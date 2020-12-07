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  3. Аргентина
Тальерес Кордоба
0:0
Первый тайм: 17'
Бока Хуниорс
0' 17'
21
Marcos
Guillermo
Diaz
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
5
Federico
Navarro
8
Мендез
Начо
32
Tomas
Pochettino
7
Diego
Valoyes
77
Paraguaio
20
Фрагапане
Франко
1
Андрада
Эстебан
29
Хара
Леонардо
5
Самбрано
Очандарте
24
Искиэрдос
Карлос
18
Фабра
Франк
14
Nicolas
Capaldo
21
Кампусано
Хорман
22
Вилья
Себастьян
30
Кардона
Эдвин
19
Сарате
Мауро
9
Абила
Рамон
Тальерес Кордоба
4-4-2
Бока Хуниорс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Tomas Pochettino 2 0.4
2. Joel Sonora 1 0.2
3. Diego Valoyes 1 0.2
4. Carlos Auzqui 1 0.2
5. Nahuel Tenaglia 1 0.2
6. Paraguaio 0 0
Бока Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абила Рамон 2 0.4
2. Кардона Эдвин 2 0.4
3. Тевес Карлос 2 0.4
4. Лопес Лисандро II 1 0.2
5. Сальвио Эдуардо 0 0
6. Nicolas Capaldo 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
# Игрок      
1. Мендез Начо 2 1
2. Комар Хуан 2 0
3. Joel Sonora 2 0
4. Mauricio Ariel Caranta 1 0
5. Фрагапане Франко 1 0
6. Paraguaio 1 0
7. Tomas Pochettino 1 0
8. Francis Mac Allister 1 0
9. Diego Valoyes 1 0
10. Enzo Hernan Diaz 1 0
Бока Хуниорс
# Игрок      
1. Искиэрдос Карлос 1 1
2. Хара Леонардо 2 0
3. Буффарини Хулио 2 0
4. Вилья Себастьян 2 0
5. Nicolas Capaldo 2 0
6. Agustin Obando 0 1
7. Тевес Карлос 1 0
8. Сарате Мауро 1 0
9. Самбрано Очандарте 1 0
10. Абила Рамон 1 0
11. Лопес Лисандро II 1 0
12. Кардона Эдвин 1 0
13. Кампусано Хорман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тальерес Кордоба 0 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 66.67% (4)
 Бока Хуниорс 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Ланус
Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба
Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс Либертад 0:2 Бока Хуниорс Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Медельин Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Каракас 1:1 Бока Хуниорс Колон 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Бока Хуниорс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Кубок Диего Марадоны Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Суперлига Бока Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба Суперлига
Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 0:0 6 3 1 2 7 - 4 10
2. Ланус 1:0 6 3 1 2 8 - 8 10
3. Тальерес Кордоба 0:0 6 2 3 1 6 - 4 9
4. Ньюэллс Олд Бойз 0:1 6 1 1 4 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
2. Бока Хуниорс 0:0 3 1 0 2 3 - 3 3
3. Ланус 1:0 3 1 0 2 4 - 6 3
4. Ньюэллс Олд Бойз 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Ланус 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Тальерес Кордоба 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Ньюэллс Олд Бойз 0:1 3 1 0 2 5 - 7 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Бока Хуниорс
3.12
3.06
2.51
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.06 2.49
  3.11 2.96 2.51

Самый высокий коэффициент на матч «Тальерес Кордоба» – «Бока Хуниорс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тальерес Кордоба» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бока Хуниорс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тальерес Кордоба» – «Бока Хуниорс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
6.90 1.06 6.55 1.10 2.90 1.39 2.19 1.68 1.69 2.29 1.35 3.20 1.23 3.98 1.07 7.10 1.05 7.60
2.69 1.47 2.34 1.60 1.99 1.84 1.70 2.16 1.53 2.49 1.46 2.77 1.22 4.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.69 2.17 1.34 3.26 1.09 7.40 1.06 8.80
2.43 1.56 2.00 1.83 1.54 2.46 1.42 2.90 1.32 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.28 1.63 1.56 2.43 1.22 4.30 1.14 5.65
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