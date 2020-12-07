Тальерес Кордоба
0:0
Первый тайм: 17'
Бока Хуниорс
2
Рафа
II
77
Paraguaio
18
Фабра
Франк
19
Сарате
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 ParaguaioНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
10 Joel Sonora
-
-
-
-
36 Ignacio Lago
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сарате МауроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Alan Varela
-
-
-
-
-
13 Pablo Gerzel
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Tomas Pochettino
|2
|0.4
|2.
|Joel Sonora
|1
|0.2
|3.
|Diego Valoyes
|1
|0.2
|4.
|Carlos Auzqui
|1
|0.2
|5.
|Nahuel Tenaglia
|1
|0.2
|6.
|Paraguaio
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абила Рамон
|2
|0.4
|2.
|Кардона Эдвин
|2
|0.4
|3.
|Тевес Карлос
|2
|0.4
|4.
|Лопес Лисандро II
|1
|0.2
|5.
|Сальвио Эдуардо
|0
|0
|6.
|Nicolas Capaldo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мендез Начо
|2
|1
|2.
|Комар Хуан
|2
|0
|3.
|Joel Sonora
|2
|0
|4.
|Mauricio Ariel Caranta
|1
|0
|5.
|Фрагапане Франко
|1
|0
|6.
|Paraguaio
|1
|0
|7.
|Tomas Pochettino
|1
|0
|8.
|Francis Mac Allister
|1
|0
|9.
|Diego Valoyes
|1
|0
|10.
|Enzo Hernan Diaz
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|2.
|Хара Леонардо
|2
|0
|3.
|Буффарини Хулио
|2
|0
|4.
|Вилья Себастьян
|2
|0
|5.
|Nicolas Capaldo
|2
|0
|6.
|Agustin Obando
|0
|1
|7.
|Тевес Карлос
|1
|0
|8.
|Сарате Мауро
|1
|0
|9.
|Самбрано Очандарте
|1
|0
|10.
|Абила Рамон
|1
|0
|11.
|Лопес Лисандро II
|1
|0
|12.
|Кардона Эдвин
|1
|0
|13.
|Кампусано Хорман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|66.67% (4)
|Бока Хуниорс
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Ланус
Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +15 =3 -2Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба
Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс Либертад 0:2 Бока Хуниорс Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Медельин Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Каракас 1:1 Бока Хуниорс Колон 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Бока Хуниорс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|2.
|Ланус
|1:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|3.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|2.
|Бока Хуниорс
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|3.
|Ланус
|1:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Ланус
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|3.12
|3.06
|2.49
|
|3.11
|2.96
|2.51
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