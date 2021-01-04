Брешия
0:3
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
Виченца Виртус
21' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
24' Желтая карточкаРигони Лука
29' Желтая карточкаДжакомелли Стефано
29' Желтая карточкаКаппеллетти Даниэль
0:1
35' ГолДа Рива Якопо
0:2
45' ГолКаппеллетти Даниэль
0:3
57' ГолДа Рива Якопо
24
Ягелло
Филип
30
Ригони
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Davide Dionigi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
21'
24'
35'
0:1
45'
57'
0:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрегросса Эрнесто
|5 (2)
|0.29
|2.
|Ягелло Филип
|3
|0.18
|3.
|Дессена Даниэле
|2
|0.12
|4.
|Айе Флориан
|2
|0.12
|5.
|Шпалек Николас
|2
|0.12
|6.
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.12
|7.
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.12
|8.
|Рагуза Антонио
|2
|0.12
|9.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.12
|10.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.06
|11.
|Бизоли Димитри
|1
|0.06
|12.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.06
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.06
|14.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|15.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|6
|0.38
|2.
|Дальмонте Никола
|3
|0.19
|3.
|Да Рива Якопо
|3
|0.19
|4.
|Каппеллетти Даниэль
|3
|0.19
|5.
|Паделла Эмануэле
|2
|0.13
|6.
|Лонго Самуэле
|2 (1)
|0.13
|7.
|Гори Габриэле
|1
|0.06
|8.
|Ригони Лука
|1
|0.06
|9.
|Джаллоу Ламин
|1
|0.06
|10.
|Маротта Алессандро
|1
|0.06
|11.
|Джакомелли Стефано
|0
|0
|12.
|Беруатто Пьетро
|0
|0
|13.
|Чинелли Антонио
|0
|0
|14.
|Гуэрра Симоне
|0
|0
|15.
|Дзонта Лорис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матею Алеш
|4
|1
|2.
|Ван Де Лои Томми
|4
|1
|3.
|Сабелли Стефано
|5
|0
|4.
|Папетти Андреа
|3
|1
|5.
|Дессена Даниэле
|4
|0
|6.
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|7.
|Шпалек Николас
|4
|0
|8.
|Бьярнасон Биркир
|1
|1
|9.
|Ягелло Филип
|2
|0
|10.
|Гецци Андреа
|0
|1
|11.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0
|12.
|Рагуза Антонио
|1
|0
|13.
|Чансельор Джон
|1
|0
|14.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|15.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|16.
|Бизоли Димитри
|1
|0
|17.
|Айе Флориан
|1
|0
|18.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|19.
|Лабойко Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лонго Самуэле
|5
|1
|2.
|Беруатто Пьетро
|5
|0
|3.
|Ригони Лука
|4
|0
|4.
|Каппеллетти Даниэль
|4
|0
|5.
|Чинелли Антонио
|3
|0
|6.
|Маротта Алессандро
|3
|0
|7.
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|8.
|Барлокко Лука
|3
|0
|9.
|Да Рива Якопо
|3
|0
|10.
|Дальмонте Никола
|1
|1
|11.
|Гори Габриэле
|1
|1
|12.
|Брускаджин Маттео
|2
|0
|13.
|Дзонта Лорис
|2
|0
|14.
|Меджорини Риккардо
|1
|0
|15.
|Джакомелли Стефано
|1
|0
|16.
|Перина Пьетро
|1
|0
|17.
|Джаллоу Ламин
|1
|0
|18.
|Скоппа Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|15.38% (4)
|3.85% (1)
|26.92% (7)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|Виченца Виртус
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +7 =7 -6СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана
Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +4 =7 -9Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Лечче 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Реджина Виченца Виртус 2:1 Асколи
Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|29 - 16
|34
|2.
|Монца
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 12
|30
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|4.
|Салернитана
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 18
|28
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 14
|27
|6.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|31 - 22
|26
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|17 - 16
|25
|8.
|Венеция
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|9.
|Кьево
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 13
|24
|10.
|Порденоне
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|20 - 15
|24
|11.
|Брешия
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 28
|21
|12.
|Пиза
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|23 - 29
|20
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Реджина
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|15.
|Пескара
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|16.
|Реджана
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|15
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|11 - 14
|15
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 29
|14
|20.
|Асколи
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|4.
|Салернитана
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|6.
|Венеция
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|7.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|8.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|13.
|Асколи
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|14.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|12 - 10
|9
|15.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|18.
|Реджана
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Порденоне
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Кьево
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|5.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|6.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Салернитана
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|9.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|11
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|12.
|Козенца
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 5
|10
|13.
|Пиза
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 20
|10
|14.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|15.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|16.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|18.
|Реджина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|20.
|Асколи
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 15
|3