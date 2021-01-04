  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Брешия
0:1
Первый тайм: 40'

Стадион:
Виченца Виртус
0'
22' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
24' Желтая карточка
Ригони Лука
29' Желтая карточка
Джакомелли Стефано
30' Желтая карточка
Каппеллетти Даниэль
0:1
35' Гол
Да Рива Якопо
40'
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
19
Мангравити
Массимилиано
32
Папетти
Андреа
23
Рагуза
Антонио
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
24
Ягелло
Филип
26
Мартелла
Бруно
9
Доннарумма
Альфредо
11
Торрегросса
Эрнесто
22
Гранди
Маттео
23
Каппеллетти
Даниэль
13
Пазини
Никола
16
Паделла
Эмануэле
24
Барлокко
Лука
40
Да
Рива
Якопо
30
Ригони
Лука
8
Чинелли
Антонио
10
Джакомелли
Стефано
9
Гори
Габриэле
95
Джаллоу
Ламин
Брешия
3-5-2
Виченца Виртус
4-3-1-2

Ход матча

22'
Ван Де Лои Томми
 
24'
 
Ригони Лука
29'
 
Джакомелли Стефано
30'
 
Каппеллетти Даниэль
35'
0:1
Да Рива Якопо
(Гори Габриэле)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрегросса Эрнесто 5 (2) 0.29
2. Ягелло Филип 3 0.18
3. Дессена Даниэле 2 0.12
4. Айе Флориан 2 0.12
5. Шпалек Николас 2 0.12
6. Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.12
7. Бьярнасон Биркир 2 0.12
8. Рагуза Антонио 2 0.12
9. Ндой Эмануэле 2 0.12
10. Ван Де Лои Томми 1 0.06
11. Бизоли Димитри 1 0.06
12. Мангравити Массимилиано 1 0.06
13. Папетти Андреа 1 0.06
14. Змрхаль Яромир 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0
Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 6 0.38
2. Дальмонте Никола 3 0.19
3. Каппеллетти Даниэль 2 0.13
4. Паделла Эмануэле 2 0.13
5. Лонго Самуэле 2 (1) 0.13
6. Гори Габриэле 1 0.06
7. Ригони Лука 1 0.06
8. Джаллоу Ламин 1 0.06
9. Да Рива Якопо 1 0.06
10. Маротта Алессандро 1 0.06
11. Беруатто Пьетро 0 0
12. Чинелли Антонио 0 0
13. Гуэрра Симоне 0 0
14. Джакомелли Стефано 0 0
15. Дзонта Лорис 0 0

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 4 1
2. Ван Де Лои Томми 4 1
3. Сабелли Стефано 5 0
4. Папетти Андреа 3 1
5. Дессена Даниэле 4 0
6. Торрегросса Эрнесто 4 0
7. Шпалек Николас 4 0
8. Бьярнасон Биркир 1 1
9. Ягелло Филип 2 0
10. Гецци Андреа 0 1
11. Доннарумма Альфредо 1 0
12. Рагуза Антонио 1 0
13. Чансельор Джон 1 0
14. Йоронен Йессе 1 0
15. Мартелла Бруно 1 0
16. Бизоли Димитри 1 0
17. Айе Флориан 1 0
18. Мангравити Массимилиано 1 0
19. Лабойко Якуб 1 0
Виченца Виртус
# Игрок      
1. Лонго Самуэле 5 1
2. Беруатто Пьетро 5 0
3. Ригони Лука 4 0
4. Каппеллетти Даниэль 4 0
5. Чинелли Антонио 3 0
6. Маротта Алессандро 3 0
7. Паделла Эмануэле 3 0
8. Барлокко Лука 3 0
9. Да Рива Якопо 3 0
10. Дальмонте Никола 1 1
11. Гори Габриэле 1 1
12. Брускаджин Маттео 2 0
13. Дзонта Лорис 2 0
14. Меджорини Риккардо 1 0
15. Джакомелли Стефано 1 0
16. Перина Пьетро 1 0
17. Джаллоу Ламин 1 0
18. Скоппа Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 15.38% (4) 3.85% (1) 26.92% (7) 11.54% (3) 19.23% (5) 23.08% (6)
 Виченца Виртус 25% (5) 10% (2) 10% (2) 20% (4) 20% (4) 15% (3)

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +7 =7 -6
СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана
Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Лечче 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Реджина Виченца Виртус 2:1 Асколи
Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 17 9 7 1 29 - 16 34
2. Монца Заявка 17 8 6 3 25 - 12 30
3. СПАЛ 2013 Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
4. Салернитана Заявка 16 8 4 4 19 - 18 28
5. Читтаделла Заявка 15 8 3 4 27 - 14 27
6. Лечче Заявка 17 6 8 3 31 - 22 26
7. Фрозиноне Заявка 16 7 4 5 17 - 16 25
8. Венеция Заявка 17 6 7 4 23 - 16 25
9. Кьево Заявка 15 6 6 3 20 - 13 24
10. Порденоне Заявка 17 5 9 3 20 - 15 24
11. Брешия 0:0 Заявка 17 5 7 5 26 - 25 22
12. Пиза Заявка 16 4 8 4 23 - 29 20
13. Виченца Виртус 0:0 Заявка 16 3 8 5 20 - 24 17
14. Реджина Заявка 17 4 5 8 16 - 24 17
15. Пескара Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
16. Реджана Заявка 15 4 3 8 15 - 24 15
17. Кремонезе Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
18. Козенца Заявка 17 2 9 6 11 - 14 15
19. Виртус Энтелла Заявка 17 3 5 9 14 - 29 14
20. Асколи Заявка 17 3 4 10 15 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
2. Читтаделла Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3. СПАЛ 2013 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
4. Салернитана Заявка 8 5 2 1 12 - 7 17
5. Эмполи Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Венеция Заявка 9 4 2 3 13 - 8 14
7. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
8. Брешия 0:0 Заявка 9 3 4 2 16 - 12 13
9. Фрозиноне Заявка 9 3 3 3 7 - 9 12
10. Кьево Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Асколи Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
14. Порденоне Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
15. Пескара Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
16. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
17. Виченца Виртус 0:0 Заявка 7 1 5 1 10 - 10 8
18. Реджана Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
19. Виртус Энтелла Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
20. Козенца Заявка 9 0 5 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Порденоне Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
3. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
4. Кьево Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
5. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
6. Лечче Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
8. Салернитана Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
9. Венеция Заявка 8 2 5 1 10 - 8 11
10. Читтаделла Заявка 7 3 1 3 11 - 8 10
11. Козенца Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
12. Пиза Заявка 9 2 4 3 15 - 20 10
13. Брешия 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
14. Виченца Виртус 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 14 9
15. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
16. Пескара Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
17. Виртус Энтелла Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
18. Реджина Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Кремонезе Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
20. Асколи Заявка 9 0 3 6 8 - 15 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брешия 0:1 Виченца Виртус онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный