 5 6 5 26 - 25 21
12. Пиза Заявка 16 4 8 4 23 - 29 20
13. Реджина 1:0 Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
14. Реджана 0:0 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
15. Виченца Виртус Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
16. Кремонезе 0:0 Заявка 17 3 7 7 15 - 21 16
17. Козенца Заявка 17 2 9 6 11 - 14 15
18. Пескара 0:0 Заявка 17 3 5 9 14 - 28 14
19. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 17 2 6 9 13 - 29 12
20. Асколи 0:1 Заявка 17 2 4 11 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана 0:0 Заявка 8 5 3 0 12 - 5 18
2. Монца Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
3. Читтаделла 0:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
5. Эмполи Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Венеция Заявка 9 4 2 3 13 - 8 14
7. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
8. Фрозиноне 0:0 Заявка 9 3 4 2 6 - 7 13
9. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
10. Кьево 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина 1:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Кремонезе 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 11 10
14. Реджана 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 8 9
15. Порденоне 0:0 Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
16. Пескара 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
17. Виченца Виртус Заявка 7 1 5 1 10 - 10 8
18. Асколи 0:1 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
19. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 17 5
20. Козенца Заявка 9 0 5 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Фрозиноне 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
3. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
4. Порденоне 0:0 Заявка 9 3 4 2 6 - 5 13
5. Лечче Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
6. Читтаделла 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
7. Салернитана 0:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
8. Венеция Заявка 8 2 5 1 10 - 8 11
9. Кьево 0:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
10. Козенца Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
11. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 9 2 4 3 6 - 9 10
12. Реджина 1:0 Заявка 9 2 4 3 7 - 12 10
13. Пиза Заявка 9 2 4 3 15 - 20 10
14. Брешия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
15. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
16. Реджана 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
17. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
18. Кремонезе 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
19. Пескара 0:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
20. Асколи 0:1 Заявка 9 0 3 6 8 - 15 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виртус Энтелла
Ничья
Читтаделла
4.05
3.25
2.19
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.70 3.25 2.10
Бонус: 10 000 ₽ 3.50 3.25 2.14
Бонус: 5 000 ₽ 3.68 3.24 2.13
Бонус: 5 000 ₽ 3.65 3.15 2.17
  3.61 3.21 2.19

Самый высокий коэффициент на матч «Виртус Энтелла» – «Читтаделла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виртус Энтелла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Читтаделла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виртус Энтелла» – «Читтаделла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.06 3.30 1.31 2.50 1.49 1.77 1.98 1.42 2.70 1.30 3.35 1.10 6.40
7.90 1.04 6.90 1.07 3.26 1.32 2.50 1.53 1.86 2.04 1.44 2.77 1.30 3.40 1.11 5.65 1.08 6.25 1.00 11.25
10.50 1.03 7.70 1.06 3.25 1.31 2.50 1.51 2.07 1.75 1.82 1.99 1.42 2.75 1.29 3.40 1.12 5.80 1.09 6.50 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.50
3.51 1.33 2.97 1.42 2.55 1.55 2.06 1.82 1.80 2.09 1.61 2.41 1.44 2.93 1.31 3.65 1.11 7.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.82 1.92 1.38 2.90 1.08 6.80
2.68 1.47 1.83 1.98 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.50
1.85 1.96 1.37 2.95 1.10 6.10
2.81 1.45 2.31 1.65 1.79 2.07 1.50 2.65 1.36 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.75 1.25 2.60 1.46 1.65 2.16 1.17 4.70
3.76 1.27 2.56 1.51 1.67 2.20 1.28 3.68 1.18 4.85
2.60 1.48 1.63 2.18 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.98
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
3.35 1.30
Где смотреть матч Виртус Энтелла 0:0 Читтаделла онлайн

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